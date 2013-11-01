【プレミアリーグ】移籍一覧（７月22日更新）。チェルシーとマンCが会心の補強！
カテゴリ：ワールド
2017年07月22日
チェルシーはバカヨコとモラタを獲得！
中盤に待望の即戦力を迎えたのが、チェルシーだ。詰めの交渉に時間がかかったものの、モナコからティエムエ・バカヨコを4500万ユーロ（約54億円）の移籍金で獲得している。さらにロメル・ルカクをマンチェスター・ユナイテッドに奪われた前線は、レアル・マドリーのアルバロ・モラタが加入。現地時間７月21日に正式発表されている。
同様にビッグディールをまとめたのが、マンチェスター・シティ。金銭面で開きがあったカイル・ウォーカーを巡るトッテナムとの交渉が、ついに決着した。22年までの５年契約で、移籍金はイングランド人最高の5100万ユーロ（約61億2000万円）と伝えられる。それだけではない。Ｒ・マドリーのダニーロとすでに個人合意に達しており、右サイドバックはこれで補強が完了するだろう。
プレミアリーグでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。
■チェルシー（16-17シーズン優勝）
獲得
GK ウィリー・カバジェロ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）
DF アントニオ・リュディガー（←ローマ／移籍金3500万€）
MF ティエムエ・バカヨコ（←モナコ／移籍金4500万€）NEW！
FW アルバロ・モラタ（←R・マドリー／移籍金6550万€）NEW！
放出
GK アスミール・ベゴビッチ（→ボーンマス／移籍金1150万€）
DF ジョン・テリー（→アストン・ビラ／移籍金ゼロ）
DF ネイサン・アケー（→ボーンマス／移籍金2280万€）
DF オラ・アイナ（→ハル／レンタル）
DF クルト・ズマ（→ストーク／レンタル）NEW！
MF ナサニエル・チャロバー（→ワトフォード／移籍金570万€）
MF ルベン・ロフタス＝チーク（→クリスタル・パレス／レンタル）
FW テイミー・エイブラハム（→スウォンジー／レンタル）
■トッテナム（16-17シーズン２位）
獲得
なし
放出
GK パウ・ロペス（→エスパニョール／レンタル終了）
DF カイル・ウォーカー（→マンチェスター・Ｃ／移籍金5100万€）
■マンチェスター・シティ（16-17シーズン３位）
獲得
GK エデルソン（←ベンフィカ／移籍金4000万€）
DF カイル・ウォーカー（←トッテナム／移籍金5100万€）NEW！
MF ベルナルド・シウバ（←モナコ／移籍金5000万€）
MF ドグラス・ルイス（←ヴァスコ／移籍金1200万€）NEW！
放出
GK ウィリー・カバジェロ（→チェルシー／移籍金ゼロ）
DF パブロ・サバレタ（→ウェストハム／移籍金ゼロ）
DF バカリ・サーニャ（→未定）
DF ガエル・クリシ（→バシャクシェヒル＝TUR／移籍金ゼロ）
MF ヘスス・ナバス（→未定）
FW ノリート（→セビージャ／移籍金900万€）NEW！
■リバプール（16-17シーズン４位）
獲得
DF アンドリュー・ロバートソン（←ハル／900万€）NEW！
MF モハメド・サラー（←ローマ／移籍金4200万€）
FW ドミニク・ソランキ（←チェルシー／移籍金ゼロ）
放出
GK アレックス・マニンガー（→引退）
MF ルーカス・レイバ（→ラツィオ／移籍金570万€）
MF ケビン・スチュワート（→ハル／移籍金450万€）NEW！
■アーセナル（16-17シーズン５位）
獲得
DF セアド・コラシナツ（←シャルケ／移籍金ゼロ）
FW アレクサンドル・ラカゼット（←リヨン／移籍金5300万€）
放出
FW ヤヤ・サノゴ（→トゥールーズ／移籍金ゼロ）
■マンチェスター・ユナイテッド（16-17シーズン６位）
