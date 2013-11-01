【セリエA】決定した移籍一覧（７月11日更新）。ようやくインテルが本腰！

電光石火の交渉術で次々と実力者を釣り上げてきたミランが、プレシーズンキャンプ（７月５日～）に突入してもなお、積極的に市場を動き回っている。７月７日にアタランタから獲得した攻撃的な右サイドバック、アンドレア・コンティを含め、すでに７人の新戦力を確保。さらに、ラツィオのセントラルMFルーカス・ビグリアとの契約が間近に迫るなど、着々と陣容を整えつつある。



そのミランの宿敵インテルも、刷新に向けてようやく本格的に動きつつある。７月７日にサンプドリアで名を揚げたスロバキア代表のCB、ミラン・シュクリニアルの獲得を正式に発表すると、その３日後には、フィオレンティーナの司令塔ボルハ・バレロとも契約。今後もオーナーの蘇寧グループの資金力を背景に、大型補強を展開しそうな気配を漂わせる。



中小クラブの動きも目立ってきた。今年１月にサンプドリアとの契約を解除しフリーだったアントニオ・カッサーノ、アトレティコ・マドリーを退団したアレッシオ・チェルチの百戦錬磨のベテランFWを迎えたヴェローナが、その最たる例だ。



セリエAでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。



■ユベントス（16-17シーズン優勝）

獲得

MF ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）

FW リッカルド・オルソリーニ（←アスコリ／レンタル復帰＊）

＊＝17年１月に移籍金600万€で契約した後にアスコリにレンタル



放出

GK ネト（→バレンシア／700万€） NEW

GK エミル・アウデロ（→ヴェネツィア／レンタル） NEW

DF フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル）

DF ダニエウ・アウベス（→未定）

DF パオロ・デ・チェリエ（→未定）



■ローマ（16-17シーズン２位）

獲得

DF リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€）

DF エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€）

MF マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€）



放出

DF アントニオ・リュディガー（→チェルシー／移籍金3500万€） NEW

MF レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€）

FW モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）

FW フランチェスコ・トッティ（→未定）



■ナポリ（16-17シーズン３位）

獲得

MF アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€）



放出

なし



■アタランタ（16-17シーズン４位）

獲得

DF ティモシー・カスターニェ（←ヘンク／移籍金600万€） NEW

DF ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€）

DF ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€）

DF ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）

MF マッテオ・ペッシーナ（←［ミラン］←コモ／移籍金100万€） NEW

MF ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）

MF ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）

FW ヨシプ・イリチッチ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€） NEW

FW アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）

FW ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明）



放出

DF アンドレア・コンティ（→ミラン／移籍金2500万€） NEW

MF フランク・ケシエ（→ミラン／レンタル＊）

MF ダビデ・アガッツィ（→フォッジャ／レンタル） NEW

MF ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）

MF クリスティアン・ライモンディ（→引退）

FW アルベルト・パロスキ（→スパル／レンタル） NEW

＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）



■ラツィオ（16-17シーズン５位）

獲得

FW アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€）



放出

なし



■ミラン（16-17シーズン６位）

獲得

DF アンドレア・コンティ（←アタランタ／移籍金2500万€） NEW

DF マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）

DF リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）

MF ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€）

MF フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル＊）

FW アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）

FW ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊）

＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）



放出

MF ユライ・クツカ（→トラブゾンスポル／移籍金500万€） NEW

MF アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ）

MF 本田圭佑（→未定）



■インテル（16-17シーズン７位）

獲得

GK ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ）

DF ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€）

MF ボルハ・バレロ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€） NEW

MF ニコロ・ザニオロ（←エンテッラU-19／移籍金180万€） NEW

FW イェンス・オドゴー（←リンビー／移籍金150万€） NEW



放出

GK ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）

DF マルコ・アンドレオッリ（→カリアリ／移籍金ゼロ） NEW

MF エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€）

FW ロドリゴ・パラシオ（→未定）



■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）

獲得

DF ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）

DF ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）

DF ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）



放出

DF ゴンサロ・ロドリゲス（→サン・ロレンソ／移籍金ゼロ）

MF ボルハ・バレロ（→インテル／移籍金550万€）

FW ヨシプ・イリチッチ（→アタランタ／移籍金550万€） NEW



■トリノ（16-17シーズン９位）

獲得

GK サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）

DF リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）



放出

GK ダニエレ・パデッリ（→インテル／移籍金ゼロ）

