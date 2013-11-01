【J２採点】東京V×岡山｜再三突破口を開いたサイドアタッカーの奮闘を評価

カテゴリ：Jリーグ

海江田哲朗

2017年07月11日

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ホームチームの攻撃陣は好機を逃し続ける。

J２リーグ・22節
７月９日／18：33／味の素／5,765人
東京V　１-１　岡山
前半　０-１
後半　１-０
得点者／東京V＝平（75分）　岡山＝豊川（40分）
 
【採点理由】
サイドアタッカーとして再三突破口を開いた東京Vの安西を評価。ただホームチームの攻撃陣はあと一歩までゴールに迫りながら、好機を逸し続けた。一方、アウェーの岡山は塚川、篠原、片山などが競り合いの強さを見せ、チームを支えた。
 
【チーム採点】
東京V　６
岡山　６
 
【MAN OF THE MATCH
安西幸輝（東京V）
 
【東京V｜選手採点】
GK
１　柴崎貴広　６
 
DF
３　井林　章　６
19　永田　充　６（71分OUT）
５　平　智広　6.5
 
MF
２　安西幸輝　6.5　MAN OF THE MATCH
17　内田達也　5.5
27　橋本英郎　5.5（62分OUT）
６　安在和樹　６
 
FW
７　アラン・ピニェイロ　5.5
10　高木善朗　5.5（79分OUT）
９　ドウグラス・ヴィエイラ　６
 
交代出場
MF
38　梶川諒太　６（62分IN）
 
FW
18　高木大輔　5.5（71分IN）
 
MF
８　中後雅喜　５（79分IN）
 
監督
ミゲル・アンヘル・ロティーナ　5.5
 
【岡山｜選手採点】
GK
22　一森　純　6.5
 
DF
19　片山瑛一　6.5
39　篠原弘次郎　6.5
14　喜山康平　６
 
MF
２　澤口雅彦 5.5（80分OUT）
16　関戸健二　5.5
27　塚川孝輝　6.5
17　パク・ヒョンジン　5.5
 
FW
８　石毛秀樹　5.5（79分OUT）
24　赤嶺真吾　5.5
30　豊川雄太　6.5（79分OUT）
 
交代出場
FW
10　大竹洋平　６（79分IN）
 
FW
20　藤本佳希　６（79分IN）
 
MF
３　久木田紳吾　5.5（80分IN）
 
監督
長澤　徹　６
 
取材・文：海江田哲朗（フリーライター）
 

関連ワード
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岡山
東京V

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