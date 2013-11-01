【J２採点】町田２-０水戸｜町田がリーグ３連勝。立役者となったのは２ゴールに絡んだMF
カテゴリ：Jリーグ
2017年07月18日
戸高がPK獲得に加え、自身もゴールを決めて勝利に貢献。
J２リーグ・23節
７月16日／18：03／町田市立陸上競技場／5,022人
町田 ２-０ 水戸
前半 ０-０
後半 ２-０
得点者／町田＝中島（76分）、戸高（84分）
【採点理由】
町田がリーグ３連勝を達成。PK獲得に加え、自身もゴールを決めた戸高はMOMに相応しい。ファインセーブで貢献したGKの高原、アシストを決めた途中出場の平戸も高く採点した。一方の水戸は、チーム全体のパフォーマンスは悪くなかったが、決定力を欠いた。
【チーム採点】
町田 ６
水戸 5.5
【MAN OF THE MATCH】
戸高弘貴（町田）
【町田｜選手採点】
GK
21 高原寿康 6.5
DF
２ 奥山政幸 ６
５ 深津康太 ６
24 金 聖基 ６
19 松本怜大 5.5
MF
32 戸高弘貴 ７
15 井上裕大 ６
29 森村昂太 5.5（77分OUT）
８ 谷澤達也 5.5（59分OUT）
FW
７ 吉田眞紀人 ６
30 中島裕希 ６（85分OUT）
交代出場
MF
18 平戸太貴 6.5（59分IN）
FW
39 重松健太郎 －（77分IN）
DF
３ 藤井航大 －（85分IN）
監督
相馬直樹 6.5
【水戸｜選手採点】
GK
１ 笠原昂史 5.5
DF
25 浜崎拓磨 5.5
24 細川淳矢 5.5
33 福井諒司 5.5
MF
６ 内田航平 5.5（80分OUT）
10 佐藤和弘 5.5
14 佐藤 祥 ６
17 湯澤洋介 ６（66分OUT）
18 白井永地 5.5（80分OUT）
FW
８ 林 陵平 5.5
38 前田大然 ６
交代出場
MF
７ 船谷圭祐 ５（66分IN）
MF
11 橋本晃司 －（80分IN）
FW
19 山村佑樹 －（80分IN）
監督
西ケ谷隆之 5.5
取材・文：郡司 聡（フリーライター）
７月16日／18：03／町田市立陸上競技場／5,022人
町田 ２-０ 水戸
前半 ０-０
後半 ２-０
得点者／町田＝中島（76分）、戸高（84分）
【採点理由】
町田がリーグ３連勝を達成。PK獲得に加え、自身もゴールを決めた戸高はMOMに相応しい。ファインセーブで貢献したGKの高原、アシストを決めた途中出場の平戸も高く採点した。一方の水戸は、チーム全体のパフォーマンスは悪くなかったが、決定力を欠いた。
【チーム採点】
町田 ６
水戸 5.5
【MAN OF THE MATCH】
戸高弘貴（町田）
【町田｜選手採点】
GK
21 高原寿康 6.5
DF
２ 奥山政幸 ６
５ 深津康太 ６
24 金 聖基 ６
19 松本怜大 5.5
MF
32 戸高弘貴 ７
15 井上裕大 ６
29 森村昂太 5.5（77分OUT）
８ 谷澤達也 5.5（59分OUT）
FW
７ 吉田眞紀人 ６
30 中島裕希 ６（85分OUT）
交代出場
MF
18 平戸太貴 6.5（59分IN）
FW
39 重松健太郎 －（77分IN）
DF
３ 藤井航大 －（85分IN）
監督
相馬直樹 6.5
【水戸｜選手採点】
GK
１ 笠原昂史 5.5
DF
25 浜崎拓磨 5.5
24 細川淳矢 5.5
33 福井諒司 5.5
MF
６ 内田航平 5.5（80分OUT）
10 佐藤和弘 5.5
14 佐藤 祥 ６
17 湯澤洋介 ６（66分OUT）
18 白井永地 5.5（80分OUT）
FW
８ 林 陵平 5.5
38 前田大然 ６
交代出場
MF
７ 船谷圭祐 ５（66分IN）
MF
11 橋本晃司 －（80分IN）
FW
19 山村佑樹 －（80分IN）
監督
西ケ谷隆之 5.5
取材・文：郡司 聡（フリーライター）
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