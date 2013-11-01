【J２採点】岡山×岐阜｜試合終盤に追い付かれ岡山が３連勝を逃す

J２リーグ・19節

６月17日／19：03／シティライトスタジアム／8,855人

岡山 １-１ 岐阜

前半 ０-０

後半 １-１

得点者／岡山=豊川（52分）岐阜＝難波（84分）



【採点理由】

ワンチャンスを仕留めて試合を振り出しに戻した難波をMOMに選出。全体的に締まった好ゲームだったため採点の低い選手もいない。三村は試合を決定付けるチャンスを逸したため最低点とした。



【チーム採点】

岡山 ６

岐阜 ６



【MAN OF THE MATCH】

難波宏明（岐阜）



【岡山｜採点・寸評】

GK

22 一森 純 ６



DF

３ 久木田紳吾 5.5

39 篠原弘次郎 5.5

14 喜山康平 ６



MF

21 加地 亮 ６（87分OUT）

16 関戸健二 5.5

27 塚川孝輝 ６

17 パク・ヒョンジン ６



FW

８ 石毛秀樹 ６（73分OUT)

30 豊川雄太 6.5（69分OUT)

19 片山瑛一 ６



交代出場

FW

24 赤嶺真吾 5.5（69分IN）



FW

11 三村 真 ５（73分IN）



FW

20 藤本佳希 -（87分IN）



監督

長澤 徹 5.5





【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 6.5



DF

８ 野澤英之 5.5

15 田森大己 ６（59分OUT）

２ 阿部正紀 5.5

16 福村貴幸 ６



MF

28 永島悠史 5.5

10 庄司悦大 ６

23 小野悠斗 5.5（64分OUT）



FW

17 大本祐槻 5.5（75分OUT）

６ シシーニョ ６

11 古橋亨梧 5.5



交代出場

DF

27 ヘニキ ６（59分IN）



FW

24 難波宏明 6.5（64分IN）



MF

７ 田中パウロ淳一 ６（75分IN）



監督

大木 武 5.5

