【コンフェデ】ドイツはエジル、ミュラー、クロースらが選外！ 初招集６人のフレッシュな陣容で挑む
カテゴリ：国際大会
2017年06月16日
ドラクスラー、ザネ、キミッヒらを登録。
６月17日から７月２日までロシアで開催されるコンフェデレーションズカップ。2014ワールドカップで優勝し、世界王者として臨むドイツはグループBに組み込まれ、19日にオーストラリア、22日にチリ、25日にカメルーンと対戦する。
今回のドイツはメスト・エジル、トーマス・ミュラー、トニ・クロースなどの主力を外し若手主体の構成。登録メンバーにはパリ・サンジェルマンのMFユリアン・ドラクスラー、マンチェスター・シティのMFレロイ・ザネ、バイエルンのDFヨシュア・キミッヒらが名を連ねた。初招集を６人揃えており、フレッシュな陣容で優勝を狙う。
ドイツの登録メンバー23人は以下の通り。
［GK］
１ ケビン・トラップ（パリ・サンジェルマン＝フランス）
12 ベルント・レノ（レバークーゼン）
22 マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン （バルセロナ＝スペイン)
［DF］
２ スコドラン・ムスタフィ（アーセナル＝イングランド）
３ ヨナス・ヘクター（ケルン）
４ マティアス・ギンター（ドルトムント）
５ マルビン・プラッテンハルト（ヘルタ・ベルリン）
６ ベンヤミン・ヘンリッヒス（レバークーゼン）
16 アントニオ・リュディガー（ローマ＝イタリア）
17 ニクラス・ジューレ（ホッフェンハイム）
18 ヨシュア・キミッヒ（バイエルン）
［MF］
７ ユリアン・ドラクスラー（パリ・サンジェルマン＝フランス）
８ レオン・ゴレツカ（シャルケ）
10 ケレム・デミルバイ（ホッフェンハイム）
13 ラース・シュティンドル（ボルシアＭＧ）
14 エムレ・ジャン（リバプール＝イングランド）
15 アミン・ユーネス（アヤックス＝オランダ）
19 レロイ・ザネ（マンチェスター・シティ＝イングランド）
20 ユリアン・ブラント（レバークーゼン）
21 セバスティアン・ルディ（ホッフェンハイム）
23 ディエゴ・デンメ（ＲＢライプツィヒ）
［FW］
９ サンドロ・ヴァーグナー（ホッフェンハイム）
11 ティモ・ヴェルナー（ＲＢライプツィヒ）
［監督］
ヨアヒム・レーブ（ドイツ国籍）
今回のドイツはメスト・エジル、トーマス・ミュラー、トニ・クロースなどの主力を外し若手主体の構成。登録メンバーにはパリ・サンジェルマンのMFユリアン・ドラクスラー、マンチェスター・シティのMFレロイ・ザネ、バイエルンのDFヨシュア・キミッヒらが名を連ねた。初招集を６人揃えており、フレッシュな陣容で優勝を狙う。
ドイツの登録メンバー23人は以下の通り。
［GK］
１ ケビン・トラップ（パリ・サンジェルマン＝フランス）
12 ベルント・レノ（レバークーゼン）
22 マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン （バルセロナ＝スペイン)
［DF］
２ スコドラン・ムスタフィ（アーセナル＝イングランド）
３ ヨナス・ヘクター（ケルン）
４ マティアス・ギンター（ドルトムント）
５ マルビン・プラッテンハルト（ヘルタ・ベルリン）
６ ベンヤミン・ヘンリッヒス（レバークーゼン）
16 アントニオ・リュディガー（ローマ＝イタリア）
17 ニクラス・ジューレ（ホッフェンハイム）
18 ヨシュア・キミッヒ（バイエルン）
［MF］
７ ユリアン・ドラクスラー（パリ・サンジェルマン＝フランス）
８ レオン・ゴレツカ（シャルケ）
10 ケレム・デミルバイ（ホッフェンハイム）
13 ラース・シュティンドル（ボルシアＭＧ）
14 エムレ・ジャン（リバプール＝イングランド）
15 アミン・ユーネス（アヤックス＝オランダ）
19 レロイ・ザネ（マンチェスター・シティ＝イングランド）
20 ユリアン・ブラント（レバークーゼン）
21 セバスティアン・ルディ（ホッフェンハイム）
23 ディエゴ・デンメ（ＲＢライプツィヒ）
［FW］
９ サンドロ・ヴァーグナー（ホッフェンハイム）
11 ティモ・ヴェルナー（ＲＢライプツィヒ）
［監督］
ヨアヒム・レーブ（ドイツ国籍）
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