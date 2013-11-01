【J２採点】横浜FC０-１湘南｜手堅いゲームで湘南が勝点３を手に。MOMは堅守を築いた助っ人

J２リーグ・20節

６月25日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／8,656人

横浜FC ０-１ 湘南

前半 ０-１

後半 ０-０

得点者／横浜FC＝なし 湘南＝OG(35分)



【採点理由】

両チームの力が拮抗した好ゲームだったが、あまりスコアが動かず採点は伸び悩んだ。全体的にDFを高めに評価。MOMは中央で相手の攻撃を跳ね返し続けたアンドレ・バイア。



【チーム採点】

横浜FC 5.5

湘南 ６



【MAN OF THE MATCH】

アンドレ・バイア（湘南）



【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 ６



DF

22 永田拓也 ６(86分OUT)

20 Ｃ・ヨンアピン 5.5

５ 西河翔吾 ６

３ 田所 諒 ６



MF

７ 野村直輝 ６

６ 中里崇宏 5.5

８ 佐藤謙介 5.5

30 小宮山尊信 5.5



FW

９ 津田知宏 5.5(64分OUT)

14 イバ ６





途中出場

MF

19 ジョン・チュングン ５(64分IN)



FW

15 中山雄希 －(86分IN)



監督

中田仁司 5.5





【湘南｜選手採点】

GK

１ 秋元陽太 ６



DF

13 山根視来 ６

４ アンドレ・バイア 6.5

30 島村 毅 ６



MF

36 岡本拓也 ６

６ 石川俊輝 5.5

５ 秋野央樹 5.5

29 杉岡大暉 ６



FW

17 端戸 仁 5.5(65分OUT)

９ ジネイ ６(85分OUT)

８ 山田直輝 ５(81分OUT)



途中出場

MF

16 齋藤末月 ６(65分IN)



FW

19 表原玄太 －(81分IN)



FW

15 野田隆之介 －(85分IN)



監督

曺 貴裁 ６

