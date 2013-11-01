【J２採点】金沢×横浜FC｜金沢の宮崎は“２得点”に絡む活躍ぶり

J２リーグ・21節

７月１日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／8,544人

金沢 ３-２ 横浜FC

前半 １-１

後半 ２-１

得点者／金沢＝中美（16分）、宮崎（69分）、佐藤（79分） 横浜FC＝イバ（６分、55分）



【採点理由】

同点ゴールを決め、さらに決勝点となるPKを獲得した金沢の宮崎をMOMに選出した。両チームとも前線の選手は及第点の出来も、敗れた横浜FCは多くの決定的なチャンスを逃したのが響いた。



【チーム採点】

金沢 6.5

横浜FC 5.5



【MAN OF THE MATCH】

宮崎幾笑（金沢）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 6.5



DF

28 石田崚真 ６

３ 作田裕次 5.5

27 廣井友信 ５（57分OUT）

18 野田紘史 5.5



MF

15 宮崎幾笑 6.5（82分OUT） MAN OF THE MATCH

４ 小柳達司 5.5

６ 大橋尚志 5.5

10 中美慶哉 ６



FW

９ 佐藤洸一 ６（89分OUT）

11 杉浦恭平 ６



交代出場

DF

39 庄司朋乃也 5.5（57分 IN）



MF

15 金子昌広 －（82分IN）



FW

19 垣田裕暉 –（89分IN）



監督

柳下正明 6.5



【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 5.5



DF

16 新井純平 5.5

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5

５ 西河翔吾 ５

３ 田所 諒 ５



MF

７ 野村直輝 ６

６ 中里崇宏 5.5

８ 佐藤謙介 5.5



FW

19 ジョン・チュングン 5.5（79分OUT）

15 中山雄希 ６（89分OUT）

14 イバ ６



交代出場

DF

４ 渡邉将基 －（89分 IN）



MF

21 増山朝陽 －（79分IN）



監督

中田仁司 5.5



