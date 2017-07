【J２採点】東京V×岡山｜再三突破口を開いたサイドアタッカーの奮闘を評価

J2リーグ・22節

7月9日/18:33/味の素/5,765人

東京V 1-1 岡山

前半 0-1

後半 1-0

得点者/東京V=平(75分) 岡山=豊川(40分)



【採点理由】

サイドアタッカーとして再三突破口を開いた東京Vの安西を評価。ただホームチームの攻撃陣はあと一歩までゴールに迫りながら、好機を逸し続けた。一方、アウェーの岡山は塚川、篠原、片山などが競り合いの強さを見せ、チームを支えた。



【チーム採点】

東京V 6

岡山 6



【MAN OF THE MATCH】

安西幸輝(東京V)



【東京V|選手採点】

GK

1 柴崎貴広 6



DF

3 井林 章 6

19 永田 充 6(71分OUT)

5 平 智広 6.5



MF

2 安西幸輝 6.5 MAN OF THE MATCH

17 内田達也 5.5

27 橋本英郎 5.5(62分OUT)

6 安在和樹 6



FW

7 アラン・ピニェイロ 5.5

10 高木善朗 5.5(79分OUT)

9 ドウグラス・ヴィエイラ 6



交代出場

MF

38 梶川諒太 6(62分IN)



FW

18 高木大輔 5.5(71分IN)



MF

8 中後雅喜 5(79分IN)



監督

ミゲル・アンヘル・ロティーナ 5.5



【岡山|選手採点】

GK

22 一森 純 6.5



DF

19 片山瑛一 6.5

39 篠原弘次郎 6.5

14 喜山康平 6



MF

2 澤口雅彦 5.5(80分OUT)

16 関戸健二 5.5

27 塚川孝輝 6.5

17 パク・ヒョンジン 5.5



FW

8 石毛秀樹 5.5(79分OUT)

24 赤嶺真吾 5.5

30 豊川雄太 6.5(79分OUT)



交代出場

FW

10 大竹洋平 6(79分IN)



FW

20 藤本佳希 6(79分IN)



MF

3 久木田紳吾 5.5(80分IN)



監督

長澤 徹 6



取材・文:海江田哲朗(フリーライター)