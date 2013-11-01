【セリエA】決定した移籍一覧（７月11日更新）。ようやくインテルが本腰！

カテゴリ：ワールド

ワールドサッカーダイジェスト編集部

2017年07月11日

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ミラノの両雄が積極的に市場を動き回る。

インテルがボルハ（左）、ミランがコンティ（右）を新たに獲得。ミラノの両雄が積極的な動きを見せている。(C)Getty Images

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　電光石火の交渉術で次々と実力者を釣り上げてきたミランが、プレシーズンキャンプ（７月５日～）に突入してもなお、積極的に市場を動き回っている。７月７日にアタランタから獲得した攻撃的な右サイドバック、アンドレア・コンティを含め、すでに７人の新戦力を確保。さらに、ラツィオのセントラルMFルーカス・ビグリアとの契約が間近に迫るなど、着々と陣容を整えつつある。

　そのミランの宿敵インテルも、刷新に向けてようやく本格的に動きつつある。７月７日にサンプドリアで名を揚げたスロバキア代表のCB、ミラン・シュクリニアルの獲得を正式に発表すると、その３日後には、フィオレンティーナの司令塔ボルハ・バレロとも契約。今後もオーナーの蘇寧グループの資金力を背景に、大型補強を展開しそうな気配を漂わせる。

　中小クラブの動きも目立ってきた。今年１月にサンプドリアとの契約を解除しフリーだったアントニオ・カッサーノ、アトレティコ・マドリーを退団したアレッシオ・チェルチの百戦錬磨のベテランFWを迎えたヴェローナが、その最たる例だ。

　セリエAでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。

■ユベントス（16-17シーズン優勝）
獲得
MF　ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）
FW　リッカルド・オルソリーニ（←アスコリ／レンタル復帰＊）
＊＝17年１月に移籍金600万€で契約した後にアスコリにレンタル

放出
GK　ネト（→バレンシア／700万€）NEW
GK　エミル・アウデロ（→ヴェネツィア／レンタル）NEW
DF　フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル）
DF　ダニエウ・アウベス（→未定）
DF　パオロ・デ・チェリエ（→未定）

■ローマ（16-17シーズン２位）
獲得
DF　リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€）
DF　エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）
MF　ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€）
MF　マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€）

放出
DF　アントニオ・リュディガー（→チェルシー／移籍金3500万€）NEW
MF　レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€）
FW　モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）
FW　フランチェスコ・トッティ（→未定）

■ナポリ（16-17シーズン３位）
獲得
MF　アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€）

放出
なし

■アタランタ（16-17シーズン４位）
獲得
DF　ティモシー・カスターニェ（←ヘンク／移籍金600万€）NEW
DF　ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€）
DF　ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€）
DF　ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）
MF　マッテオ・ペッシーナ（←［ミラン］←コモ／移籍金100万€）NEW
MF　ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）
MF　ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）
FW　ヨシプ・イリチッチ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）NEW
FW　アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）
FW　ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明）

放出
DF　アンドレア・コンティ（→ミラン／移籍金2500万€）NEW
MF　フランク・ケシエ（→ミラン／レンタル＊）
MF　ダビデ・アガッツィ（→フォッジャ／レンタル）NEW
MF　ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）
MF　クリスティアン・ライモンディ（→引退）
FW　アルベルト・パロスキ（→スパル／レンタル）NEW
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）

■ラツィオ（16-17シーズン５位）
獲得
FW　アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€）

放出
なし

■ミラン（16-17シーズン６位）
獲得
DF　アンドレア・コンティ（←アタランタ／移籍金2500万€）NEW
DF　マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）
DF　リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）
MF　ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€）
MF　フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル＊）
FW　アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）
FW　ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）

放出
MF　ユライ・クツカ（→トラブゾンスポル／移籍金500万€）NEW
MF　アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ）
MF　本田圭佑（→未定）

■インテル（16-17シーズン７位）
獲得
GK　ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ）
DF　ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€）
MF　ボルハ・バレロ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）NEW
MF　ニコロ・ザニオロ（←エンテッラU-19／移籍金180万€）NEW
FW　イェンス・オドゴー（←リンビー／移籍金150万€）NEW

放出
GK　ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）
DF　マルコ・アンドレオッリ（→カリアリ／移籍金ゼロ）NEW
MF　エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€）
FW　ロドリゴ・パラシオ（→未定）

■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）
獲得
DF　ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）
DF　ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）
DF　ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）

放出
DF　ゴンサロ・ロドリゲス（→サン・ロレンソ／移籍金ゼロ）
MF　ボルハ・バレロ（→インテル／移籍金550万€）
FW　ヨシプ・イリチッチ（→アタランタ／移籍金550万€）NEW

