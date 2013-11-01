【J２採点】大分×横浜FC｜点の取り合い、90＋４分、横浜FCが…
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月12日
PK２本を与えた大分は逃げ切れず。
J２リーグ・18節
６月10日／14：03／大分銀行ドーム／ 11,050人
大分 ２-２ 横浜FC
前半 １-０
後半 １-２
得点者／大分＝鈴木惇（25分）、三平（79分） 横浜FC＝イバ②（67分、90+４分）
【採点理由】
大分はボールを動かして常に主導権を握り、多くの選手に高評価を与えた。一方、PKを献上した福森、岸田に最低点とした。流れを変えた横浜FCの交代選手も評価。
【チーム採点】
大分 ６
横浜FC ６
【MAN OF THE MATCH】
鈴木 惇（大分）
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 ６
DF
５ 鈴木義宜 5.5
４ 竹内 彬 ６
６ 福森直也 ５（75分OUT）
MF
14 岸田翔平 ５
48 川西翔太 5.5
33 鈴木 惇 6.5
16 山岸 智 5.5（82分OUT）
FW
９ 後藤優介 5.5
20 小手川宏基 5.5（66分OUT）
27 三平和司 6.5
交代出場
MF
32 前田凌佑 5.5（66分IN）
MF
７ 松本 怜 5.5（75分IN）
DF
35 坂井達弥 5.5（82分IN）
監督
片野坂知宏 ６
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 5.5
DF
３ 田所 諒 5.5
４ 渡邉将基 5.5
20 カルフィン・ヨンアピン ６
22 永田拓也 5.5（86分OUT）
MF
10 寺田紳一 5.5（63分OUT）
30 小宮山尊信 5.5
６ 中里崇宏 5.5
８ 佐藤謙介 ６
FW
39 大久保哲哉 5.5（52分OUT）
14 イバ ６
交代出場
FW
９ 津田知宏 ６（52分IN）
MF
７ 野村直樹 ６（63分IN）
MF
21 増山朝陽 －（86分IN）
監督
中田仁司 5.5
取材・文：柚野真也（スポーツライター）
６月10日／14：03／大分銀行ドーム／ 11,050人
大分 ２-２ 横浜FC
前半 １-０
後半 １-２
得点者／大分＝鈴木惇（25分）、三平（79分） 横浜FC＝イバ②（67分、90+４分）
【採点理由】
大分はボールを動かして常に主導権を握り、多くの選手に高評価を与えた。一方、PKを献上した福森、岸田に最低点とした。流れを変えた横浜FCの交代選手も評価。
【チーム採点】
大分 ６
横浜FC ６
【MAN OF THE MATCH】
鈴木 惇（大分）
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 ６
DF
５ 鈴木義宜 5.5
４ 竹内 彬 ６
６ 福森直也 ５（75分OUT）
MF
14 岸田翔平 ５
48 川西翔太 5.5
33 鈴木 惇 6.5
16 山岸 智 5.5（82分OUT）
FW
９ 後藤優介 5.5
20 小手川宏基 5.5（66分OUT）
27 三平和司 6.5
交代出場
MF
32 前田凌佑 5.5（66分IN）
MF
７ 松本 怜 5.5（75分IN）
DF
35 坂井達弥 5.5（82分IN）
監督
片野坂知宏 ６
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 5.5
DF
３ 田所 諒 5.5
４ 渡邉将基 5.5
20 カルフィン・ヨンアピン ６
22 永田拓也 5.5（86分OUT）
MF
10 寺田紳一 5.5（63分OUT）
30 小宮山尊信 5.5
６ 中里崇宏 5.5
８ 佐藤謙介 ６
FW
39 大久保哲哉 5.5（52分OUT）
14 イバ ６
交代出場
FW
９ 津田知宏 ６（52分IN）
MF
７ 野村直樹 ６（63分IN）
MF
21 増山朝陽 －（86分IN）
監督
中田仁司 5.5
取材・文：柚野真也（スポーツライター）
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