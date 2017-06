【J２採点】岐阜×山形｜殊勲の同点弾で勝点をチームにもたらした中村をMOMにセレクト

J2リーグ・17節

6月3日/18:03/長良川/11,364人

岐阜 1-1 山形

前半 1-0

後半 0-1

得点者/岐阜=大本(23分)

山形=中村(71分)



【採点理由】

岐阜は高いボールポゼッション率を記録し先制するが、追加点を奪えず。一方の山形は中盤の中央を厚くするシステム変更で試合の主導権を取り返した。殊勲の同点弾を決めた中村をMOMにセレクトした。



【チーム採点】

岐阜 6.0

山形 6.0



【MAN OF THE MATCH】

中村 駿(山形)



【岐阜|選手採点】

GK

25 ビクトル 6.0



DF

8 野澤英之 5.5(81分OUT)

15 田森大己 6.5

2 阿部正紀 5.5

16 福村貴幸 6.0



MF

6 シシーニョ 6.0

10 庄司悦大 6.0

28 永島悠史 5.5



FW

17 大本祐槻 6.5(86分OUT)

24 難波宏明 6.0(74分OUT)

11 古橋亨梧 6.5



交代出場

FW

19 クリスチャン 5.5(74分IN)



FW

22 山田晃平 −(81分IN)



FW

7 田中パウロ淳一 −(86分IN)



監督

大木 武 6.0



【山形|選手採点】

GK

1 児玉 剛 6.0



DF

20 茂木力也 6.0

5 菅沼駿哉 5.5

27 高木利弥 6.5



MF

6 山田拓巳 6.5

14 本田拓也 6.5

8 風間宏希 5.5(69分OUT)

2 瀬川和樹 6.0(HT OUT)

9 瀬沼優司 5.5

25 汰木康也 6.0



FW

11 阪野豊史 6.0(84分OUT)



交代出場

FW

39 中山仁斗 6.0(HT IN)



MF

17 中村 駿 6.5(69分IN) MAN OF THE MATCH



FW

26 永藤 歩 −(84分IN)





監督

木山 隆之 6.5



取材・文:小崎仁久(スポーツライター)