【J２採点】横浜FC０-１山形｜瀬沼が値千金の決勝弾！終了間際の得点で山形が劇的勝利

J２リーグ・19節

６月17日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／5,113人

横浜FC ０-１ 山形

前半 ０-０

後半 ０-１

得点者／横浜FC＝なし 山形＝瀬沼（90＋５分）



【採点理由】

劇的勝利の山形は最後の見事なカウンターに絡んだ選手を高評価、決勝ゴールの瀬沼をＭＯＭに。横浜ＦＣは、好セーブを連発した高丘ら一部の選手を及第点の６とした。



【チーム採点】

横浜FC 5.5

山形 6.5



【MAN OF THE MATCH】

瀬沼優司（山形）



【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 ６



DF

22 永田拓也 ６

20 Ｃ・ヨンアピン 5.5

４ 渡邉将基 5.5

３ 田所 諒 ５



MF

７ 野村直輝 5.5（69分OUT）

６ 中里崇宏 5.5

８ 佐藤謙介 5.5

16 新井純平 ６



FW

９ 津田知宏 ５（84分OUT）

14 イバ 5.5





途中出場

MF

19 ジョン・チュングン 5.5（69分IN）



MF

13 野崎陽介 －（84分IN）



監督

中田仁司 5.5





【山形｜選手採点】

GK

１ 児玉 剛 ６



DF

20 茂木力也 ６

５ 菅沼駿哉 ６

27 高木利弥 ６



MF

６ 山田拓巳 5.5（69分OUT）

14 本田拓也 ６

17 中村 駿 ６（90＋５分OUT）

２ 瀬川和樹 6.5

９ 瀬沼優司 ７

25 汰木康也 5.5（85分OUT）



FW

11 阪野豊史 5.5





途中出場

DF

24 荒堀謙次 ６（69分IN）



FW

26 永藤 歩 －（85分IN）



MF

７ 松岡亮輔 ６（90＋５分IN）



監督

木山隆之 ６

