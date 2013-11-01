【セリエA】決定した移籍一覧（７月19日更新）。ボヌッチを奪われたユーベが“本気モード”に!?

移籍マーケットにおけるミランの勢いが止まらない。今夏これまでに迎えた新戦力は10人。史上稀に見る大型補強を展開している。



サプライズを提供したのが、レオナルド・ボヌッチの獲得だ。本人からの逆オファーによって、世界屈指のCBをセリエA６連覇中の絶対王者ユベントスから引き抜いた。クラブ待望のビッグネームの到来により、すでに３人（マテオ・ムサッキオ、リカルド・ロドリゲス、アンドレア・コンティ）の実力者を加えていた最終ラインは、大幅な戦力アップを遂げた。



ボヌッチ獲得の２日後には、かねてから個人合意が伝えられていたラツィオのルーカス・ビグリアとも正式契約。非凡な戦術眼とリーダーシップを誇る百戦錬磨の司令塔の加入は、若手・中堅が少なくないチームに大きなプラスアルファをもたらすはずだ。



ミランに守備の要ボヌッチを奪われたユベントスは、メディカルチェックで心臓に問題が見つかったFWパトリック・シック（サンプドリア）との契約が破談になったこともあり、ここまでの即戦力獲得は快足ドリブラーのドグラス・コスタのみとやや後手に回っている印象。それでも、昨シーズンにレンタル先のローマで一時の不振から完全復活を遂げたGKヴォイチェフ・スチェスニー（アーセナル）、マッシミリアーノ・アッレグリ監督のミラン時代の教え子であるSBのマッティア・デ・シリオの獲得が間近に迫るなど、ようやく“本気モード”に突入しつつある。



