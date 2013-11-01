【JWC 浦和-ドルトムント】スタメン発表！ 移籍渦中のオーバメヤン、復調のR・シルバら現時点のベストメンバーで激突へ
カテゴリ：Jリーグ
2017年07月15日
浦和は新潟戦からリベロを変更。一方、香川は欠場も、ドルトムントは豪華メンバーが先発！
[Jリーグ 明治安田生命ワールドチャンレンジ2017]
浦和レッズ - ドルトムント
７月15日／19時10分／埼玉スタジアム
世界の強豪を招いて開催されるJリーグワールドチャレンジ、浦和対ドルトムント戦のスタメンが発表された。いずれも現時点のベストといえるメンバーが名を揃えた。
浦和はリーグ18節の新潟戦（〇２-１）のスタメンから、リベロが遠藤に変更された。CFはラファエル・シルバ、シャドーは興梠、武藤。３バックは森脇、遠藤、槙野になりそうだ。
一方、昨季ブンデスリーガ３位のドルトムントは、元千葉で阿部勇樹とも一緒にプレーしたペツェル・ボシュ新監督を招聘。今回が実質的な初陣になる。
負傷明けの香川、ゲッツェらが欠場したものの、メガクラブへの移籍が噂されるオーバメヤン、売り出し中のフランス代表デンベレら、現時点でのベストと言えるメンバーで臨む。
スタメンは以下の通り。
【浦和】
GK
1 西川周作
DF
5 槙野智章
6 遠藤 航
46 森脇良太
MF
3 宇賀神友弥
9 武藤雄樹
10 柏木陽介
22 阿部勇樹
24 関根貴大
30 興梠慎三
FW
8 ラファエル・シルバ
［控え］
GK 23 岩舘 直
GK 25 榎本哲也
GK 28 福島春樹
DF 17 田村 友
DF 4 那須大亮
MF 14 平川忠亮
MF 15 長澤和輝
MF 18 駒井善成
MF 26 伊藤涼太郎
MF 38 菊池大介
MF 39 矢島慎也
MF 7 梅崎 司
FW 13 高木俊幸
FW 19 オナイウ阿道
FW 21 ズラタン
【ドルトムント】
GK
1 ロマン・ヴァイデンフェラー
DF
5 マルク・バルトラ
26 ウカシュ・ピスチェク
29 マルセル・シュメルツァー
36 エメル・トプラク
MF
8 ヌリ・シャヒン
18 セバスティアン・ロデ
27 ゴンサロ・カストロ
FW
7 ウスマヌ・デンベレ
17 ピエール＝エメリク・オーバメヤン
22 クリスティアン・プリシッチ
［控え］
GK 35 ドミニク・ライマン
GK 38 ロマン・ビュルキ
GK 40 アイケ・バンゼン
DF 2 ダン＝アクセル・ザガドゥー
DF 25 ソクラティス・パパスタソプーロス
DF 30 フェリックス・パスラック
DF 37 エリック・ドゥルム
DF ４ ネベン・スボティッチ
MF 10 マリオ・ゲッツェ
MF 23 香川真司
FW 14 アレクサンデル・イサク
FW 21 アンドレ・シュールレ
FW ９ エムレ・モル
浦和レッズ - ドルトムント
７月15日／19時10分／埼玉スタジアム
世界の強豪を招いて開催されるJリーグワールドチャレンジ、浦和対ドルトムント戦のスタメンが発表された。いずれも現時点のベストといえるメンバーが名を揃えた。
浦和はリーグ18節の新潟戦（〇２-１）のスタメンから、リベロが遠藤に変更された。CFはラファエル・シルバ、シャドーは興梠、武藤。３バックは森脇、遠藤、槙野になりそうだ。
一方、昨季ブンデスリーガ３位のドルトムントは、元千葉で阿部勇樹とも一緒にプレーしたペツェル・ボシュ新監督を招聘。今回が実質的な初陣になる。
負傷明けの香川、ゲッツェらが欠場したものの、メガクラブへの移籍が噂されるオーバメヤン、売り出し中のフランス代表デンベレら、現時点でのベストと言えるメンバーで臨む。
スタメンは以下の通り。
【浦和】
GK
1 西川周作
DF
5 槙野智章
6 遠藤 航
46 森脇良太
MF
3 宇賀神友弥
9 武藤雄樹
10 柏木陽介
22 阿部勇樹
24 関根貴大
30 興梠慎三
FW
8 ラファエル・シルバ
［控え］
GK 23 岩舘 直
GK 25 榎本哲也
GK 28 福島春樹
DF 17 田村 友
DF 4 那須大亮
MF 14 平川忠亮
MF 15 長澤和輝
MF 18 駒井善成
MF 26 伊藤涼太郎
MF 38 菊池大介
MF 39 矢島慎也
MF 7 梅崎 司
FW 13 高木俊幸
FW 19 オナイウ阿道
FW 21 ズラタン
【ドルトムント】
GK
1 ロマン・ヴァイデンフェラー
DF
5 マルク・バルトラ
26 ウカシュ・ピスチェク
29 マルセル・シュメルツァー
36 エメル・トプラク
MF
8 ヌリ・シャヒン
18 セバスティアン・ロデ
27 ゴンサロ・カストロ
FW
7 ウスマヌ・デンベレ
17 ピエール＝エメリク・オーバメヤン
22 クリスティアン・プリシッチ
［控え］
GK 35 ドミニク・ライマン
GK 38 ロマン・ビュルキ
GK 40 アイケ・バンゼン
DF 2 ダン＝アクセル・ザガドゥー
DF 25 ソクラティス・パパスタソプーロス
DF 30 フェリックス・パスラック
DF 37 エリック・ドゥルム
DF ４ ネベン・スボティッチ
MF 10 マリオ・ゲッツェ
MF 23 香川真司
FW 14 アレクサンデル・イサク
FW 21 アンドレ・シュールレ
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