獲得
DF ヴィクトル・リンデロフ（←ベンフィカ／移籍金3500万€）
FW ロメル・ルカク（←エバートン／移籍金8700万€）
放出
FW ウェイン・ルーニー（→エバートン／移籍金ゼロ）
FW ズラタン・イブラヒモビッチ（→未定）
■エバートン（16-17シーズン７位）
獲得
GK ジョーダン・ピックフォード（←サンダーランド／移籍金2850万€）
DF マイケル・キーン（←バーンリー／移籍金2850万€）
DF クコ・マルティナ（←サウサンプトン／移籍金ゼロ）NEW！
MF ダフィ・クラーセン（←アヤックス／移籍金2700万€）
FW サンドロ・ラミレス（←マラガ／移籍金600万€）
FW ウェイン・ルーニー（←マンチェスター・U／移籍金ゼロ）
放出
FW ロメル・ルカク（→マンチェスター・U／移籍金8700万€）
FW アルナ・コネ（→シバススポル／移籍金ゼロ）
FW コナー・マカレニー（→フリートウッド／移籍金ゼロ）
■サウサンプトン（16-17シーズン８位）
獲得
DF ヤン・ベドナレク（←レフ・ポズナン＝POR／移籍金600万€）
放出
DF マルティン・カセレス（→未定）
DF クコ・マルティナ（→未定）
MF ロイド・イスグローブ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）
MF ハリソン・リード（→ノーリッジ／レンタル）
FW ジェイ・ロドリゲス（→WBA／移籍金1370万€）
■ボーンマス（16-17シーズン９位）
獲得
GK アスミール・ベゴビッチ（←チェルシー／移籍金1150万€）
DF ネイサン・アケー（←ボーンマス／移籍金2280万€）
FW ジャーメイン・デフォー（←サンダーランド／移籍金ゼロ）
FW コナー・マホニー（←ブラックバーン／移籍金ゼロ）
放出
MF ジャック・ウィルシェア（→アーセナル／レンタル終了）
■ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン（16-17シーズン10位）
獲得
FW ジェイ・ロドリゲス（←サウサンプトン／移籍金1370万€）
放出
GK ジャック・ローズ（→未定）
MF ダレン・フレッチャー（→ストーク／移籍金ゼロ）
■ウェストハム（16-17シーズン11位）
獲得
GK ジョー・ハート（←［マンチェスター・Ｃ］←トリノ／レンタル料230万€）NEW！
DF パブロ・サバレタ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）
放出
GK ラファエル・シュピーゲル（→ボアビスタ／移籍金ゼロ）
DF ホーバル・ノルベイト（→ホッフェンハイム／移籍金700万€）
DF アルバロ・アルベロア（→引退）
MF ギョクハン・トレ（→ベジクタシュ／レンタル終了）
FW ジョナタン・カレリ（→マルドナード＝URU／レンタル終了）
■レスター（16-17シーズン12位）
獲得
GK エルディン・ヤクポビッチ（←ハル／移籍金不明）NEW！
DF ハリー・マグワイア（←ハル／移籍金1370万€）
MF ビセンテ・イボーラ（←セビージャ／移籍金1500万€）
放出
GK ロン＝ロベルト・ツィーラー（→シュツットガルト／移籍金400万€）
DF マルチン・ヴァシレフスキ（→未定）
DF モラ・ワゲ（→グラナダ／レンタル終了）
MF バルトシュ・カプストカ（→フライブルク／レンタル料50万€）
MF マイケル・ケイン（→未定）
■ストーク（16-17シーズン13位）
獲得
DF ジョシュ・タイモン（←ハル／移籍金ゼロ）
MF ダレン・フレッチャー（←WBA／移籍金ゼロ）
放出
GK シェイ・ギブン（→未定）
GK ダニエル・ベヒマン（→ワトフォード／移籍金ゼロ）
DF ブルーノ・マルティンス・インディ（→ポルト／レンタル終了）
MF チャーリー・アダム（→未定）
FW ジョナサン・ウォルターズ（→バーンリー／移籍金230万€）
■クリスタル・パレス（16-17シーズン14位）