まだまだ大きな動きが予想される今夏のセリエAの移籍マーケット。ここまでに決まった移籍は、以下の通りだ。





■ユベントス（16-17シーズン優勝）

獲得

MF ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）

FW ドグラス・コスタ（←バイエルン／レンタル） NEW



放出

GK ネト（→バレンシア／700万€）

GK エミル・アウデロ（→ヴェネツィア／レンタル）

DF レオナルド・ボヌッチ（→ミラン／移籍金4200万€） NEW

DF フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル）

DF ダニエウ・アウベス（→未定）

DF パオロ・デ・チェリエ（→未定）



■ローマ（16-17シーズン２位）

獲得

DF リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€）

DF エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）

MF ジェンギズ・ウンデル（←バシャクシェヒル／移籍金1340万€） NEW

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€）

MF マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€）



放出

DF アントニオ・リュディガー（→チェルシー／移籍金3500万€）

DF マリオ・ルイ（→ナポリ／レンタル） NEW

MF レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€）

FW モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）

FW フランチェスコ・トッティ（→引退）



■ナポリ（16-17シーズン３位）

獲得

DF マリオ・ルイ（←ローマ／レンタル） NEW

MF アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€）



放出

なし



■アタランタ（16-17シーズン４位）

獲得

DF ティモシー・カスターニェ（←ヘンク／移籍金600万€）

DF ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€）

DF ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€）

DF ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）

MF マッテオ・ペッシーナ（←［ミラン］←コモ／移籍金100万€）

MF ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）

MF ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）

FW ヨシプ・イリチッチ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）

FW アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）

FW リッカルド・オルソリーニ（←［ユベントス］←アスコリ／レンタル） NEW

FW ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明）



放出

DF アンドレア・コンティ（→ミラン／移籍金2500万€）

MF フランク・ケシエ（→ミラン／レンタル＊）

MF ダビデ・アガッツィ（→フォッジャ／レンタル）

MF ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）

MF クリスティアン・ライモンディ（→引退）

FW ブライアン・カベサス（→パナシナイコス／レンタル） NEW

FW アルベルト・パロスキ（→スパル／レンタル）

＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）



■ラツィオ（16-17シーズン５位）

獲得

DF アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€）

MF ルーカス・レイバ（←リバプール／移籍金570万€） NEW



放出

MF ルーカス・ビグリア（→ミラン／移籍金1700万€） NEW



■ミラン（16-17シーズン６位）

獲得

GK アントニオ・ドンナルンマ（←アステラス／150万€） NEW

DF レオナルド・ボヌッチ（←ユベントス／4200万€） NEW

DF アンドレア・コンティ（←アタランタ／移籍金2500万€）

DF マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）

DF リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）

MF ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€）

MF ルーカス・ビグリア（←ラツィオ／移籍金1700万€） NEW

MF フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル＊）

FW アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）

FW ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊）

＊＝買い取り義務付きのレンタル（ケシエは移籍金総額2800万€）



放出

MF ユライ・クツカ（→トラブゾンスポル／移籍金500万€）

MF 本田圭佑（→パチューカ／移籍金ゼロ） NEW

MF アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ）

MF アンドレア・ベルトラッチ（→ジェノア／レンタル） NEW

FW ジャンルカ・ラパドゥーラ（→ジェノア／レンタル＊） NEW

＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額1300万€）



■インテル（16-17シーズン７位）

獲得

GK ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ）

DF ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€）

MF ボルハ・バレロ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）

MF ニコロ・ザニオロ（←エンテッラU-19／移籍金180万€）

FW イェンス・オドゴー（←リンビー／移籍金150万€）



放出

GK ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）

GK アンドレイ・ラドゥ（→アベッリーノ／レンタル） NEW

DF マルコ・アンドレオッリ（→カリアリ／移籍金ゼロ）

MF エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€）

FW ロドリゴ・パラシオ（→未定）



■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）

獲得

DF ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）

DF ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）

DF ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）

DF ペトコ・フリストフ（←スラビア・ソフィア／移籍金100万€） NEW

FW ラフィク・ゼフニーニ（←オッド／移籍金150万€） NEW

FW マルティン・グライチアル（←スロバン・リべレツ／移籍金不明） NEW



放出

DF ゴンサロ・ロドリゲス（→サン・ロレンソ／移籍金ゼロ）

MF ボルハ・バレロ（→インテル／移籍金550万€）

FW ヨシプ・イリチッチ（→アタランタ／移籍金550万€）



■トリノ（16-17シーズン９位）

獲得

GK サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）

DF リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）

FW アレックス・ベレンゲル（←オサスナ／移籍金550万€） NEW



放出

GK ダニエレ・パデッリ（→インテル／移籍金ゼロ）

DF カルラン（→APOEL／レンタル）



■サンプドリア（16-17シーズン10位）

獲得

DF ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€）

DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ）

MF イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ）

FW ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←サンプドリア／移籍金1500万€）

FW ダビド・コブナツキ（←レフ・ポズナン／移籍金400万€） NEW



放出

GK ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル）

