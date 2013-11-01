【J２採点】千葉×愛媛｜攻守に躍動した佐藤勇がMOM。乾はプロ初ゴールをマーク

J２リーグ・16節

５月27日／15：03／フクダ電子アリーナ／7,647人

千葉 ４-２ 愛媛

前半 ３-１

後半 １-１

得点者／千葉＝乾（31分）、山本真（38分）、町田（44分）、近藤（64分） 愛媛＝近藤（12分）、小島（74分）



【採点理由】

千葉は序盤から決定機を作るなど、良い立ち上がりを見せた。しかし、一瞬の隙を突かれ、12分に失点。それでもアンカーの佐藤勇が攻守に躍動し、チームを引き締めると、乾、山本真、町田が決めて前半のうちに逆転に成功した。一方、狙いどおりの形で先制した愛媛はその後、勢いを失って逆転負けを喫した。



【チーム採点】

千葉 ６

愛媛 5.5



【MAN OF THE MATCH】

佐藤勇人（千葉）



【千葉｜選手採点】

GK

23 佐藤優也 ６



DF

６ 山本真希 6.5

26 岡野 洵 5.5

３ 近藤直也 ６（72分OUT）

37 キム・ボムヨン ５

28 乾 貴哉 ６（68分OUT）



MF

７ 佐藤勇人 6.5 MAN OF THE MATCH

32 髙橋壱晟 5.5

10 町田也真人 6.5（69分OUT）



FW

８ 清武功暉 ６

50 指宿洋史 ６



交代出場

DF

17 大久保裕樹 5.5（68分IN）



MF

15 熊谷アンドリュー ５（69分IN）



FW

11 船山貴之 ６（72分IN）



監督

フアン・エスナイデル ６



【愛媛｜選手採点】

GK

31 パク・ソンス 5.5



DF

16 田中裕人 ５

23 林堂 眞 5.5

２ 浦田延尚 ５



MF

５ 藤田息吹 5.5（54分OUT）

８ 小島秀仁 6.5

17 小暮大器 5.5

14 白井康介 ６



FW

７ 近藤貴司 ６

18 西田 剛 5.5（HT OUT）

20 河原和寿 ５（59分OUT）



交代出場

FW

９ 有田光希 5.5（HT IN）



MF

10 安田晃大 ５（54分IN）



FW

15 丹羽詩温 ６（59分IN）



監督

間瀬秀一 ６



取材・文：赤沼圭子（フリーライター）