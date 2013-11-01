【日本代表】シリア戦のスタメン発表！ CBには昌子を抜擢。今野はインサイドハーフで起用か

６月７日、キリンチャレンジカップのシリア戦に挑む日本代表のスタメンが発表された。



メンバーは以下のとおり。



GK

１ 川島永嗣（メス＝フランス）



DF

３ 昌子源（鹿島）

５ 長友佑都（インテル＝イタリア）

19 酒井宏樹（マルセイユ＝フランス）

22 吉田麻也（サウサンプトン＝イングランド）



MF

10 香川真司（ドルトムント＝ドイツ）

16 山口 蛍（C大阪）

17 今野泰幸（G大阪）



FW

８ 原口元気（ヘルタ・ベルリン＝ドイツ）

14 久保裕也（ヘント＝ベルギー）

15 大迫勇也（ケルン＝ドイツ）



控えメンバー

GK

12 東口順昭（G大阪）

23 中村航輔（柏）



DF

２ 宇賀神友弥（浦和）

13 三浦弦太（G大阪）

20 槙野智章（浦和）

21 酒井高徳（ハンブルク＝ドイツ）



MF

６ 遠藤 航（浦和）

７ 倉田秋（G大阪）

24 井手口陽介（G大阪）

25 加藤恒平（ベロエ・スタラ・ザゴラ＝ブルガリア）



FW

11 乾 貴士（エイバル＝スペイン）

４ 本田圭佑（ミラン＝イタリア）

９ 岡崎慎司（レスター＝イングランド）

18 浅野拓磨（シュツットガルト＝ドイツ）

26 宇佐美貴史（アウクスブルク＝ドイツ）

