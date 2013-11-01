【J２採点】長崎×熊本｜長崎が木村の決勝点で白星を挙げる

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年06月13日

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長崎は５位、熊本は19位に。

J２リーグ・18節
６月11日／19：03／トランスコスモススタジアム長崎／4,618人
長崎　１-０　熊本
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／長崎＝木村（36分） 熊本＝なし
 
【採点理由】
共に攻撃が十分に機能せず、アタッキングサードからのミスが多い硬さの取れないゲームだった。得点をあげた長崎の木村以外は両チーム共に守備の方が安定感を感じさせた中で、ミスのなかった長崎の増田をMOMとした。
 
【チーム採点】
長崎　６
熊本　５
 
【MAN OF THE MATCH
増田卓也（長崎）
 
【長崎｜選手採点】
GK
１　増田卓也　6.5
 
DF
13　乾　大知　６
２　田代真一　６
４　髙杉亮太　６
 
MF
16　宮本航汰　5.5（90分OUT）
15　島田　譲　5.5
３　飯尾竜太朗　６
28　翁長　聖　5.5
７　幸野志有人　６（79分OUT）
８　木村　裕　6.5（71分OUT）
 
FW
20　中村慶太　5.5
 
交代出場
MF
29　福田謙介　６（71分IN）
 
MF
18　吉岡雅和　－（79分IN）
 
DF
23　北谷史孝　―（90分IN）
 
監督
高木琢也　６
 
【熊本｜選手採点】
GK
21　野村政孝　６
 
DF
２　黒木晃平　5.5
４　園田拓也　6.5
５　植田龍仁朗　６
７　片山奨典　６
 
MF
22　上原拓郎　６
20　上里一将　5.5
28　林　祥太　5.5（79分OUT）
39　嶋田慎太郎　６（85分OUT）
 
FW
９　安　柄俊　５
11　グスタボ　６（73分OUT）
 
交代出場
FW
29　齋藤恵太　5.5（73分IN）
 
MF
19　八久保颯　―（79分IN）
 
FW
14　田中達也　－（85分IN）
 
監督
清川浩行　５
 
取材・文：藤原裕久（フリーライター）
 

関連ワード
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