【J２採点】岡山×千葉｜千葉のミスを突いて岡山が勝利

J2リーグ・17節

6月3日/19:03/シティライトスタジアム/9,644人

岡山 2-1 千葉

前半 1-1

後半 1-0

得点者/岡山=片山(45 +3分)、石毛(54分) 千葉=キム・ボムヨン(34分)



【採点理由】

ミスからの2失点を取り返せなかった千葉は全体的に低い採点に。チームとして狙いをもって相手のミスを誘いだし献身的に戦い抜いた岡山は全体的に高い採点に。MOMには泥臭く2得点につなげた片山を選出した。



【チーム採点】

岡山 6

千葉 5



【MAN OF THE MATCH】

片山瑛一(岡山)



【岡山|選手採点】

GK

22 一森 純 6.5



DF

3 久木田紳吾 6

39 篠原弘次郎 6.5

14 喜山康平 6



MF

21 加地 亮 6

5 渡邊一仁 6(41分OUT)

27 塚川考輝 6

17 パク・ヒョンジン 6



FW

8 石毛秀樹 6.5

30 豊川雄太 6.5(81分OUT)

16 関戸健二 6.5



交代出場

FW

19 片山瑛一 6.5(41分IN) MAN OF THE MATCH



FW

20 藤本佳希 -(81分IN)



監督

長澤 徹 6.5



【千葉|選手採点】

GK

23 佐藤優也 4.5



DF

26 岡野 洵 4.5

3 近藤直也 5

37 キム・ボムヨン 5(57分OUT)



MF

6 山本真希 5

7 佐藤勇人 5

28 乾 貴哉 5

14 アランダ 5(57分OUT)

32 高橋壱晟 5(81分OUT)



FW

8 清武功暉 5.5

50 指宿洋史 5



交代出場

MF

10 町田也真人 5(57分IN)



FW

11 船山貴之 5(57分IN)



FW

9 ラリベイ -(81分IN)



監督

フアン・エスナイデル 5