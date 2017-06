【プレミアリーグ】決定した移籍一覧。金額も網羅！（６月26日現在）

移籍マーケットもいよいよ本格化。金銭面で他国リーグを圧倒するプレミアリーグは、2017年夏もさっそく派手な動きを見せている。



最初に大きなインパクトを与えたのが、MFベルナルド・シウバ(ポルトガル代表)、GKエデルソン(ブラジル代表)を立て続けに釣り上げたマンチェスター・Cだ。それぞれ移籍金は5000万ユーロ(約60億円)、4000万ユーロ(約48億円)で、エデルソンに至ってはGK史上3番目の高額。守備の再編がテーマとなっているマンチェスター・Cは、さらにトッテナムの右SBカイル・ウォーカーやモナコの左SBバンジャマン・メンディに接近しているようだ。



最新のビッグディールは、モハメド・サラーのリバプール入り。6月22日にメディカルチェックを済ませ、そのまま正式発表された。5年契約で移籍金はクラブ史上最高の4200万ユーロ(約50億4000万円)。背番号は11に決定した。



ここまで決まったプレミアリーグの夏の移籍は、以下の通り。



■チェルシー(16-17シーズン優勝)

IN

なし



OUT

GK アスミール・ベゴビッチ(→ボーンマス/移籍金1150万€)

DF ジョン・テリー(→未定)



■トッテナム(16-17シーズン2位)

IN

なし



OUT

なし



■マンチェスター・C(16-17シーズン3位)

IN

GK エデルソン(←ベンフィカ/移籍金4000万€)

MF ベルナルド・シウバ(←モナコ/移籍金5000万€)



OUT

GK ウィリー・カバジェロ(→未定)

DF パブロ・サバレタ(→ウェストハム/移籍金0€)

DF バカリ・サーニャ(→未定)

DF ガエル・クリシ(→未定)

MF ヘスス・ナバス(→未定)



■リバプール(16-17シーズン4位)

IN

MF モハメド・サラー(←ローマ/移籍金4200万€)

FW ドミニク・ソランキ(←チェルシー/移籍金0€)



OUT

GK アレックス・マニンガー(→引退)



■アーセナル(16-17シーズン5位)

IN

DF セアド・コラシナツ(←シャルケ/移籍金0€)



OUT

FW ヤヤ・サノゴ(→未定)



■マンチェスター・U(16-17シーズン6位)

IN

DF ヴィクトル・リンデロフ(←ベンフィカ/移籍金3500万€)



OUT

FW ズラタン・イブラヒモビッチ(→未定)



■エバートン(16-17シーズン7位)

IN

GK ジョーダン・ピックフォード(←サンダーランド/移籍金2850万€)

MF ダフィ・クラーセン(←アヤックス/移籍金2700万€)



OUT

FW アルナ・コネ(→未定)

FW コナー・マカレニー(→未定)



■サウサンプトン(16-17シーズン8位)

IN

なし



OUT

DF マルティン・カセレス(→未定)

DF クコ・マルティナ(→未定)

MF ロイド・イスグローブ(→未定)



■ボーンマス(16-17シーズン9位)

IN

GK アスミール・ベゴビッチ(←チェルシー/移籍金1150万€)



OUT

なし



■ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン(16-17シーズン10位)

IN

なし



OUT

GK ジャック・ローズ(→未定)

MF ダレン・フレッチャー(→ストーク/移籍金0€)



■ウェストハム(16-17シーズン11位)

IN

パブロ・サバレタ(←マンチェスター・C/移籍金0€)



OUT

DF ホーバル・ノルベイト(→ホッフェンハイム/移籍金700万€)

DF アルバロ・アルベロア(→引退)





■レスター(16-17シーズン12位)

IN

DF ハリー・マグワイア(←ハル/移籍金1370万€)



OUT

DF マルチン・ヴァシレフスキ(→未定)

MF マイケル・ケイン(→未定)



■ストーク(16-17シーズン13位)

IN

ダレン・フレッチャー(←WBA/移籍金0€)



OUT

GK シェイ・ギブン(→未定)

GK ダニエル・ベヒマン(→未定)



■クリスタル・パレス(16-17シーズン14位)

IN

なし



OUT

DF エゼキエル・フライヤーズ(→未定)

MF マテュー・フラミニ(→未定)

FW ケシ・アッピアー(→ウインブルドン/移籍金0€)

FW フレイザー・キャンベル(→未定)

FW ジョナサン・ベンテケ(→未定)



■スウォンジー(16-17シーズン15位)

IN

なし



OUT

GK ゲアハルト・トレメル(→未定)



■バーンリー(16-17シーズン16位)

IN

なし



OUT

MF ジョーイ・バートン(→未定)

MF マイケル・カイトリー(→未定)



■ワトフォード(16-17シーズン17位)

IN

DF ホルヘ・セグラ(←エンビガド=COL/移籍金0€)

MF ウィル・ヒューズ(←ダービー/移籍金910万€)



OUT

GK レネ・ギルマーティン(→未定)



■ニューカッスル(16-17シーズン2部1位)

IN

なし



OUT

なし



■ブライトン(16-17シーズン2部2位)

IN

GK マシュー・ライアン(←[バレンシア]←ヘンク/移籍金600万€)

MF パスカル・グロス(←インゴルシュタット/移籍金300万€)



OUT

GK デイビッド・ストックデイル(→バーミンガム/移籍金200万€)

GK キャスパー・アンケルグレン(→引退)

DF ヴェーガルド・フォレン(→未定)



■ハッダーズフィールド(16-17シーズン2部5位)※プレーオフを勝ち抜き昇格

IN

FW ロラン・ドゥポワトル(←ポルト/移籍金500万€)



OUT

なし



※レンタル復帰は除く。[]=レンタル元