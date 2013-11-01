【プレミアリーグ】移籍一覧（７月11日更新）。ルカク、ルーニー、リュディガーの新天地が決定！

カテゴリ：ワールド

ワールドサッカーダイジェスト編集部

2017年07月11日

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ルカクはチェルシーではなくマンUへ。

プレミアリーグで大きな動きが――。今夏の移籍金最高額でルカク（写真左）がマンチェスター・Uへ、ルーニー（写真右上）が古巣エバートンへ、リュディガー（写真右下）がチェルシーへと渡った。 (C)Getty Images

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　今夏の移籍金最高額をマンチェスター・ユナイテッドが更新した。獲得したのは、チェルシー行きが本命視されていたエバートンのFWロメル・ルカクで、移籍金は現地報道によれば、8470万ユーロ（約101億6400万円）に最大で1700万ユーロ（約20億4000万円）のボーナスが付くビッグディールと伝えられている。
 
　そのルカクと入れ替わる格好で、エバートンはマンチェスター・Uからウェイン・ルーニーの獲得を正式に発表した。契約は２年で移籍金はゼロ。13年ぶりに帰還した古巣エバートンで、31歳のベテランがどんなプレーを披露してくれるのか注目だ。
 
　一方、マンチェスター・Uにルカクを強奪された形となったチェルシーは、DFラインに即戦力を迎えている。先のコンフェデレーションズカップでドイツ代表の優勝にも貢献したローマのCBアントニオ・リュディガーを、3500万ユーロ（約42億円）で獲得した。移籍マーケットで出遅れているチェルシーは、とりわけジエゴ・コスタの退団が確実視される前線にだれを迎えるかが、今後の大きな見どころだ。
 
　プレミアリーグでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。
 
■チェルシー（16-17シーズン優勝）
獲得
GK　ウィリー・カバジェロ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）
DF　アントニオ・リュディガー（←ローマ／移籍金3500万€）NEW！
 
放出
GK　アスミール・ベゴビッチ（→ボーンマス／移籍金1150万€）
DF　ジョン・テリー（→アストン・ビラ／移籍金ゼロ）
DF　ネイサン・アケー（→ボーンマス／移籍金2280万€）
DF　オラ・アイナ（→ハル／レンタル）
 
■トッテナム（16-17シーズン２位）
獲得
なし
 
放出
なし
 
■マンチェスター・シティ（16-17シーズン３位）
獲得
GK　エデルソン（←ベンフィカ／移籍金4000万€）
MF　ベルナルド・シウバ（←モナコ／移籍金5000万€）
 
放出
GK　ウィリー・カバジェロ（→チェルシー／移籍金ゼロ）
DF　パブロ・サバレタ（→ウェストハム／移籍金ゼロ）
DF　バカリ・サーニャ（→未定）
DF　ガエル・クリシ（→バシャクシェヒル＝TUR／移籍金ゼロ）
MF　ヘスス・ナバス（→未定）
 
■リバプール（16-17シーズン４位）
獲得
MF　モハメド・サラー（←ローマ／移籍金4200万€）
FW　ドミニク・ソランキ（←チェルシー／移籍金ゼロ）
 
放出
GK　アレックス・マニンガー（→引退）
 
■アーセナル（16-17シーズン５位）
獲得
DF　セアド・コラシナツ（←シャルケ／移籍金ゼロ）
FW　アレクサンドル・ラカゼット（←リヨン／移籍金5300万€）
 
放出
FW　ヤヤ・サノゴ（→トゥールーズ／移籍金ゼロ）
 
■マンチェスター・ユナイテッド（16-17シーズン６位）
獲得
DF　ヴィクトル・リンデロフ（←ベンフィカ／移籍金3500万€）
FW　ロメル・ルカク（←エバートン／移籍金8470万€）NEW！
 
放出
FW　ウェイン・ルーニー（→エバートン／移籍金ゼロ）
FW　ズラタン・イブラヒモビッチ（→未定）
 
■エバートン（16-17シーズン７位）
獲得
GK　ジョーダン・ピックフォード（←サンダーランド／移籍金2850万€）
DF　マイケル・キーン（←バーンリー／移籍金2850万€）
MF　ダフィ・クラーセン（←アヤックス／移籍金2700万€）
FW　サンドロ・ラミレス（←マラガ／移籍金600万€）
FW　ウェイン・ルーニー（←エバートン／移籍金ゼロ）NEW！
 
放出
FW　アルナ・コネ（→シバススポル／移籍金ゼロ）
FW　コナー・マカレニー（→フリートウッド／移籍金ゼロ）
 
■サウサンプトン（16-17シーズン８位）
獲得
DF　ヤン・ベドナレク（←レフ・ポズナン＝POR／移籍金600万€）
 
放出
DF　マルティン・カセレス（→未定）
DF　クコ・マルティナ（→未定）
MF　ロイド・イスグローブ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）
MF　ハリソン・リード（→ノーリッジ／レンタル）
FW　ジェイ・ロドリゲス（→WBA／移籍金1370万€）
 
■ボーンマス（16-17シーズン９位）
獲得
GK　アスミール・ベゴビッチ（←チェルシー／移籍金1150万€）
DF　ネイサン・アケー（←ボーンマス／移籍金2280万€）
FW　ジャーメイン・デフォー（←サンダーランド／移籍金ゼロ）
FW　コナー・マハニー（←ブラックバーン／移籍金不明）
 
