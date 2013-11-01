【J２採点】金沢×岡山｜接戦を制した岡山の面々がやや高め
カテゴリ：Jリーグ
2017年07月17日
勝点３を引き寄せたサイドアタッカーがMOM。
J２リーグ・23節
７月15日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場/4293人
金沢 １-２ 岡山
前半 ０-０
後半 １-２
得点者／金沢＝中美（84分） 岡山＝塚川（49分）、パク・ヒョンジン（77分）
【採点理由】
互いに良さを出し合ったゲーム。セカンドボールをより多く拾い、ゲームの流れを掴んだ岡山がやや高め。CKを直接沈め、決勝点を挙げたパク・ヒョンジンをMOMに選出。金沢はミスが多かったか。
【チーム採点】
金沢 5.5
岡山 ６
【MAN OF THE MATCH】
パク・ヒョンジン（岡山）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
28 石田崚真 5.5
３ 作田裕次 5.5
39 庄司朋乃也 5.5
18 野田紘史 5.5(82分OUT)
MF
15 宮崎幾笑 5.5
４ 小柳達司 5.5(82分OUT)
６ 大橋尚志 ５
10 中美慶哉 ６
FW
９ 佐藤洸一 5.5
11 杉浦恭平 5.5(67分OUT)
交代出場
FW
19 垣田裕暉 ５(67分IN)
DF
５ 太田康介 －（82分 IN）
FW
14 金子昌広 －（82分IN）
監督
柳下正明 5.5
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 ６
DF
19 片山瑛一 ６
39 篠原弘次郎 5.5
14 喜山康平 5.5
MF
２ 澤口雅彦 5.5（85分OUT）
27 塚川孝輝 6.5
16 関戸健二 5.5
17 パク・ヒョンジン 6.5 MAN OF THE MATCH
８ 石毛秀樹 5.5(68分OUT)
FW
24 赤嶺真吾 5.5
30 豊川雄太 5.5(83分OUT)
交代出場
MF
５ 渡邉一仁 5.5（68分IN）
MF
７ 伊藤大介 －(83分IN)
DF
６ 竹田忠嗣 －（85分 IN）
監督
長澤 徹 ６
７月15日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場/4293人
金沢 １-２ 岡山
前半 ０-０
後半 １-２
得点者／金沢＝中美（84分） 岡山＝塚川（49分）、パク・ヒョンジン（77分）
【採点理由】
互いに良さを出し合ったゲーム。セカンドボールをより多く拾い、ゲームの流れを掴んだ岡山がやや高め。CKを直接沈め、決勝点を挙げたパク・ヒョンジンをMOMに選出。金沢はミスが多かったか。
【チーム採点】
金沢 5.5
岡山 ６
【MAN OF THE MATCH】
パク・ヒョンジン（岡山）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
28 石田崚真 5.5
３ 作田裕次 5.5
39 庄司朋乃也 5.5
18 野田紘史 5.5(82分OUT)
MF
15 宮崎幾笑 5.5
４ 小柳達司 5.5(82分OUT)
６ 大橋尚志 ５
10 中美慶哉 ６
FW
９ 佐藤洸一 5.5
11 杉浦恭平 5.5(67分OUT)
交代出場
FW
19 垣田裕暉 ５(67分IN)
DF
５ 太田康介 －（82分 IN）
FW
14 金子昌広 －（82分IN）
監督
柳下正明 5.5
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 ６
DF
19 片山瑛一 ６
39 篠原弘次郎 5.5
14 喜山康平 5.5
MF
２ 澤口雅彦 5.5（85分OUT）
27 塚川孝輝 6.5
16 関戸健二 5.5
17 パク・ヒョンジン 6.5 MAN OF THE MATCH
８ 石毛秀樹 5.5(68分OUT)
FW
24 赤嶺真吾 5.5
30 豊川雄太 5.5(83分OUT)
交代出場
MF
５ 渡邉一仁 5.5（68分IN）
MF
７ 伊藤大介 －(83分IN)
DF
６ 竹田忠嗣 －（85分 IN）
監督
長澤 徹 ６
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