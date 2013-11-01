【J２採点】東京V×岡山｜再三突破口を開いたサイドアタッカーの奮闘を評価

J２リーグ・22節

７月９日／18：33／味の素／5,765人

東京V １-１ 岡山

前半 ０-１

後半 １-０

得点者／東京V＝平（75分） 岡山＝豊川（40分）



【採点理由】

サイドアタッカーとして再三突破口を開いた東京Vの安西を評価。ただホームチームの攻撃陣はあと一歩までゴールに迫りながら、好機を逸し続けた。一方、アウェーの岡山は塚川、篠原、片山などが競り合いの強さを見せ、チームを支えた。



【チーム採点】

東京V ６

岡山 ６



【MAN OF THE MATCH】

安西幸輝（東京V）



【東京V｜選手採点】

GK

１ 柴崎貴広 ６



DF

３ 井林 章 ６

19 永田 充 ６（71分OUT）

５ 平 智広 6.5



MF

２ 安西幸輝 6.5 MAN OF THE MATCH

17 内田達也 5.5

27 橋本英郎 5.5（62分OUT）

６ 安在和樹 ６



FW

７ アラン・ピニェイロ 5.5

10 高木善朗 5.5（79分OUT）

９ ドウグラス・ヴィエイラ ６



交代出場

MF

38 梶川諒太 ６（62分IN）



FW

18 高木大輔 5.5（71分IN）



MF

８ 中後雅喜 ５（79分IN）



監督

ミゲル・アンヘル・ロティーナ 5.5



【岡山｜選手採点】

GK

22 一森 純 6.5



DF

19 片山瑛一 6.5

39 篠原弘次郎 6.5

14 喜山康平 ６



MF

２ 澤口雅彦 5.5（80分OUT）

16 関戸健二 5.5

27 塚川孝輝 6.5

17 パク・ヒョンジン 5.5



FW

８ 石毛秀樹 5.5（79分OUT）

24 赤嶺真吾 5.5

30 豊川雄太 6.5（79分OUT）



交代出場

FW

10 大竹洋平 ６（79分IN）



FW

20 藤本佳希 ６（79分IN）



MF

３ 久木田紳吾 5.5（80分IN）



監督

長澤 徹 ６



取材・文：海江田哲朗（フリーライター）

