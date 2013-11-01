【J２採点】松本×水戸｜水戸の福井が攻守に奮闘し、値千金の決勝点！

J２リーグ・18節

6月11日／14：00／松本平広域公園総合球技場／11,004人

松本 ０-１ 水戸

前半 ０-０

後半 ０-１

得点者／松本＝なし 水戸＝福井（70分）



【採点理由】

決勝点を挙げたほか、攻守両面で奮闘した水戸の福井がMOM。松本はペースを握った前半に決め切れなかった攻撃陣を厳しく採点した。



【チーム採点】

松本 5.5

水戸 ６



【MAN OF THE MATCH】

福井諒司（水戸）



【松本｜選手採点】

GK

16 鈴木智幸 ６



DF

３ 田中隼磨 ５

４ 飯田真輝 ６

13 後藤圭太 ６

31 橋内優也 5.5

33 安川 有 ６（72分OUT）



MF

５ 岩間雄大 5.5

15 宮阪政樹 5.5

20 石原崇兆 5.5



FW

９ 高崎寛之 ５（77分OUT）

10 工藤浩平 ５（86分OUT）



交代出場

DF

６ 安藤 淳 5.5（72分IN）



MF

８ セルジーニョ －（77分IN）



FW

11 三島康平 －（86分IN）



監督

反町康治 ５



【湘南｜選手採点】

GK

１ 笠原昂史 ６



DF

25 浜崎拓磨 ６

24 細川淳矢 6.5

33 福井諒司 6.5 MAN OF THE MATCH



MF

６ 内田航平 ６

10 佐藤和弘 ６（70分OUT）

11 橋本晃司 6.5（88分OUT）

14 佐藤 祥 6.5

18 白井永地 ６

30 外山 凌 ６（62分OUT）



FW

８ 林 陵平 ６



交代出場

DF

20 今瀬淳也 ６（70分IN）



DF

32 パウロン －（88分IN）



FW

19 山村佑樹 ６（62分IN）



監督

西ケ谷隆之 6.5

