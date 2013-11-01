【プレミアリーグ】移籍一覧（７月22日更新）。チェルシーとマンCが会心の補強！

カテゴリ：ワールド

ワールドサッカーダイジェスト編集部

2017年07月22日

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チェルシーはバカヨコとモラタを獲得！

チェルシーはバコヨコ（上）、マンＣはウォーカーを獲得。ともにさらなる即戦力の獲得が間近に迫る。 写真／Getty Images、チェルシーの公式サイト

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　中盤に待望の即戦力を迎えたのが、チェルシーだ。詰めの交渉に時間がかかったものの、モナコからティエムエ・バカヨコを4500万ユーロ（約54億円）の移籍金で獲得している。さらにロメル・ルカクをマンチェスター・ユナイテッドに奪われた前線は、レアル・マドリーのアルバロ・モラタが加入。現地時間７月21日に正式発表されている。
 
　同様にビッグディールをまとめたのが、マンチェスター・シティ。金銭面で開きがあったカイル・ウォーカーを巡るトッテナムとの交渉が、ついに決着した。22年までの５年契約で、移籍金はイングランド人最高の5100万ユーロ（約61億2000万円）と伝えられる。それだけではない。Ｒ・マドリーのダニーロとすでに個人合意に達しており、右サイドバックはこれで補強が完了するだろう。
 
　プレミアリーグでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。
 
■チェルシー（16-17シーズン優勝）
獲得
GK　ウィリー・カバジェロ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）
DF　アントニオ・リュディガー（←ローマ／移籍金3500万€）
MF　ティエムエ・バカヨコ（←モナコ／移籍金4500万€）NEW！
FW　アルバロ・モラタ（←R・マドリー／移籍金6550万€）NEW！
 
放出
GK　アスミール・ベゴビッチ（→ボーンマス／移籍金1150万€）
DF　ジョン・テリー（→アストン・ビラ／移籍金ゼロ）
DF　ネイサン・アケー（→ボーンマス／移籍金2280万€）
DF　オラ・アイナ（→ハル／レンタル）
DF　クルト・ズマ（→ストーク／レンタル）NEW！
MF　ナサニエル・チャロバー（→ワトフォード／移籍金570万€）
MF　ルベン・ロフタス＝チーク（→クリスタル・パレス／レンタル）
FW　テイミー・エイブラハム（→スウォンジー／レンタル）
 
■トッテナム（16-17シーズン２位）
獲得
なし
 
放出
GK　パウ・ロペス（→エスパニョール／レンタル終了）
DF　カイル・ウォーカー（→マンチェスター・Ｃ／移籍金5100万€）
 
■マンチェスター・シティ（16-17シーズン３位）
獲得
GK　エデルソン（←ベンフィカ／移籍金4000万€）
DF　カイル・ウォーカー（←トッテナム／移籍金5100万€）NEW！
MF　ベルナルド・シウバ（←モナコ／移籍金5000万€）
MF　ドグラス・ルイス（←ヴァスコ／移籍金1200万€）NEW！
 
放出
GK　ウィリー・カバジェロ（→チェルシー／移籍金ゼロ）
DF　パブロ・サバレタ（→ウェストハム／移籍金ゼロ）
DF　バカリ・サーニャ（→未定）
DF　ガエル・クリシ（→バシャクシェヒル＝TUR／移籍金ゼロ）
MF　ヘスス・ナバス（→未定）
FW　ノリート（→セビージャ／移籍金900万€）NEW！
 
■リバプール（16-17シーズン４位）
獲得
DF　アンドリュー・ロバートソン（←ハル／900万€）NEW！
MF　モハメド・サラー（←ローマ／移籍金4200万€）
FW　ドミニク・ソランキ（←チェルシー／移籍金ゼロ）
 
放出
GK　アレックス・マニンガー（→引退）
MF　ルーカス・レイバ（→ラツィオ／移籍金570万€）
MF　ケビン・スチュワート（→ハル／移籍金450万€）NEW！
 
■アーセナル（16-17シーズン５位）
獲得
DF　セアド・コラシナツ（←シャルケ／移籍金ゼロ）
FW　アレクサンドル・ラカゼット（←リヨン／移籍金5300万€）
 
放出
FW　ヤヤ・サノゴ（→トゥールーズ／移籍金ゼロ）
 
■マンチェスター・ユナイテッド（16-17シーズン６位）
獲得
DF　ヴィクトル・リンデロフ（←ベンフィカ／移籍金3500万€）
FW　ロメル・ルカク（←エバートン／移籍金8700万€）
 
