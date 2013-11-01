【J２採点】松本×水戸｜水戸の福井が攻守に奮闘し、値千金の決勝点！

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年06月12日

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決定力を欠いた松本攻撃陣は厳しく採点。

J２リーグ・18節
6月11日／14：00／松本平広域公園総合球技場／11,004人
松本　０-１　水戸
前半　０-０
後半　０-１
得点者／松本＝なし　水戸＝福井（70分）
 
【採点理由】
決勝点を挙げたほか、攻守両面で奮闘した水戸の福井がMOM。松本はペースを握った前半に決め切れなかった攻撃陣を厳しく採点した。
 
【チーム採点】
松本　5.5
水戸　６
 
【MAN OF THE MATCH
福井諒司（水戸）
 
【松本｜選手採点】
GK
16　鈴木智幸　６
 
DF
３　田中隼磨　５
４　飯田真輝　６
13　後藤圭太　６
31　橋内優也　5.5
33　安川　有　６（72分OUT）
 
MF
５　岩間雄大　5.5
15　宮阪政樹　5.5
20　石原崇兆　5.5
 
FW
９　高崎寛之　５（77分OUT）
10　工藤浩平　５（86分OUT）
 
交代出場
DF
６　安藤　淳　5.5（72分IN）
 
MF
８　セルジーニョ　－（77分IN）
 
FW
11　三島康平　－（86分IN）
 
監督
反町康治　５
 
【湘南｜選手採点】
GK
１　笠原昂史　６
 
DF
25  浜崎拓磨　６
24　細川淳矢　6.5
33  福井諒司　6.5 MAN OF THE MATCH
 
MF
６　内田航平　６
10  佐藤和弘　６（70分OUT）
11　橋本晃司　6.5（88分OUT）
14  佐藤　祥　6.5
18　白井永地　６
30　外山　凌　６（62分OUT）
 
FW
８　林　陵平　６
 
交代出場
DF
20　今瀬淳也　６（70分IN）
 
DF
32　パウロン　－（88分IN）
 
FW
19　山村佑樹　６（62分IN）
 
監督
西ケ谷隆之　6.5
 

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松本
水戸

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