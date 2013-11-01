【J２採点】大分×横浜FC｜点の取り合い、90＋４分、横浜FCが…

カテゴリ：Jリーグ

柚野真也

2017年06月12日

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PK２本を与えた大分は逃げ切れず。

J２リーグ・18節
６月10日／14：03／大分銀行ドーム／ 11,050人
大分　２-２　横浜FC
前半 １-０
後半 １-２
得点者／大分＝鈴木惇（25分）、三平（79分）　横浜FC＝イバ②（67分、90+４分）
 
【採点理由】
大分はボールを動かして常に主導権を握り、多くの選手に高評価を与えた。一方、PKを献上した福森、岸田に最低点とした。流れを変えた横浜FCの交代選手も評価。
 
【チーム採点】
大分　６
横浜FC　６
 
【MAN OF THE MATCH】
鈴木 惇（大分）
 
【大分｜選手採点】
GK
21　上福元直人　６
 
DF
５　鈴木義宜　5.5
４　竹内　彬　６
６　福森直也　５（75分OUT）
 
MF
14　岸田翔平　５
48　川西翔太　5.5
33　鈴木　惇　6.5
16　山岸　智　5.5（82分OUT）
 
FW　
９　後藤優介　5.5
20　小手川宏基　5.5（66分OUT）
27　三平和司　6.5

交代出場
MF
32　前田凌佑　5.5（66分IN）
 
MF
７　松本 怜　5.5（75分IN）
 
DF
35　坂井達弥　5.5（82分IN）

監督
片野坂知宏　６
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
１　高丘陽平　5.5
 
DF　
３　田所 諒　5.5
４　渡邉将基　5.5
20　カルフィン・ヨンアピン　６
22　永田拓也　5.5（86分OUT）
 
MF
10　寺田紳一　5.5（63分OUT）
30　小宮山尊信　5.5
６　中里崇宏　5.5
８　佐藤謙介　６
 
FW
39　大久保哲哉　5.5（52分OUT）
14　イバ　６
 
交代出場
FW
９　津田知宏　６（52分IN）
 
MF
７　野村直樹　６（63分IN）
 
MF
21　増山朝陽　－（86分IN）

監督
中田仁司　5.5
 
取材・文：柚野真也（スポーツライター）

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大分
横浜FC

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