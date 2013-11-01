【J２採点】横浜FC０-１山形｜瀬沼が値千金の決勝弾！終了間際の得点で山形が劇的勝利

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年06月19日

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横浜FCは３位、山形は５位に。

J２リーグ・19節
６月17日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／5,113人
横浜FC　０-１　山形
前半　０-０
後半　０-１
得点者／横浜FC＝なし　山形＝瀬沼（90＋５分）
 
【採点理由】
劇的勝利の山形は最後の見事なカウンターに絡んだ選手を高評価、決勝ゴールの瀬沼をＭＯＭに。横浜ＦＣは、好セーブを連発した高丘ら一部の選手を及第点の６とした。
 
【チーム採点】
横浜FC　5.5
山形　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
瀬沼優司（山形）
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
１　高丘陽平　６
 
DF
22　永田拓也　６
20　Ｃ・ヨンアピン　5.5　
４　渡邉将基　5.5
３　田所　諒　５
 
MF
７　野村直輝　5.5（69分OUT）
６　中里崇宏　5.5
８　佐藤謙介　5.5
16　新井純平　６
 
FW
９　津田知宏　５（84分OUT）
14　イバ　5.5
 
 
途中出場
MF
19　ジョン・チュングン　5.5（69分IN）
 
MF
13　野崎陽介　－（84分IN）
 
監督
中田仁司　5.5
 
 
【山形｜選手採点】
GK
１　児玉　剛　６
 
DF
20　茂木力也　６
５　菅沼駿哉　６
27　高木利弥　６
 
MF
６　山田拓巳　5.5（69分OUT）
14　本田拓也　６
17　中村　駿　６（90＋５分OUT）
２　瀬川和樹　6.5
９　瀬沼優司　７
25　汰木康也　5.5（85分OUT）
 
FW
11　阪野豊史　5.5　
 
 
途中出場
DF
24　荒堀謙次　６（69分IN）
 
FW
26　永藤　歩　－（85分IN）
 
MF
７　松岡亮輔　６（90＋５分IN）
 
監督
木山隆之　６
 

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山形
横浜FC

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