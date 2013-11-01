【J２採点】横浜FC０-１山形｜瀬沼が値千金の決勝弾！終了間際の得点で山形が劇的勝利
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月19日
横浜FCは３位、山形は５位に。
J２リーグ・19節
６月17日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／5,113人
横浜FC ０-１ 山形
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／横浜FC＝なし 山形＝瀬沼（90＋５分）
【採点理由】
劇的勝利の山形は最後の見事なカウンターに絡んだ選手を高評価、決勝ゴールの瀬沼をＭＯＭに。横浜ＦＣは、好セーブを連発した高丘ら一部の選手を及第点の６とした。
【チーム採点】
横浜FC 5.5
山形 6.5
【MAN OF THE MATCH】
瀬沼優司（山形）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 ６
DF
22 永田拓也 ６
20 Ｃ・ヨンアピン 5.5
４ 渡邉将基 5.5
３ 田所 諒 ５
MF
７ 野村直輝 5.5（69分OUT）
６ 中里崇宏 5.5
８ 佐藤謙介 5.5
16 新井純平 ６
FW
９ 津田知宏 ５（84分OUT）
14 イバ 5.5
途中出場
MF
19 ジョン・チュングン 5.5（69分IN）
MF
13 野崎陽介 －（84分IN）
監督
中田仁司 5.5
【山形｜選手採点】
GK
１ 児玉 剛 ６
DF
20 茂木力也 ６
５ 菅沼駿哉 ６
27 高木利弥 ６
MF
６ 山田拓巳 5.5（69分OUT）
14 本田拓也 ６
17 中村 駿 ６（90＋５分OUT）
２ 瀬川和樹 6.5
９ 瀬沼優司 ７
25 汰木康也 5.5（85分OUT）
FW
11 阪野豊史 5.5
途中出場
DF
24 荒堀謙次 ６（69分IN）
FW
26 永藤 歩 －（85分IN）
MF
７ 松岡亮輔 ６（90＋５分IN）
監督
木山隆之 ６
６月17日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／5,113人
横浜FC ０-１ 山形
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／横浜FC＝なし 山形＝瀬沼（90＋５分）
【採点理由】
劇的勝利の山形は最後の見事なカウンターに絡んだ選手を高評価、決勝ゴールの瀬沼をＭＯＭに。横浜ＦＣは、好セーブを連発した高丘ら一部の選手を及第点の６とした。
【チーム採点】
横浜FC 5.5
山形 6.5
【MAN OF THE MATCH】
瀬沼優司（山形）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 ６
DF
22 永田拓也 ６
20 Ｃ・ヨンアピン 5.5
４ 渡邉将基 5.5
３ 田所 諒 ５
MF
７ 野村直輝 5.5（69分OUT）
６ 中里崇宏 5.5
８ 佐藤謙介 5.5
16 新井純平 ６
FW
９ 津田知宏 ５（84分OUT）
14 イバ 5.5
途中出場
MF
19 ジョン・チュングン 5.5（69分IN）
MF
13 野崎陽介 －（84分IN）
監督
中田仁司 5.5
【山形｜選手採点】
GK
１ 児玉 剛 ６
DF
20 茂木力也 ６
５ 菅沼駿哉 ６
27 高木利弥 ６
MF
６ 山田拓巳 5.5（69分OUT）
14 本田拓也 ６
17 中村 駿 ６（90＋５分OUT）
２ 瀬川和樹 6.5
９ 瀬沼優司 ７
25 汰木康也 5.5（85分OUT）
FW
11 阪野豊史 5.5
途中出場
DF
24 荒堀謙次 ６（69分IN）
FW
26 永藤 歩 －（85分IN）
MF
７ 松岡亮輔 ６（90＋５分IN）
監督
木山隆之 ６
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