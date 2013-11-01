【J２採点】熊本×京都｜京都が10戦無敗に。MOMは全得点に絡んだK・オリス

カテゴリ：Jリーグ

井芹貴志

2017年06月07日

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熊本は全体的に精度が低く…。

J２リーグ・17節
６月５日／19:03／えがお健康スタジアム／4,533人
熊本　０−３　京都
前半 ０−１
後半 ０−２
得点者／熊本＝なし　京都＝K・オリス②(23分、51分)、小屋松(48分)
 
【採点理由】
２得点のほか全得点に絡んだK・オリスをMOMに。京都は闘莉王、吉野、石櫃らの貢献が光った。熊本は全体的に精度が低く、失点後の修正ができなかった。
 
【チーム採点】
熊本　５
京都　６
 
MAN OF THE MATCH
ケヴィン・オリス（京都）
 
【熊本｜選手採点】
GK
21　野村政孝　5.5
 
DF
２　黒木晃平　5.5
４　園田拓也　5.5
５　植田龍仁朗　５
７　片山奨典　5.5
 
MF
20　上里一将　５
22　上原拓郎　5.5（78分OUT）
28　林　祥太　５（75分OUT）
39　嶋田慎太郎　5.5（60分OUT）
 
FW
９　安　柄俊　5.5
11　グスタボ　5.5
 
交代出場
DF
３　イム・ジンウ　６（60分IN）
 
FW
14　田中達也　5.5（75分IN）
 
MF
38　上村周平　-（78分IN）
 
監督
清川浩行　５
 
 
【京都｜選手採点】
GK
１　菅野孝憲　５
 
DF
３　高橋祐治　６
４　田中マルクス闘莉王　6.5
６　本多勇喜　6.5
26　下畠翔吾　６
30　石櫃洋祐　６
 
MF
５　吉野恭平　6.5
18　望月嶺臣　６（81分OUT）
20　伊東　俊　６（69分OUT）
22　小屋松知哉　6.5
 
FW
９　ケヴィン・オリス　７
 
交代出場
MF
13　岩崎悠人　６（69分IN）
 
DF
17　牟田雄祐　—(81分IN)
 
監督
布部陽功　6.5
 
 
取材・文：井芹貴志（フリーライター）

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京都
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