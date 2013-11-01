【J２採点】金沢×横浜FC｜金沢の宮崎は“２得点”に絡む活躍ぶり
カテゴリ：Jリーグ
2017年07月03日
両チームとも前線の選手は及第点の出来も…
J２リーグ・21節
７月１日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／8,544人
金沢 ３-２ 横浜FC
前半 １-１
後半 ２-１
得点者／金沢＝中美（16分）、宮崎（69分）、佐藤（79分） 横浜FC＝イバ（６分、55分）
【採点理由】
同点ゴールを決め、さらに決勝点となるPKを獲得した金沢の宮崎をMOMに選出した。両チームとも前線の選手は及第点の出来も、敗れた横浜FCは多くの決定的なチャンスを逃したのが響いた。
【チーム採点】
金沢 6.5
横浜FC 5.5
【MAN OF THE MATCH】
宮崎幾笑（金沢）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 6.5
DF
28 石田崚真 ６
３ 作田裕次 5.5
27 廣井友信 ５（57分OUT）
18 野田紘史 5.5
MF
15 宮崎幾笑 6.5（82分OUT） MAN OF THE MATCH
４ 小柳達司 5.5
６ 大橋尚志 5.5
10 中美慶哉 ６
FW
９ 佐藤洸一 ６（89分OUT）
11 杉浦恭平 ６
交代出場
DF
39 庄司朋乃也 5.5（57分 IN）
MF
15 金子昌広 －（82分IN）
FW
19 垣田裕暉 –（89分IN）
監督
柳下正明 6.5
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 5.5
DF
16 新井純平 5.5
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
５ 西河翔吾 ５
３ 田所 諒 ５
MF
７ 野村直輝 ６
６ 中里崇宏 5.5
８ 佐藤謙介 5.5
FW
19 ジョン・チュングン 5.5（79分OUT）
15 中山雄希 ６（89分OUT）
14 イバ ６
交代出場
DF
４ 渡邉将基 －（89分 IN）
MF
21 増山朝陽 －（79分IN）
監督
中田仁司 5.5
７月１日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／8,544人
金沢 ３-２ 横浜FC
前半 １-１
後半 ２-１
得点者／金沢＝中美（16分）、宮崎（69分）、佐藤（79分） 横浜FC＝イバ（６分、55分）
【採点理由】
同点ゴールを決め、さらに決勝点となるPKを獲得した金沢の宮崎をMOMに選出した。両チームとも前線の選手は及第点の出来も、敗れた横浜FCは多くの決定的なチャンスを逃したのが響いた。
【チーム採点】
金沢 6.5
横浜FC 5.5
【MAN OF THE MATCH】
宮崎幾笑（金沢）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 6.5
DF
28 石田崚真 ６
３ 作田裕次 5.5
27 廣井友信 ５（57分OUT）
18 野田紘史 5.5
MF
15 宮崎幾笑 6.5（82分OUT） MAN OF THE MATCH
４ 小柳達司 5.5
６ 大橋尚志 5.5
10 中美慶哉 ６
FW
９ 佐藤洸一 ６（89分OUT）
11 杉浦恭平 ６
交代出場
DF
39 庄司朋乃也 5.5（57分 IN）
MF
15 金子昌広 －（82分IN）
FW
19 垣田裕暉 –（89分IN）
監督
柳下正明 6.5
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 5.5
DF
16 新井純平 5.5
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
５ 西河翔吾 ５
３ 田所 諒 ５
MF
７ 野村直輝 ６
６ 中里崇宏 5.5
８ 佐藤謙介 5.5
FW
19 ジョン・チュングン 5.5（79分OUT）
15 中山雄希 ６（89分OUT）
14 イバ ６
交代出場
DF
４ 渡邉将基 －（89分 IN）
MF
21 増山朝陽 －（79分IN）
監督
中田仁司 5.5
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