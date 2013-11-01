【J２採点】熊本×京都｜京都が10戦無敗に。MOMは全得点に絡んだK・オリス

J２リーグ・17節

６月５日／19:03／えがお健康スタジアム／4,533人

熊本 ０−３ 京都

前半 ０−１

後半 ０−２

得点者／熊本＝なし 京都＝K・オリス②(23分、51分)、小屋松(48分)



【採点理由】

２得点のほか全得点に絡んだK・オリスをMOMに。京都は闘莉王、吉野、石櫃らの貢献が光った。熊本は全体的に精度が低く、失点後の修正ができなかった。



【チーム採点】

熊本 ５

京都 ６



【MAN OF THE MATCH】

ケヴィン・オリス（京都）



【熊本｜選手採点】

GK

21 野村政孝 5.5



DF

２ 黒木晃平 5.5

４ 園田拓也 5.5

５ 植田龍仁朗 ５

７ 片山奨典 5.5



MF

20 上里一将 ５

22 上原拓郎 5.5（78分OUT）

28 林 祥太 ５（75分OUT）

39 嶋田慎太郎 5.5（60分OUT）



FW

９ 安 柄俊 5.5

11 グスタボ 5.5



交代出場

DF

３ イム・ジンウ ６（60分IN）



FW

14 田中達也 5.5（75分IN）



MF

38 上村周平 -（78分IN）



監督

清川浩行 ５





【京都｜選手採点】

GK

１ 菅野孝憲 ５



DF

３ 高橋祐治 ６

４ 田中マルクス闘莉王 6.5

６ 本多勇喜 6.5

26 下畠翔吾 ６

30 石櫃洋祐 ６



MF

５ 吉野恭平 6.5

18 望月嶺臣 ６（81分OUT）

20 伊東 俊 ６（69分OUT）

22 小屋松知哉 6.5



FW

９ ケヴィン・オリス ７



交代出場

MF

13 岩崎悠人 ６（69分IN）



DF

17 牟田雄祐 —(81分IN)



監督

布部陽功 6.5





取材・文：井芹貴志（フリーライター）