【J２採点】松本×水戸｜水戸の福井が攻守に奮闘し、値千金の決勝点！
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月12日
決定力を欠いた松本攻撃陣は厳しく採点。
J２リーグ・18節
6月11日／14：00／松本平広域公園総合球技場／11,004人
松本 ０-１ 水戸
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／松本＝なし 水戸＝福井（70分）
【採点理由】
決勝点を挙げたほか、攻守両面で奮闘した水戸の福井がMOM。松本はペースを握った前半に決め切れなかった攻撃陣を厳しく採点した。
【チーム採点】
松本 5.5
水戸 ６
【MAN OF THE MATCH】
福井諒司（水戸）
【松本｜選手採点】
GK
16 鈴木智幸 ６
DF
３ 田中隼磨 ５
４ 飯田真輝 ６
13 後藤圭太 ６
31 橋内優也 5.5
33 安川 有 ６（72分OUT）
MF
５ 岩間雄大 5.5
15 宮阪政樹 5.5
20 石原崇兆 5.5
FW
９ 高崎寛之 ５（77分OUT）
10 工藤浩平 ５（86分OUT）
交代出場
DF
６ 安藤 淳 5.5（72分IN）
MF
８ セルジーニョ －（77分IN）
FW
11 三島康平 －（86分IN）
監督
反町康治 ５
【湘南｜選手採点】
GK
１ 笠原昂史 ６
DF
25 浜崎拓磨 ６
24 細川淳矢 6.5
33 福井諒司 6.5 MAN OF THE MATCH
MF
６ 内田航平 ６
10 佐藤和弘 ６（70分OUT）
11 橋本晃司 6.5（88分OUT）
14 佐藤 祥 6.5
18 白井永地 ６
30 外山 凌 ６（62分OUT）
FW
８ 林 陵平 ６
交代出場
DF
20 今瀬淳也 ６（70分IN）
DF
32 パウロン －（88分IN）
FW
19 山村佑樹 ６（62分IN）
監督
西ケ谷隆之 6.5
6月11日／14：00／松本平広域公園総合球技場／11,004人
松本 ０-１ 水戸
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／松本＝なし 水戸＝福井（70分）
【採点理由】
決勝点を挙げたほか、攻守両面で奮闘した水戸の福井がMOM。松本はペースを握った前半に決め切れなかった攻撃陣を厳しく採点した。
【チーム採点】
松本 5.5
水戸 ６
【MAN OF THE MATCH】
福井諒司（水戸）
【松本｜選手採点】
GK
16 鈴木智幸 ６
DF
３ 田中隼磨 ５
４ 飯田真輝 ６
13 後藤圭太 ６
31 橋内優也 5.5
33 安川 有 ６（72分OUT）
MF
５ 岩間雄大 5.5
15 宮阪政樹 5.5
20 石原崇兆 5.5
FW
９ 高崎寛之 ５（77分OUT）
10 工藤浩平 ５（86分OUT）
交代出場
DF
６ 安藤 淳 5.5（72分IN）
MF
８ セルジーニョ －（77分IN）
FW
11 三島康平 －（86分IN）
監督
反町康治 ５
【湘南｜選手採点】
GK
１ 笠原昂史 ６
DF
25 浜崎拓磨 ６
24 細川淳矢 6.5
33 福井諒司 6.5 MAN OF THE MATCH
MF
６ 内田航平 ６
10 佐藤和弘 ６（70分OUT）
11 橋本晃司 6.5（88分OUT）
14 佐藤 祥 6.5
18 白井永地 ６
30 外山 凌 ６（62分OUT）
FW
８ 林 陵平 ６
交代出場
DF
20 今瀬淳也 ６（70分IN）
DF
32 パウロン －（88分IN）
FW
19 山村佑樹 ６（62分IN）
監督
西ケ谷隆之 6.5
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