【Ｊ２採点】京都１-３金沢｜前半で勝負を決めた金沢が２連勝。全得点に絡んだ佐藤を最高点に
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月27日
ホームの京都は攻守とも精彩を欠き…。
６月25日／18：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／4,410人
京都 １‐３ 金沢
前半 ０-３
後半 １-０
得点者／京都＝イ・ヨンジェ(52分) 金沢＝宮崎(22分)、中美(34分)、佐藤(44分)
【採点理由】
攻守ともまずまず機能していた金沢が快勝。動き出しとプレー精度に優れた攻撃陣や両SBを高く評価し、MOMには全得点に絡んだ佐藤を選出した。対する京都では、マークが甘かった守備陣やミスが目立った岩崎、低調な出来に終始したハ・ソンミンを低評価に。
【チーム採点】
京都 4.5
金沢 6.5
【MAN OF THE MATCH】
佐藤洸一（金沢）
【京都｜選手採点】
GK
１ 菅野孝憲 ５
DF
３ 高橋祐治 ５
６ 本多勇喜 4.5
25 麻田将吾 ５（HT OUT）
30 石櫃洋祐 5.5
MF
５ 吉野恭平 ５
８ ハ・ソンミン ４（70分OUT）
22 小屋松知哉 ５
FW
９ ケヴィン・オリス ５
10 エスクデロ競飛王 ５
13 岩崎悠人 4.5（HT OUT）
交代出場
DF
15 染谷悠太 ６（HT IN）
FW
16 イ・ヨンジェ ６（HT IN）
MF
14 仙頭啓矢 ６（70分IN）
監督
布部陽功 4.5
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 6.5
DF
28 石田崚真 6.5
27 廣井友信 ６（71分OUT）
３ 作田裕次 ６
18 野田紘史 6.5
MF
15 宮崎幾笑 6.5（76分OUT）
４ 小柳達司 ６
６ 大橋尚志 ６
11 杉浦恭平 ６（69分OUT）
FW
10 中美慶哉 6.5
９ 佐藤洸一 ７
交代出場
FW
14 金子昌広 5.5（69分IN）
DF
５ 太田康介 ６（71分IN）
FW
19 垣田裕暉 －（76分IN）
監督
柳下正明 6.5
取材・文：雨堤俊祐（サッカーライター）
京都 １‐３ 金沢
前半 ０-３
後半 １-０
得点者／京都＝イ・ヨンジェ(52分) 金沢＝宮崎(22分)、中美(34分)、佐藤(44分)
【採点理由】
攻守ともまずまず機能していた金沢が快勝。動き出しとプレー精度に優れた攻撃陣や両SBを高く評価し、MOMには全得点に絡んだ佐藤を選出した。対する京都では、マークが甘かった守備陣やミスが目立った岩崎、低調な出来に終始したハ・ソンミンを低評価に。
【チーム採点】
京都 4.5
金沢 6.5
【MAN OF THE MATCH】
佐藤洸一（金沢）
【京都｜選手採点】
GK
１ 菅野孝憲 ５
DF
３ 高橋祐治 ５
６ 本多勇喜 4.5
25 麻田将吾 ５（HT OUT）
30 石櫃洋祐 5.5
MF
５ 吉野恭平 ５
８ ハ・ソンミン ４（70分OUT）
22 小屋松知哉 ５
FW
９ ケヴィン・オリス ５
10 エスクデロ競飛王 ５
13 岩崎悠人 4.5（HT OUT）
交代出場
DF
15 染谷悠太 ６（HT IN）
FW
16 イ・ヨンジェ ６（HT IN）
MF
14 仙頭啓矢 ６（70分IN）
監督
布部陽功 4.5
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 6.5
DF
28 石田崚真 6.5
27 廣井友信 ６（71分OUT）
３ 作田裕次 ６
18 野田紘史 6.5
MF
15 宮崎幾笑 6.5（76分OUT）
４ 小柳達司 ６
６ 大橋尚志 ６
11 杉浦恭平 ６（69分OUT）
FW
10 中美慶哉 6.5
９ 佐藤洸一 ７
交代出場
FW
14 金子昌広 5.5（69分IN）
DF
５ 太田康介 ６（71分IN）
FW
19 垣田裕暉 －（76分IN）
監督
柳下正明 6.5
取材・文：雨堤俊祐（サッカーライター）
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