【プレミアリーグ】移籍一覧（７月22日更新）。チェルシーとマンCが会心の補強！

中盤に待望の即戦力を迎えたのが、チェルシーだ。詰めの交渉に時間がかかったものの、モナコからティエムエ・バカヨコを4500万ユーロ（約54億円）の移籍金で獲得している。さらにロメル・ルカクをマンチェスター・ユナイテッドに奪われた前線は、レアル・マドリーのアルバロ・モラタが加入。現地時間７月21日に正式発表されている。



同様にビッグディールをまとめたのが、マンチェスター・シティ。金銭面で開きがあったカイル・ウォーカーを巡るトッテナムとの交渉が、ついに決着した。22年までの５年契約で、移籍金はイングランド人最高の5100万ユーロ（約61億2000万円）と伝えられる。それだけではない。Ｒ・マドリーのダニーロとすでに個人合意に達しており、右サイドバックはこれで補強が完了するだろう。



プレミアリーグでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。



■チェルシー（16-17シーズン優勝）

獲得

GK ウィリー・カバジェロ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）

DF アントニオ・リュディガー（←ローマ／移籍金3500万€）

MF ティエムエ・バカヨコ（←モナコ／移籍金4500万€） NEW！

FW アルバロ・モラタ（←R・マドリー／移籍金6550万€） NEW！



放出

GK アスミール・ベゴビッチ（→ボーンマス／移籍金1150万€）

DF ジョン・テリー（→アストン・ビラ／移籍金ゼロ）

DF ネイサン・アケー（→ボーンマス／移籍金2280万€）

DF オラ・アイナ（→ハル／レンタル）

DF クルト・ズマ（→ストーク／レンタル） NEW！

MF ナサニエル・チャロバー（→ワトフォード／移籍金570万€）

MF ルベン・ロフタス＝チーク（→クリスタル・パレス／レンタル）

FW テイミー・エイブラハム（→スウォンジー／レンタル）



■トッテナム（16-17シーズン２位）

獲得

なし



放出

GK パウ・ロペス（→エスパニョール／レンタル終了）

DF カイル・ウォーカー（→マンチェスター・Ｃ／移籍金5100万€）



■マンチェスター・シティ（16-17シーズン３位）

獲得

GK エデルソン（←ベンフィカ／移籍金4000万€）

DF カイル・ウォーカー（←トッテナム／移籍金5100万€） NEW！

MF ベルナルド・シウバ（←モナコ／移籍金5000万€）

MF ドグラス・ルイス（←ヴァスコ／移籍金1200万€） NEW！



放出

GK ウィリー・カバジェロ（→チェルシー／移籍金ゼロ）

DF パブロ・サバレタ（→ウェストハム／移籍金ゼロ）

DF バカリ・サーニャ（→未定）

DF ガエル・クリシ（→バシャクシェヒル＝TUR／移籍金ゼロ）

MF ヘスス・ナバス（→未定）

FW ノリート（→セビージャ／移籍金900万€） NEW！



■リバプール（16-17シーズン４位）

獲得

DF アンドリュー・ロバートソン（←ハル／900万€） NEW！

MF モハメド・サラー（←ローマ／移籍金4200万€）

FW ドミニク・ソランキ（←チェルシー／移籍金ゼロ）



放出

GK アレックス・マニンガー（→引退）

MF ルーカス・レイバ（→ラツィオ／移籍金570万€）

MF ケビン・スチュワート（→ハル／移籍金450万€） NEW！



■アーセナル（16-17シーズン５位）

獲得

DF セアド・コラシナツ（←シャルケ／移籍金ゼロ）

FW アレクサンドル・ラカゼット（←リヨン／移籍金5300万€）



放出

FW ヤヤ・サノゴ（→トゥールーズ／移籍金ゼロ）



■マンチェスター・ユナイテッド（16-17シーズン６位）

獲得

DF ヴィクトル・リンデロフ（←ベンフィカ／移籍金3500万€）

FW ロメル・ルカク（←エバートン／移籍金8700万€）



放出

FW ウェイン・ルーニー（→エバートン／移籍金ゼロ）

FW ズラタン・イブラヒモビッチ（→未定）



■エバートン（16-17シーズン７位）

獲得

