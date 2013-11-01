【J２採点】岡山×岐阜｜試合終盤に追い付かれ岡山が３連勝を逃す
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月19日
岡山は３連勝ならずも５試合無敗。岐阜は連敗阻止も８試合未勝利。
J２リーグ・19節
６月17日／19：03／シティライトスタジアム／8,855人
岡山 １-１ 岐阜
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／岡山=豊川（52分）岐阜＝難波（84分）
【採点理由】
ワンチャンスを仕留めて試合を振り出しに戻した難波をMOMに選出。全体的に締まった好ゲームだったため採点の低い選手もいない。三村は試合を決定付けるチャンスを逸したため最低点とした。
【チーム採点】
岡山 ６
岐阜 ６
【MAN OF THE MATCH】
難波宏明（岐阜）
【岡山｜採点・寸評】
GK
22 一森 純 ６
DF
３ 久木田紳吾 5.5
39 篠原弘次郎 5.5
14 喜山康平 ６
MF
21 加地 亮 ６（87分OUT）
16 関戸健二 5.5
27 塚川孝輝 ６
17 パク・ヒョンジン ６
FW
８ 石毛秀樹 ６（73分OUT)
30 豊川雄太 6.5（69分OUT)
19 片山瑛一 ６
交代出場
FW
24 赤嶺真吾 5.5（69分IN）
FW
11 三村 真 ５（73分IN）
FW
20 藤本佳希 -（87分IN）
監督
長澤 徹 5.5
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 6.5
DF
８ 野澤英之 5.5
15 田森大己 ６（59分OUT）
２ 阿部正紀 5.5
16 福村貴幸 ６
MF
28 永島悠史 5.5
10 庄司悦大 ６
23 小野悠斗 5.5（64分OUT）
FW
17 大本祐槻 5.5（75分OUT）
６ シシーニョ ６
11 古橋亨梧 5.5
交代出場
DF
27 ヘニキ ６（59分IN）
FW
24 難波宏明 6.5（64分IN）
MF
７ 田中パウロ淳一 ６（75分IN）
監督
大木 武 5.5
６月17日／19：03／シティライトスタジアム／8,855人
岡山 １-１ 岐阜
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／岡山=豊川（52分）岐阜＝難波（84分）
【採点理由】
ワンチャンスを仕留めて試合を振り出しに戻した難波をMOMに選出。全体的に締まった好ゲームだったため採点の低い選手もいない。三村は試合を決定付けるチャンスを逸したため最低点とした。
【チーム採点】
岡山 ６
岐阜 ６
【MAN OF THE MATCH】
難波宏明（岐阜）
【岡山｜採点・寸評】
GK
22 一森 純 ６
DF
３ 久木田紳吾 5.5
39 篠原弘次郎 5.5
14 喜山康平 ６
MF
21 加地 亮 ６（87分OUT）
16 関戸健二 5.5
27 塚川孝輝 ６
17 パク・ヒョンジン ６
FW
８ 石毛秀樹 ６（73分OUT)
30 豊川雄太 6.5（69分OUT)
19 片山瑛一 ６
交代出場
FW
24 赤嶺真吾 5.5（69分IN）
FW
11 三村 真 ５（73分IN）
FW
20 藤本佳希 -（87分IN）
監督
長澤 徹 5.5
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 6.5
DF
８ 野澤英之 5.5
15 田森大己 ６（59分OUT）
２ 阿部正紀 5.5
16 福村貴幸 ６
MF
28 永島悠史 5.5
10 庄司悦大 ６
23 小野悠斗 5.5（64分OUT）
FW
17 大本祐槻 5.5（75分OUT）
６ シシーニョ ６
11 古橋亨梧 5.5
交代出場
DF
27 ヘニキ ６（59分IN）
FW
24 難波宏明 6.5（64分IN）
MF
７ 田中パウロ淳一 ６（75分IN）
監督
大木 武 5.5
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