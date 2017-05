【J２採点】千葉×愛媛｜攻守に躍動した佐藤勇がMOM。乾はプロ初ゴールをマーク

J2リーグ・16節

5月27日/15:03/フクダ電子アリーナ/7,647人

千葉 4-2 愛媛

前半 3-1

後半 1-1

得点者/千葉=乾(31分)、山本真(38分)、町田(44分)、近藤(64分) 愛媛=近藤(12分)、小島(74分)



【採点理由】

千葉は序盤から決定機を作るなど、良い立ち上がりを見せた。しかし、一瞬の隙を突かれ、12分に失点。それでもアンカーの佐藤勇が攻守に躍動し、チームを引き締めると、乾、山本真、町田が決めて前半のうちに逆転に成功した。一方、狙いどおりの形で先制した愛媛はその後、勢いを失って逆転負けを喫した。



【チーム採点】

千葉 6

愛媛 5.5



【MAN OF THE MATCH】

佐藤勇人(千葉)



【千葉|選手採点】

GK

23 佐藤優也 6



DF

6 山本真希 6.5

26 岡野 洵 5.5

3 近藤直也 6(72分OUT)

37 キム・ボムヨン 5

28 乾 貴哉 6(68分OUT)



MF

7 佐藤勇人 6.5 MAN OF THE MATCH

32 髙橋壱晟 5.5

10 町田也真人 6.5(69分OUT)



FW

8 清武功暉 6

50 指宿洋史 6



交代出場

DF

17 大久保裕樹 5.5(68分IN)



MF

15 熊谷アンドリュー 5(69分IN)



FW

11 船山貴之 6(72分IN)



監督

フアン・エスナイデル 6



【愛媛|選手採点】

GK

31 パク・ソンス 5.5



DF

16 田中裕人 5

23 林堂 眞 5.5

2 浦田延尚 5



MF

5 藤田息吹 5.5(54分OUT)

8 小島秀仁 6.5

17 小暮大器 5.5

14 白井康介 6



FW

7 近藤貴司 6

18 西田 剛 5.5(HT OUT)

20 河原和寿 5(59分OUT)



交代出場

FW

9 有田光希 5.5(HT IN)



MF

10 安田晃大 5(54分IN)



FW

15 丹羽詩温 6(59分IN)



監督

間瀬秀一 6



取材・文:赤沼圭子(フリーライター)