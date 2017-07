【セリエA】決定した移籍一覧（７月19日更新）。ボヌッチを奪われたユーベが“本気モード”に!?

移籍マーケットにおけるミランの勢いが止まらない。今夏これまでに迎えた新戦力は10人。史上稀に見る大型補強を展開している。



サプライズを提供したのが、レオナルド・ボヌッチの獲得だ。本人からの逆オファーによって、世界屈指のCBをセリエA6連覇中の絶対王者ユベントスから引き抜いた。クラブ待望のビッグネームの到来により、すでに3人(マテオ・ムサッキオ、リカルド・ロドリゲス、アンドレア・コンティ)の実力者を加えていた最終ラインは、大幅な戦力アップを遂げた。



ボヌッチ獲得の2日後には、かねてから個人合意が伝えられていたラツィオのルーカス・ビグリアとも正式契約。非凡な戦術眼とリーダーシップを誇る百戦錬磨の司令塔の加入は、若手・中堅が少なくないチームに大きなプラスアルファをもたらすはずだ。



ミランに守備の要ボヌッチを奪われたユベントスは、メディカルチェックで心臓に問題が見つかったFWパトリック・シック(サンプドリア)との契約が破談になったこともあり、ここまでの即戦力獲得は快足ドリブラーのドグラス・コスタのみとやや後手に回っている印象。それでも、昨シーズンにレンタル先のローマで一時の不振から完全復活を遂げたGKヴォイチェフ・スチェスニー(アーセナル)、マッシミリアーノ・アッレグリ監督のミラン時代の教え子であるSBのマッティア・デ・シリオの獲得が間近に迫るなど、ようやく“本気モード”に突入しつつある。



まだまだ大きな動きが予想される今夏のセリエAの移籍マーケット。ここまでに決まった移籍は、以下の通りだ。





■ユベントス(16-17シーズン優勝)

獲得

MF ロドリゴ・ベンタンクール(←ボカ/移籍金1050万€)

FW ドグラス・コスタ(←バイエルン/レンタル) NEW



放出

GK ネト(→バレンシア/700万€)

GK エミル・アウデロ(→ヴェネツィア/レンタル)

DF レオナルド・ボヌッチ(→ミラン/移籍金4200万€) NEW

DF フェデリコ・マッティエッロ(→スパル/レンタル)

DF ダニエウ・アウベス(→未定)

DF パオロ・デ・チェリエ(→未定)



■ローマ(16-17シーズン2位)

獲得

DF リック・カルスドルプ(←フェイエノールト/移籍金1400万€)

DF エクトル・モレーノ(←PSV/移籍金570万€)

MF ジェンギズ・ウンデル(←バシャクシェヒル/移籍金1340万€) NEW

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ(←サッスオーロ/移籍金1000万€)

MF マキシム・ゴナロン(←リヨン/移籍金500万€)



放出

DF アントニオ・リュディガー(→チェルシー/移籍金3500万€)

DF マリオ・ルイ(→ナポリ/レンタル) NEW

MF レアンドロ・パレデス(→ゼニト/移籍金2300万€)

FW モハメド・サラー(→リバプール/移籍金4200万€)

FW フランチェスコ・トッティ(→引退)



■ナポリ(16-17シーズン3位)

獲得

DF マリオ・ルイ(←ローマ/レンタル) NEW

MF アダム・ウナス(←ボルドー/移籍金1000万€)



放出

なし



■アタランタ(16-17シーズン4位)

獲得

DF ティモシー・カスターニェ(←ヘンク/移籍金600万€)

DF ホセ・ルイス・パロミノ(←ルドゴレツ/移籍金400万€)

DF ファビオ・エグエルフィ(←[インテル]←プロ・ヴェルチェッリ/移籍金150万€)

DF ロビン・ゴセンス(←ヘラクレス/移籍金90万€)

MF マッテオ・ペッシーナ(←[ミラン]←コモ/移籍金100万€)

MF ジョアン・シュミット(←サンパウロ/移籍金ゼロ)

MF ニコラス・ハース(←ルツェルン/移籍金ゼロ)

FW ヨシプ・イリチッチ(←フィオレンティーナ/移籍金550万€)

FW アンドレアス・コーネリウス(←コペンハーゲン/移籍金350万€)

FW リッカルド・オルソリーニ(←[ユベントス]←アスコリ/レンタル) NEW

FW ルカ・ヴィード(←[ミラン]←チッタデッラ/移籍金不明)



