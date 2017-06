【J２採点】松本×岡山｜GK一森が終盤のPKをファインセーブ！

J2リーグ・20節

6月25日/18:00/松本平広域公園総合球技場/10,094人

松本 1-1 岡山

前半 1-0

後半 0-1

得点者/松本=飯田(39分)岡山=豊川(82分)



【採点理由】

両チームとも気迫のこもった戦いを披露しての痛み分け。終盤のPKを見事にストップして勝点1獲得に貢献した岡山のGK一森がMOM。そのPKで失敗し、マークを外して豊川の同点弾を許した松本の田中は厳しく採点せざるを得ない。



【チーム採点】

松本 6

岡山 6.5



【MAN OF THE MATCH】

一森 純(岡山)



【松本|選手採点】

GK

16 鈴木智幸 5.5



DF

3 田中隼磨 5

31 橋内優也 6

4 飯田真輝 6

18 當間建文 6

33 安川 有 6



MF

5 岩間雄大 5.5

15 宮阪政樹 5.5(90+3分OUT)

10 工藤浩平 6(80分OUT)



FW

9 高崎寛之 5(66分OUT)

20 石原崇兆 5.5



交代出場

MF

14 パウリーニョ -(80分IN)



FW

11 三島康平 5.5(66分IN)



FW

19 山本大貴 -(90+3分IN)



監督

反町康治 5.5



【岡山|選手採点】

GK

22 一森 純 6.5 MAN OF THE MATCH



DF

19 片山瑛一 6

39 篠原弘次郎 6.5

14 喜山康平 6



MF

21 加地 亮 5.5

27 塚川孝輝 5.5

16 関戸健二 6

17 パク・ヒョンジン 5.5(89分OUT)



FW

6 石毛秀樹 6(75分OUT)

24 赤嶺真吾 6

30 豊川雄太 6.5



交代出場

DF

2 澤口雅彦 -(89分IN)



MF

10 大竹洋平 6(75分IN)



監督

長澤 徹 6