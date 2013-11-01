【J２採点】群馬０-４大分｜大分の攻撃陣が躍動。MOMはハットトリックを決めたエース

カテゴリ：Jリーグ

伊藤寿学

2017年06月27日

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群馬の守備陣を混乱に追い込んだ大分のアタッカー陣を高く評価。

J２リーグ・20節
６月25日／19：33／正田醤油スタジアム群馬／3,421人
群馬　０−４　大分
前半 ０-１
後半 ０-３
得点者／群馬＝なし　大分＝後藤③（39分、57分、63分）、伊佐（66分）
 
【採点理由】
群馬の守備陣を混乱に追い込んだ大分のアタッカー陣を高く評価。とりわけ計６本のシュートを放ちハットトリックを決めた後藤の活躍が際立っていた。一方の群馬は、ミスが多かった３バックなど低調なパフォーマンスに終始した。
 
【チーム採点】
群馬　５
大分　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
後藤優介（大分）
 
【群馬｜選手採点】
GK
１　清水慶記　4.5
 
DF
20　パク・ゴン　4.5
４　坪内秀介　4.5
２　舩津徹也　4.5
 
MF
７　高橋駿太　５
30　松下裕樹　５
28　岡庭裕貴　５
14　石田雅俊　５
 
FW
27　出岡大輝　５（59分OUT）
６　小林竜樹　５（62分OUT）
26　高井和馬　５（71分OUT）
 
交代出場
MF
８　鈴木崇文　５（59分IN）
 
FW
40　盛田剛平　５（62分IN）
 
MF
５　阿部　巧　５（71分IN）
 
監督
森下仁志　５
 
 
【大分｜選手採点】
GK
21　上福元直人　6.5
 
DF
５　鈴木義宜　6.5
４　竹内　彬　6.5
６　福森直也　６
 
MF
14　岸田翔平　6.5（84分OUT）
48　川西翔太　７
33　鈴木　惇　７
16　山岸　智　6.5（66分OUT）
 
FW
９　後藤優介　７
20　小手川宏基　6.5
27　三平和司　6.5（62分OUT）
 
交代出場
FW
18　伊佐耕平　6.5（62分OUT）
 
MF
７　松本　怜　６（66分OUT）
 
DF
35　坂井達弥　－（84分OUT）
 
監督
片野坂知宏　6.5
 
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）
 

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