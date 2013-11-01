【J２採点】岡山×岐阜｜試合終盤に追い付かれ岡山が３連勝を逃す

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年06月19日

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岡山は３連勝ならずも５試合無敗。岐阜は連敗阻止も８試合未勝利。

J２リーグ・19節
６月17日／19：03／シティライトスタジアム／8,855人
岡山　１-１　岐阜
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／岡山=豊川（52分）岐阜＝難波（84分）
 
【採点理由】
ワンチャンスを仕留めて試合を振り出しに戻した難波をMOMに選出。全体的に締まった好ゲームだったため採点の低い選手もいない。三村は試合を決定付けるチャンスを逸したため最低点とした。
 
【チーム採点】
岡山　６
岐阜　６
 
【MAN OF THE MATCH
難波宏明（岐阜）　
 
【岡山｜採点・寸評】 
GK
22　一森　純　６
 
DF
３　久木田紳吾　5.5
39　篠原弘次郎　5.5
14　喜山康平　６

MF
21　加地　亮　６（87分OUT）
16　関戸健二　5.5
27　塚川孝輝　６
17　パク・ヒョンジン　６
 
FW
８　石毛秀樹　６（73分OUT)
30　豊川雄太　6.5（69分OUT)
19　片山瑛一　６
 
交代出場
FW
24　赤嶺真吾　5.5（69分IN）
 
FW
11　三村　真　５（73分IN）　
 
FW
20　藤本佳希　-（87分IN）

監督
長澤　徹　5.5
 
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　6.5
 
DF
８　野澤英之　5.5
15　田森大己　６（59分OUT）
２　阿部正紀　5.5
16　福村貴幸　６
 
MF
28　永島悠史　5.5
10　庄司悦大　６
23　小野悠斗　5.5（64分OUT）
 
FW
17　大本祐槻　5.5（75分OUT）
６　シシーニョ　６
11　古橋亨梧　5.5

交代出場
DF
27　ヘニキ　６（59分IN）
 
FW
24　難波宏明　6.5（64分IN）
 
MF
７　田中パウロ淳一　６（75分IN）
 
監督
大木　武　5.5
 

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岐阜
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