放出
FW　ウェイン・ルーニー（→エバートン／移籍金ゼロ）
FW　ズラタン・イブラヒモビッチ（→未定）
 
■エバートン（16-17シーズン７位）
獲得
GK　ジョーダン・ピックフォード（←サンダーランド／移籍金2850万€）
DF　マイケル・キーン（←バーンリー／移籍金2850万€）
DF　クコ・マルティナ（←サウサンプトン／移籍金ゼロ）NEW！
MF　ダフィ・クラーセン（←アヤックス／移籍金2700万€）
FW　サンドロ・ラミレス（←マラガ／移籍金600万€）
FW　ウェイン・ルーニー（←マンチェスター・U／移籍金ゼロ）
 
放出
FW　ロメル・ルカク（→マンチェスター・U／移籍金8700万€）
FW　アルナ・コネ（→シバススポル／移籍金ゼロ）
FW　コナー・マカレニー（→フリートウッド／移籍金ゼロ）
 
■サウサンプトン（16-17シーズン８位）
獲得
DF　ヤン・ベドナレク（←レフ・ポズナン＝POR／移籍金600万€）
 
放出
DF　マルティン・カセレス（→未定）
DF　クコ・マルティナ（→未定）
MF　ロイド・イスグローブ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）
MF　ハリソン・リード（→ノーリッジ／レンタル）
FW　ジェイ・ロドリゲス（→WBA／移籍金1370万€）
 
■ボーンマス（16-17シーズン９位）
獲得
GK　アスミール・ベゴビッチ（←チェルシー／移籍金1150万€）
DF　ネイサン・アケー（←ボーンマス／移籍金2280万€）
FW　ジャーメイン・デフォー（←サンダーランド／移籍金ゼロ）
FW　コナー・マホニー（←ブラックバーン／移籍金ゼロ）
 
放出
MF　ジャック・ウィルシェア（→アーセナル／レンタル終了）
 
■ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン（16-17シーズン10位）
獲得
FW　ジェイ・ロドリゲス（←サウサンプトン／移籍金1370万€）
 
放出
GK　ジャック・ローズ（→未定）
MF　ダレン・フレッチャー（→ストーク／移籍金ゼロ）
 
■ウェストハム（16-17シーズン11位）
獲得
GK　ジョー・ハート（←［マンチェスター・Ｃ］←トリノ／レンタル料230万€）NEW！
DF　パブロ・サバレタ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）
 
放出
GK　ラファエル・シュピーゲル（→ボアビスタ／移籍金ゼロ）
DF　ホーバル・ノルベイト（→ホッフェンハイム／移籍金700万€）
DF　アルバロ・アルベロア（→引退）
MF　ギョクハン・トレ（→ベジクタシュ／レンタル終了）
FW　ジョナタン・カレリ（→マルドナード＝URU／レンタル終了）
 
■レスター（16-17シーズン12位）
獲得
GK　エルディン・ヤクポビッチ（←ハル／移籍金不明）NEW！
DF　ハリー・マグワイア（←ハル／移籍金1370万€）
MF　ビセンテ・イボーラ（←セビージャ／移籍金1500万€）
 
放出
GK　ロン＝ロベルト・ツィーラー（→シュツットガルト／移籍金400万€）
DF　マルチン・ヴァシレフスキ（→未定）
DF　モラ・ワゲ（→グラナダ／レンタル終了）
MF　バルトシュ・カプストカ（→フライブルク／レンタル料50万€）
MF　マイケル・ケイン（→未定）
 
■ストーク（16-17シーズン13位）
獲得
DF　ジョシュ・タイモン（←ハル／移籍金ゼロ）
MF　ダレン・フレッチャー（←WBA／移籍金ゼロ）
 
放出
GK　シェイ・ギブン（→未定）
GK　ダニエル・ベヒマン（→ワトフォード／移籍金ゼロ）
DF　ブルーノ・マルティンス・インディ（→ポルト／レンタル終了）
MF　チャーリー・アダム（→未定）
FW　ジョナサン・ウォルターズ（→バーンリー／移籍金230万€）
 
■クリスタル・パレス（16-17シーズン14位）
獲得
MF　ルベン・ロフタス＝チーク（←チェルシー／レンタル）NEW！
 
放出
GK　ステーブ・マンダンダ（→マルセイユ／移籍金300万€）
DF　エゼキエル・フライヤーズ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）
MF　マテュー・フラミニ（→未定）
MF　ジョー・レドリー（→未定）
FW　ケシ・アッピアー（→ウインブルドン／移籍金ゼロ）
FW　フレイザー・キャンベル（→未定）
FW　ジョナサン・ベンテケ（→未定）
 
