【J２採点】金沢×岡山｜接戦を制した岡山の面々がやや高め

J2リーグ・23節

7月15日/19:00/石川県西部緑地公園陸上競技場/4293人

金沢 1-2 岡山

前半 0-0

後半 1-2

得点者/金沢=中美(84分) 岡山=塚川(49分)、パク・ヒョンジン(77分)



【採点理由】

互いに良さを出し合ったゲーム。セカンドボールをより多く拾い、ゲームの流れを掴んだ岡山がやや高め。CKを直接沈め、決勝点を挙げたパク・ヒョンジンをMOMに選出。金沢はミスが多かったか。



【チーム採点】

金沢 5.5

岡山 6



【MAN OF THE MATCH】

パク・ヒョンジン(岡山)



【金沢|選手採点】

GK

23 白井裕人 6



DF

28 石田崚真 5.5

3 作田裕次 5.5

39 庄司朋乃也 5.5

18 野田紘史 5.5(82分OUT)



MF

15 宮崎幾笑 5.5

4 小柳達司 5.5(82分OUT)

6 大橋尚志 5

10 中美慶哉 6



FW

9 佐藤洸一 5.5

11 杉浦恭平 5.5(67分OUT)

交代出場

FW

19 垣田裕暉 5(67分IN)



DF

5 太田康介 -(82分 IN)



FW

14 金子昌広 -(82分IN)



監督

柳下正明 5.5



【岡山|選手採点】

GK

22 一森 純 6



DF

19 片山瑛一 6

39 篠原弘次郎 5.5

14 喜山康平 5.5



MF

2 澤口雅彦 5.5(85分OUT)

27 塚川孝輝 6.5

16 関戸健二 5.5

17 パク・ヒョンジン 6.5 MAN OF THE MATCH

8 石毛秀樹 5.5(68分OUT)



FW

24 赤嶺真吾 5.5

30 豊川雄太 5.5(83分OUT)



交代出場

MF

5 渡邉一仁 5.5(68分IN)



MF

7 伊藤大介 -(83分IN)



DF

6 竹田忠嗣 -(85分 IN)



監督

長澤 徹 6