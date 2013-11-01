【J２採点】東京V×岡山｜再三突破口を開いたサイドアタッカーの奮闘を評価
カテゴリ：Jリーグ
2017年07月11日
ホームチームの攻撃陣は好機を逃し続ける。
J２リーグ・22節
７月９日／18：33／味の素／5,765人
東京V １-１ 岡山
前半 ０-１
後半 １-０
得点者／東京V＝平（75分） 岡山＝豊川（40分）
【採点理由】
サイドアタッカーとして再三突破口を開いた東京Vの安西を評価。ただホームチームの攻撃陣はあと一歩までゴールに迫りながら、好機を逸し続けた。一方、アウェーの岡山は塚川、篠原、片山などが競り合いの強さを見せ、チームを支えた。
【チーム採点】
東京V ６
岡山 ６
【MAN OF THE MATCH】
安西幸輝（東京V）
【東京V｜選手採点】
GK
１ 柴崎貴広 ６
DF
３ 井林 章 ６
19 永田 充 ６（71分OUT）
５ 平 智広 6.5
MF
２ 安西幸輝 6.5 MAN OF THE MATCH
17 内田達也 5.5
27 橋本英郎 5.5（62分OUT）
６ 安在和樹 ６
FW
７ アラン・ピニェイロ 5.5
10 高木善朗 5.5（79分OUT）
９ ドウグラス・ヴィエイラ ６
交代出場
MF
38 梶川諒太 ６（62分IN）
FW
18 高木大輔 5.5（71分IN）
MF
８ 中後雅喜 ５（79分IN）
監督
ミゲル・アンヘル・ロティーナ 5.5
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 6.5
DF
19 片山瑛一 6.5
39 篠原弘次郎 6.5
14 喜山康平 ６
MF
２ 澤口雅彦 5.5（80分OUT）
16 関戸健二 5.5
27 塚川孝輝 6.5
17 パク・ヒョンジン 5.5
FW
８ 石毛秀樹 5.5（79分OUT）
24 赤嶺真吾 5.5
30 豊川雄太 6.5（79分OUT）
交代出場
FW
10 大竹洋平 ６（79分IN）
FW
20 藤本佳希 ６（79分IN）
MF
３ 久木田紳吾 5.5（80分IN）
監督
長澤 徹 ６
取材・文：海江田哲朗（フリーライター）
７月９日／18：33／味の素／5,765人
東京V １-１ 岡山
前半 ０-１
後半 １-０
得点者／東京V＝平（75分） 岡山＝豊川（40分）
【採点理由】
サイドアタッカーとして再三突破口を開いた東京Vの安西を評価。ただホームチームの攻撃陣はあと一歩までゴールに迫りながら、好機を逸し続けた。一方、アウェーの岡山は塚川、篠原、片山などが競り合いの強さを見せ、チームを支えた。
【チーム採点】
東京V ６
岡山 ６
【MAN OF THE MATCH】
安西幸輝（東京V）
【東京V｜選手採点】
GK
１ 柴崎貴広 ６
DF
３ 井林 章 ６
19 永田 充 ６（71分OUT）
５ 平 智広 6.5
MF
２ 安西幸輝 6.5 MAN OF THE MATCH
17 内田達也 5.5
27 橋本英郎 5.5（62分OUT）
６ 安在和樹 ６
FW
７ アラン・ピニェイロ 5.5
10 高木善朗 5.5（79分OUT）
９ ドウグラス・ヴィエイラ ６
交代出場
MF
38 梶川諒太 ６（62分IN）
FW
18 高木大輔 5.5（71分IN）
MF
８ 中後雅喜 ５（79分IN）
監督
ミゲル・アンヘル・ロティーナ 5.5
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 6.5
DF
19 片山瑛一 6.5
39 篠原弘次郎 6.5
14 喜山康平 ６
MF
２ 澤口雅彦 5.5（80分OUT）
16 関戸健二 5.5
27 塚川孝輝 6.5
17 パク・ヒョンジン 5.5
FW
８ 石毛秀樹 5.5（79分OUT）
24 赤嶺真吾 5.5
30 豊川雄太 6.5（79分OUT）
交代出場
FW
10 大竹洋平 ６（79分IN）
FW
20 藤本佳希 ６（79分IN）
MF
３ 久木田紳吾 5.5（80分IN）
監督
長澤 徹 ６
取材・文：海江田哲朗（フリーライター）
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