獲得
MF ルベン・ロフタス＝チーク（←チェルシー／レンタル）NEW！
放出
GK ステーブ・マンダンダ（→マルセイユ／移籍金300万€）
DF エゼキエル・フライヤーズ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）
MF マテュー・フラミニ（→未定）
MF ジョー・レドリー（→未定）
FW ケシ・アッピアー（→ウインブルドン／移籍金ゼロ）
FW フレイザー・キャンベル（→未定）
FW ジョナサン・ベンテケ（→未定）
■スウォンジー（16-17シーズン15位）
獲得
GK エルウィン・ムルダー（←ヘーレンフェーン／移籍金ゼロ）
MF ロケ・メサ（←ラス・パルマス／移籍金1250万€）
FW テイミー・アブラハム（←［チェルシー]←ブリストル／レンタル）
放出
GK ゲアハルト・トレメル（→未定）
DF ジョルディ・アマト（→ベティス／レンタル）
MF ジャック・コーク（→バーンリー／移籍金910万€）
FW ボルハ・バストン（→マラガ／レンタル）
■バーンリー（16-17シーズン16位）
獲得
DF チャーリー・テイラー（←リーズ／移籍金ゼロ）
MF ジャック・コーク（←スウォンジー／移籍金910万€）NEW！
FW ジョナサン・ウォルターズ（←ストーク／移籍金230万€）
放出
GK ポール・ロビンソン（→引退）
DF マイケル・キーン（→エバートン／移籍金2850万€）
MF ジョージ・ボイド（→シェフィールド・Ｗ／移籍金ゼロ）
MF ジョーイ・バートン（→未定）
MF マイケル・カイトリー（→サウスエンド／移籍金ゼロ）
■ワトフォード（16-17シーズン17位）
獲得
GK ダニエル・ベヒマン（←［ストーク］←バリー／移籍金ゼロ）
DF キコ・フェメニア（←アラベス／移籍金ゼロ）
DF ホルヘ・セグーラ（←ウディネーゼ／レンタル）
MF ウィル・ヒューズ（←ダービー／移籍金910万€）
MF ナサニエル・チャロバー（←チェルシー／移籍金570万€）NEW！
放出
GK レネ・ギルマーティン（→コルチェスター／移籍金ゼロ）
DF ファン・カミーロ・スニガ（→ナポリ／レンタル終了）
FW エムバイ・ニアング（→ミラン／レンタル終了）
■ニューカッスル（16-17シーズン２部１位）
獲得
DF フロリアン・ルジューヌ（←エイバル／移籍金1000万€）
MF ハビエル・マンキージョ（←サンダーランド／移籍金500万€）NEW！
MF ジェイコブ・マーフィー（←ノーリッジ／移籍金1130万€）NEW！
放出
GK マッツ・セレス（→アンデルレヒト／レンタル）
DF フルノン・アニタ（→リーズ／移籍金ゼロ）
MF ハリス・ヴクキッチ（→トゥベンテ／移籍金ゼロ）
FW ヨアン・グフラン（→ギョズテペ＝TUR／移籍金ゼロ）
■ブライトン（16-17シーズン２部２位）
獲得
GK マシュー・ライアン（←［バレンシア]←ヘンク／移籍金600万€）
DF マルクス・ズットナー（←インゴルシュタット／移籍金450万€）NEW！
MF パスカル・グロス（←インゴルシュタット／移籍金300万€）
放出
GK デイビッド・ストックデイル（→バーミンガム／移籍金ゼロ）
GK キャスパー・アンケルグレン（→引退）
DF ヴェーガルド・フォレン（→未定）
DF セバスティアン・ポコニョーリ（→［WBA］→Ｓ・リエージュ／レンタル終了）
DF フィカヨ・トモリ（→チェルシー／レンタル終了）
FW チューバ・アクポム（→アーセナル／レンタル終了）
■ハッダーズフィールド（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
GK ヨナス・レスル（←マインツ／レンタル）
DF スコット・マローン（←フルアム／移籍金390万€）
DF マティアス・ヨルゲンセン（←コペンハーゲン／移籍金270万€）
MF ダニエル・ウィリアムズ（←レディング／移籍金ゼロ）
MF トム・インス（←ダービー／移籍金910万€）
