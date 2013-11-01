【J２採点】徳島×讃岐｜後半怒涛の反撃、しかし渡の同点ゴールがやっと…

J２リーグ・16節

５月27日／16：03／鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム／5,409人

徳島 １-１ 讃岐

前半 ０-１

後半 １-０

得点者／徳島＝渡（51分） 讃岐＝西（36分）



【採点理由】

徳島は立ち上がりからテンポが悪く、狙いどおりの試合運びをできず。ドローに終わった。讃岐だが、こちらは狙いどおりに堅く守り、カウンターから先制して優位に試合を進めた。



【チーム採点】

徳島 5.5

讃岐 ６



【MAN OF THE MATCH】

西 弘則（讃岐）



【徳島｜選手採点】

GK

31 長谷川徹 5.5



DF

４ 藤原広太朗 ６

２ ヴァシリェヴィッチ ６

15 井筒陸也 ６（HT OUT）



MF

17 山﨑凌吾 ６

８ 岩尾 憲 5.5

６ カルリーニョス 5.5（87分OUT）

27 馬渡和彰 5.5



FW

23 前川大河 5.5

26 杉本太郎 5.5（71分OUT）

16 渡 大生 ６



交代出場

MF

19 内田裕斗 ６（HT IN）



MF

７ 木村祐志 5.5（71分IN）



FW

18 佐藤晃大 －（87分IN）



監督

リカルド・ロドリゲス 5.5



【讃岐｜選手採点】

GK

１ 清水健太 ６



DF

23 西 弘則 6.5（88分OUT）

30 エブソン ６

17 李 栄直 ６

10 高木和正 ６



MF

11 馬場賢治 ６

７ 永田亮太 ６

５ 渡邉大剛 5.5（75分OUT）

19 仲間隼斗 ６





FW

20 原 一樹 ６

８ 大沢朋也 5.5（81分OUT）



交代出場

MF

15 綱田大志 ６（75分IN）



MF

26 山本翔平 －（81分IN）



DF

22 武田有祐 －（88分IN）



監督

北野 誠 ６





取材・文：松下浩太郎（フリーライター）

