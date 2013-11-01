【J２採点】金沢×横浜FC｜金沢の宮崎は“２得点”に絡む活躍ぶり

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年07月03日

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両チームとも前線の選手は及第点の出来も…

J２リーグ・21節
７月１日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／8,544人
金沢　３-２　横浜FC
前半　１-１
後半　２-１
得点者／金沢＝中美（16分）、宮崎（69分）、佐藤（79分）　横浜FC＝イバ（６分、55分）
 
【採点理由】
同点ゴールを決め、さらに決勝点となるPKを獲得した金沢の宮崎をMOMに選出した。両チームとも前線の選手は及第点の出来も、敗れた横浜FCは多くの決定的なチャンスを逃したのが響いた。
 
【チーム採点】
金沢　6.5
横浜FC　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
宮崎幾笑（金沢）
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　6.5
 
DF
28　石田崚真　６
３　作田裕次　5.5
27　廣井友信　５（57分OUT）
18　野田紘史　5.5
 
MF
15　宮崎幾笑　6.5（82分OUT） MAN OF THE MATCH
４  小柳達司　5.5
６  大橋尚志　5.5
10　中美慶哉　６
 
FW
９  佐藤洸一　６（89分OUT）　
11  杉浦恭平　６
 
交代出場
DF
39  庄司朋乃也　5.5（57分 IN）
 
MF
15　金子昌広　－（82分IN）
 
FW
19  垣田裕暉　–（89分IN）
 
監督
柳下正明　6.5
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
１  高丘陽平　5.5
 
DF
16　新井純平　5.5
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　5.5
５　西河翔吾　５
３　田所　諒　５

MF
７　野村直輝　６
６　中里崇宏　5.5
８　佐藤謙介　5.5

FW
19　ジョン・チュングン　5.5（79分OUT）
15  中山雄希　６（89分OUT）
14  イバ　６
 
交代出場
DF
４　渡邉将基　－（89分 IN）
 
MF
21  増山朝陽  －（79分IN）
 
監督
中田仁司　5.5
 
 

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