FW ステーブ・ムニエ（←モンペリエ／移籍金1300万€）
FW ロラン・ドゥポワトル（←ポルト／移籍金500万€）
放出
GK ダニー・ウォード（→リバプール／レンタル終了）
DF タレイク・ホームズ＝デニス（→ポーツマス／レンタル）
※レンタル復帰の選手、ユースが主戦場の選手は原則除く。［］＝レンタル元
同様にビッグディールをまとめたのが、マンチェスター・シティ。金銭面で開きがあったカイル・ウォーカーを巡るトッテナムとの交渉が、ついに決着した。22年までの５年契約で、移籍金はイングランド人最高の5100万ユーロ（約61億2000万円）と伝えられる。それだけではない。Ｒ・マドリーのダニーロとすでに個人合意に達しており、右サイドバックはこれで補強が完了するだろう。
プレミアリーグでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。
■チェルシー（16-17シーズン優勝）
獲得
GK ウィリー・カバジェロ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）
DF アントニオ・リュディガー（←ローマ／移籍金3500万€）
MF ティエムエ・バカヨコ（←モナコ／移籍金4500万€）NEW！
FW アルバロ・モラタ（←R・マドリー／移籍金6550万€）NEW！
放出
GK アスミール・ベゴビッチ（→ボーンマス／移籍金1150万€）
DF ジョン・テリー（→アストン・ビラ／移籍金ゼロ）
DF ネイサン・アケー（→ボーンマス／移籍金2280万€）
DF オラ・アイナ（→ハル／レンタル）
DF クルト・ズマ（→ストーク／レンタル）NEW！
MF ナサニエル・チャロバー（→ワトフォード／移籍金570万€）
MF ルベン・ロフタス＝チーク（→クリスタル・パレス／レンタル）
FW テイミー・エイブラハム（→スウォンジー／レンタル）
■トッテナム（16-17シーズン２位）
獲得
なし
放出
GK パウ・ロペス（→エスパニョール／レンタル終了）
DF カイル・ウォーカー（→マンチェスター・Ｃ／移籍金5100万€）
■マンチェスター・シティ（16-17シーズン３位）
獲得
GK エデルソン（←ベンフィカ／移籍金4000万€）
DF カイル・ウォーカー（←トッテナム／移籍金5100万€）NEW！
MF ベルナルド・シウバ（←モナコ／移籍金5000万€）
MF ドグラス・ルイス（←ヴァスコ／移籍金1200万€）NEW！
放出
GK ウィリー・カバジェロ（→チェルシー／移籍金ゼロ）
DF パブロ・サバレタ（→ウェストハム／移籍金ゼロ）
DF バカリ・サーニャ（→未定）
DF ガエル・クリシ（→バシャクシェヒル＝TUR／移籍金ゼロ）
MF ヘスス・ナバス（→未定）
FW ノリート（→セビージャ／移籍金900万€）NEW！
■リバプール（16-17シーズン４位）
獲得
DF アンドリュー・ロバートソン（←ハル／900万€）NEW！
MF モハメド・サラー（←ローマ／移籍金4200万€）
FW ドミニク・ソランキ（←チェルシー／移籍金ゼロ）
放出
GK アレックス・マニンガー（→引退）
MF ルーカス・レイバ（→ラツィオ／移籍金570万€）
MF ケビン・スチュワート（→ハル／移籍金450万€）NEW！
■アーセナル（16-17シーズン５位）
獲得
DF セアド・コラシナツ（←シャルケ／移籍金ゼロ）
FW アレクサンドル・ラカゼット（←リヨン／移籍金5300万€）
放出
FW ヤヤ・サノゴ（→トゥールーズ／移籍金ゼロ）
■マンチェスター・ユナイテッド（16-17シーズン６位）
獲得
DF ヴィクトル・リンデロフ（←ベンフィカ／移籍金3500万€）
FW ロメル・ルカク（←エバートン／移籍金8700万€）
放出
FW ウェイン・ルーニー（→エバートン／移籍金ゼロ）
FW ズラタン・イブラヒモビッチ（→未定）
■エバートン（16-17シーズン７位）
獲得
GK ジョーダン・ピックフォード（←サンダーランド／移籍金2850万€）
