【J２採点】千葉×愛媛｜攻守に躍動した佐藤勇がMOM。乾はプロ初ゴールをマーク

カテゴリ：Jリーグ

赤沼圭子

2017年05月29日

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愛媛は狙い通りの形で先制したが……。

J２リーグ・16節
５月27日／15：03／フクダ電子アリーナ／7,647人
千葉　４-２　愛媛
前半 ３-１
後半 １-１
得点者／千葉＝乾（31分）、山本真（38分）、町田（44分）、近藤（64分）　愛媛＝近藤（12分）、小島（74分）
 
【採点理由】
千葉は序盤から決定機を作るなど、良い立ち上がりを見せた。しかし、一瞬の隙を突かれ、12分に失点。それでもアンカーの佐藤勇が攻守に躍動し、チームを引き締めると、乾、山本真、町田が決めて前半のうちに逆転に成功した。一方、狙いどおりの形で先制した愛媛はその後、勢いを失って逆転負けを喫した。
 
【チーム採点】
千葉　６
愛媛　5.5
 
MAN OF THE MATCH
佐藤勇人（千葉）
 
【千葉｜選手採点】
GK
23　佐藤優也　６
 
DF
６　山本真希　6.5
26　岡野　洵　5.5
３　近藤直也　６（72分OUT）
37　キム・ボムヨン　５
 28　乾　貴哉　６（68分OUT）

MF
７　佐藤勇人　6.5 　MAN OF THE MATCH
32　髙橋壱晟　5.5
10　町田也真人　6.5（69分OUT）
 
FW
８　清武功暉　６
50　指宿洋史　６ 

交代出場
DF
17　大久保裕樹　5.5（68分IN）
 
MF
15　熊谷アンドリュー　５（69分IN）
 
FW
11　船山貴之　６（72分IN）
 
監督
フアン・エスナイデル　６
 
【愛媛｜選手採点】
GK
31　パク・ソンス　5.5
 
DF
16　田中裕人　５
23　林堂 眞　5.5
２　浦田延尚　５
 
MF
５　藤田息吹　5.5（54分OUT）
８　小島秀仁　6.5
17　小暮大器　5.5
14　白井康介　６
 
FW
７　近藤貴司　６
18　西田 剛　5.5（HT OUT） 
20　河原和寿　５（59分OUT）　

交代出場
FW
９　有田光希　5.5（HT IN）
 
MF
10　安田晃大　５（54分IN）

FW
15　丹羽詩温　６（59分IN）
 
  監督
間瀬秀一　６
 
取材・文：赤沼圭子（フリーライター）

関連ワード
J2
千葉
愛媛

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