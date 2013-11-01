【J２採点】大分×横浜FC｜点の取り合い、90＋４分、横浜FCが…

J２リーグ・18節

６月10日／14：03／大分銀行ドーム／ 11,050人

大分 ２-２ 横浜FC

前半 １-０

後半 １-２

得点者／大分＝鈴木惇（25分）、三平（79分） 横浜FC＝イバ②（67分、90+４分）



【採点理由】

大分はボールを動かして常に主導権を握り、多くの選手に高評価を与えた。一方、PKを献上した福森、岸田に最低点とした。流れを変えた横浜FCの交代選手も評価。



【チーム採点】

大分 ６

横浜FC ６



【MAN OF THE MATCH】

鈴木 惇（大分）



【大分｜選手採点】

GK

21 上福元直人 ６



DF

５ 鈴木義宜 5.5

４ 竹内 彬 ６

６ 福森直也 ５（75分OUT）



MF

14 岸田翔平 ５

48 川西翔太 5.5

33 鈴木 惇 6.5

16 山岸 智 5.5（82分OUT）



FW

９ 後藤優介 5.5

20 小手川宏基 5.5（66分OUT）

27 三平和司 6.5



交代出場

MF

32 前田凌佑 5.5（66分IN）



MF

７ 松本 怜 5.5（75分IN）



DF

35 坂井達弥 5.5（82分IN）



監督

片野坂知宏 ６



【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 5.5



DF

３ 田所 諒 5.5

４ 渡邉将基 5.5

20 カルフィン・ヨンアピン ６

22 永田拓也 5.5（86分OUT）



MF

10 寺田紳一 5.5（63分OUT）

30 小宮山尊信 5.5

６ 中里崇宏 5.5

８ 佐藤謙介 ６



FW

39 大久保哲哉 5.5（52分OUT）

14 イバ ６



交代出場

FW

９ 津田知宏 ６（52分IN）



MF

７ 野村直樹 ６（63分IN）



MF

21 増山朝陽 －（86分IN）



監督

中田仁司 5.5



取材・文：柚野真也（スポーツライター）