【J２採点】長崎×熊本｜長崎が木村の決勝点で白星を挙げる
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月13日
長崎は５位、熊本は19位に。
J２リーグ・18節
６月11日／19：03／トランスコスモススタジアム長崎／4,618人
長崎 １-０ 熊本
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／長崎＝木村（36分） 熊本＝なし
【採点理由】
共に攻撃が十分に機能せず、アタッキングサードからのミスが多い硬さの取れないゲームだった。得点をあげた長崎の木村以外は両チーム共に守備の方が安定感を感じさせた中で、ミスのなかった長崎の増田をMOMとした。
【チーム採点】
長崎 ６
熊本 ５
【MAN OF THE MATCH】
増田卓也（長崎）
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 6.5
DF
13 乾 大知 ６
２ 田代真一 ６
４ 髙杉亮太 ６
MF
16 宮本航汰 5.5（90分OUT）
15 島田 譲 5.5
３ 飯尾竜太朗 ６
28 翁長 聖 5.5
７ 幸野志有人 ６（79分OUT）
８ 木村 裕 6.5（71分OUT）
FW
20 中村慶太 5.5
交代出場
MF
29 福田謙介 ６（71分IN）
MF
18 吉岡雅和 －（79分IN）
DF
23 北谷史孝 ―（90分IN）
監督
高木琢也 ６
【熊本｜選手採点】
GK
21 野村政孝 ６
DF
２ 黒木晃平 5.5
４ 園田拓也 6.5
５ 植田龍仁朗 ６
７ 片山奨典 ６
MF
22 上原拓郎 ６
20 上里一将 5.5
28 林 祥太 5.5（79分OUT）
39 嶋田慎太郎 ６（85分OUT）
FW
９ 安 柄俊 ５
11 グスタボ ６（73分OUT）
交代出場
FW
29 齋藤恵太 5.5（73分IN）
MF
19 八久保颯 ―（79分IN）
FW
14 田中達也 －（85分IN）
監督
清川浩行 ５
取材・文：藤原裕久（フリーライター）
６月11日／19：03／トランスコスモススタジアム長崎／4,618人
長崎 １-０ 熊本
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／長崎＝木村（36分） 熊本＝なし
【採点理由】
共に攻撃が十分に機能せず、アタッキングサードからのミスが多い硬さの取れないゲームだった。得点をあげた長崎の木村以外は両チーム共に守備の方が安定感を感じさせた中で、ミスのなかった長崎の増田をMOMとした。
【チーム採点】
長崎 ６
熊本 ５
【MAN OF THE MATCH】
増田卓也（長崎）
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 6.5
DF
13 乾 大知 ６
２ 田代真一 ６
４ 髙杉亮太 ６
MF
16 宮本航汰 5.5（90分OUT）
15 島田 譲 5.5
３ 飯尾竜太朗 ６
28 翁長 聖 5.5
７ 幸野志有人 ６（79分OUT）
８ 木村 裕 6.5（71分OUT）
FW
20 中村慶太 5.5
交代出場
MF
29 福田謙介 ６（71分IN）
MF
18 吉岡雅和 －（79分IN）
DF
23 北谷史孝 ―（90分IN）
監督
高木琢也 ６
【熊本｜選手採点】
GK
21 野村政孝 ６
DF
２ 黒木晃平 5.5
４ 園田拓也 6.5
５ 植田龍仁朗 ６
７ 片山奨典 ６
MF
22 上原拓郎 ６
20 上里一将 5.5
28 林 祥太 5.5（79分OUT）
39 嶋田慎太郎 ６（85分OUT）
FW
９ 安 柄俊 ５
11 グスタボ ６（73分OUT）
交代出場
FW
29 齋藤恵太 5.5（73分IN）
MF
19 八久保颯 ―（79分IN）
FW
14 田中達也 －（85分IN）
監督
清川浩行 ５
取材・文：藤原裕久（フリーライター）
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