【J２採点】長崎×熊本｜長崎が木村の決勝点で白星を挙げる

J２リーグ・18節

６月11日／19：03／トランスコスモススタジアム長崎／4,618人

長崎 １-０ 熊本

前半 １-０

後半 ０-０

得点者／長崎＝木村（36分） 熊本＝なし



【採点理由】

共に攻撃が十分に機能せず、アタッキングサードからのミスが多い硬さの取れないゲームだった。得点をあげた長崎の木村以外は両チーム共に守備の方が安定感を感じさせた中で、ミスのなかった長崎の増田をMOMとした。



【チーム採点】

長崎 ６

熊本 ５



【MAN OF THE MATCH】

増田卓也（長崎）



【長崎｜選手採点】

GK

１ 増田卓也 6.5



DF

13 乾 大知 ６

２ 田代真一 ６

４ 髙杉亮太 ６



MF

16 宮本航汰 5.5（90分OUT）

15 島田 譲 5.5

３ 飯尾竜太朗 ６

28 翁長 聖 5.5

７ 幸野志有人 ６（79分OUT）

８ 木村 裕 6.5（71分OUT）



FW

20 中村慶太 5.5



交代出場

MF

29 福田謙介 ６（71分IN）



MF

18 吉岡雅和 －（79分IN）



DF

23 北谷史孝 ―（90分IN）



監督

高木琢也 ６



【熊本｜選手採点】

GK

21 野村政孝 ６



DF

２ 黒木晃平 5.5

４ 園田拓也 6.5

５ 植田龍仁朗 ６

７ 片山奨典 ６



MF

22 上原拓郎 ６

20 上里一将 5.5

28 林 祥太 5.5（79分OUT）

39 嶋田慎太郎 ６（85分OUT）



FW

９ 安 柄俊 ５

11 グスタボ ６（73分OUT）



交代出場

FW

29 齋藤恵太 5.5（73分IN）



MF

19 八久保颯 ―（79分IN）



FW

14 田中達也 －（85分IN）



監督

清川浩行 ５



取材・文：藤原裕久（フリーライター）

