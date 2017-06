【J２採点】群馬×徳島｜群馬の高井は４試合連続ゴールならず。MOMはタフな守備が光った徳島の助っ人DF

J2リーグ・17節

6月3日/19:03/正田スタ/4,186人

群馬 0-2 徳島

前半 0-0

後半 0-2

得点者/群馬=なし 徳島=渡(63分)、山﨑(90+3分)



【採点理由】

徳島の守備陣は好印象。なかでも対人戦で強さを発揮したヴァシリェヴィッチの働きは大きかった。また岩尾、前川、カルリーニョスといった中盤も好パフォーマンスを見せた。一方で、カン・スイル、高井といった群馬の攻撃陣は精彩を欠いていた。



【チーム採点】

群馬 5

徳島 6.5



【MAN OF THE MATCH】

ヴァシリェヴィッチ(徳島)



【群馬|選手採点】

GK

1 清水慶記 5



DF

19 一柳夢吾 5.5

36 チェ・ジュンギ 5

16 市川恵多 5(84分OUT)



MF

7 高橋駿太 5.5

9 山岸祐也 5

28 岡庭裕貴 5(69分OUT)

5 阿部 巧 5.5



FW

15 岡田翔平 5.5(77分OUT)

26 高井和馬 5

33 カン・スイル 5



交代出場

MF

8 鈴木崇文 5(69分IN)



FW

10 マテウス -(77分IN)



MF

30 松下裕樹 -(84分IN)



監督

森下仁志 5





【徳島|選手採点】

GK

31 長谷川徹 6.5



DF

27 馬渡和彰 6

3 大﨑玲央 6.5

2 ヴァシリェヴィッチ 7 MAN OF THE MATCH

19 内田裕斗 6



MF

23 前川大河 6.5

6 カルリーニョス 6.5(81分OUT)

8 岩尾 憲 6.5

10 大﨑淳矢 6(78分OUT)



FW

17 山﨑凌吾 6.5

16 渡 大生 7(89分OUT)



交代出場

MF

28 井澤 惇 -(78分IN)



MF

26 杉本太郎 -(81分IN)



FW

18 佐藤晃大 -(89分IN)



監督

リカルド・ロドリゲス 6.5



取材・文:伊藤寿学(フリーライター)