【Ｊ１採点】新潟１－２大宮｜落とせない直接対決で２ゴール！江坂が文句なしのMOM

[J1リーグ15節]新潟1-2大宮/6月17日/デンカビッグスワンスタジアム



【チーム採点】

新潟 5

前半は意識のばらつきから守備ブロックを思うように組めず、プレッシャーの弱さにつながった。その流れの中で、ミスも絡んで2失点。メンバー交代、システム変更、プレッシャーの掛け方を整理し反撃したが、一歩及ばず3連敗に。



【新潟|選手採点】

GK

22 川浪吾郎 5



DF

34 原 輝綺 4.5

50 富澤清太郎 6.0

4 ソン・ジュフン 4.5

27 堀米悠斗 5.5



MF

8 小泉 慶 5

30 ロメロ・フランク 5(39分OUT)

19 矢野貴章 5.5

10 チアゴ・ガリャルド 5(73分OUT)

7 ホニ 4.5



FW

9 山崎 6(76分OUT)



交代出場

MF

18 成岡 翔 6(39分IN)

13 加藤 大 5(73分IN)

FW

49 鈴木武蔵 ―(76分IN)



監督

呂比須ワグナー 5.5