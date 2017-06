もうすぐ夏！ “ほどよく”盛り上がる、楽しいサッカーデザイン＆日本代表応援Tシャツ！

ROAD TO RUSSIA キャンペーン特設サイトは こちら からすでにロシアに行った気分?な、ロシア語でNipponを応援する「Yaponia Tee」、サッカーファンの欲しい肩書きはこれだ!という、一発芸的な笑いを誘うアイディア「元日本代表 Tee」、欧州好きには馴染みの深いフレーズをハンドタイポでデザインした「You’ll Never Walk Alone Tee」など、約10種類のアイテムを取りそろえている。また、今月(6月)はなんと、「EVERYDAY FOOTBALL」のブランド名を体現するように、毎日、サッカーネタのユニークな新作デザインがリリースされているという。サッカーの名言をプリントしたシンプルなメッセージや、精密なイラストレーション、パロディ、アニマル、サッカーファンだからこそわかる小ネタTシャツなど、バリエーションは多岐にわたり、ラインナップを眺めて商品コメントを読むだけでも楽しい。