DF カルラン（→APOEL／レンタル） NEW



■サンプドリア（16-17シーズン10位）

獲得

DF ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€）

DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ）

MF イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ）

FW ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←サンプドリア／移籍金1500万€）



放出

GK ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル）

DF ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€）

MF ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€）

MF ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ）

MF アンジェロ・パロンボ（→引退）

FW ルイス・ムリエル（→セビージャ／移籍金2000万€） NEW

FW アンテ・ブディミール（→クロトーネ／レンタル＊） NEW

＊買い取り義務付きのレンタル



■カリアリ（16-17シーズン11位）

獲得

DF マルコ・アンドレオッリ（←インテル／移籍金ゼロ） NEW

MF パオロ・ファラゴ（←ノバーラ／移籍金230万€）

MF ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ）



放出

GK ロベルト・コロンボ（→引退）

DF ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€）

DF ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）

MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）

FW カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル）



■サッスオーロ（16-17シーズン12位）

獲得

MF フィリッポ・バンディネッリ（←ラティーナ／移籍金ゼロ） NEW



放出

DF マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€）

FW アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明）



■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）

獲得

GK アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）

DF ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€）

MF アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）

MF スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€）

FW アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／不明）



放出

DF ダビデ・ファラオーニ（→クロトーネ／移籍金ゼロ） NEW

DF フェリペ（→スパル／移籍金不明）

MF ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル）



■キエーボ（16-17シーズン14位）

獲得

DF ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）

MF ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／５万€）

FW ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€）

FW アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€）



放出

GK ワルテル・ブレッサン（→未定）

DF ジェンナーロ・サルド（→引退）

DF ニコラス・スポッリ（→未定）

MF ニコラ・ベッロモ（→未定）

MF マリアーノ・イスコ（→未定）



■ボローニャ（16-17シーズン15位）

獲得

DF セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）

DF ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）

MF アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ）



放出

GK ムアマドゥ・サール（→プラト／レンタル）

DF マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル）

MF ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル）



■ジェノア（16-17シーズン16位）

獲得

FW アンドレイ・ガラビノフ（←ノバーラ／移籍金ゼロ） NEW



放出

GK ルビ―ニョ（→未定）

DF ルーカス・オルバン（→未定）

DF ニコラス・ブルディッソ（→未定）

MF アンドレア・ベゲット（→フロジノーネ／レンタル） NEW

FW ゴラン・パンデフ（→未定）



■クロトーネ（16-17シーズン17位）

獲得

MF ダビデ・ファラオーニ（←ウディネーゼ／移籍金ゼロ） NEW

MF オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明）

FW アンテ・ブディミール（←サンプドリア／レンタル＊） NEW

＊買い取り義務付きのレンタル



放出

DF クライトン（→未定）

DF ジャメル・メスバフ（→未定）



■スパル（16-17シーズン２部１位）

獲得

DF フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明）

DF フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル）

DF マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル）

MF フェデリコ・ヴィヴィアーニ（←［ヴェローナ］←ボローニャ／レンタル） NEW

MF ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル）

FW アルベルト・パロスキ（←アタランタ／レンタル） NEW

FW ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）



放出

DF トンマーゾ・シルベストリ（→未定）

DF ニコラス・ジアニ（→未定）

MF ガブリエル・ストレフェッザ（→ユーベ・スタビア／レンタル） NEW

FW トンマーゾ・コンスタンティーニ（→ユーベ・スタビア／レンタル） NEW



■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）

獲得

FW アントニオ・カッサーノ（←無所属） NEW

FW アレッシオ・チェルチ（←アトレティコ・マドリー／移籍金ゼロ） NEW

FW ダニエレ・ヴェルデ（←［ローマ］←アベッリーノ／レンタル） NEW



放出

DF エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）

FW ピエルルイジ・カッペッルッツォ（→ペスカーラ／レンタル）



■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格

獲得

GK ヴィド・べレツ（←カルピ／移籍金175万€） NEW

DF ガエターノ・レティツィア（←カルピ／移籍金175万€） NEW

DF アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€）

FW マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€）



放出

DF エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）



※レンタル復帰は原則除く。［］＝レンタル元