【J２採点】千葉×愛媛｜攻守に躍動した佐藤勇がMOM。乾はプロ初ゴールをマーク
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月29日
愛媛は狙い通りの形で先制したが……。
J２リーグ・16節
５月27日／15：03／フクダ電子アリーナ／7,647人
千葉 ４-２ 愛媛
前半 ３-１
後半 １-１
得点者／千葉＝乾（31分）、山本真（38分）、町田（44分）、近藤（64分） 愛媛＝近藤（12分）、小島（74分）
【採点理由】
千葉は序盤から決定機を作るなど、良い立ち上がりを見せた。しかし、一瞬の隙を突かれ、12分に失点。それでもアンカーの佐藤勇が攻守に躍動し、チームを引き締めると、乾、山本真、町田が決めて前半のうちに逆転に成功した。一方、狙いどおりの形で先制した愛媛はその後、勢いを失って逆転負けを喫した。
【チーム採点】
千葉 ６
愛媛 5.5
【MAN OF THE MATCH】
佐藤勇人（千葉）
【千葉｜選手採点】
GK
23 佐藤優也 ６
DF
６ 山本真希 6.5
26 岡野 洵 5.5
３ 近藤直也 ６（72分OUT）
37 キム・ボムヨン ５
28 乾 貴哉 ６（68分OUT）
MF
７ 佐藤勇人 6.5 MAN OF THE MATCH
32 髙橋壱晟 5.5
10 町田也真人 6.5（69分OUT）
FW
８ 清武功暉 ６
50 指宿洋史 ６
交代出場
DF
17 大久保裕樹 5.5（68分IN）
MF
15 熊谷アンドリュー ５（69分IN）
FW
11 船山貴之 ６（72分IN）
監督
フアン・エスナイデル ６
【愛媛｜選手採点】
GK
31 パク・ソンス 5.5
DF
16 田中裕人 ５
23 林堂 眞 5.5
２ 浦田延尚 ５
MF
５ 藤田息吹 5.5（54分OUT）
８ 小島秀仁 6.5
17 小暮大器 5.5
14 白井康介 ６
FW
７ 近藤貴司 ６
18 西田 剛 5.5（HT OUT）
20 河原和寿 ５（59分OUT）
交代出場
FW
９ 有田光希 5.5（HT IN）
MF
10 安田晃大 ５（54分IN）
FW
15 丹羽詩温 ６（59分IN）
監督
間瀬秀一 ６
取材・文：赤沼圭子（フリーライター）
５月27日／15：03／フクダ電子アリーナ／7,647人
千葉 ４-２ 愛媛
前半 ３-１
後半 １-１
得点者／千葉＝乾（31分）、山本真（38分）、町田（44分）、近藤（64分） 愛媛＝近藤（12分）、小島（74分）
【採点理由】
千葉は序盤から決定機を作るなど、良い立ち上がりを見せた。しかし、一瞬の隙を突かれ、12分に失点。それでもアンカーの佐藤勇が攻守に躍動し、チームを引き締めると、乾、山本真、町田が決めて前半のうちに逆転に成功した。一方、狙いどおりの形で先制した愛媛はその後、勢いを失って逆転負けを喫した。
【チーム採点】
千葉 ６
愛媛 5.5
【MAN OF THE MATCH】
佐藤勇人（千葉）
【千葉｜選手採点】
GK
23 佐藤優也 ６
DF
６ 山本真希 6.5
26 岡野 洵 5.5
３ 近藤直也 ６（72分OUT）
37 キム・ボムヨン ５
28 乾 貴哉 ６（68分OUT）
MF
７ 佐藤勇人 6.5 MAN OF THE MATCH
32 髙橋壱晟 5.5
10 町田也真人 6.5（69分OUT）
FW
８ 清武功暉 ６
50 指宿洋史 ６
交代出場
DF
17 大久保裕樹 5.5（68分IN）
MF
15 熊谷アンドリュー ５（69分IN）
FW
11 船山貴之 ６（72分IN）
監督
フアン・エスナイデル ６
【愛媛｜選手採点】
GK
31 パク・ソンス 5.5
DF
16 田中裕人 ５
23 林堂 眞 5.5
２ 浦田延尚 ５
MF
５ 藤田息吹 5.5（54分OUT）
８ 小島秀仁 6.5
17 小暮大器 5.5
14 白井康介 ６
FW
７ 近藤貴司 ６
18 西田 剛 5.5（HT OUT）
20 河原和寿 ５（59分OUT）
交代出場
FW
９ 有田光希 5.5（HT IN）
MF
10 安田晃大 ５（54分IN）
FW
15 丹羽詩温 ６（59分IN）
監督
間瀬秀一 ６
取材・文：赤沼圭子（フリーライター）