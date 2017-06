【J２採点】水戸×大分｜MOMはパスセンスが光った水戸の橋本。一方の大分はミスが目立ち…

J2リーグ・17節

6月3日/13:03/ケーズデンキスタジアム水戸/3,778人

水戸 2-0 大分

前半 0-0

後半 2-0

得点者/水戸=前田(80分)、林(88分) 大分=なし



【採点理由】

MOMは水戸の橋本。効果的なパスを供給し続け、攻撃にリズムをもたらした。一方で、大分は不用意なボールロストや、決定機逸が目立った。失点の端緒となるミスを犯した上福元と福森は厳しく評価した。



【チーム採点】

水戸 6

大分 5



【MAN OF THE MATCH】

橋本晃司(水戸)



【水戸|選手採点】

GK

21 笠原昂史 6



DF

24 細川淳矢 6.5

25 浜崎拓磨 5.5

33 福井諒司 6



MF

6 内田航平 5(66分OUT)

10 佐藤和弘 6

11 橋本晃司 6.5(81分OUT)MAN OF THE MATCH

14 佐藤 祥 5.5

30 外山 凌 5.5(59分OUT)



FW

8 林 陵平 6.5

38 前田大然 6.5



交代出場

MF

7 船谷圭祐 5.5(59分 IN)



MF

18 白井永地 6(66分IN)



DF

20 今瀬淳也 -(81分IN)



監督

西ヶ谷隆之 6





【大分|選手採点】

GK

21 上福元直人 4.5



DF

5 鈴木義宣 5

4 竹内 彬 5.5

6 福森直也 4.5



MF

14 岸田翔平 5.5

48 川西翔太 5

33 鈴木 惇 5.5

16 山岸 智 5(64分OUT)



FW

9 後藤優介 5

30 吉平 翼 5(57分OUT)

18 伊佐耕平 5(82分OUT)



交代出場

FW

27 三平和司 5.5 (57分IN)



MF

17 國分伸太郎 5.5 (64分IN)



FW

11 林 容平 -(82分IN)



監督

片野坂知宏 5



取材・文:根本靖幸(フリーライター)