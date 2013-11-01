【J２採点】徳島×讃岐｜後半怒涛の反撃、しかし渡の同点ゴールがやっと…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年05月29日

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フィニッシュの精度の低さは深刻。

J２リーグ・16節
５月27日／16：03／鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム／5,409人
徳島　１-１　讃岐
前半 ０-１
後半 １-０
得点者／徳島＝渡（51分）　讃岐＝西（36分）
 
【採点理由】
徳島は立ち上がりからテンポが悪く、狙いどおりの試合運びをできず。ドローに終わった。讃岐だが、こちらは狙いどおりに堅く守り、カウンターから先制して優位に試合を進めた。
 
【チーム採点】
徳島　5.5
讃岐　６
 
【MAN OF THE MATCH
西 弘則（讃岐）
 
【徳島｜選手採点】
GK
31　長谷川徹　5.5
 
DF
４　藤原広太朗　６
２　ヴァシリェヴィッチ　６
15　井筒陸也　６（HT OUT）
 
MF
17　山﨑凌吾　６
８　岩尾　憲　5.5
６　カルリーニョス　5.5（87分OUT）
27　馬渡和彰　5.5
 
FW 
23　前川大河　5.5
26　杉本太郎　5.5（71分OUT）
16　渡　大生　６
 
交代出場
MF
19　内田裕斗　６（HT IN）
 
MF
７　木村祐志　5.5（71分IN）
 
FW
18　佐藤晃大　－（87分IN）
 
監督
リカルド・ロドリゲス　5.5
 
【讃岐｜選手採点】
GK
１　清水健太　６
 
DF
23　西　弘則　6.5（88分OUT）
30　エブソン　６
17　李　栄直　６
10　高木和正　６
 
MF
11　馬場賢治　６
７　永田亮太　６
５　渡邉大剛　5.5（75分OUT）
19　仲間隼斗　６


FW
20　原　一樹　６
８　大沢朋也　5.5（81分OUT）
 
交代出場
MF
15　綱田大志　６（75分IN）
 
MF
26　山本翔平　－（81分IN）
 
DF
22　武田有祐　－（88分IN）
 
監督
北野　誠　６


取材・文：松下浩太郎（フリーライター）
 

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徳島
讃岐

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