DF ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€）

MF ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€）

MF ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ）

MF アンジェロ・パロンボ（→引退）

FW ルイス・ムリエル（→セビージャ／移籍金2000万€）

FW アンテ・ブディミール（→クロトーネ／レンタル＊）

＊買い取り義務付きのレンタル



■カリアリ（16-17シーズン11位）

獲得

DF マルコ・アンドレオッリ（←インテル／移籍金ゼロ）

MF パオロ・ファラゴ（←ノバーラ／移籍金230万€）

MF ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ）



放出

GK ロベルト・コロンボ（→引退）

DF ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€）

DF ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）

MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）

FW カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル）



■サッスオーロ（16-17シーズン12位）

獲得

DF リッカルド・マルキッツァ（←ローマU-19／移籍金450万€） NEW

MF ダビデ・フラッテシ（←ローマU-19／移籍金300万€） NEW

MF フィリッポ・バンディネッリ（←ラティーナ／移籍金ゼロ）



放出

DF マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€）

FW アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明）



■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）

獲得

GK アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）

DF ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€）

MF アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）

MF スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€）

FW アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／不明）



放出

DF ダビデ・ファラオーニ（→クロトーネ／移籍金ゼロ）

DF フェリペ（→スパル／移籍金不明）

DF トマ・ウルトー（→ヴェローナ／レンタル） NEW

MF ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル）



■キエーボ（16-17シーズン14位）

獲得

DF ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）

MF ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／５万€）

FW ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€）

FW アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€）

FW マヌエル・プッチャレッリ（←エンポリ／レンタル＊） NEW

＊買い取り義務付きのレンタル



放出

GK ワルテル・ブレッサン（→未定）

DF ニコラス・スポッリ（→ジェノア／移籍金ゼロ） NEW

DF ジェンナーロ・サルド（→引退）

MF ジョナサン・デグズマン（→［ナポリ］→フランクフルト／移籍金ゼロ） NEW

MF ニコラ・ベッロモ（→未定）

MF マリアーノ・イスコ（→未定）



■ボローニャ（16-17シーズン15位）

獲得

GK アントニオ・サントゥーロ（←シラクサ／移籍金ゼロ） NEW

DF セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）

DF ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）

MF アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ）



放出

GK ムアマドゥ・サール（→プラト／レンタル）

DF マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル）

MF ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル）



■ジェノア（16-17シーズン16位）

獲得

DF ニコラス・スポッリ（←キエーボ／移籍金ゼロ） NEW

DF エルビン・ズカノビッチ（←［ローマ］←アタランタ／レンタル） NEW

MF アンドレア・ベルトラッチ（←ミラン／レンタル） NEW

FW アンドレイ・ガラビノフ（←ノバーラ／移籍金ゼロ）

FW ジャンルカ・ラパドゥーラ（←ミラン／レンタル＊） NEW

＊買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額1300万€）



放出

GK ルビ―ニョ（→未定）

DF ルーカス・オルバン（→ラシン・クラブ／移籍金ゼロ）

DF ニコラス・ブルディッソ（→未定）

MF アンドレア・ベゲット（→フロジノーネ／レンタル）

FW ゴラン・パンデフ（→未定）



■クロトーネ（16-17シーズン17位）

獲得

DF レアンドロ・カブレラ（←サラゴサ／移籍金ゼロ） NEW

MF ダビデ・ファラオーニ（←ウディネーゼ／移籍金ゼロ）

MF オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明）

FW アンテ・ブディミール（←サンプドリア／レンタル＊）

＊買い取り義務付きのレンタル



放出

DF ジャメル・メスバフ（→ローザンヌ／移籍金ゼロ） NEW



■スパル（16-17シーズン２部１位）

獲得

GK アルフレド・ゴミス（←［トリノ］←サレルニターナ／レンタル） NEW

DF フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明）

DF ロレンツォ・ポルバーニ（←ポンテデーラ／移籍金不明） NEW

DF フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル）

DF マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル）

MF フェデリコ・ヴィヴィアーニ（←［ヴェローナ］←ボローニャ／レンタル）

MF ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル）

FW アルベルト・パロスキ（←アタランタ／レンタル）

FW ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）



放出

DF ニコラス・ジアニ（→スペツィア／移籍金ゼロ） NEW

DF トンマーゾ・シルベストリ（→ユーベ・スタビア／レンタル）

MF ミケーレ・カスタニェッティ（→エンポリ／レンタル） NEW

MF ガブリエル・ストレフェッザ（→ユーベ・スタビア／レンタル）

FW トンマーゾ・コンスタンティーニ（→ユーベ・スタビア／レンタル）



■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）

獲得

DF トマ・ウルトー（←ウディネーゼ／レンタル） NEW

DF ジャン・フィリッポ・フェリッチョーリ（←［ミラン］←アスコリ／レンタル） NEW

FW アントニオ・カッサーノ（←無所属）

FW アレッシオ・チェルチ（←アトレティコ・マドリー／移籍金ゼロ）

FW ダニエレ・ヴェルデ（←［ローマ］←アベッリーノ／レンタル）



放出

DF エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）

FW ピエルルイジ・カッペッルッツォ（→ペスカーラ／レンタル）

FW ルカ・シリガルディ（→パルマ／移籍金不明） NEW

FW シモーネ・ガンツ（→［ユベントス］→ペスカーラ／移籍金180万€） NEW



■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格

獲得

GK ヴィド・べレツ（←カルピ／移籍金175万€）

DF ジャンルカ・ディ・キアラ（←ペルージャ／移籍金300万€） NEW

DF ガエターノ・レティツィア（←カルピ／移籍金175万€）

DF アンドレア・コスタ（←エンポリ／移籍金150万€） NEW

DF アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€）

DF ベラト・ジムシティ（←［アタランタ］←アベッリーノ／レンタル） NEW

FW マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€）



放出

DF エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）

MF ダニエレ・ブッツェゴーリ（→アスコリ／移籍金ゼロ） NEW



※レンタル復帰は原則除く。［］＝レンタル元