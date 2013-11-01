J２採点】群馬０-２松本｜MOMは前線で存在感を発揮した松本のエース。群馬の主将は試合後に侮辱行為

カテゴリ：Jリーグ

伊藤寿学

2017年06月20日

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高崎がPKを止められながらも、こぼれ球を押し込んみ先制点を奪取。

J２リーグ・19節
６月18日／19：04／正田醤油スタジアム群馬／6,828人
群馬　０−２　松本
前半 ０-１
後半 ０-１
得点者／群馬＝なし　松本＝高崎（21分）、宮阪（60分）
 
【採点理由】
松本が３試合ぶりの白星を挙げた。MOMは高崎。PKを一度止められながらも、こぼれ球を冷静に押し込み先制点を決めた。また飯田、當間らのディフェンスも粘り強さも光った。一方、３連敗を喫した群馬では、主将の山岸が試合後にレフェリーへの侮辱行為で退場処分を受けた。
 
【チーム採点】
群馬　　５
松本　　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
高崎寛之（松本）
 
【群馬｜選手採点】
GK
１　清水慶記　5.5
 
DF
19　一柳夢吾　5.5
36　チェ・ジュンギ　５（76分OUT）
20　パク・ゴン　５
 
MF
７　高橋駿太　5.5
９　山岸祐也　４
30　松下裕樹　5.5
28　岡庭裕貴　５
５　阿部　巧　５（64分OUT）
 
FW
15　岡田翔平　５（64分OUT）
26　高井和馬　５
 
交代選手
MF
14　石田雅俊　５（64分IN）
 
MF
27　出岡大輝　５（64分IN）
 
DF
３　川岸祐輔　－（76分IN）
 
監督
森下仁志　　５
 
 
【松本｜選手採点】
GK
21　鈴木智幸　6.5
 
DF
３　田中隼磨　６
４　飯田真輝　6.5
31　橋内優也　６
18　當間建文　6.5（89分OUT）
33　安川　有　6.5
 
MF
20　石原崇兆　６
５　岩間雄大　6.5
15　宮阪政樹　６
10　工藤浩平　6.5（86分OUT）
 
FW
９　高崎寛之　７（79分OUT）
 
交代選手
FW
19　山本大貴　－（79分IN）
 
MF
８　セルジーニョ　－（86分IN）
 
DF
13　後藤圭太　－（89分IN）
 
監督
反町康治　6.5
 
 
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）
 

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