放出

DF アンドレア・コンティ(→ミラン/移籍金2500万€)

MF フランク・ケシエ(→ミラン/レンタル*)

MF ダビデ・アガッツィ(→フォッジャ/レンタル)

MF ジューリオ・ミリアッチョ(→引退)

MF クリスティアン・ライモンディ(→引退)

FW ブライアン・カベサス(→パナシナイコス/レンタル) NEW

FW アルベルト・パロスキ(→スパル/レンタル)

*=買い取り義務付きのレンタル(移籍金総額2800万€)



■ラツィオ(16-17シーズン5位)

獲得

DF アダム・マルシッチ(←オーステンデ/移籍金650万€)

MF ルーカス・レイバ(←リバプール/移籍金570万€) NEW



放出

MF ルーカス・ビグリア(→ミラン/移籍金1700万€) NEW



■ミラン(16-17シーズン6位)

獲得

GK アントニオ・ドンナルンマ(←アステラス/150万€) NEW

DF レオナルド・ボヌッチ(←ユベントス/4200万€) NEW

DF アンドレア・コンティ(←アタランタ/移籍金2500万€)

DF マテオ・ムサッキオ(←ビジャレアル/移籍金1800万€)

DF リカルド・ロドリゲス(←ヴォルフスブルク/移籍金1800万€)

MF ハカン・チャルハノール(←レバークーゼン/移籍金2200万€)

MF ルーカス・ビグリア(←ラツィオ/移籍金1700万€) NEW

MF フランク・ケシエ(←アタランタ/レンタル*)

FW アンドレ・シウバ(←ポルト/移籍金3800万€)

FW ファビオ・ボリーニ(←サンダーランド/レンタル*)

*=買い取り義務付きのレンタル(ケシエは移籍金総額2800万€)



放出

MF ユライ・クツカ(→トラブゾンスポル/移籍金500万€)

MF 本田圭佑(→パチューカ/移籍金ゼロ) NEW

MF アンドレア・ポーリ(→ボローニャ/移籍金ゼロ)

MF アンドレア・ベルトラッチ(→ジェノア/レンタル) NEW

FW ジャンルカ・ラパドゥーラ(→ジェノア/レンタル*) NEW

*=買い取り義務付きのレンタル(移籍金総額1300万€)



■インテル(16-17シーズン7位)

獲得

GK ダニエル・パデッリ(←トリノ/移籍金ゼロ)

DF ミラン・シュクリニアル(←サンプドリア/移籍金1800万€)

MF ボルハ・バレロ(←フィオレンティーナ/移籍金550万€)

MF ニコロ・ザニオロ(←エンテッラU-19/移籍金180万€)

FW イェンス・オドゴー(←リンビー/移籍金150万€)



放出

GK ファン・パブロ・カリーソ(→モンテレイ/移籍金ゼロ)

GK アンドレイ・ラドゥ(→アベッリーノ/レンタル) NEW

DF マルコ・アンドレオッリ(→カリアリ/移籍金ゼロ)

MF エベル・バネガ(→セビージャ/移籍金900万€)

FW ロドリゴ・パラシオ(→未定)



■フィオレンティーナ(16-17シーズン8位)

獲得

DF ヴィトール・ウーゴ(←パルメイラス/移籍金800万€)

DF ニコラ・ミレンコビッチ(←パルチザン/移籍金510万€)

DF ブルーノ・ガスパール(←ギマラエス/移籍金400万€)

DF ペトコ・フリストフ(←スラビア・ソフィア/移籍金100万€) NEW

FW ラフィク・ゼフニーニ(←オッド/移籍金150万€) NEW

FW マルティン・グライチアル(←スロバン・リべレツ/移籍金不明) NEW



放出

DF ゴンサロ・ロドリゲス(→サン・ロレンソ/移籍金ゼロ)

MF ボルハ・バレロ(→インテル/移籍金550万€)

FW ヨシプ・イリチッチ(→アタランタ/移籍金550万€)



■トリノ(16-17シーズン9位)

獲得

GK サルバトーレ・シリグ(←[パリSG]←オサスナ/移籍金ゼロ)

DF リャンコ(←サンパウロ/移籍金590万€)

FW アレックス・ベレンゲル(←オサスナ/移籍金550万€) NEW



放出

GK ダニエレ・パデッリ(→インテル/移籍金ゼロ)

DF カルラン(→APOEL/レンタル)



■サンプドリア(16-17シーズン10位)

獲得

DF ニコラ・ムッルー(←カリアリ/移籍金700万€)

DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ(←ミランU-19/移籍金ゼロ)

MF イバン・ヴイチッチ(←ハイドゥク・スプリト/移籍金ゼロ)

FW ジャンルカ・カプラーリ(←[インテル]←サンプドリア/移籍金1500万€)

FW ダビド・コブナツキ(←レフ・ポズナン/移籍金400万€) NEW



放出

GK ウラディミロ・ファルコーネ(→バッサーノ/レンタル)

DF ミラン・シュクリニアル(→インテル/100万€)

MF ブルーノ・フェルナンデス(→スポルティング/移籍金850万€)

MF ルカ・チガリーニ(→カリアリ/移籍金ゼロ)

MF アンジェロ・パロンボ(→引退)

FW ルイス・ムリエル(→セビージャ/移籍金2000万€)

FW アンテ・ブディミール(→クロトーネ/レンタル*)

*買い取り義務付きのレンタル



■カリアリ(16-17シーズン11位)

獲得

DF マルコ・アンドレオッリ(←インテル/移籍金ゼロ)

MF パオロ・ファラゴ(←ノバーラ/移籍金230万€)

MF ルカ・チガリーニ(←サンプドリア/移籍金ゼロ)



放出

GK ロベルト・コロンボ(→引退)

DF ニコラ・ムッルー(→サンプドリア/移籍金700万€)

DF ブルーノ・アウベス(→レンジャーズ/移籍金ゼロ)

MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ(→未定)

FW カイオ・ランジェル(→エストリル=POR→クリシウマ=BRA/レンタル)



■サッスオーロ(16-17シーズン12位)

獲得

DF リッカルド・マルキッツァ(←ローマU-19/移籍金450万€) NEW

MF ダビデ・フラッテシ(←ローマU-19/移籍金300万€) NEW

MF フィリッポ・バンディネッリ(←ラティーナ/移籍金ゼロ)



放出

DF マルチェッロ・ガッツォーラ(→未定)

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ(→ローマ/移籍金1000万€)

FW アレッシオ・ヴィタ(→チェゼーナ/移籍金不明)



■ウディネーゼ(16-17シーズン13位)

獲得

GK アルバノ・ビサーリ(←ペスカーラ/移籍金ゼロ)

DF ジュゼッペ・ペッツェッラ(←パレルモ/移籍金450万€)

MF アントニオ・バラク(←スラビア・プラハ/移籍金300万€)

MF スバンテ・インゲション(←カルマル=SWE/移籍金75万€)

FW アリ・マレ(←[ワトフォードU-23]←グラナダB/不明)



放出

DF ダビデ・ファラオーニ(→クロトーネ/移籍金ゼロ)

DF フェリペ(→スパル/移籍金不明)

DF トマ・ウルトー(→ヴェローナ/レンタル) NEW

MF ルーカス・エバンジェリスタ(→エストリル=POR/レンタル)



■キエーボ(16-17シーズン14位)

獲得

DF ミケーレ・リゴーネ(←チェゼーナ/移籍金20万€)

MF ジャンルカ・ガウディーノ(←[バイエルン]←ザンクト・ガレン=SUI/5万€)

FW ルカ・ガリターノ(←チェゼーナ/移籍金100万€)

FW アレハンドロ・ロドリゲス(←チェゼーナ/移籍金50万€)

FW マヌエル・プッチャレッリ(←エンポリ/レンタル*) NEW

*買い取り義務付きのレンタル



放出

GK ワルテル・ブレッサン(→未定)

DF ニコラス・スポッリ(→ジェノア/移籍金ゼロ) NEW

DF ジェンナーロ・サルド(→引退)

MF ジョナサン・デグズマン(→[ナポリ]→フランクフルト/移籍金ゼロ) NEW

MF ニコラ・ベッロモ(→未定)

MF マリアーノ・イスコ(→未定)



■ボローニャ(16-17シーズン15位)

獲得

GK アントニオ・サントゥーロ(←シラクサ/移籍金ゼロ) NEW

DF セバスティアン・ドゥ・メオ(←[アンデルレヒト]←フィオレンティーナ/移籍金200万€)

DF ジャンカルロ・ゴンサレス(←パレルモ/移籍金200万€)

MF アンドレア・ポーリ(←ミラン/移籍金ゼロ)



放出

GK ムアマドゥ・サール(→プラト/レンタル)

DF マリオス・オイコノムー(→スパル/レンタル)

MF ルカ・リッツォ(→スパル/レンタル)