GK ジョーダン・ピックフォード（←サンダーランド／移籍金2850万€）

DF マイケル・キーン（←バーンリー／移籍金2850万€）

DF クコ・マルティナ（←サウサンプトン／移籍金ゼロ） NEW！

MF ダフィ・クラーセン（←アヤックス／移籍金2700万€）

FW サンドロ・ラミレス（←マラガ／移籍金600万€）

FW ウェイン・ルーニー（←マンチェスター・U／移籍金ゼロ）



放出

FW ロメル・ルカク（→マンチェスター・U／移籍金8700万€）

FW アルナ・コネ（→シバススポル／移籍金ゼロ）

FW コナー・マカレニー（→フリートウッド／移籍金ゼロ）



■サウサンプトン（16-17シーズン８位）

獲得

DF ヤン・ベドナレク（←レフ・ポズナン＝POR／移籍金600万€）



放出

DF マルティン・カセレス（→未定）

DF クコ・マルティナ（→未定）

MF ロイド・イスグローブ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）

MF ハリソン・リード（→ノーリッジ／レンタル）

FW ジェイ・ロドリゲス（→WBA／移籍金1370万€）



■ボーンマス（16-17シーズン９位）

獲得

GK アスミール・ベゴビッチ（←チェルシー／移籍金1150万€）

DF ネイサン・アケー（←ボーンマス／移籍金2280万€）

FW ジャーメイン・デフォー（←サンダーランド／移籍金ゼロ）

FW コナー・マホニー（←ブラックバーン／移籍金ゼロ）



放出

MF ジャック・ウィルシェア（→アーセナル／レンタル終了）



■ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン（16-17シーズン10位）

獲得

FW ジェイ・ロドリゲス（←サウサンプトン／移籍金1370万€）



放出

GK ジャック・ローズ（→未定）

MF ダレン・フレッチャー（→ストーク／移籍金ゼロ）



■ウェストハム（16-17シーズン11位）

獲得

GK ジョー・ハート（←［マンチェスター・Ｃ］←トリノ／レンタル料230万€） NEW！

DF パブロ・サバレタ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）



放出

GK ラファエル・シュピーゲル（→ボアビスタ／移籍金ゼロ）

DF ホーバル・ノルベイト（→ホッフェンハイム／移籍金700万€）

DF アルバロ・アルベロア（→引退）

MF ギョクハン・トレ（→ベジクタシュ／レンタル終了）

FW ジョナタン・カレリ（→マルドナード＝URU／レンタル終了）



■レスター（16-17シーズン12位）

獲得

GK エルディン・ヤクポビッチ（←ハル／移籍金不明） NEW！

DF ハリー・マグワイア（←ハル／移籍金1370万€）

MF ビセンテ・イボーラ（←セビージャ／移籍金1500万€）



放出

GK ロン＝ロベルト・ツィーラー（→シュツットガルト／移籍金400万€）

DF マルチン・ヴァシレフスキ（→未定）

DF モラ・ワゲ（→グラナダ／レンタル終了）

MF バルトシュ・カプストカ（→フライブルク／レンタル料50万€）

MF マイケル・ケイン（→未定）



■ストーク（16-17シーズン13位）

獲得

DF ジョシュ・タイモン（←ハル／移籍金ゼロ）

MF ダレン・フレッチャー（←WBA／移籍金ゼロ）



放出

GK シェイ・ギブン（→未定）

GK ダニエル・ベヒマン（→ワトフォード／移籍金ゼロ）

DF ブルーノ・マルティンス・インディ（→ポルト／レンタル終了）

MF チャーリー・アダム（→未定）

FW ジョナサン・ウォルターズ（→バーンリー／移籍金230万€）



■クリスタル・パレス（16-17シーズン14位）

獲得

MF ルベン・ロフタス＝チーク（←チェルシー／レンタル） NEW！



放出

GK ステーブ・マンダンダ（→マルセイユ／移籍金300万€）

DF エゼキエル・フライヤーズ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）

