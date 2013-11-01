【プレミアリーグ】移籍一覧（７月11日更新）。ルカク、ルーニー、リュディガーの新天地が決定！
カテゴリ：ワールド
2017年07月11日
ルカクはチェルシーではなくマンUへ。
今夏の移籍金最高額をマンチェスター・ユナイテッドが更新した。獲得したのは、チェルシー行きが本命視されていたエバートンのFWロメル・ルカクで、移籍金は現地報道によれば、8470万ユーロ（約101億6400万円）に最大で1700万ユーロ（約20億4000万円）のボーナスが付くビッグディールと伝えられている。
そのルカクと入れ替わる格好で、エバートンはマンチェスター・Uからウェイン・ルーニーの獲得を正式に発表した。契約は２年で移籍金はゼロ。13年ぶりに帰還した古巣エバートンで、31歳のベテランがどんなプレーを披露してくれるのか注目だ。
一方、マンチェスター・Uにルカクを強奪された形となったチェルシーは、DFラインに即戦力を迎えている。先のコンフェデレーションズカップでドイツ代表の優勝にも貢献したローマのCBアントニオ・リュディガーを、3500万ユーロ（約42億円）で獲得した。移籍マーケットで出遅れているチェルシーは、とりわけジエゴ・コスタの退団が確実視される前線にだれを迎えるかが、今後の大きな見どころだ。
プレミアリーグでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。
■チェルシー（16-17シーズン優勝）
獲得
GK ウィリー・カバジェロ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）
DF アントニオ・リュディガー（←ローマ／移籍金3500万€）NEW！
放出
GK アスミール・ベゴビッチ（→ボーンマス／移籍金1150万€）
DF ジョン・テリー（→アストン・ビラ／移籍金ゼロ）
DF ネイサン・アケー（→ボーンマス／移籍金2280万€）
DF オラ・アイナ（→ハル／レンタル）
■トッテナム（16-17シーズン２位）
獲得
なし
放出
なし
■マンチェスター・シティ（16-17シーズン３位）
獲得
GK エデルソン（←ベンフィカ／移籍金4000万€）
MF ベルナルド・シウバ（←モナコ／移籍金5000万€）
放出
GK ウィリー・カバジェロ（→チェルシー／移籍金ゼロ）
DF パブロ・サバレタ（→ウェストハム／移籍金ゼロ）
DF バカリ・サーニャ（→未定）
DF ガエル・クリシ（→バシャクシェヒル＝TUR／移籍金ゼロ）
MF ヘスス・ナバス（→未定）
■リバプール（16-17シーズン４位）
獲得
MF モハメド・サラー（←ローマ／移籍金4200万€）
FW ドミニク・ソランキ（←チェルシー／移籍金ゼロ）
放出
GK アレックス・マニンガー（→引退）
■アーセナル（16-17シーズン５位）
獲得
DF セアド・コラシナツ（←シャルケ／移籍金ゼロ）
FW アレクサンドル・ラカゼット（←リヨン／移籍金5300万€）
放出
FW ヤヤ・サノゴ（→トゥールーズ／移籍金ゼロ）
■マンチェスター・ユナイテッド（16-17シーズン６位）
獲得
DF ヴィクトル・リンデロフ（←ベンフィカ／移籍金3500万€）
FW ロメル・ルカク（←エバートン／移籍金8470万€）NEW！
放出
FW ウェイン・ルーニー（→エバートン／移籍金ゼロ）
FW ズラタン・イブラヒモビッチ（→未定）
■エバートン（16-17シーズン７位）
獲得
GK ジョーダン・ピックフォード（←サンダーランド／移籍金2850万€）
DF マイケル・キーン（←バーンリー／移籍金2850万€）
MF ダフィ・クラーセン（←アヤックス／移籍金2700万€）
