【J２採点】松本×水戸｜水戸の福井が攻守に奮闘し、値千金の決勝点！

J2リーグ・18節

6月11日/14:00/松本平広域公園総合球技場/11,004人

松本 0-1 水戸

前半 0-0

後半 0-1

得点者/松本=なし 水戸=福井(70分)



【採点理由】

決勝点を挙げたほか、攻守両面で奮闘した水戸の福井がMOM。松本はペースを握った前半に決め切れなかった攻撃陣を厳しく採点した。



【チーム採点】

松本 5.5

水戸 6



【MAN OF THE MATCH】

福井諒司(水戸)



【松本|選手採点】

GK

16 鈴木智幸 6



DF

3 田中隼磨 5

4 飯田真輝 6

13 後藤圭太 6

31 橋内優也 5.5

33 安川 有 6(72分OUT)



MF

5 岩間雄大 5.5

15 宮阪政樹 5.5

20 石原崇兆 5.5



FW

9 高崎寛之 5(77分OUT)

10 工藤浩平 5(86分OUT)



交代出場

DF

6 安藤 淳 5.5(72分IN)



MF

8 セルジーニョ -(77分IN)



FW

11 三島康平 -(86分IN)



監督

反町康治 5



【湘南|選手採点】

GK

1 笠原昂史 6



DF

25 浜崎拓磨 6

24 細川淳矢 6.5

33 福井諒司 6.5 MAN OF THE MATCH



MF

6 内田航平 6

10 佐藤和弘 6(70分OUT)

11 橋本晃司 6.5(88分OUT)

14 佐藤 祥 6.5

18 白井永地 6

30 外山 凌 6(62分OUT)



FW

8 林 陵平 6



交代出場

DF

20 今瀬淳也 6(70分IN)



DF

32 パウロン -(88分IN)



FW

19 山村佑樹 6(62分IN)



監督

西ケ谷隆之 6.5