DF マイケル・キーン（←バーンリー／移籍金2850万€）
DF クコ・マルティナ（←サウサンプトン／移籍金ゼロ）NEW！
MF ダフィ・クラーセン（←アヤックス／移籍金2700万€）
FW サンドロ・ラミレス（←マラガ／移籍金600万€）
FW ウェイン・ルーニー（←マンチェスター・U／移籍金ゼロ）
放出
FW ロメル・ルカク（→マンチェスター・U／移籍金8700万€）
FW アルナ・コネ（→シバススポル／移籍金ゼロ）
FW コナー・マカレニー（→フリートウッド／移籍金ゼロ）
■サウサンプトン（16-17シーズン８位）
獲得
DF ヤン・ベドナレク（←レフ・ポズナン＝POR／移籍金600万€）
放出
DF マルティン・カセレス（→未定）
DF クコ・マルティナ（→未定）
MF ロイド・イスグローブ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）
MF ハリソン・リード（→ノーリッジ／レンタル）
FW ジェイ・ロドリゲス（→WBA／移籍金1370万€）
■ボーンマス（16-17シーズン９位）
獲得
GK アスミール・ベゴビッチ（←チェルシー／移籍金1150万€）
DF ネイサン・アケー（←ボーンマス／移籍金2280万€）
FW ジャーメイン・デフォー（←サンダーランド／移籍金ゼロ）
FW コナー・マホニー（←ブラックバーン／移籍金ゼロ）
放出
MF ジャック・ウィルシェア（→アーセナル／レンタル終了）
■ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン（16-17シーズン10位）
獲得
FW ジェイ・ロドリゲス（←サウサンプトン／移籍金1370万€）
放出
GK ジャック・ローズ（→未定）
MF ダレン・フレッチャー（→ストーク／移籍金ゼロ）
■ウェストハム（16-17シーズン11位）
獲得
GK ジョー・ハート（←［マンチェスター・Ｃ］←トリノ／レンタル料230万€）NEW！
DF パブロ・サバレタ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）
放出
GK ラファエル・シュピーゲル（→ボアビスタ／移籍金ゼロ）
DF ホーバル・ノルベイト（→ホッフェンハイム／移籍金700万€）
DF アルバロ・アルベロア（→引退）
MF ギョクハン・トレ（→ベジクタシュ／レンタル終了）
FW ジョナタン・カレリ（→マルドナード＝URU／レンタル終了）
■レスター（16-17シーズン12位）
獲得
GK エルディン・ヤクポビッチ（←ハル／移籍金不明）NEW！
DF ハリー・マグワイア（←ハル／移籍金1370万€）
MF ビセンテ・イボーラ（←セビージャ／移籍金1500万€）
放出
GK ロン＝ロベルト・ツィーラー（→シュツットガルト／移籍金400万€）
DF マルチン・ヴァシレフスキ（→未定）
DF モラ・ワゲ（→グラナダ／レンタル終了）
MF バルトシュ・カプストカ（→フライブルク／レンタル料50万€）
MF マイケル・ケイン（→未定）
■ストーク（16-17シーズン13位）
獲得
DF ジョシュ・タイモン（←ハル／移籍金ゼロ）
MF ダレン・フレッチャー（←WBA／移籍金ゼロ）
放出
GK シェイ・ギブン（→未定）
GK ダニエル・ベヒマン（→ワトフォード／移籍金ゼロ）
DF ブルーノ・マルティンス・インディ（→ポルト／レンタル終了）
MF チャーリー・アダム（→未定）
FW ジョナサン・ウォルターズ（→バーンリー／移籍金230万€）
■クリスタル・パレス（16-17シーズン14位）
獲得
MF ルベン・ロフタス＝チーク（←チェルシー／レンタル）NEW！
放出
GK ステーブ・マンダンダ（→マルセイユ／移籍金300万€）
DF エゼキエル・フライヤーズ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）
MF マテュー・フラミニ（→未定）
MF ジョー・レドリー（→未定）
FW ケシ・アッピアー（→ウインブルドン／移籍金ゼロ）