MF マテュー・フラミニ（→未定）

MF ジョー・レドリー（→未定）

FW ケシ・アッピアー（→ウインブルドン／移籍金ゼロ）

FW フレイザー・キャンベル（→未定）

FW ジョナサン・ベンテケ（→未定）



■スウォンジー（16-17シーズン15位）

獲得

GK エルウィン・ムルダー（←ヘーレンフェーン／移籍金ゼロ）

MF ロケ・メサ（←ラス・パルマス／移籍金1250万€）

FW テイミー・アブラハム（←［チェルシー]←ブリストル／レンタル）



放出

GK ゲアハルト・トレメル（→未定）

DF ジョルディ・アマト（→ベティス／レンタル）

MF ジャック・コーク（→バーンリー／移籍金910万€）

FW ボルハ・バストン（→マラガ／レンタル）



■バーンリー（16-17シーズン16位）

獲得

DF チャーリー・テイラー（←リーズ／移籍金ゼロ）

MF ジャック・コーク（←スウォンジー／移籍金910万€） NEW！

FW ジョナサン・ウォルターズ（←ストーク／移籍金230万€）



放出

GK ポール・ロビンソン（→引退）

DF マイケル・キーン（→エバートン／移籍金2850万€）

MF ジョージ・ボイド（→シェフィールド・Ｗ／移籍金ゼロ）

MF ジョーイ・バートン（→未定）

MF マイケル・カイトリー（→サウスエンド／移籍金ゼロ）



■ワトフォード（16-17シーズン17位）

獲得

GK ダニエル・ベヒマン（←［ストーク］←バリー／移籍金ゼロ）

DF キコ・フェメニア（←アラベス／移籍金ゼロ）

DF ホルヘ・セグーラ（←ウディネーゼ／レンタル）

MF ウィル・ヒューズ（←ダービー／移籍金910万€）

MF ナサニエル・チャロバー（←チェルシー／移籍金570万€） NEW！



放出

GK レネ・ギルマーティン（→コルチェスター／移籍金ゼロ）

DF ファン・カミーロ・スニガ（→ナポリ／レンタル終了）

FW エムバイ・ニアング（→ミラン／レンタル終了）



■ニューカッスル（16-17シーズン２部１位）

獲得

DF フロリアン・ルジューヌ（←エイバル／移籍金1000万€）

MF ハビエル・マンキージョ（←サンダーランド／移籍金500万€） NEW！

MF ジェイコブ・マーフィー（←ノーリッジ／移籍金1130万€） NEW！



放出

GK マッツ・セレス（→アンデルレヒト／レンタル）

DF フルノン・アニタ（→リーズ／移籍金ゼロ）

MF ハリス・ヴクキッチ（→トゥベンテ／移籍金ゼロ）

FW ヨアン・グフラン（→ギョズテペ＝TUR／移籍金ゼロ）



■ブライトン（16-17シーズン２部２位）

獲得

GK マシュー・ライアン（←［バレンシア]←ヘンク／移籍金600万€）

DF マルクス・ズットナー（←インゴルシュタット／移籍金450万€） NEW！

MF パスカル・グロス（←インゴルシュタット／移籍金300万€）



放出

GK デイビッド・ストックデイル（→バーミンガム／移籍金ゼロ）

GK キャスパー・アンケルグレン（→引退）

DF ヴェーガルド・フォレン（→未定）

DF セバスティアン・ポコニョーリ（→［WBA］→Ｓ・リエージュ／レンタル終了）

DF フィカヨ・トモリ（→チェルシー／レンタル終了）

FW チューバ・アクポム（→アーセナル／レンタル終了）



■ハッダーズフィールド（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格

獲得

GK ヨナス・レスル（←マインツ／レンタル）

DF スコット・マローン（←フルアム／移籍金390万€）

DF マティアス・ヨルゲンセン（←コペンハーゲン／移籍金270万€）

MF ダニエル・ウィリアムズ（←レディング／移籍金ゼロ）

MF トム・インス（←ダービー／移籍金910万€）

FW ステーブ・ムニエ（←モンペリエ／移籍金1300万€）

FW ロラン・ドゥポワトル（←ポルト／移籍金500万€）



放出

GK ダニー・ウォード（→リバプール／レンタル終了）

DF タレイク・ホームズ＝デニス（→ポーツマス／レンタル）





※レンタル復帰の選手、ユースが主戦場の選手は原則除く。［］＝レンタル元

