【総体】組み合わせが決まる!! 選手権王者の青森山田が東福岡×明徳の勝者と激突！

南東北インターハイのサッカー競技の組み合わせ抽選が７月１日に行なわれた。サッカー競技は男子が７月29日から８月４日まで、女子が７月31日から８月４日まで、男女ともに宮城県を舞台に熱戦を繰り広げる。



男子は、昨年史上最多９回目の栄冠に輝き、連覇を狙う市立船橋が２回戦からの登場。近江（滋賀）と東海大星翔の勝者と対戦する。前回準優勝の流経大柏も２回戦で実践学園（東京第２）と遠野（岩手）の勝者と激突。



また選手権王者の青森山田は、一昨年度の二冠王者・東福岡（福岡）と明徳義塾（高知） の勝者との対戦が決まった。



男子１、２回戦の組み合わせは以下の通り。



●１回戦／７月29日（土）

１）実践学園（東京②）×遠野（岩手）／９：30／E



２）名経大高蔵（愛知②）×立正大淞南（島根）／９：30／C

３）市立長野（長野）×鹿島学園（茨城）／９：30／D



４）佐賀東（佐賀）×尚志（福島）／９：30／J

５）高川学園（山口）×市立尼崎（兵庫）／9：30／F



６）徳島市立（徳島）×長崎総科大附（長崎）／９：30／H



７）富山一（富山）×日章学園（宮崎）／11：30／F



８）東北学院（宮城②）×浦和西（埼玉②）／９：30／B

９）京都橘（京都）×帝京大可児（岐阜）／９：30／I



10）東海大相模（神奈川①）×大谷室蘭（北海道①）／11：00／J

11）三重（三重）×前橋育英（群馬）／11：00／C



12）明徳義塾（高知）×東福岡（福岡）／９：30／G



13）日大藤沢（神奈川②）×一条（奈良）／11：00／G



14）帝京三（山梨）×那覇西（沖縄）／11：00／E

15）初芝橋本（和歌山）×岡山学芸館（岡山）／11：00／D



16）柳ヶ浦（大分）×旭川実（北海道②）／11：00／B



17）星稜（石川）×四国学院大香川西（香川）／11：00／H



18）中京大中京（愛知①）×真岡（栃木）／11：00／I



19）済美（愛媛）×神村学園（鹿児島）／13：30／C

20）山形中央（山形）×関東一（東京①）／13：30／D



21）丸岡（福井）×秋田商（秋田）／13：30／F

22）阪南大高（大阪②）×日本文理（新潟）／13：30／J



23）近江（滋賀）×東海大星翔（熊本）／13：30／I



●２回戦／７月30日（日）

24）流経大柏（千葉①）×１）の勝者／９：30／C

25）２）の勝者×３）の勝者／９：30／F



26）４）の勝者×５）の勝者／９：30／G

27）６）の勝者×東海大仰星（大阪②）／９：30／J



28）米子北（鳥取）×７）の勝者／９：30／I

29）８）の勝者×９）の勝者／９：30／E



30）10）の勝者×11）の勝者／９：30／H

31）12）の勝者×青森山田（青森）／９：30／D



32）昌平（埼玉①）×13）の勝者／11：00／D

33）14）の勝者×15）の勝者／11：00／G



34）仙台育英（宮城①）×16）の勝者／11：00／J

35）17）の勝者×静岡学園（静岡）／11：00／F



36）広島観音（広島）×18）の勝者／11：00／E

37）19）の勝者×20）の勝者／11：00／H



38）21）の勝者×22）の勝者／11：00／I

39）23）の勝者×市立船橋（千葉②）／11：00／C



●３回戦／７月31日（月）

●準々決勝／８月２日（水）

●準決勝／８月３日（木）

●決勝／８月４日（金）



スタジアム

B＝ひとめぼれスタジアム宮城、C＝みやぎ生協めぐみ野サッカー場Aグラウンド、D＝みやぎ生協めぐみ野サッカー場Bグラウンド、E＝仙台市泉総合運動場泉サッカー場西フィールド、F＝松島運動公園多目的運動広場、G＝松島フットボールセンターピッチ１、H＝松島フットボールセンターピッチ２、I＝仙台市泉総合運動場泉グラウンド、J＝七ヶ浜サッカースタジアム