FW サンドロ・ラミレス（←マラガ／移籍金600万€）
FW ウェイン・ルーニー（←エバートン／移籍金ゼロ）NEW！
放出
FW アルナ・コネ（→シバススポル／移籍金ゼロ）
FW コナー・マカレニー（→フリートウッド／移籍金ゼロ）
■サウサンプトン（16-17シーズン８位）
獲得
DF ヤン・ベドナレク（←レフ・ポズナン＝POR／移籍金600万€）
放出
DF マルティン・カセレス（→未定）
DF クコ・マルティナ（→未定）
MF ロイド・イスグローブ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）
MF ハリソン・リード（→ノーリッジ／レンタル）
FW ジェイ・ロドリゲス（→WBA／移籍金1370万€）
■ボーンマス（16-17シーズン９位）
獲得
GK アスミール・ベゴビッチ（←チェルシー／移籍金1150万€）
DF ネイサン・アケー（←ボーンマス／移籍金2280万€）
FW ジャーメイン・デフォー（←サンダーランド／移籍金ゼロ）
FW コナー・マハニー（←ブラックバーン／移籍金不明）
放出
MF ジャック・ウィルシェア（→アーセナル／レンタル終了）
■ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン（16-17シーズン10位）
獲得
FW ジェイ・ロドリゲス（←サウサンプトン／移籍金1370万€）
放出
GK ジャック・ローズ（→未定）
MF ダレン・フレッチャー（→ストーク／移籍金ゼロ）
■ウェストハム（16-17シーズン11位）
獲得
パブロ・サバレタ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）
放出
DF ホーバル・ノルベイト（→ホッフェンハイム／移籍金700万€）
DF アルバロ・アルベロア（→引退）
MF ギョクハン・トレ（→ベジクタシュ／レンタル終了）
FW ジョナタン・カレリ（→マルドナード＝URU／レンタル終了）
■レスター（16-17シーズン12位）
獲得
DF ハリー・マグワイア（←ハル／移籍金1370万€）
MF ビセンテ・イボーラ（←セビージャ／移籍金1500万€）
放出
DF マルチン・ヴァシレフスキ（→未定）
DF モラ・ワゲ（→グラナダ／レンタル終了）
MF マイケル・ケイン（→未定）
■ストーク（16-17シーズン13位）
獲得
DF ジョシュ・タイモン（←ハル／移籍金ゼロ）
MF ダレン・フレッチャー（←WBA／移籍金ゼロ）
放出
GK シェイ・ギブン（→未定）
GK ダニエル・ベヒマン（→ワトフォード／移籍金ゼロ）
DF ブルーノ・マルティンス・インディ（→ポルト／レンタル終了）
MF チャーリー・アダム（→未定）
■クリスタル・パレス（16-17シーズン14位）
獲得
なし
放出
DF エゼキエル・フライヤーズ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）
MF マテュー・フラミニ（→未定）
FW ケシ・アッピアー（→ウインブルドン／移籍金ゼロ）
FW フレイザー・キャンベル（→未定）
FW ジョナサン・ベンテケ（→未定）
■スウォンジー（16-17シーズン15位）
獲得
GK エルウィン・ムルダー（←ヘーレンフェーン／移籍金ゼロ）
MF ロケ・メサ（←ラス・パルマス／移籍金1250万€）NEW！
FW タミー・アブラハム（←［チェルシー]←ブリストル／レンタル）
放出
GK ゲアハルト・トレメル（→未定）
DF ジョルディ・アマト（→ベティス／レンタル）
FW ボルハ・バストン（→マラガ／レンタル）
■バーンリー（16-17シーズン16位）
獲得
DF チャーリー・テイラー（←リーズ／移籍金ゼロ）NEW！
FW ジョナサン・ウォルターズ（←ストーク／移籍金230万€）NEW！
放出
