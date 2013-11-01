【セリエA】決定した移籍一覧（７月11日更新）。ようやくインテルが本腰！
カテゴリ：ワールド
2017年07月11日
ミラノの両雄が積極的に市場を動き回る。
電光石火の交渉術で次々と実力者を釣り上げてきたミランが、プレシーズンキャンプ（７月５日～）に突入してもなお、積極的に市場を動き回っている。７月７日にアタランタから獲得した攻撃的な右サイドバック、アンドレア・コンティを含め、すでに７人の新戦力を確保。さらに、ラツィオのセントラルMFルーカス・ビグリアとの契約が間近に迫るなど、着々と陣容を整えつつある。
そのミランの宿敵インテルも、刷新に向けてようやく本格的に動きつつある。７月７日にサンプドリアで名を揚げたスロバキア代表のCB、ミラン・シュクリニアルの獲得を正式に発表すると、その３日後には、フィオレンティーナの司令塔ボルハ・バレロとも契約。今後もオーナーの蘇寧グループの資金力を背景に、大型補強を展開しそうな気配を漂わせる。
中小クラブの動きも目立ってきた。今年１月にサンプドリアとの契約を解除しフリーだったアントニオ・カッサーノ、アトレティコ・マドリーを退団したアレッシオ・チェルチの百戦錬磨のベテランFWを迎えたヴェローナが、その最たる例だ。
セリエAでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。
■ユベントス（16-17シーズン優勝）
獲得
MF ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）
FW リッカルド・オルソリーニ（←アスコリ／レンタル復帰＊）
＊＝17年１月に移籍金600万€で契約した後にアスコリにレンタル
放出
GK ネト（→バレンシア／700万€）NEW
GK エミル・アウデロ（→ヴェネツィア／レンタル）NEW
DF フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル）
DF ダニエウ・アウベス（→未定）
DF パオロ・デ・チェリエ（→未定）
■ローマ（16-17シーズン２位）
獲得
DF リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€）
DF エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€）
MF マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€）
放出
DF アントニオ・リュディガー（→チェルシー／移籍金3500万€）NEW
MF レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€）
FW モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）
FW フランチェスコ・トッティ（→未定）
■ナポリ（16-17シーズン３位）
獲得
MF アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€）
放出
なし
■アタランタ（16-17シーズン４位）
獲得
DF ティモシー・カスターニェ（←ヘンク／移籍金600万€）NEW
DF ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€）
DF ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€）
DF ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）
MF マッテオ・ペッシーナ（←［ミラン］←コモ／移籍金100万€）NEW
MF ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）
MF ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）
FW ヨシプ・イリチッチ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）NEW
FW アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）
FW ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明）
放出
DF アンドレア・コンティ（→ミラン／移籍金2500万€）NEW
MF フランク・ケシエ（→ミラン／レンタル＊）
MF ダビデ・アガッツィ（→フォッジャ／レンタル）NEW
MF ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）
MF クリスティアン・ライモンディ（→引退）
FW アルベルト・パロスキ（→スパル／レンタル）NEW
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）
■ラツィオ（16-17シーズン５位）
獲得
FW アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€）
放出
なし
■ミラン（16-17シーズン６位）
獲得
DF アンドレア・コンティ（←アタランタ／移籍金2500万€）NEW
DF マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）
DF リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）
MF ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€）
MF フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル＊）
FW アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）
FW ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）
放出
MF ユライ・クツカ（→トラブゾンスポル／移籍金500万€）NEW
MF アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ）
MF 本田圭佑（→未定）
■インテル（16-17シーズン７位）
獲得
GK ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ）
DF ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€）
MF ボルハ・バレロ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）NEW
MF ニコロ・ザニオロ（←エンテッラU-19／移籍金180万€）NEW
FW イェンス・オドゴー（←リンビー／移籍金150万€）NEW
放出
GK ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）
DF マルコ・アンドレオッリ（→カリアリ／移籍金ゼロ）NEW
MF エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€）
FW ロドリゴ・パラシオ（→未定）
■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）
獲得
DF ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）
DF ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）
DF ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）
放出
DF ゴンサロ・ロドリゲス（→サン・ロレンソ／移籍金ゼロ）
MF ボルハ・バレロ（→インテル／移籍金550万€）
FW ヨシプ・イリチッチ（→アタランタ／移籍金550万€）NEW
■トリノ（16-17シーズン９位）
獲得
GK サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）
