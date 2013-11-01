【JWC 浦和-ドルトムント】スタメン発表！ 移籍渦中のオーバメヤン、復調のR・シルバら現時点のベストメンバーで激突へ

[Jリーグ 明治安田生命ワールドチャンレンジ2017]

浦和レッズ - ドルトムント

７月15日／19時10分／埼玉スタジアム



世界の強豪を招いて開催されるJリーグワールドチャレンジ、浦和対ドルトムント戦のスタメンが発表された。いずれも現時点のベストといえるメンバーが名を揃えた。



浦和はリーグ18節の新潟戦（〇２-１）のスタメンから、リベロが遠藤に変更された。CFはラファエル・シルバ、シャドーは興梠、武藤。３バックは森脇、遠藤、槙野になりそうだ。



一方、昨季ブンデスリーガ３位のドルトムントは、元千葉で阿部勇樹とも一緒にプレーしたペツェル・ボシュ新監督を招聘。今回が実質的な初陣になる。



負傷明けの香川、ゲッツェらが欠場したものの、メガクラブへの移籍が噂されるオーバメヤン、売り出し中のフランス代表デンベレら、現時点でのベストと言えるメンバーで臨む。



スタメンは以下の通り。



【浦和】

GK

1 西川周作

DF

5 槙野智章

6 遠藤 航

46 森脇良太

MF

3 宇賀神友弥

9 武藤雄樹

10 柏木陽介

22 阿部勇樹

24 関根貴大

30 興梠慎三

FW

8 ラファエル・シルバ



［控え］

GK 23 岩舘 直

GK 25 榎本哲也

GK 28 福島春樹

DF 17 田村 友

DF 4 那須大亮

MF 14 平川忠亮

MF 15 長澤和輝

MF 18 駒井善成

MF 26 伊藤涼太郎

MF 38 菊池大介

MF 39 矢島慎也

MF 7 梅崎 司

FW 13 高木俊幸

FW 19 オナイウ阿道

FW 21 ズラタン





【ドルトムント】

GK

1 ロマン・ヴァイデンフェラー

DF

5 マルク・バルトラ

26 ウカシュ・ピスチェク

29 マルセル・シュメルツァー

36 エメル・トプラク

MF

8 ヌリ・シャヒン

18 セバスティアン・ロデ

27 ゴンサロ・カストロ

FW

7 ウスマヌ・デンベレ

17 ピエール＝エメリク・オーバメヤン

22 クリスティアン・プリシッチ



［控え］

GK 35 ドミニク・ライマン

GK 38 ロマン・ビュルキ

GK 40 アイケ・バンゼン

DF 2 ダン＝アクセル・ザガドゥー

DF 25 ソクラティス・パパスタソプーロス

DF 30 フェリックス・パスラック

DF 37 エリック・ドゥルム

DF ４ ネベン・スボティッチ

MF 10 マリオ・ゲッツェ

MF 23 香川真司

FW 14 アレクサンデル・イサク

FW 21 アンドレ・シュールレ

FW ９ エムレ・モル