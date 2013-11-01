【Ｊ２採点】京都１-３金沢｜前半で勝負を決めた金沢が２連勝。全得点に絡んだ佐藤を最高点に

６月25日／18：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／4,410人

京都 １‐３ 金沢

前半 ０-３

後半 １-０

得点者／京都＝イ・ヨンジェ(52分) 金沢＝宮崎(22分)、中美(34分)、佐藤(44分)



【採点理由】

攻守ともまずまず機能していた金沢が快勝。動き出しとプレー精度に優れた攻撃陣や両SBを高く評価し、MOMには全得点に絡んだ佐藤を選出した。対する京都では、マークが甘かった守備陣やミスが目立った岩崎、低調な出来に終始したハ・ソンミンを低評価に。



【チーム採点】

京都 4.5

金沢 6.5



【MAN OF THE MATCH】

佐藤洸一（金沢）



【京都｜選手採点】

GK

１ 菅野孝憲 ５



DF

３ 高橋祐治 ５

６ 本多勇喜 4.5

25 麻田将吾 ５（HT OUT）

30 石櫃洋祐 5.5



MF

５ 吉野恭平 ５

８ ハ・ソンミン ４（70分OUT）

22 小屋松知哉 ５



FW

９ ケヴィン・オリス ５

10 エスクデロ競飛王 ５

13 岩崎悠人 4.5（HT OUT）



交代出場

DF

15 染谷悠太 ６（HT IN）



FW

16 イ・ヨンジェ ６（HT IN）



MF

14 仙頭啓矢 ６（70分IN）



監督

布部陽功 4.5



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 6.5



DF

28 石田崚真 6.5

27 廣井友信 ６（71分OUT）

３ 作田裕次 ６

18 野田紘史 6.5



MF

15 宮崎幾笑 6.5（76分OUT）

４ 小柳達司 ６

６ 大橋尚志 ６

11 杉浦恭平 ６（69分OUT）



FW

10 中美慶哉 6.5

９ 佐藤洸一 ７



交代出場

FW

14 金子昌広 5.5（69分IN）



DF

５ 太田康介 ６（71分IN）



FW

19 垣田裕暉 －（76分IN）



監督

柳下正明 6.5





取材・文：雨堤俊祐（サッカーライター）