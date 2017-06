【J２採点】松本×東京V｜ドロー決着も指揮官対決ではロティーナに軍配

J2リーグ・17節

6月4日/13:00/松本平広域公園総合球技場/12,527人

松本 1-1 東京V

前半 0-0

後半 1-1

得点者/松本=安川(47分) 東京V=安在(83分)



【採点理由】

ドロー決着だったが、難しいアウェーで終盤に追い付いた東京Vを高く評価。高木善の負傷交代で37分から途中出場した梶川は相手守備陣をかく乱したほか、安在の同点弾も素晴らしかった。指揮官対決でも、負傷で交代カードを2枚使わざるを得なかったが、勝点1をもぎとったロティーナ監督に軍配。



【チーム採点】

松本 5.5

東京V 6



【MAN OF THE MATCH】

安在和樹(東京V)



【松本|選手採点】

GK

16 村山智彦 5.5



DF

3 田中隼磨 6

4 飯田真輝 5.5

13 後藤圭太 5.5

31 橋内優也 6

33 安川 有 6(69分OUT)



MF

5 岩間雄大 6

10 工藤浩平 6(76分OUT)

15 宮阪政樹 6



FW

20 石原崇兆 5.5

9 高崎寛之 6(90+2分OUT)



交代出場

DF

6 安藤 淳 5.5(69分 IN)



MF

14 パウリーニョ -(76分IN)



FW

11 三島康平 -(90+2分IN)



監督

反町康治 5



【東京V|選手採点】

GK

1 柴崎貴広 5.5



DF

3 井林 章 5.5

4 畠中槙之輔 5.5

5 平 智広 5.5



MF

2 安西幸輝 6

33 渡辺皓太 6.5(78分OUT)

17 内田達也 6

6 安在和樹 6.5 MAN OF THE MATCH



FW

7 アラン・ピニェイロ 5.5

10 高木善朗 5.5(37分OUT)

9 ドウグラス・ヴィエイラ 5.5



交代出場

MF

32 二川孝広 -(78分IN)(84分OUT)



FW

18 高木大輔 -(84分IN)



FW

38 梶川諒太 6.5(37分IN)



監督

ロティーナ 6.5