DF マイケル・キーン（→エバートン／移籍金2850万€）
MF ジョージ・ボイド（→シェフィールド・Ｗ／移籍金ゼロ）
MF ジョーイ・バートン（→未定）
MF マイケル・カイトリー（→サウスエンド／移籍金ゼロ）
■ワトフォード（16-17シーズン17位）
獲得
GK ダニエル・ベヒマン（←［ストーク］←バリー／移籍金ゼロ）
DF キコ・フェメニア（←アラベス／移籍金ゼロ）
DF ホルヘ・セグラ（←ウディネーゼ／レンタル）
MF ウィル・ヒューズ（←ダービー／移籍金910万€）
放出
GK レネ・ギルマーティン（→未定）
DF ファン・カミーロ・スニガ（→ナポリ／レンタル終了）
FW エムバイ・ニアング（→ミラン／レンタル終了）
■ニューカッスル（16-17シーズン２部１位）
獲得
DF フロリアン・ルジューヌ（←エイバル／移籍金1000万€）
放出
GK マッツ・セレス（→アンデルレヒト／レンタル）
DF フルノン・アニタ（→リーズ／移籍金ゼロ）
MF ハリス・ヴクキッチ（→トゥベンテ／移籍金ゼロ）
FW ヨアン・グフラン（→未定）
■ブライトン（16-17シーズン２部２位）
獲得
GK マシュー・ライアン（←［バレンシア]←ヘンク／移籍金600万€）
MF パスカル・グロス（←インゴルシュタット／移籍金300万€）
放出
GK デイビッド・ストックデイル（→バーミンガム／移籍金ゼロ）
GK キャスパー・アンケルグレン（→引退）
DF ヴェーガルド・フォレン（→未定）
■ハッダーズフィールド（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
GK ヨナス・レスル（←マインツ／レンタル）
DF スコット・マローン（←フルアム／移籍金390万€）
DF マティアス・イェルゲンセン（←コペンハーゲン／移籍金270万€）NEW！
MF ダニー・ウィリアムズ（←レディング／移籍金ゼロ）
FW ステーブ・ムニエ（←モンペリエ／移籍金1300万€）
FW トム・インス（←ダービー／移籍金910万€）
FW ロラン・ドゥポワトル（←ポルト／移籍金500万€）
放出
DF タレイク・ホームズ＝デニス（→ポーツマス／レンタル）
※レンタル復帰の選手、ユースが主戦場の選手は原則除く。［］＝レンタル元
そのルカクと入れ替わる格好で、エバートンはマンチェスター・Uからウェイン・ルーニーの獲得を正式に発表した。契約は２年で移籍金はゼロ。13年ぶりに帰還した古巣エバートンで、31歳のベテランがどんなプレーを披露してくれるのか注目だ。
一方、マンチェスター・Uにルカクを強奪された形となったチェルシーは、DFラインに即戦力を迎えている。先のコンフェデレーションズカップでドイツ代表の優勝にも貢献したローマのCBアントニオ・リュディガーを、3500万ユーロ（約42億円）で獲得した。移籍マーケットで出遅れているチェルシーは、とりわけジエゴ・コスタの退団が確実視される前線にだれを迎えるかが、今後の大きな見どころだ。
プレミアリーグでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。
■チェルシー（16-17シーズン優勝）
獲得
GK ウィリー・カバジェロ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）
DF アントニオ・リュディガー（←ローマ／移籍金3500万€）NEW！
放出
GK アスミール・ベゴビッチ（→ボーンマス／移籍金1150万€）
DF ジョン・テリー（→アストン・ビラ／移籍金ゼロ）
DF ネイサン・アケー（→ボーンマス／移籍金2280万€）
DF オラ・アイナ（→ハル／レンタル）
■トッテナム（16-17シーズン２位）
獲得
なし
放出
なし
■マンチェスター・シティ（16-17シーズン３位）
獲得
GK エデルソン（←ベンフィカ／移籍金4000万€）