FW フレイザー・キャンベル（→未定）
FW ジョナサン・ベンテケ（→未定）
■スウォンジー（16-17シーズン15位）
獲得
GK エルウィン・ムルダー（←ヘーレンフェーン／移籍金ゼロ）
MF ロケ・メサ（←ラス・パルマス／移籍金1250万€）
FW テイミー・アブラハム（←［チェルシー]←ブリストル／レンタル）
放出
GK ゲアハルト・トレメル（→未定）
DF ジョルディ・アマト（→ベティス／レンタル）
MF ジャック・コーク（→バーンリー／移籍金910万€）
FW ボルハ・バストン（→マラガ／レンタル）
■バーンリー（16-17シーズン16位）
獲得
DF チャーリー・テイラー（←リーズ／移籍金ゼロ）
MF ジャック・コーク（←スウォンジー／移籍金910万€）NEW！
FW ジョナサン・ウォルターズ（←ストーク／移籍金230万€）
放出
GK ポール・ロビンソン（→引退）
DF マイケル・キーン（→エバートン／移籍金2850万€）
MF ジョージ・ボイド（→シェフィールド・Ｗ／移籍金ゼロ）
MF ジョーイ・バートン（→未定）
MF マイケル・カイトリー（→サウスエンド／移籍金ゼロ）
■ワトフォード（16-17シーズン17位）
獲得
GK ダニエル・ベヒマン（←［ストーク］←バリー／移籍金ゼロ）
DF キコ・フェメニア（←アラベス／移籍金ゼロ）
DF ホルヘ・セグーラ（←ウディネーゼ／レンタル）
MF ウィル・ヒューズ（←ダービー／移籍金910万€）
MF ナサニエル・チャロバー（←チェルシー／移籍金570万€）NEW！
放出
GK レネ・ギルマーティン（→コルチェスター／移籍金ゼロ）
DF ファン・カミーロ・スニガ（→ナポリ／レンタル終了）
FW エムバイ・ニアング（→ミラン／レンタル終了）
■ニューカッスル（16-17シーズン２部１位）
獲得
DF フロリアン・ルジューヌ（←エイバル／移籍金1000万€）
MF ハビエル・マンキージョ（←サンダーランド／移籍金500万€）NEW！
MF ジェイコブ・マーフィー（←ノーリッジ／移籍金1130万€）NEW！
放出
GK マッツ・セレス（→アンデルレヒト／レンタル）
DF フルノン・アニタ（→リーズ／移籍金ゼロ）
MF ハリス・ヴクキッチ（→トゥベンテ／移籍金ゼロ）
FW ヨアン・グフラン（→ギョズテペ＝TUR／移籍金ゼロ）
■ブライトン（16-17シーズン２部２位）
獲得
GK マシュー・ライアン（←［バレンシア]←ヘンク／移籍金600万€）
DF マルクス・ズットナー（←インゴルシュタット／移籍金450万€）NEW！
MF パスカル・グロス（←インゴルシュタット／移籍金300万€）
放出
GK デイビッド・ストックデイル（→バーミンガム／移籍金ゼロ）
GK キャスパー・アンケルグレン（→引退）
DF ヴェーガルド・フォレン（→未定）
DF セバスティアン・ポコニョーリ（→［WBA］→Ｓ・リエージュ／レンタル終了）
DF フィカヨ・トモリ（→チェルシー／レンタル終了）
FW チューバ・アクポム（→アーセナル／レンタル終了）
■ハッダーズフィールド（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
GK ヨナス・レスル（←マインツ／レンタル）
DF スコット・マローン（←フルアム／移籍金390万€）
DF マティアス・ヨルゲンセン（←コペンハーゲン／移籍金270万€）
MF ダニエル・ウィリアムズ（←レディング／移籍金ゼロ）
MF トム・インス（←ダービー／移籍金910万€）
FW ステーブ・ムニエ（←モンペリエ／移籍金1300万€）
FW ロラン・ドゥポワトル（←ポルト／移籍金500万€）
放出
GK ダニー・ウォード（→リバプール／レンタル終了）
DF タレイク・ホームズ＝デニス（→ポーツマス／レンタル）
※レンタル復帰の選手、ユースが主戦場の選手は原則除く。［］＝レンタル元
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