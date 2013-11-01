J２採点】群馬０-２松本｜MOMは前線で存在感を発揮した松本のエース。群馬の主将は試合後に侮辱行為

J２リーグ・19節

６月18日／19：04／正田醤油スタジアム群馬／6,828人

群馬 ０−２ 松本

前半 ０-１

後半 ０-１

得点者／群馬＝なし 松本＝高崎（21分）、宮阪（60分）



【採点理由】

松本が３試合ぶりの白星を挙げた。MOMは高崎。PKを一度止められながらも、こぼれ球を冷静に押し込み先制点を決めた。また飯田、當間らのディフェンスも粘り強さも光った。一方、３連敗を喫した群馬では、主将の山岸が試合後にレフェリーへの侮辱行為で退場処分を受けた。



【チーム採点】

群馬 ５

松本 6.5



【MAN OF THE MATCH】

高崎寛之（松本）



【群馬｜選手採点】

GK

１ 清水慶記 5.5



DF

19 一柳夢吾 5.5

36 チェ・ジュンギ ５（76分OUT）

20 パク・ゴン ５



MF

７ 高橋駿太 5.5

９ 山岸祐也 ４

30 松下裕樹 5.5

28 岡庭裕貴 ５

５ 阿部 巧 ５（64分OUT）



FW

15 岡田翔平 ５（64分OUT）

26 高井和馬 ５



交代選手

MF

14 石田雅俊 ５（64分IN）



MF

27 出岡大輝 ５（64分IN）



DF

３ 川岸祐輔 －（76分IN）



監督

森下仁志 ５





【松本｜選手採点】

GK

21 鈴木智幸 6.5



DF

３ 田中隼磨 ６

４ 飯田真輝 6.5

31 橋内優也 ６

18 當間建文 6.5（89分OUT）

33 安川 有 6.5



MF

20 石原崇兆 ６

５ 岩間雄大 6.5

15 宮阪政樹 ６

10 工藤浩平 6.5（86分OUT）



FW

９ 高崎寛之 ７（79分OUT）



交代選手

FW

19 山本大貴 －（79分IN）



MF

８ セルジーニョ －（86分IN）



DF

13 後藤圭太 －（89分IN）



監督

反町康治 6.5





取材・文：伊藤寿学（フリーライター）

