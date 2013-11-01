【J２採点】町田２-０水戸｜町田がリーグ３連勝。立役者となったのは２ゴールに絡んだMF

J２リーグ・23節

７月16日／18：03／町田市立陸上競技場／5,022人

町田 ２-０ 水戸

前半 ０-０

後半 ２-０

得点者／町田＝中島（76分）、戸高（84分）



【採点理由】

町田がリーグ３連勝を達成。PK獲得に加え、自身もゴールを決めた戸高はMOMに相応しい。ファインセーブで貢献したGKの高原、アシストを決めた途中出場の平戸も高く採点した。一方の水戸は、チーム全体のパフォーマンスは悪くなかったが、決定力を欠いた。



【チーム採点】

町田 ６

水戸 5.5



【MAN OF THE MATCH】

戸高弘貴（町田）



【町田｜選手採点】

GK

21 高原寿康 6.5



DF

２ 奥山政幸 ６

５ 深津康太 ６

24 金 聖基 ６

19 松本怜大 5.5



MF

32 戸高弘貴 ７

15 井上裕大 ６

29 森村昂太 5.5（77分OUT）

８ 谷澤達也 5.5（59分OUT）



FW

７ 吉田眞紀人 ６

30 中島裕希 ６（85分OUT）



交代出場

MF

18 平戸太貴 6.5（59分IN）



FW

39 重松健太郎 －（77分IN）



DF

３ 藤井航大 －（85分IN）



監督

相馬直樹 6.5





【水戸｜選手採点】

GK

１ 笠原昂史 5.5



DF

25 浜崎拓磨 5.5

24 細川淳矢 5.5

33 福井諒司 5.5



MF

６ 内田航平 5.5（80分OUT）

10 佐藤和弘 5.5

14 佐藤 祥 ６

17 湯澤洋介 ６（66分OUT）

18 白井永地 5.5（80分OUT）



FW

８ 林 陵平 5.5

38 前田大然 ６



交代出場

MF

７ 船谷圭祐 ５（66分IN）



MF

11 橋本晃司 －（80分IN）



FW

19 山村佑樹 －（80分IN）



監督

西ケ谷隆之 5.5





取材・文：郡司 聡（フリーライター）