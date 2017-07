【J２採点】東京V×讃岐｜２得点とA・ピニェイロは気を吐いた一方…

J2リーグ・24節

7月22日/18:33/味の素/3,980人

東京V 3-3 讃岐

前半 1-2

後半 2-1

得点者/東京V=A・ピニェイロ(44分、86分)、中後(62分) 讃岐=李(5分)、永田(37分)、西(82分)



【採点理由】

脆弱な守備を露呈し、自らの首を絞めた東京Vは全体的に低評価。ただA・ピニェイロは2得点と気を吐いた。MOMは攻撃の起点となり、守備でも貢献度の高かった讃岐の渡邉。終了間際、高木善のシュートを阻んだスライディングはファインプレーだった。



【チーム採点】

東京V 5

讃岐 6



【MAN OF THE MATCH】

渡辺大剛(讃岐)



【東京V|選手採点】

GK

1 柴崎貴広 5



DF

3 井林 章 5

19 永田 充 5

5 平 智広 4.5



MF

2 安西幸輝 6

33 渡辺皓太 5(HT OUT)

8 中後雅喜 5.5

6 安在和樹 5.5



FW

7 アラン・ピニェイロ 6.5

38 梶川諒太 5 (HT OUT)

13 カルロス・マルティネス 5(69分OUT)



交代出場

MF

27 橋本英郎 6(HT IN)



FW

10 高木善朗 5.5(HT IN)



FW

9 ドウグラス・ヴィエイラ 5.5(69分IN)



監督

ミゲル・アンヘル・ロティーナ 5



【讃岐|選手採点】

GK

1 清水健太 5



DF

22 武田有祐 5.5

17 李 栄直 6.5

3 中島大貴 5.5

28 長澤拓哉 5.5



MF

7 永田亮太 6

25 岡村和哉 5.5

26 山本翔平 6(67分OUT)

5 渡邉大剛 6.5 MAN OF THE MATCH



FW

13 木島徹也 5.5(78分OUT)

19 仲間隼斗 6(74分OUT)



交代出場

MF

11 馬場賢治 5.5(67分IN)



MF

23 西 弘則 6.5(74分IN)



FW

20 原 一樹 5.5(78分IN)



監督

北野 誠 6



取材・文:海江田哲朗(フリーライター)