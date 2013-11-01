【J２採点】群馬０-４大分｜大分の攻撃陣が躍動。MOMはハットトリックを決めたエース
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月27日
群馬の守備陣を混乱に追い込んだ大分のアタッカー陣を高く評価。
J２リーグ・20節
６月25日／19：33／正田醤油スタジアム群馬／3,421人
群馬 ０−４ 大分
前半 ０-１
後半 ０-３
得点者／群馬＝なし 大分＝後藤③（39分、57分、63分）、伊佐（66分）
【採点理由】
群馬の守備陣を混乱に追い込んだ大分のアタッカー陣を高く評価。とりわけ計６本のシュートを放ちハットトリックを決めた後藤の活躍が際立っていた。一方の群馬は、ミスが多かった３バックなど低調なパフォーマンスに終始した。
【チーム採点】
群馬 ５
大分 6.5
【MAN OF THE MATCH】
後藤優介（大分）
【群馬｜選手採点】
GK
１ 清水慶記 4.5
DF
20 パク・ゴン 4.5
４ 坪内秀介 4.5
２ 舩津徹也 4.5
MF
７ 高橋駿太 ５
30 松下裕樹 ５
28 岡庭裕貴 ５
14 石田雅俊 ５
FW
27 出岡大輝 ５（59分OUT）
６ 小林竜樹 ５（62分OUT）
26 高井和馬 ５（71分OUT）
交代出場
MF
８ 鈴木崇文 ５（59分IN）
FW
40 盛田剛平 ５（62分IN）
MF
５ 阿部 巧 ５（71分IN）
監督
森下仁志 ５
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 6.5
DF
５ 鈴木義宜 6.5
４ 竹内 彬 6.5
６ 福森直也 ６
MF
14 岸田翔平 6.5（84分OUT）
48 川西翔太 ７
33 鈴木 惇 ７
16 山岸 智 6.5（66分OUT）
FW
９ 後藤優介 ７
20 小手川宏基 6.5
27 三平和司 6.5（62分OUT）
交代出場
FW
18 伊佐耕平 6.5（62分OUT）
MF
７ 松本 怜 ６（66分OUT）
DF
35 坂井達弥 －（84分OUT）
監督
片野坂知宏 6.5
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）
６月25日／19：33／正田醤油スタジアム群馬／3,421人
群馬 ０−４ 大分
前半 ０-１
後半 ０-３
得点者／群馬＝なし 大分＝後藤③（39分、57分、63分）、伊佐（66分）
【採点理由】
群馬の守備陣を混乱に追い込んだ大分のアタッカー陣を高く評価。とりわけ計６本のシュートを放ちハットトリックを決めた後藤の活躍が際立っていた。一方の群馬は、ミスが多かった３バックなど低調なパフォーマンスに終始した。
【チーム採点】
群馬 ５
大分 6.5
【MAN OF THE MATCH】
後藤優介（大分）
【群馬｜選手採点】
GK
１ 清水慶記 4.5
DF
20 パク・ゴン 4.5
４ 坪内秀介 4.5
２ 舩津徹也 4.5
MF
７ 高橋駿太 ５
30 松下裕樹 ５
28 岡庭裕貴 ５
14 石田雅俊 ５
FW
27 出岡大輝 ５（59分OUT）
６ 小林竜樹 ５（62分OUT）
26 高井和馬 ５（71分OUT）
交代出場
MF
８ 鈴木崇文 ５（59分IN）
FW
40 盛田剛平 ５（62分IN）
MF
５ 阿部 巧 ５（71分IN）
監督
森下仁志 ５
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 6.5
DF
５ 鈴木義宜 6.5
４ 竹内 彬 6.5
６ 福森直也 ６
MF
14 岸田翔平 6.5（84分OUT）
48 川西翔太 ７
33 鈴木 惇 ７
16 山岸 智 6.5（66分OUT）
FW
９ 後藤優介 ７
20 小手川宏基 6.5
27 三平和司 6.5（62分OUT）
交代出場
FW
18 伊佐耕平 6.5（62分OUT）
MF
７ 松本 怜 ６（66分OUT）
DF
35 坂井達弥 －（84分OUT）
監督
片野坂知宏 6.5
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）
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