DF リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）
放出
GK ダニエレ・パデッリ（→インテル／移籍金ゼロ）
DF カルラン（→APOEL／レンタル）NEW
■サンプドリア（16-17シーズン10位）
獲得
DF ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€）
DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ）
MF イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ）
FW ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←サンプドリア／移籍金1500万€）
放出
GK ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル）
DF ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€）
MF ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€）
MF ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ）
MF アンジェロ・パロンボ（→引退）
FW ルイス・ムリエル（→セビージャ／移籍金2000万€）NEW
FW アンテ・ブディミール（→クロトーネ／レンタル＊）NEW
＊買い取り義務付きのレンタル
■カリアリ（16-17シーズン11位）
獲得
DF マルコ・アンドレオッリ（←インテル／移籍金ゼロ）NEW
MF パオロ・ファラゴ（←ノバーラ／移籍金230万€）
MF ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ）
放出
GK ロベルト・コロンボ（→引退）
DF ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€）
DF ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）
MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）
FW カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル）
■サッスオーロ（16-17シーズン12位）
獲得
MF フィリッポ・バンディネッリ（←ラティーナ／移籍金ゼロ）NEW
放出
DF マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€）
FW アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明）
■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）
獲得
GK アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）
DF ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€）
MF アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）
MF スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€）
FW アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／不明）
放出
DF ダビデ・ファラオーニ（→クロトーネ／移籍金ゼロ）NEW
DF フェリペ（→スパル／移籍金不明）
MF ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル）
■キエーボ（16-17シーズン14位）
獲得
DF ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）
MF ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／５万€）
FW ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€）
FW アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€）
放出
GK ワルテル・ブレッサン（→未定）
DF ジェンナーロ・サルド（→引退）
DF ニコラス・スポッリ（→未定）
MF ニコラ・ベッロモ（→未定）
MF マリアーノ・イスコ（→未定）
■ボローニャ（16-17シーズン15位）
獲得
DF セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）
DF ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）
MF アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ）
放出
GK ムアマドゥ・サール（→プラト／レンタル）
DF マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル）
MF ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル）
■ジェノア（16-17シーズン16位）
獲得
FW アンドレイ・ガラビノフ（←ノバーラ／移籍金ゼロ）NEW
放出
GK ルビ―ニョ（→未定）
DF ルーカス・オルバン（→未定）
DF ニコラス・ブルディッソ（→未定）
MF アンドレア・ベゲット（→フロジノーネ／レンタル）NEW
FW ゴラン・パンデフ（→未定）
■クロトーネ（16-17シーズン17位）
獲得
MF ダビデ・ファラオーニ（←ウディネーゼ／移籍金ゼロ）NEW
MF オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明）
FW アンテ・ブディミール（←サンプドリア／レンタル＊）NEW
＊買い取り義務付きのレンタル
放出
DF クライトン（→未定）
DF ジャメル・メスバフ（→未定）
■スパル（16-17シーズン２部１位）
獲得
DF フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明）
DF フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル）
DF マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル）
MF フェデリコ・ヴィヴィアーニ（←［ヴェローナ］←ボローニャ／レンタル）NEW
MF ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル）
FW アルベルト・パロスキ（←アタランタ／レンタル）NEW
FW ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）
放出
DF トンマーゾ・シルベストリ（→未定）
DF ニコラス・ジアニ（→未定）
MF ガブリエル・ストレフェッザ（→ユーベ・スタビア／レンタル）NEW
FW トンマーゾ・コンスタンティーニ（→ユーベ・スタビア／レンタル）NEW
■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）
獲得
FW アントニオ・カッサーノ（←無所属）NEW
FW アレッシオ・チェルチ（←アトレティコ・マドリー／移籍金ゼロ）NEW
FW ダニエレ・ヴェルデ（←［ローマ］←アベッリーノ／レンタル）NEW
放出
DF エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）
FW ピエルルイジ・カッペッルッツォ（→ペスカーラ／レンタル）
■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
GK ヴィド・べレツ（←カルピ／移籍金175万€）NEW
DF ガエターノ・レティツィア（←カルピ／移籍金175万€）NEW
DF アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€）