MF ベルナルド・シウバ（←モナコ／移籍金5000万€）
放出
GK ウィリー・カバジェロ（→チェルシー／移籍金ゼロ）
DF パブロ・サバレタ（→ウェストハム／移籍金ゼロ）
DF バカリ・サーニャ（→未定）
DF ガエル・クリシ（→バシャクシェヒル＝TUR／移籍金ゼロ）
MF ヘスス・ナバス（→未定）
■リバプール（16-17シーズン４位）
獲得
MF モハメド・サラー（←ローマ／移籍金4200万€）
FW ドミニク・ソランキ（←チェルシー／移籍金ゼロ）
放出
GK アレックス・マニンガー（→引退）
■アーセナル（16-17シーズン５位）
獲得
DF セアド・コラシナツ（←シャルケ／移籍金ゼロ）
FW アレクサンドル・ラカゼット（←リヨン／移籍金5300万€）
放出
FW ヤヤ・サノゴ（→トゥールーズ／移籍金ゼロ）
■マンチェスター・ユナイテッド（16-17シーズン６位）
獲得
DF ヴィクトル・リンデロフ（←ベンフィカ／移籍金3500万€）
FW ロメル・ルカク（←エバートン／移籍金8470万€）NEW！
放出
FW ウェイン・ルーニー（→エバートン／移籍金ゼロ）
FW ズラタン・イブラヒモビッチ（→未定）
■エバートン（16-17シーズン７位）
獲得
GK ジョーダン・ピックフォード（←サンダーランド／移籍金2850万€）
DF マイケル・キーン（←バーンリー／移籍金2850万€）
MF ダフィ・クラーセン（←アヤックス／移籍金2700万€）
FW サンドロ・ラミレス（←マラガ／移籍金600万€）
FW ウェイン・ルーニー（←エバートン／移籍金ゼロ）NEW！
放出
FW アルナ・コネ（→シバススポル／移籍金ゼロ）
FW コナー・マカレニー（→フリートウッド／移籍金ゼロ）
■サウサンプトン（16-17シーズン８位）
獲得
DF ヤン・ベドナレク（←レフ・ポズナン＝POR／移籍金600万€）
放出
DF マルティン・カセレス（→未定）
DF クコ・マルティナ（→未定）
MF ロイド・イスグローブ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）
MF ハリソン・リード（→ノーリッジ／レンタル）
FW ジェイ・ロドリゲス（→WBA／移籍金1370万€）
■ボーンマス（16-17シーズン９位）
獲得
GK アスミール・ベゴビッチ（←チェルシー／移籍金1150万€）
DF ネイサン・アケー（←ボーンマス／移籍金2280万€）
FW ジャーメイン・デフォー（←サンダーランド／移籍金ゼロ）
FW コナー・マハニー（←ブラックバーン／移籍金不明）
放出
MF ジャック・ウィルシェア（→アーセナル／レンタル終了）
■ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン（16-17シーズン10位）
獲得
FW ジェイ・ロドリゲス（←サウサンプトン／移籍金1370万€）
放出
GK ジャック・ローズ（→未定）
MF ダレン・フレッチャー（→ストーク／移籍金ゼロ）
■ウェストハム（16-17シーズン11位）
獲得
パブロ・サバレタ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）
放出
DF ホーバル・ノルベイト（→ホッフェンハイム／移籍金700万€）
DF アルバロ・アルベロア（→引退）
MF ギョクハン・トレ（→ベジクタシュ／レンタル終了）
FW ジョナタン・カレリ（→マルドナード＝URU／レンタル終了）
■レスター（16-17シーズン12位）
獲得
DF ハリー・マグワイア（←ハル／移籍金1370万€）
MF ビセンテ・イボーラ（←セビージャ／移籍金1500万€）
放出
DF マルチン・ヴァシレフスキ（→未定）
DF モラ・ワゲ（→グラナダ／レンタル終了）
MF マイケル・ケイン（→未定）
■ストーク（16-17シーズン13位）
