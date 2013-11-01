J２採点】群馬０-２松本｜MOMは前線で存在感を発揮した松本のエース。群馬の主将は試合後に侮辱行為
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月20日
高崎がPKを止められながらも、こぼれ球を押し込んみ先制点を奪取。
J２リーグ・19節
６月18日／19：04／正田醤油スタジアム群馬／6,828人
群馬 ０−２ 松本
前半 ０-１
後半 ０-１
得点者／群馬＝なし 松本＝高崎（21分）、宮阪（60分）
【採点理由】
松本が３試合ぶりの白星を挙げた。MOMは高崎。PKを一度止められながらも、こぼれ球を冷静に押し込み先制点を決めた。また飯田、當間らのディフェンスも粘り強さも光った。一方、３連敗を喫した群馬では、主将の山岸が試合後にレフェリーへの侮辱行為で退場処分を受けた。
【チーム採点】
群馬 ５
松本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
高崎寛之（松本）
【群馬｜選手採点】
GK
１ 清水慶記 5.5
DF
19 一柳夢吾 5.5
36 チェ・ジュンギ ５（76分OUT）
20 パク・ゴン ５
MF
７ 高橋駿太 5.5
９ 山岸祐也 ４
30 松下裕樹 5.5
28 岡庭裕貴 ５
５ 阿部 巧 ５（64分OUT）
FW
15 岡田翔平 ５（64分OUT）
26 高井和馬 ５
交代選手
MF
14 石田雅俊 ５（64分IN）
MF
27 出岡大輝 ５（64分IN）
DF
３ 川岸祐輔 －（76分IN）
監督
森下仁志 ５
【松本｜選手採点】
GK
21 鈴木智幸 6.5
DF
３ 田中隼磨 ６
４ 飯田真輝 6.5
31 橋内優也 ６
18 當間建文 6.5（89分OUT）
33 安川 有 6.5
MF
20 石原崇兆 ６
５ 岩間雄大 6.5
15 宮阪政樹 ６
10 工藤浩平 6.5（86分OUT）
FW
９ 高崎寛之 ７（79分OUT）
交代選手
FW
19 山本大貴 －（79分IN）
MF
８ セルジーニョ －（86分IN）
DF
13 後藤圭太 －（89分IN）
監督
反町康治 6.5
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）
６月18日／19：04／正田醤油スタジアム群馬／6,828人
群馬 ０−２ 松本
前半 ０-１
後半 ０-１
得点者／群馬＝なし 松本＝高崎（21分）、宮阪（60分）
【採点理由】
松本が３試合ぶりの白星を挙げた。MOMは高崎。PKを一度止められながらも、こぼれ球を冷静に押し込み先制点を決めた。また飯田、當間らのディフェンスも粘り強さも光った。一方、３連敗を喫した群馬では、主将の山岸が試合後にレフェリーへの侮辱行為で退場処分を受けた。
【チーム採点】
群馬 ５
松本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
高崎寛之（松本）
【群馬｜選手採点】
GK
１ 清水慶記 5.5
DF
19 一柳夢吾 5.5
36 チェ・ジュンギ ５（76分OUT）
20 パク・ゴン ５
MF
７ 高橋駿太 5.5
９ 山岸祐也 ４
30 松下裕樹 5.5
28 岡庭裕貴 ５
５ 阿部 巧 ５（64分OUT）
FW
15 岡田翔平 ５（64分OUT）
26 高井和馬 ５
交代選手
MF
14 石田雅俊 ５（64分IN）
MF
27 出岡大輝 ５（64分IN）
DF
３ 川岸祐輔 －（76分IN）
監督
森下仁志 ５
【松本｜選手採点】
GK
21 鈴木智幸 6.5
DF
３ 田中隼磨 ６
４ 飯田真輝 6.5
31 橋内優也 ６
18 當間建文 6.5（89分OUT）
33 安川 有 6.5
MF
20 石原崇兆 ６
５ 岩間雄大 6.5
15 宮阪政樹 ６
10 工藤浩平 6.5（86分OUT）
FW
９ 高崎寛之 ７（79分OUT）
交代選手
FW
19 山本大貴 －（79分IN）
MF
８ セルジーニョ －（86分IN）
DF
13 後藤圭太 －（89分IN）
監督
反町康治 6.5
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）
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