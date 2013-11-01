【J２採点】山口１-２松本｜交代カードが躍動し、松本が山口を撃破！

J２リーグ・21節

７月１日／18:04／維新百年記念公園陸上競技場／5,892人

山口 １-２ 松本

前半 １-１

後半 ０-１

得点者／山口＝三幸（40分） 松本＝工藤（16分）、セルジーニョ（85分）



【採点理由】

途中出場の高崎とセルジーニョが躍動して相手の守備を崩し、試合の流れを呼び込んだ。MOMは決勝点のセルジーニョ。山口は岸田のアシストや小野瀬の前線からの追い込みは評価できるが、チーム戦術は道半ば。



【チーム採点】

山口 5.5

松本 6.5



【MAN OF THE MATCH】

セルジーニョ（松本）



【山口｜選手採点】

GK

１ 村上昌謙 5.5



DF

２ 宮城雅史 5.5

３ 渡辺広大 5.5

16 パク・チャニョン 5.5

18 香川勇気 5.5

19 星 雄次 5.5（88分OUT）

21 廣木雄磨 ６



MF

８ 小野瀬康介 ６

29 三幸秀稔 5.5

５ 佐藤健太郎 ６（88分OUT）



FW

９ 岸田和人 ６（80分OUT）



交代出場

FW

27 大石治寿 －（80分IN）



FW

13 米澤令衣 －（88分IN）



MF

40 小塚和季 －（88分IN）



監督

カルロス・マジョール 5.5





【松本｜選手採点】

GK

21 鈴木智幸 ６



DF

４ 飯田真輝 ６

18 當間建文 ６

31 橋内優也 5.5



MF

３ 田中隼磨 ６

５ 岩間雄大 ６

10 工藤浩平 ６（80分OUT）

15 宮阪政樹 ６（86分OUT）

33 安川 有 6.5



FW

19 山本大貴 5.5（HT OUT）

20 石原崇兆 6.5



交代出場

FW

９ 高崎寛之 6.5（HT IN）



MF

８ セルジーニョ 6.5（80分IN）



MF

14 パウリーニョ －（86分IN）



監督

反町康治 ６





取材・文：上田真之介（フリーライター）

