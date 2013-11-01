【J２採点】金沢×岡山｜接戦を制した岡山の面々がやや高め

J２リーグ・23節

７月15日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場/4293人

金沢 １-２ 岡山

前半 ０-０

後半 １-２

得点者／金沢＝中美（84分） 岡山＝塚川（49分）、パク・ヒョンジン（77分）



【採点理由】

互いに良さを出し合ったゲーム。セカンドボールをより多く拾い、ゲームの流れを掴んだ岡山がやや高め。CKを直接沈め、決勝点を挙げたパク・ヒョンジンをMOMに選出。金沢はミスが多かったか。



【チーム採点】

金沢 5.5

岡山 ６



【MAN OF THE MATCH】

パク・ヒョンジン（岡山）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 ６



DF

28 石田崚真 5.5

３ 作田裕次 5.5

39 庄司朋乃也 5.5

18 野田紘史 5.5(82分OUT)



MF

15 宮崎幾笑 5.5

４ 小柳達司 5.5(82分OUT)

６ 大橋尚志 ５

10 中美慶哉 ６



FW

９ 佐藤洸一 5.5

11 杉浦恭平 5.5(67分OUT)

交代出場

FW

19 垣田裕暉 ５(67分IN)



DF

５ 太田康介 －（82分 IN）



FW

14 金子昌広 －（82分IN）



監督

柳下正明 5.5



【岡山｜選手採点】

GK

22 一森 純 ６



DF

19 片山瑛一 ６

39 篠原弘次郎 5.5

14 喜山康平 5.5



MF

２ 澤口雅彦 5.5（85分OUT）

27 塚川孝輝 6.5

16 関戸健二 5.5

17 パク・ヒョンジン 6.5 MAN OF THE MATCH

８ 石毛秀樹 5.5(68分OUT)



FW

24 赤嶺真吾 5.5

30 豊川雄太 5.5(83分OUT)



交代出場

MF

５ 渡邉一仁 5.5（68分IN）



MF

７ 伊藤大介 －(83分IN)



DF

６ 竹田忠嗣 －（85分 IN）



監督

長澤 徹 ６

