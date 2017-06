【J２採点】千葉×福岡｜今季初先発の山本海が好セーブを連発！　福岡はシステム変更で流れを変えるも…

J2リーグ・18節

6月10日/13:03/フクダ電子アリーナ/10,497人

千葉 0-0 福岡

前半 0-0

後半 0-0

得点者/千葉=なし 福岡=なし



【採点理由】

序盤は千葉が主導権を握ったが、15分過ぎに福岡がシステム変更で守備の修正を図り、流れを変えた。後半、千葉は今季初先発の山本海が好セーブを見せると、終盤に連続で決定機を作るも決め切れず。引き分けに終わった。



【チーム採点】

千葉 6

福岡 6



【MAN OF THE MATCH】

山本海人(千葉)



【千葉|選手採点】

GK

29 山本海人 6.5 MAN OF THE MATCH



DF

6 山本真希 6

26 岡野 洵 6

3 近藤直也 6.5

28 乾 貴哉 5.5



MF

7 佐藤勇人 6

10 町田也真人 6(79分OUT)

32 髙橋壱晟 6(71分OUT)



FW

50 指宿洋史 6

11 船山貴之 6(67分OUT)

8 清武功暉 5.5



交代出場

FW

16 菅嶋弘希 5.5(67分IN)



MF

15 熊谷アンドリュー 6(71分IN)



DF

37 キム・ボムヨン 6(79分IN)



監督

フアン・エスナイデル 6



【福岡|選手採点】

GK

25 兼田亜季重 6



DF

3 駒野友一 6

18 亀川諒史 5.5

5 實藤友紀 6

36 岩下敬輔 6.5





MF

14 富安健洋 6

7 三門雄大 6

33 山瀬功治 5.5(90分OUT)

11 坂田大輔 6(69分OUT)



FW

21 ウィリアン・ポッピ 6.5(75分OUT)

17 ウェリントン 6



交代出場

FW

8 松田 力 6(69分IN)



MF

10 城後 寿 5.5(75分IN)



MF

15 末吉隼也 -(90分IN)



監督

井原正巳 6



取材・文:赤沼圭子(フリーライター)