【J２採点】横浜FC０-１湘南｜手堅いゲームで湘南が勝点３を手に。MOMは堅守を築いた助っ人
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月27日
湘南は２位、横浜が７位に。
J２リーグ・20節
６月25日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／8,656人
横浜FC ０-１ 湘南
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／横浜FC＝なし 湘南＝OG(35分)
【採点理由】
両チームの力が拮抗した好ゲームだったが、あまりスコアが動かず採点は伸び悩んだ。全体的にDFを高めに評価。MOMは中央で相手の攻撃を跳ね返し続けたアンドレ・バイア。
【チーム採点】
横浜FC 5.5
湘南 ６
【MAN OF THE MATCH】
アンドレ・バイア（湘南）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 ６
DF
22 永田拓也 ６(86分OUT)
20 Ｃ・ヨンアピン 5.5
５ 西河翔吾 ６
３ 田所 諒 ６
MF
７ 野村直輝 ６
６ 中里崇宏 5.5
８ 佐藤謙介 5.5
30 小宮山尊信 5.5
FW
９ 津田知宏 5.5(64分OUT)
14 イバ ６
途中出場
MF
19 ジョン・チュングン ５(64分IN)
FW
15 中山雄希 －(86分IN)
監督
中田仁司 5.5
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 ６
DF
13 山根視来 ６
４ アンドレ・バイア 6.5
30 島村 毅 ６
MF
36 岡本拓也 ６
６ 石川俊輝 5.5
５ 秋野央樹 5.5
29 杉岡大暉 ６
FW
17 端戸 仁 5.5(65分OUT)
９ ジネイ ６(85分OUT)
８ 山田直輝 ５(81分OUT)
途中出場
MF
16 齋藤末月 ６(65分IN)
FW
19 表原玄太 －(81分IN)
FW
15 野田隆之介 －(85分IN)
監督
曺 貴裁 ６
６月25日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／8,656人
横浜FC ０-１ 湘南
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／横浜FC＝なし 湘南＝OG(35分)
【採点理由】
両チームの力が拮抗した好ゲームだったが、あまりスコアが動かず採点は伸び悩んだ。全体的にDFを高めに評価。MOMは中央で相手の攻撃を跳ね返し続けたアンドレ・バイア。
【チーム採点】
横浜FC 5.5
湘南 ６
【MAN OF THE MATCH】
アンドレ・バイア（湘南）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 ６
DF
22 永田拓也 ６(86分OUT)
20 Ｃ・ヨンアピン 5.5
５ 西河翔吾 ６
３ 田所 諒 ６
MF
７ 野村直輝 ６
６ 中里崇宏 5.5
８ 佐藤謙介 5.5
30 小宮山尊信 5.5
FW
９ 津田知宏 5.5(64分OUT)
14 イバ ６
途中出場
MF
19 ジョン・チュングン ５(64分IN)
FW
15 中山雄希 －(86分IN)
監督
中田仁司 5.5
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 ６
DF
13 山根視来 ６
４ アンドレ・バイア 6.5
30 島村 毅 ６
MF
36 岡本拓也 ６
６ 石川俊輝 5.5
５ 秋野央樹 5.5
29 杉岡大暉 ６
FW
17 端戸 仁 5.5(65分OUT)
９ ジネイ ６(85分OUT)
８ 山田直輝 ５(81分OUT)
途中出場
MF
16 齋藤末月 ６(65分IN)
FW
19 表原玄太 －(81分IN)
FW
15 野田隆之介 －(85分IN)
監督
曺 貴裁 ６
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