獲得
DF ジョシュ・タイモン（←ハル／移籍金ゼロ）
MF ダレン・フレッチャー（←WBA／移籍金ゼロ）
放出
GK シェイ・ギブン（→未定）
GK ダニエル・ベヒマン（→ワトフォード／移籍金ゼロ）
DF ブルーノ・マルティンス・インディ（→ポルト／レンタル終了）
MF チャーリー・アダム（→未定）
■クリスタル・パレス（16-17シーズン14位）
獲得
なし
放出
DF エゼキエル・フライヤーズ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）
MF マテュー・フラミニ（→未定）
FW ケシ・アッピアー（→ウインブルドン／移籍金ゼロ）
FW フレイザー・キャンベル（→未定）
FW ジョナサン・ベンテケ（→未定）
■スウォンジー（16-17シーズン15位）
獲得
GK エルウィン・ムルダー（←ヘーレンフェーン／移籍金ゼロ）
MF ロケ・メサ（←ラス・パルマス／移籍金1250万€）NEW！
FW タミー・アブラハム（←［チェルシー]←ブリストル／レンタル）
放出
GK ゲアハルト・トレメル（→未定）
DF ジョルディ・アマト（→ベティス／レンタル）
FW ボルハ・バストン（→マラガ／レンタル）
■バーンリー（16-17シーズン16位）
獲得
DF チャーリー・テイラー（←リーズ／移籍金ゼロ）NEW！
FW ジョナサン・ウォルターズ（←ストーク／移籍金230万€）NEW！
放出
DF マイケル・キーン（→エバートン／移籍金2850万€）
MF ジョージ・ボイド（→シェフィールド・Ｗ／移籍金ゼロ）
MF ジョーイ・バートン（→未定）
MF マイケル・カイトリー（→サウスエンド／移籍金ゼロ）
■ワトフォード（16-17シーズン17位）
獲得
GK ダニエル・ベヒマン（←［ストーク］←バリー／移籍金ゼロ）
DF キコ・フェメニア（←アラベス／移籍金ゼロ）
DF ホルヘ・セグラ（←ウディネーゼ／レンタル）
MF ウィル・ヒューズ（←ダービー／移籍金910万€）
放出
GK レネ・ギルマーティン（→未定）
DF ファン・カミーロ・スニガ（→ナポリ／レンタル終了）
FW エムバイ・ニアング（→ミラン／レンタル終了）
■ニューカッスル（16-17シーズン２部１位）
獲得
DF フロリアン・ルジューヌ（←エイバル／移籍金1000万€）
放出
GK マッツ・セレス（→アンデルレヒト／レンタル）
DF フルノン・アニタ（→リーズ／移籍金ゼロ）
MF ハリス・ヴクキッチ（→トゥベンテ／移籍金ゼロ）
FW ヨアン・グフラン（→未定）
■ブライトン（16-17シーズン２部２位）
獲得
GK マシュー・ライアン（←［バレンシア]←ヘンク／移籍金600万€）
MF パスカル・グロス（←インゴルシュタット／移籍金300万€）
放出
GK デイビッド・ストックデイル（→バーミンガム／移籍金ゼロ）
GK キャスパー・アンケルグレン（→引退）
DF ヴェーガルド・フォレン（→未定）
■ハッダーズフィールド（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
GK ヨナス・レスル（←マインツ／レンタル）
DF スコット・マローン（←フルアム／移籍金390万€）
DF マティアス・イェルゲンセン（←コペンハーゲン／移籍金270万€）NEW！
MF ダニー・ウィリアムズ（←レディング／移籍金ゼロ）
FW ステーブ・ムニエ（←モンペリエ／移籍金1300万€）
FW トム・インス（←ダービー／移籍金910万€）
FW ロラン・ドゥポワトル（←ポルト／移籍金500万€）
放出
DF タレイク・ホームズ＝デニス（→ポーツマス／レンタル）
※レンタル復帰の選手、ユースが主戦場の選手は原則除く。［］＝レンタル元
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