■トリノ（16-17シーズン９位）
獲得
GK　サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）
DF　リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）

放出
GK　ダニエレ・パデッリ（→インテル／移籍金ゼロ）
DF　カルラン（→APOEL／レンタル）NEW

■サンプドリア（16-17シーズン10位）
獲得
DF　ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€）
DF　クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ）
MF　イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ）
FW　ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←サンプドリア／移籍金1500万€）

放出
GK　ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル）
DF　ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€）
MF　ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€）
MF　ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ）
MF　アンジェロ・パロンボ（→引退）
FW　ルイス・ムリエル（→セビージャ／移籍金2000万€）NEW
FW　アンテ・ブディミール（→クロトーネ／レンタル＊）NEW
＊買い取り義務付きのレンタル

■カリアリ（16-17シーズン11位）
獲得
DF　マルコ・アンドレオッリ（←インテル／移籍金ゼロ）NEW
MF　パオロ・ファラゴ（←ノバーラ／移籍金230万€）
MF　ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ）

放出
GK　ロベルト・コロンボ（→引退）
DF　ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€）
DF　ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）
MF　ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）
FW　カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル）

■サッスオーロ（16-17シーズン12位）
獲得
MF　フィリッポ・バンディネッリ（←ラティーナ／移籍金ゼロ）NEW

放出
DF　マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）
MF　ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€）
FW　アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明）

■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）
獲得
GK　アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）
DF　ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€）
MF　アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）
MF　スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€）
FW　アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／不明）

放出
DF　ダビデ・ファラオーニ（→クロトーネ／移籍金ゼロ）NEW
DF　フェリペ（→スパル／移籍金不明）
MF　ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル）

■キエーボ（16-17シーズン14位）
獲得
DF　ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）
MF　ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／５万€）
FW　ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€）
FW　アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€）

放出
GK　ワルテル・ブレッサン（→未定）
DF　ジェンナーロ・サルド（→引退）
DF　ニコラス・スポッリ（→未定）
MF　ニコラ・ベッロモ（→未定）
MF　マリアーノ・イスコ（→未定）

■ボローニャ（16-17シーズン15位）
獲得
DF　セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）
DF　ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）
MF　アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ）

放出
GK　ムアマドゥ・サール（→プラト／レンタル）
DF　マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル）
MF　ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル）

■ジェノア（16-17シーズン16位）
獲得
FW　アンドレイ・ガラビノフ（←ノバーラ／移籍金ゼロ）NEW

放出
GK　ルビ―ニョ（→未定）
DF　ルーカス・オルバン（→未定）
DF　ニコラス・ブルディッソ（→未定）
MF　アンドレア・ベゲット（→フロジノーネ／レンタル）NEW
FW　ゴラン・パンデフ（→未定）

■クロトーネ（16-17シーズン17位）
獲得
MF　ダビデ・ファラオーニ（←ウディネーゼ／移籍金ゼロ）NEW
MF　オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明）
FW　アンテ・ブディミール（←サンプドリア／レンタル＊）NEW
＊買い取り義務付きのレンタル

放出
DF　クライトン（→未定）
DF　ジャメル・メスバフ（→未定）

■スパル（16-17シーズン２部１位）
獲得
DF　フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明）
DF　フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル）
DF　マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル）
MF　フェデリコ・ヴィヴィアーニ（←［ヴェローナ］←ボローニャ／レンタル）NEW
MF　ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル）
FW　アルベルト・パロスキ（←アタランタ／レンタル）NEW
FW　ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）

放出
DF　トンマーゾ・シルベストリ（→未定）
DF　ニコラス・ジアニ（→未定）
MF　ガブリエル・ストレフェッザ（→ユーベ・スタビア／レンタル）NEW
FW　トンマーゾ・コンスタンティーニ（→ユーベ・スタビア／レンタル）NEW

■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）
獲得
FW　アントニオ・カッサーノ（←無所属）NEW
FW　アレッシオ・チェルチ（←アトレティコ・マドリー／移籍金ゼロ）NEW
FW　ダニエレ・ヴェルデ（←［ローマ］←アベッリーノ／レンタル）NEW

放出
DF　エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）
FW　ピエルルイジ・カッペッルッツォ（→ペスカーラ／レンタル）

■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
GK　ヴィド・べレツ（←カルピ／移籍金175万€）NEW
DF　ガエターノ・レティツィア（←カルピ／移籍金175万€）NEW
DF　アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€）
FW　マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€）

放出
DF　エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）

※レンタル復帰は原則除く。［］＝レンタル元

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