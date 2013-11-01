ネイマールの超絶技巧と音楽が融合！ 新進気鋭アーティスト参加のミックステープを公開！

カテゴリ：ワールド

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年06月10日

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世界中から新進気鋭のアーティストが参加。

ネイマールはナイキの協力の下、自身初のミックステープを公開した。写真：ナイキ

　バルセロナとブラジル代表の中心選手として今や世界的なアイコンとなっているネイマールは、フットボールのみならず音楽にも情熱を注ぐ。クリエイティブかつスピーディーなそのプレースタイルは、たしかにミュージックのように自由で遊び心に満ちている。
 
　このネイマールのフットボールと音楽への情熱を祝福するため、サプライヤーのナイキは、アーネスト・デスンビラ（ディレクター）、フラビオ・ロドリゲス（DJ）、Ba $$ ilones（プロデューサー）との協力で、『Mixtape Volume 1 by NJR』と限定版ビデオクリップを製作した。
 
　このコンピレーションアルバムのビデオには、世界中から新進気鋭のミュージシャンが参加。彼らとともに、バルセロナのフリースタイルダンサー、そしてネイマールが登場する。ネイマールの超絶技巧とテンションの高い音楽が見事に融合しているのだ。ミックステープはSoundCloudと、ナイキのYouTubeチャネルから視聴できる。
 
SoundCloudはこちら
 
YouTubeはこちら
 
【トラックリスト】
1. Ba$$ilones - Hat Trick (ES) (00:00)
2. Yas Werneck - Coméki (BR) (00:30)
3. Donae’o - Bingo (UK) (01:34)
4. Swoosh God - Ain’t No Way (US/NYC) (02:42)
5. Yung Beef - Dinero De La Ola (ES) (04:18)
6. Dark Polo Gang - Streetwear (IT) (05:31)
7. DJ Thai - Fight feat. Duarte & Manfrim (BR) (05:51)
8. Dellafuente - Para Que Quieres El Dinero (ES) (06:21)
9. Bad Gyal - Fiebre (ES) (07:38)
10. Paigey Cakey - Boogie (UK) (09:04)
11. Young T & Bugsey - Gangland feat. Belly Squad (UK) (10:11)
12. StartRap - Por Mim (BR) (11:15)
13. Josman - Doobie (FR) (12:23)
14. Maikel Delacalle - Tus amigas (ES) (13:18)
15. Afrojuice - Afrotwerk (ES) (14:44)
16. Indigo Jams - Insomnia (ES) (15:43)
17. They. - U Rite (US/LA) (16:40)

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