FW マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€）
放出
DF エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）
※レンタル復帰は原則除く。［］＝レンタル元
そのミランの宿敵インテルも、刷新に向けてようやく本格的に動きつつある。７月７日にサンプドリアで名を揚げたスロバキア代表のCB、ミラン・シュクリニアルの獲得を正式に発表すると、その３日後には、フィオレンティーナの司令塔ボルハ・バレロとも契約。今後もオーナーの蘇寧グループの資金力を背景に、大型補強を展開しそうな気配を漂わせる。
中小クラブの動きも目立ってきた。今年１月にサンプドリアとの契約を解除しフリーだったアントニオ・カッサーノ、アトレティコ・マドリーを退団したアレッシオ・チェルチの百戦錬磨のベテランFWを迎えたヴェローナが、その最たる例だ。
セリエAでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。
■ユベントス（16-17シーズン優勝）
獲得
MF ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）
FW リッカルド・オルソリーニ（←アスコリ／レンタル復帰＊）
＊＝17年１月に移籍金600万€で契約した後にアスコリにレンタル
放出
GK ネト（→バレンシア／700万€）NEW
GK エミル・アウデロ（→ヴェネツィア／レンタル）NEW
DF フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル）
DF ダニエウ・アウベス（→未定）
DF パオロ・デ・チェリエ（→未定）
■ローマ（16-17シーズン２位）
獲得
DF リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€）
DF エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€）
MF マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€）
放出
DF アントニオ・リュディガー（→チェルシー／移籍金3500万€）NEW
MF レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€）
FW モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）
FW フランチェスコ・トッティ（→未定）
■ナポリ（16-17シーズン３位）
獲得
MF アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€）
放出
なし
■アタランタ（16-17シーズン４位）
獲得
DF ティモシー・カスターニェ（←ヘンク／移籍金600万€）NEW
DF ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€）
DF ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€）
DF ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）
MF マッテオ・ペッシーナ（←［ミラン］←コモ／移籍金100万€）NEW
MF ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）
MF ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）
FW ヨシプ・イリチッチ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）NEW
FW アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）
FW ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明）
放出
DF アンドレア・コンティ（→ミラン／移籍金2500万€）NEW
MF フランク・ケシエ（→ミラン／レンタル＊）
MF ダビデ・アガッツィ（→フォッジャ／レンタル）NEW
MF ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）
MF クリスティアン・ライモンディ（→引退）
FW アルベルト・パロスキ（→スパル／レンタル）NEW
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）
■ラツィオ（16-17シーズン５位）
獲得
FW アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€）
放出
なし
■ミラン（16-17シーズン６位）
獲得
DF アンドレア・コンティ（←アタランタ／移籍金2500万€）NEW
DF マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）
DF リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）
MF ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€）
MF フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル＊）
FW アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）
FW ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）
放出
MF ユライ・クツカ（→トラブゾンスポル／移籍金500万€）NEW
MF アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ）
MF 本田圭佑（→未定）
■インテル（16-17シーズン７位）
獲得
GK ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ）
DF ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€）
MF ボルハ・バレロ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）NEW
MF ニコロ・ザニオロ（←エンテッラU-19／移籍金180万€）NEW
FW イェンス・オドゴー（←リンビー／移籍金150万€）NEW
放出
GK ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）
DF マルコ・アンドレオッリ（→カリアリ／移籍金ゼロ）NEW
MF エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€）
FW ロドリゴ・パラシオ（→未定）
■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）
獲得
DF ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）
DF ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）
DF ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）
放出
DF ゴンサロ・ロドリゲス（→サン・ロレンソ／移籍金ゼロ）
MF ボルハ・バレロ（→インテル／移籍金550万€）
FW ヨシプ・イリチッチ（→アタランタ／移籍金550万€）NEW
■トリノ（16-17シーズン９位）
獲得
GK サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）
DF リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）
放出
GK ダニエレ・パデッリ（→インテル／移籍金ゼロ）
DF カルラン（→APOEL／レンタル）NEW
■サンプドリア（16-17シーズン10位）
獲得
DF ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€）
DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ）
MF イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ）
FW ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←サンプドリア／移籍金1500万€）
放出
GK ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル）
DF ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€）
MF ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€）
MF ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ）
MF アンジェロ・パロンボ（→引退）
FW ルイス・ムリエル（→セビージャ／移籍金2000万€）NEW
FW アンテ・ブディミール（→クロトーネ／レンタル＊）NEW
＊買い取り義務付きのレンタル
■カリアリ（16-17シーズン11位）
獲得
DF マルコ・アンドレオッリ（←インテル／移籍金ゼロ）NEW
MF パオロ・ファラゴ（←ノバーラ／移籍金230万€）
MF ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ）
放出
GK ロベルト・コロンボ（→引退）
DF ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€）
DF ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）
MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）
FW カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル）
■サッスオーロ（16-17シーズン12位）
獲得
MF フィリッポ・バンディネッリ（←ラティーナ／移籍金ゼロ）NEW
放出
DF マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€）
FW アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明）
■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）
獲得
GK アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）
DF ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€）
MF アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）
MF スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€）
FW アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／不明）
放出
DF ダビデ・ファラオーニ（→クロトーネ／移籍金ゼロ）NEW
DF フェリペ（→スパル／移籍金不明）
MF ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル）
■キエーボ（16-17シーズン14位）
獲得
DF ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）
MF ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／５万€）
FW ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€）
FW アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€）
放出
GK ワルテル・ブレッサン（→未定）
DF ジェンナーロ・サルド（→引退）
DF ニコラス・スポッリ（→未定）
MF ニコラ・ベッロモ（→未定）
MF マリアーノ・イスコ（→未定）
■ボローニャ（16-17シーズン15位）
獲得
DF セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）
DF ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）
MF アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ）
放出
GK ムアマドゥ・サール（→プラト／レンタル）
DF マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル）
MF ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル）
■ジェノア（16-17シーズン16位）
獲得
FW アンドレイ・ガラビノフ（←ノバーラ／移籍金ゼロ）NEW
放出
GK ルビ―ニョ（→未定）
DF ルーカス・オルバン（→未定）
DF ニコラス・ブルディッソ（→未定）
MF アンドレア・ベゲット（→フロジノーネ／レンタル）NEW
FW ゴラン・パンデフ（→未定）
■クロトーネ（16-17シーズン17位）
獲得
MF ダビデ・ファラオーニ（←ウディネーゼ／移籍金ゼロ）NEW
MF オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明）
FW アンテ・ブディミール（←サンプドリア／レンタル＊）NEW
＊買い取り義務付きのレンタル
放出
DF クライトン（→未定）
DF ジャメル・メスバフ（→未定）
■スパル（16-17シーズン２部１位）
獲得
DF フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明）
DF フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル）
DF マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル）
MF フェデリコ・ヴィヴィアーニ（←［ヴェローナ］←ボローニャ／レンタル）NEW
MF ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル）
FW アルベルト・パロスキ（←アタランタ／レンタル）NEW
FW ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）
放出
DF トンマーゾ・シルベストリ（→未定）
DF ニコラス・ジアニ（→未定）
MF ガブリエル・ストレフェッザ（→ユーベ・スタビア／レンタル）NEW
FW トンマーゾ・コンスタンティーニ（→ユーベ・スタビア／レンタル）NEW
■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）
獲得
FW アントニオ・カッサーノ（←無所属）NEW
FW アレッシオ・チェルチ（←アトレティコ・マドリー／移籍金ゼロ）NEW
FW ダニエレ・ヴェルデ（←［ローマ］←アベッリーノ／レンタル）NEW
放出
DF エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）
FW ピエルルイジ・カッペッルッツォ（→ペスカーラ／レンタル）
■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
GK ヴィド・べレツ（←カルピ／移籍金175万€）NEW
DF ガエターノ・レティツィア（←カルピ／移籍金175万€）NEW
DF アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€）
FW マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€）
放出
DF エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）
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