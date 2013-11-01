【J２採点】金沢×岡山｜接戦を制した岡山の面々がやや高め

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年07月17日

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勝点３を引き寄せたサイドアタッカーがMOM。

J２リーグ・23節
７月15日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場/4293人
金沢　１-２　岡山
前半　０-０
後半　１-２
得点者／金沢＝中美（84分）　岡山＝塚川（49分）、パク・ヒョンジン（77分）
 
【採点理由】
互いに良さを出し合ったゲーム。セカンドボールをより多く拾い、ゲームの流れを掴んだ岡山がやや高め。CKを直接沈め、決勝点を挙げたパク・ヒョンジンをMOMに選出。金沢はミスが多かったか。
 
【チーム採点】
金沢　5.5
岡山　６
 
【MAN OF THE MATCH
パク・ヒョンジン（岡山）
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　６
 
DF
28　石田崚真　5.5
３　作田裕次　5.5
39　庄司朋乃也　5.5
18　野田紘史　5.5(82分OUT)
 
MF
15　宮崎幾笑　5.5
４　小柳達司　5.5(82分OUT)
６　大橋尚志　５
10　中美慶哉　６
 
FW
９　佐藤洸一　5.5
11　杉浦恭平　5.5(67分OUT)
交代出場
FW
19　垣田裕暉　５(67分IN)
 
DF
５　太田康介　－（82分 IN）
 
FW
14  金子昌広　－（82分IN）
 
監督
柳下正明　5.5
 
【岡山｜選手採点】
GK
22  一森　純　６
 
DF
19　片山瑛一　６
39　篠原弘次郎　5.5
14  喜山康平　5.5
 
MF
２　澤口雅彦　5.5（85分OUT）
27　塚川孝輝　6.5
16　関戸健二　5.5
17  パク・ヒョンジン　6.5　 MAN OF THE MATCH
８　石毛秀樹　5.5(68分OUT)
 
FW
24  赤嶺真吾　5.5
30  豊川雄太　5.5(83分OUT)
 
交代出場
MF
５　渡邉一仁　5.5（68分IN）
 
MF
７　伊藤大介　－(83分IN)
 
DF
６　竹田忠嗣　－（85分 IN）
 
監督
長澤　徹　６
 

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