【J２採点】湘南２-０東京V｜湘南が最後まで集中力を切らさず無失点で快勝。MOMは今季初ゴールのMF

J2リーグ・23節

7月16日/19:04/Shonan BMW スタジアム平塚

湘南 2-0 東京V

前半 0-0

後半 2-0

得点者/湘南=アンドレ・バイア(62分)、秋野(78分)東京V=なし



【採点理由】

相手の時間帯にも冷静に要所を締める湘南。自分たちの流れを得点に結び、互いに特徴を出し合う好ゲームを制した。MOMは秋野。攻守への献身が終盤の今季初ゴールに結実した。



【チーム採点】

湘南 6.5

東京V 5.5



【MAN OF THE MATCH】

秋野央樹(湘南)



【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 6.5



DF

13 山根視来 6.5

4 アンドレ・バイア 6.5

29 杉岡大暉 6



MF

36 岡本拓也 6.5

5 秋野央樹 7

6 石川俊輝 6.5

24 奈良輪雄太 6(89分OUT)



FW

17 端戸 仁 6(74分OUT)

9 ジネイ 6(85分OUT)

8 山田直輝 6



交代出場

FW

19 表原玄太 6(74分IN)



FW

15 野田隆之介 ―(85分 IN)



DF

30 島村 毅 ―(89分IN)



監督

曺 貴裁 6.5





【東京V|選手採点】

GK

1 柴崎貴広 5.5



DF

3 井林 章 5.5

19 永田 充 5.5

5 平 智広 5.5



MF

2 安西幸輝 5.5

17 内田達也 6

8 中後雅喜 5.5(70分 OUT)

6 安在和樹 6



FW

7 アラン・ピニェイロ 5

38 梶川諒太 5.5(80分 OUT)

9 ドウグラス・ヴィエイラ 5.5(70分 OUT)



交代出場

FW

10 高木善朗 6(70分 IN)



FW

18 高木大輔 6(70分 IN)



MF

27 橋本英郎 ―(80分 IN)



監督

ロティーナ 6





取材・文:隈元大吾(フリーライター)