■ジェノア(16-17シーズン16位)

獲得

DF ニコラス・スポッリ(←キエーボ/移籍金ゼロ) NEW

DF エルビン・ズカノビッチ(←[ローマ]←アタランタ/レンタル) NEW

MF アンドレア・ベルトラッチ(←ミラン/レンタル) NEW

FW アンドレイ・ガラビノフ(←ノバーラ/移籍金ゼロ)

FW ジャンルカ・ラパドゥーラ(←ミラン/レンタル*) NEW

*買い取り義務付きのレンタル(移籍金総額1300万€)



放出

GK ルビ―ニョ(→未定)

DF ルーカス・オルバン(→ラシン・クラブ/移籍金ゼロ)

DF ニコラス・ブルディッソ(→未定)

MF アンドレア・ベゲット(→フロジノーネ/レンタル)

FW ゴラン・パンデフ(→未定)



■クロトーネ(16-17シーズン17位)

獲得

DF レアンドロ・カブレラ(←サラゴサ/移籍金ゼロ) NEW

MF ダビデ・ファラオーニ(←ウディネーゼ/移籍金ゼロ)

MF オリバー・クラクル(←フロジノーネ/移籍金不明)

FW アンテ・ブディミール(←サンプドリア/レンタル*)

*買い取り義務付きのレンタル



放出

DF ジャメル・メスバフ(→ローザンヌ/移籍金ゼロ) NEW



■スパル(16-17シーズン2部1位)

獲得

GK アルフレド・ゴミス(←[トリノ]←サレルニターナ/レンタル) NEW

DF フェリペ(←ウディネーゼ/移籍金不明)

DF ロレンツォ・ポルバーニ(←ポンテデーラ/移籍金不明) NEW

DF フェデリコ・マッティエッロ(←ユベントス/レンタル)

DF マリオス・オイコノムー(←ボローニャ/レンタル)

MF フェデリコ・ヴィヴィアーニ(←[ヴェローナ]←ボローニャ/レンタル)

MF ルカ・リッツォ(←ボローニャ/レンタル)

FW アルベルト・パロスキ(←アタランタ/レンタル)

FW ジャコポ・ムラノ(←サボーナ/移籍金ゼロ)



放出

DF ニコラス・ジアニ(→スペツィア/移籍金ゼロ) NEW

DF トンマーゾ・シルベストリ(→ユーベ・スタビア/レンタル)

MF ミケーレ・カスタニェッティ(→エンポリ/レンタル) NEW

MF ガブリエル・ストレフェッザ(→ユーベ・スタビア/レンタル)

FW トンマーゾ・コンスタンティーニ(→ユーベ・スタビア/レンタル)



■ヴェローナ(16-17シーズン2部2位)

獲得

DF トマ・ウルトー(←ウディネーゼ/レンタル) NEW

DF ジャン・フィリッポ・フェリッチョーリ(←[ミラン]←アスコリ/レンタル) NEW

FW アントニオ・カッサーノ(←無所属)

FW アレッシオ・チェルチ(←アトレティコ・マドリー/移籍金ゼロ)

FW ダニエレ・ヴェルデ(←[ローマ]←アベッリーノ/レンタル)



放出

DF エロス・ピサーノ(→ブリストル/移籍金ゼロ)

FW ピエルルイジ・カッペッルッツォ(→ペスカーラ/レンタル)

FW ルカ・シリガルディ(→パルマ/移籍金不明) NEW

FW シモーネ・ガンツ(→[ユベントス]→ペスカーラ/移籍金180万€) NEW



■ベネベント(16-17シーズン2部5位)※プレーオフを勝ち抜き昇格

獲得

GK ヴィド・べレツ(←カルピ/移籍金175万€)

DF ジャンルカ・ディ・キアラ(←ペルージャ/移籍金300万€) NEW

DF ガエターノ・レティツィア(←カルピ/移籍金175万€)

DF アンドレア・コスタ(←エンポリ/移籍金150万€) NEW

DF アンドリュー・グラビヨン(←インテルU-19/移籍金150万€)

DF ベラト・ジムシティ(←[アタランタ]←アベッリーノ/レンタル) NEW

FW マッシモ・コーダ(←サレルニターナ/移籍金170万€)



放出

DF エンリコ・ペッツィ(→チッタデッラ/移籍金ゼロ)

MF ダニエレ・ブッツェゴーリ(→アスコリ/移籍金ゼロ) NEW



※レンタル復帰は原則除く。[]=レンタル元