■スウォンジー（16-17シーズン15位）
獲得
GK　エルウィン・ムルダー（←ヘーレンフェーン／移籍金ゼロ）
MF　ロケ・メサ（←ラス・パルマス／移籍金1250万€）
FW　テイミー・アブラハム（←［チェルシー]←ブリストル／レンタル）
 
放出
GK　ゲアハルト・トレメル（→未定）
DF　ジョルディ・アマト（→ベティス／レンタル）
MF　ジャック・コーク（→バーンリー／移籍金910万€）
FW　ボルハ・バストン（→マラガ／レンタル）
 
■バーンリー（16-17シーズン16位）
獲得
DF　チャーリー・テイラー（←リーズ／移籍金ゼロ）
MF　ジャック・コーク（←スウォンジー／移籍金910万€）NEW！
FW　ジョナサン・ウォルターズ（←ストーク／移籍金230万€）
 
放出
GK　ポール・ロビンソン（→引退）
DF　マイケル・キーン（→エバートン／移籍金2850万€）
MF　ジョージ・ボイド（→シェフィールド・Ｗ／移籍金ゼロ）
MF　ジョーイ・バートン（→未定）
MF　マイケル・カイトリー（→サウスエンド／移籍金ゼロ）
 
■ワトフォード（16-17シーズン17位）
獲得
GK　ダニエル・ベヒマン（←［ストーク］←バリー／移籍金ゼロ）
DF　キコ・フェメニア（←アラベス／移籍金ゼロ）
DF　ホルヘ・セグーラ（←ウディネーゼ／レンタル）
MF　ウィル・ヒューズ（←ダービー／移籍金910万€）
MF　ナサニエル・チャロバー（←チェルシー／移籍金570万€）NEW！
 
放出
GK　レネ・ギルマーティン（→コルチェスター／移籍金ゼロ）
DF　ファン・カミーロ・スニガ（→ナポリ／レンタル終了）
FW　エムバイ・ニアング（→ミラン／レンタル終了）
 
■ニューカッスル（16-17シーズン２部１位）
獲得
DF　フロリアン・ルジューヌ（←エイバル／移籍金1000万€）
MF　ハビエル・マンキージョ（←サンダーランド／移籍金500万€）NEW！
MF　ジェイコブ・マーフィー（←ノーリッジ／移籍金1130万€）NEW！
 
放出
GK　マッツ・セレス（→アンデルレヒト／レンタル）
DF　フルノン・アニタ（→リーズ／移籍金ゼロ）
MF　ハリス・ヴクキッチ（→トゥベンテ／移籍金ゼロ）
FW　ヨアン・グフラン（→ギョズテペ＝TUR／移籍金ゼロ）
 
■ブライトン（16-17シーズン２部２位）
獲得
GK　マシュー・ライアン（←［バレンシア]←ヘンク／移籍金600万€）
DF　マルクス・ズットナー（←インゴルシュタット／移籍金450万€）NEW！
MF　パスカル・グロス（←インゴルシュタット／移籍金300万€）
 
放出
GK　デイビッド・ストックデイル（→バーミンガム／移籍金ゼロ）
GK　キャスパー・アンケルグレン（→引退）
DF　ヴェーガルド・フォレン（→未定）
DF　セバスティアン・ポコニョーリ（→［WBA］→Ｓ・リエージュ／レンタル終了）
DF　フィカヨ・トモリ（→チェルシー／レンタル終了）
FW　チューバ・アクポム（→アーセナル／レンタル終了）
 
■ハッダーズフィールド（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
GK　ヨナス・レスル（←マインツ／レンタル）
DF　スコット・マローン（←フルアム／移籍金390万€）
DF　マティアス・ヨルゲンセン（←コペンハーゲン／移籍金270万€）
MF　ダニエル・ウィリアムズ（←レディング／移籍金ゼロ）
MF　トム・インス（←ダービー／移籍金910万€）
FW　ステーブ・ムニエ（←モンペリエ／移籍金1300万€）
FW　ロラン・ドゥポワトル（←ポルト／移籍金500万€）
 
放出
GK　ダニー・ウォード（→リバプール／レンタル終了）
DF　タレイク・ホームズ＝デニス（→ポーツマス／レンタル）
 
 
※レンタル復帰の選手、ユースが主戦場の選手は原則除く。［］＝レンタル元
 

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