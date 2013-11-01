【J２採点】熊本×京都｜京都が10戦無敗に。MOMは全得点に絡んだK・オリス
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月07日
熊本は全体的に精度が低く…。
J２リーグ・17節
６月５日／19:03／えがお健康スタジアム／4,533人
熊本 ０−３ 京都
前半 ０−１
後半 ０−２
得点者／熊本＝なし 京都＝K・オリス②(23分、51分)、小屋松(48分)
【採点理由】
２得点のほか全得点に絡んだK・オリスをMOMに。京都は闘莉王、吉野、石櫃らの貢献が光った。熊本は全体的に精度が低く、失点後の修正ができなかった。
【チーム採点】
熊本 ５
京都 ６
【MAN OF THE MATCH】
ケヴィン・オリス（京都）
【熊本｜選手採点】
GK
21 野村政孝 5.5
DF
２ 黒木晃平 5.5
４ 園田拓也 5.5
５ 植田龍仁朗 ５
７ 片山奨典 5.5
MF
20 上里一将 ５
22 上原拓郎 5.5（78分OUT）
28 林 祥太 ５（75分OUT）
39 嶋田慎太郎 5.5（60分OUT）
FW
９ 安 柄俊 5.5
11 グスタボ 5.5
交代出場
DF
３ イム・ジンウ ６（60分IN）
FW
14 田中達也 5.5（75分IN）
MF
38 上村周平 -（78分IN）
監督
清川浩行 ５
【京都｜選手採点】
GK
１ 菅野孝憲 ５
DF
３ 高橋祐治 ６
４ 田中マルクス闘莉王 6.5
６ 本多勇喜 6.5
26 下畠翔吾 ６
30 石櫃洋祐 ６
MF
５ 吉野恭平 6.5
18 望月嶺臣 ６（81分OUT）
20 伊東 俊 ６（69分OUT）
22 小屋松知哉 6.5
FW
９ ケヴィン・オリス ７
交代出場
MF
13 岩崎悠人 ６（69分IN）
DF
17 牟田雄祐 —(81分IN)
監督
布部陽功 6.5
取材・文：井芹貴志（フリーライター）
６月５日／19:03／えがお健康スタジアム／4,533人
熊本 ０−３ 京都
前半 ０−１
後半 ０−２
得点者／熊本＝なし 京都＝K・オリス②(23分、51分)、小屋松(48分)
【採点理由】
２得点のほか全得点に絡んだK・オリスをMOMに。京都は闘莉王、吉野、石櫃らの貢献が光った。熊本は全体的に精度が低く、失点後の修正ができなかった。
【チーム採点】
熊本 ５
京都 ６
【MAN OF THE MATCH】
ケヴィン・オリス（京都）
【熊本｜選手採点】
GK
21 野村政孝 5.5
DF
２ 黒木晃平 5.5
４ 園田拓也 5.5
５ 植田龍仁朗 ５
７ 片山奨典 5.5
MF
20 上里一将 ５
22 上原拓郎 5.5（78分OUT）
28 林 祥太 ５（75分OUT）
39 嶋田慎太郎 5.5（60分OUT）
FW
９ 安 柄俊 5.5
11 グスタボ 5.5
交代出場
DF
３ イム・ジンウ ６（60分IN）
FW
14 田中達也 5.5（75分IN）
MF
38 上村周平 -（78分IN）
監督
清川浩行 ５
【京都｜選手採点】
GK
１ 菅野孝憲 ５
DF
３ 高橋祐治 ６
４ 田中マルクス闘莉王 6.5
６ 本多勇喜 6.5
26 下畠翔吾 ６
30 石櫃洋祐 ６
MF
５ 吉野恭平 6.5
18 望月嶺臣 ６（81分OUT）
20 伊東 俊 ６（69分OUT）
22 小屋松知哉 6.5
FW
９ ケヴィン・オリス ７
交代出場
MF
13 岩崎悠人 ６（69分IN）
DF
17 牟田雄祐 —(81分IN)
監督
布部陽功 6.5
取材・文：井芹貴志（フリーライター）
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