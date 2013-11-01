【コンフェデ】ドイツはエジル、ミュラー、クロースらが選外！ 初招集６人のフレッシュな陣容で挑む

６月17日から７月２日までロシアで開催されるコンフェデレーションズカップ。2014ワールドカップで優勝し、世界王者として臨むドイツはグループBに組み込まれ、19日にオーストラリア、22日にチリ、25日にカメルーンと対戦する。



今回のドイツはメスト・エジル、トーマス・ミュラー、トニ・クロースなどの主力を外し若手主体の構成。登録メンバーにはパリ・サンジェルマンのMFユリアン・ドラクスラー、マンチェスター・シティのMFレロイ・ザネ、バイエルンのDFヨシュア・キミッヒらが名を連ねた。初招集を６人揃えており、フレッシュな陣容で優勝を狙う。



ドイツの登録メンバー23人は以下の通り。



［GK］

１ ケビン・トラップ（パリ・サンジェルマン＝フランス）

12 ベルント・レノ（レバークーゼン）

22 マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン （バルセロナ＝スペイン)



［DF］

２ スコドラン・ムスタフィ（アーセナル＝イングランド）

３ ヨナス・ヘクター（ケルン）

４ マティアス・ギンター（ドルトムント）

５ マルビン・プラッテンハルト（ヘルタ・ベルリン）

６ ベンヤミン・ヘンリッヒス（レバークーゼン）

16 アントニオ・リュディガー（ローマ＝イタリア）

17 ニクラス・ジューレ（ホッフェンハイム）

18 ヨシュア・キミッヒ（バイエルン）



［MF］

７ ユリアン・ドラクスラー（パリ・サンジェルマン＝フランス）

８ レオン・ゴレツカ（シャルケ）

10 ケレム・デミルバイ（ホッフェンハイム）

13 ラース・シュティンドル（ボルシアＭＧ）

14 エムレ・ジャン（リバプール＝イングランド）

15 アミン・ユーネス（アヤックス＝オランダ）

19 レロイ・ザネ（マンチェスター・シティ＝イングランド）

20 ユリアン・ブラント（レバークーゼン）

21 セバスティアン・ルディ（ホッフェンハイム）

23 ディエゴ・デンメ（ＲＢライプツィヒ）



［FW］

９ サンドロ・ヴァーグナー（ホッフェンハイム）

11 ティモ・ヴェルナー（ＲＢライプツィヒ）



［監督］

ヨアヒム・レーブ（ドイツ国籍）



