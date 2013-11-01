【J２採点】町田２-０水戸｜町田がリーグ３連勝。立役者となったのは２ゴールに絡んだMF

カテゴリ：Jリーグ

郡司 聡

2017年07月18日

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戸高がPK獲得に加え、自身もゴールを決めて勝利に貢献。

J２リーグ・23節
７月16日／18：03／町田市立陸上競技場／5,022人
町田　２-０　水戸
前半 ０-０
後半 ２-０
得点者／町田＝中島（76分）、戸高（84分）
 
【採点理由】
町田がリーグ３連勝を達成。PK獲得に加え、自身もゴールを決めた戸高はMOMに相応しい。ファインセーブで貢献したGKの高原、アシストを決めた途中出場の平戸も高く採点した。一方の水戸は、チーム全体のパフォーマンスは悪くなかったが、決定力を欠いた。
 
【チーム採点】
町田　６
水戸　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
戸高弘貴（町田）
 
【町田｜選手採点】
GK
21　高原寿康　6.5
 
DF
２　奥山政幸　６
５　深津康太　６
24　金　聖基　６
19　松本怜大　5.5
 
MF
32　戸高弘貴　７
15　井上裕大　６
29　森村昂太　5.5（77分OUT）
８　谷澤達也　5.5（59分OUT）
 
FW
７　吉田眞紀人　６
30　中島裕希　６（85分OUT）
 
交代出場
MF
18　平戸太貴　6.5（59分IN）
 
FW
39　重松健太郎　－（77分IN）
 
DF
３　藤井航大  －（85分IN）
 
監督
相馬直樹　6.5
 
 
【水戸｜選手採点】
GK
１　笠原昂史　5.5
 
DF
25　浜崎拓磨　5.5
24　細川淳矢　5.5
33　福井諒司　5.5
 
MF
６　内田航平　5.5（80分OUT）
10　佐藤和弘　5.5
14　佐藤　祥　６
17　湯澤洋介　６（66分OUT）
18　白井永地　5.5（80分OUT）
 
FW
８　林　陵平　5.5
38　前田大然　６
 
交代出場
MF
７　船谷圭祐　５（66分IN）
 
MF
11　橋本晃司　－（80分IN）
 
FW
19　山村佑樹　－（80分IN）
 
監督
西ケ谷隆之　5.5
 
 
取材・文：郡司 聡（フリーライター）

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