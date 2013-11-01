【J２採点】徳島×讃岐｜後半怒涛の反撃、しかし渡の同点ゴールがやっと…
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月29日
フィニッシュの精度の低さは深刻。
J２リーグ・16節
５月27日／16：03／鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム／5,409人
徳島 １-１ 讃岐
前半 ０-１
後半 １-０
得点者／徳島＝渡（51分） 讃岐＝西（36分）
【採点理由】
徳島は立ち上がりからテンポが悪く、狙いどおりの試合運びをできず。ドローに終わった。讃岐だが、こちらは狙いどおりに堅く守り、カウンターから先制して優位に試合を進めた。
【チーム採点】
徳島 5.5
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
西 弘則（讃岐）
【徳島｜選手採点】
GK
31 長谷川徹 5.5
DF
４ 藤原広太朗 ６
２ ヴァシリェヴィッチ ６
15 井筒陸也 ６（HT OUT）
MF
17 山﨑凌吾 ６
８ 岩尾 憲 5.5
６ カルリーニョス 5.5（87分OUT）
27 馬渡和彰 5.5
FW
23 前川大河 5.5
26 杉本太郎 5.5（71分OUT）
16 渡 大生 ６
交代出場
MF
19 内田裕斗 ６（HT IN）
MF
７ 木村祐志 5.5（71分IN）
FW
18 佐藤晃大 －（87分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス 5.5
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 ６
DF
23 西 弘則 6.5（88分OUT）
30 エブソン ６
17 李 栄直 ６
10 高木和正 ６
MF
11 馬場賢治 ６
７ 永田亮太 ６
５ 渡邉大剛 5.5（75分OUT）
19 仲間隼斗 ６
FW
20 原 一樹 ６
８ 大沢朋也 5.5（81分OUT）
交代出場
MF
15 綱田大志 ６（75分IN）
MF
26 山本翔平 －（81分IN）
DF
22 武田有祐 －（88分IN）
監督
北野 誠 ６
取材・文：松下浩太郎（フリーライター）
５月27日／16：03／鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム／5,409人
徳島 １-１ 讃岐
前半 ０-１
後半 １-０
得点者／徳島＝渡（51分） 讃岐＝西（36分）
【採点理由】
徳島は立ち上がりからテンポが悪く、狙いどおりの試合運びをできず。ドローに終わった。讃岐だが、こちらは狙いどおりに堅く守り、カウンターから先制して優位に試合を進めた。
【チーム採点】
徳島 5.5
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
西 弘則（讃岐）
【徳島｜選手採点】
GK
31 長谷川徹 5.5
DF
４ 藤原広太朗 ６
２ ヴァシリェヴィッチ ６
15 井筒陸也 ６（HT OUT）
MF
17 山﨑凌吾 ６
８ 岩尾 憲 5.5
６ カルリーニョス 5.5（87分OUT）
27 馬渡和彰 5.5
FW
23 前川大河 5.5
26 杉本太郎 5.5（71分OUT）
16 渡 大生 ６
交代出場
MF
19 内田裕斗 ６（HT IN）
MF
７ 木村祐志 5.5（71分IN）
FW
18 佐藤晃大 －（87分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス 5.5
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 ６
DF
23 西 弘則 6.5（88分OUT）
30 エブソン ６
17 李 栄直 ６
10 高木和正 ６
MF
11 馬場賢治 ６
７ 永田亮太 ６
５ 渡邉大剛 5.5（75分OUT）
19 仲間隼斗 ６
FW
20 原 一樹 ６
８ 大沢朋也 5.5（81分OUT）
交代出場
MF
15 綱田大志 ６（75分IN）
MF
26 山本翔平 －（81分IN）
DF
22 武田有祐 －（88分IN）
監督
北野 誠 ６
取材・文：松下浩太郎（フリーライター）