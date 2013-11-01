【J２採点】群馬０-４大分｜大分の攻撃陣が躍動。MOMはハットトリックを決めたエース

J２リーグ・20節

６月25日／19：33／正田醤油スタジアム群馬／3,421人

群馬 ０−４ 大分

前半 ０-１

後半 ０-３

得点者／群馬＝なし 大分＝後藤③（39分、57分、63分）、伊佐（66分）



【採点理由】

群馬の守備陣を混乱に追い込んだ大分のアタッカー陣を高く評価。とりわけ計６本のシュートを放ちハットトリックを決めた後藤の活躍が際立っていた。一方の群馬は、ミスが多かった３バックなど低調なパフォーマンスに終始した。



【チーム採点】

群馬 ５

大分 6.5



【MAN OF THE MATCH】

後藤優介（大分）



【群馬｜選手採点】

GK

１ 清水慶記 4.5



DF

20 パク・ゴン 4.5

４ 坪内秀介 4.5

２ 舩津徹也 4.5



MF

７ 高橋駿太 ５

30 松下裕樹 ５

28 岡庭裕貴 ５

14 石田雅俊 ５



FW

27 出岡大輝 ５（59分OUT）

６ 小林竜樹 ５（62分OUT）

26 高井和馬 ５（71分OUT）



交代出場

MF

８ 鈴木崇文 ５（59分IN）



FW

40 盛田剛平 ５（62分IN）



MF

５ 阿部 巧 ５（71分IN）



監督

森下仁志 ５





【大分｜選手採点】

GK

21 上福元直人 6.5



DF

５ 鈴木義宜 6.5

４ 竹内 彬 6.5

６ 福森直也 ６



MF

14 岸田翔平 6.5（84分OUT）

48 川西翔太 ７

33 鈴木 惇 ７

16 山岸 智 6.5（66分OUT）



FW

９ 後藤優介 ７

20 小手川宏基 6.5

27 三平和司 6.5（62分OUT）



交代出場

FW

18 伊佐耕平 6.5（62分OUT）



MF

７ 松本 怜 ６（66分OUT）



DF

35 坂井達弥 －（84分OUT）



監督

片野坂知宏 6.5



取材・文：伊藤寿学（フリーライター）

