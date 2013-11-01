【J２採点】横浜FC０-１湘南｜手堅いゲームで湘南が勝点３を手に。MOMは堅守を築いた助っ人

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年06月27日

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湘南は２位、横浜が７位に。

J２リーグ・20節
６月25日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／8,656人
横浜FC　０-１　湘南
前半　０-１
後半　０-０
得点者／横浜FC＝なし　湘南＝OG(35分)
 
【採点理由】
両チームの力が拮抗した好ゲームだったが、あまりスコアが動かず採点は伸び悩んだ。全体的にDFを高めに評価。MOMは中央で相手の攻撃を跳ね返し続けたアンドレ・バイア。
 
【チーム採点】
横浜FC　5.5
湘南　６
 
【MAN OF THE MATCH
アンドレ・バイア（湘南）
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
１　高丘陽平　６
 
DF
22　永田拓也　６(86分OUT)
20　Ｃ・ヨンアピン　5.5　
５　西河翔吾　６
３　田所　諒　６
 
MF
７　野村直輝　６
６　中里崇宏　5.5
８　佐藤謙介　5.5
30　小宮山尊信　5.5
 
FW
９　津田知宏　5.5(64分OUT)
14　イバ　６
 
 
途中出場
MF
19　ジョン・チュングン　５(64分IN)
 
FW
15　中山雄希　－(86分IN)
 
監督
中田仁司　5.5
 
 
【湘南｜選手採点】
GK
１　秋元陽太　６
 
DF
13　山根視来　６
４　アンドレ・バイア　6.5
30　島村　毅　６
 
MF
36　岡本拓也　６
６　石川俊輝　5.5
５　秋野央樹　5.5
29　杉岡大暉　６
 
FW
17　端戸　仁　5.5(65分OUT)
９　ジネイ　６(85分OUT)
８　山田直輝　５(81分OUT)
 
途中出場
MF
16　齋藤末月　６(65分IN)
 
FW
19　表原玄太　－(81分IN)
 
FW
15　野田隆之介　－(85分IN)
 
監督
曺　貴裁　６
 

関連ワード
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湘南

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