放出
MF　ジャック・ウィルシェア（→アーセナル／レンタル終了）
 
■ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン（16-17シーズン10位）
獲得
FW　ジェイ・ロドリゲス（←サウサンプトン／移籍金1370万€）
 
放出
GK　ジャック・ローズ（→未定）
MF　ダレン・フレッチャー（→ストーク／移籍金ゼロ）
 
■ウェストハム（16-17シーズン11位）
獲得
パブロ・サバレタ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）
 
放出
DF　ホーバル・ノルベイト（→ホッフェンハイム／移籍金700万€）
DF　アルバロ・アルベロア（→引退）
MF　ギョクハン・トレ（→ベジクタシュ／レンタル終了）
FW　ジョナタン・カレリ（→マルドナード＝URU／レンタル終了）
 
■レスター（16-17シーズン12位）
獲得
DF　ハリー・マグワイア（←ハル／移籍金1370万€）
MF　ビセンテ・イボーラ（←セビージャ／移籍金1500万€）
 
放出
DF　マルチン・ヴァシレフスキ（→未定）
DF　モラ・ワゲ（→グラナダ／レンタル終了）
MF　マイケル・ケイン（→未定）
 
■ストーク（16-17シーズン13位）
獲得
DF　ジョシュ・タイモン（←ハル／移籍金ゼロ）
MF　ダレン・フレッチャー（←WBA／移籍金ゼロ）
 
放出
GK　シェイ・ギブン（→未定）
GK　ダニエル・ベヒマン（→ワトフォード／移籍金ゼロ）
DF　ブルーノ・マルティンス・インディ（→ポルト／レンタル終了）
MF　チャーリー・アダム（→未定）
 
■クリスタル・パレス（16-17シーズン14位）
獲得
なし
 
放出
DF　エゼキエル・フライヤーズ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）
MF　マテュー・フラミニ（→未定）
FW　ケシ・アッピアー（→ウインブルドン／移籍金ゼロ）
FW　フレイザー・キャンベル（→未定）
FW　ジョナサン・ベンテケ（→未定）
 
■スウォンジー（16-17シーズン15位）
獲得
GK　エルウィン・ムルダー（←ヘーレンフェーン／移籍金ゼロ）
MF　ロケ・メサ（←ラス・パルマス／移籍金1250万€）NEW！
FW　タミー・アブラハム（←［チェルシー]←ブリストル／レンタル）
 
放出
GK　ゲアハルト・トレメル（→未定）
DF　ジョルディ・アマト（→ベティス／レンタル）
FW　ボルハ・バストン（→マラガ／レンタル）
 
■バーンリー（16-17シーズン16位）
獲得
DF　チャーリー・テイラー（←リーズ／移籍金ゼロ）NEW！
FW　ジョナサン・ウォルターズ（←ストーク／移籍金230万€）NEW！
 
放出
DF　マイケル・キーン（→エバートン／移籍金2850万€）
MF　ジョージ・ボイド（→シェフィールド・Ｗ／移籍金ゼロ）
MF　ジョーイ・バートン（→未定）
MF　マイケル・カイトリー（→サウスエンド／移籍金ゼロ）
 
■ワトフォード（16-17シーズン17位）
獲得
GK　ダニエル・ベヒマン（←［ストーク］←バリー／移籍金ゼロ）
DF　キコ・フェメニア（←アラベス／移籍金ゼロ）
DF　ホルヘ・セグラ（←ウディネーゼ／レンタル）
MF　ウィル・ヒューズ（←ダービー／移籍金910万€）
 
放出
GK　レネ・ギルマーティン（→未定）
DF　ファン・カミーロ・スニガ（→ナポリ／レンタル終了）
FW　エムバイ・ニアング（→ミラン／レンタル終了）
 
■ニューカッスル（16-17シーズン２部１位）
獲得
DF　フロリアン・ルジューヌ（←エイバル／移籍金1000万€）
 
放出
GK　マッツ・セレス（→アンデルレヒト／レンタル）
DF　フルノン・アニタ（→リーズ／移籍金ゼロ）
MF　ハリス・ヴクキッチ（→トゥベンテ／移籍金ゼロ）
FW　ヨアン・グフラン（→未定）
 
■ブライトン（16-17シーズン２部２位）
獲得
GK　マシュー・ライアン（←［バレンシア]←ヘンク／移籍金600万€）
MF　パスカル・グロス（←インゴルシュタット／移籍金300万€）
 
放出
GK　デイビッド・ストックデイル（→バーミンガム／移籍金ゼロ）
GK　キャスパー・アンケルグレン（→引退）
DF　ヴェーガルド・フォレン（→未定）
 
■ハッダーズフィールド（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
GK　ヨナス・レスル（←マインツ／レンタル）
DF　スコット・マローン（←フルアム／移籍金390万€）
DF　マティアス・イェルゲンセン（←コペンハーゲン／移籍金270万€）NEW！
MF　ダニー・ウィリアムズ（←レディング／移籍金ゼロ）
FW　ステーブ・ムニエ（←モンペリエ／移籍金1300万€）
FW　トム・インス（←ダービー／移籍金910万€）
FW　ロラン・ドゥポワトル（←ポルト／移籍金500万€）
 
放出
DF　タレイク・ホームズ＝デニス（→ポーツマス／レンタル）
 
 
※レンタル復帰の選手、ユースが主戦場の選手は原則除く。［］＝レンタル元
 

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