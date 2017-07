【J２採点】松本×愛媛｜MOMの石原ほか、助っ人ふたりも好プレーを披露

J2リーグ・24節

7月22日/18:00/松本平広域公園総合球技場/11,222人

松本 2-1 愛媛

前半 2-0

後半 0-1

得点者/松本=石原(2分、35分) 愛媛=小島(52分)



【採点理由】

非常に引き締まった好ゲーム。2ゴールを挙げた松本の石原をMOMとしたが、得点に絡んだセルジーニョや、ボール奪取力が光ったパウリーニョも高く採点。失点に直結するミスが目立った愛媛の守備陣は厳しく評価せざるを得ない。



【チーム採点】

松本 6.5

愛媛 5.5



【MAN OF THE MATCH】

石原崇兆(松本)



【松本|選手採点】

GK

21 鈴木智幸 6.5



DF

3 田中隼磨 6

4 飯田真輝 6

18 當間建文 6.5

31 橋内優也 6

33 安川 有 6



MF

5 岩間雄大 5.5

14 パウリーニョ 6.5



FW

9 高崎寛之 6.5(73分OUT)

20 石原崇兆 7 MAN OF THE MATCH

8 セルジーニョ 7(90+2分OUT)



交代出場

FW

19 山本大貴 5.5(73分IN)



MF

10 工藤浩平 -(90+2分IN)



監督

反町康治 6.5



【愛媛|選手採点】

GK

21 馬渡洋樹 5



DF

16 田中裕人 5

23 林堂眞 5.5

2 浦田延尚 6



MF

5 藤田息吹 6

8 小島秀仁 6.5

17 小暮大器 5.5

41 小池純輝 5.5



FW

7 近藤貴司 5.5(67分OUT)

15 丹羽誌温 5(67分OUT)

20 河原和寿 5.5(85分OUT)



交代出場

MF

11 神田夢実 6(67分IN)



FW

9 有田光希 6(67分IN)



FW

40 鈴木隆雅 -(85分IN)



監督

間瀬秀一 6