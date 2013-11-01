【J２採点】湘南×山形│中山の土壇場ゴールで山形が劇的勝利
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月29日
身を挺してゴールを守った菅沼をMOMに選出。
J２リーグ・16節
５月27日／16：03／Shonan BMW スタジアム平塚／9,118人
湘南 ０-１ 山形
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／湘南＝なし 山形＝中山（90＋２分）
【採点理由】
リトリートしてカウンターやセットプレーからチャンスを見出した山形。MOMはゴール前で身を挺して無失点に貢献した菅沼を選んだ。粘り強い守備が、土壇場の決勝点を呼び込んだ。
【チーム採点】
湘南 5.5
山形 6.5
【MAN OF THE MATCH】
菅沼駿哉（山形）
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 ６
DF
36 岡本拓也 5.5
13 山根視来 5.5
４ アンドレ・バイア 5.5
28 石原広教 ６
MF
２ 菊地俊介 5.5
16 齊藤未月 ５（HT OUT）
５ 秋野央樹 ６
６ 石川俊輝 5.5
FW
15 野田隆之介 5.5（63分OUT）
８ 山田直輝 5.5（80分OUT）
交代出場
FW
９ ジネイ 5.5（HT IN）
FW
19 表原玄太 5.5（63分IN）
MF
17 端戸 仁 ―（80分IN）
監督
曺 貴裁 5.5
【山形｜選手採点】
GK
１ 児玉 剛 ６
DF
20 茂木力也 ６
５ 菅沼駿哉 6.5 MAN OF THE MATCH
27 高木利弥 6.5
MF
６ 山田拓巳 ６（60分OUT）
14 本田拓也 ６
８ 風間宏希 ６（85分OUT）
２ 瀬川和樹 ６
９ 瀬沼優司 6.5
FW
25 汰木康也 ６
11 阪野豊史 ６（75分OUT）
交代出場
FW
26 永藤 歩 ６（60分IN）
FW
39 中山仁斗 6.5（75分IN）
MF
17 中村 駿 ―（85分IN）
監督
木山隆之 6.5
取材・文：隈元大吾（フリーライター）
５月27日／16：03／Shonan BMW スタジアム平塚／9,118人
湘南 ０-１ 山形
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／湘南＝なし 山形＝中山（90＋２分）
【採点理由】
リトリートしてカウンターやセットプレーからチャンスを見出した山形。MOMはゴール前で身を挺して無失点に貢献した菅沼を選んだ。粘り強い守備が、土壇場の決勝点を呼び込んだ。
【チーム採点】
湘南 5.5
山形 6.5
【MAN OF THE MATCH】
菅沼駿哉（山形）
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 ６
DF
36 岡本拓也 5.5
13 山根視来 5.5
４ アンドレ・バイア 5.5
28 石原広教 ６
MF
２ 菊地俊介 5.5
16 齊藤未月 ５（HT OUT）
５ 秋野央樹 ６
６ 石川俊輝 5.5
FW
15 野田隆之介 5.5（63分OUT）
８ 山田直輝 5.5（80分OUT）
交代出場
FW
９ ジネイ 5.5（HT IN）
FW
19 表原玄太 5.5（63分IN）
MF
17 端戸 仁 ―（80分IN）
監督
曺 貴裁 5.5
【山形｜選手採点】
GK
１ 児玉 剛 ６
DF
20 茂木力也 ６
５ 菅沼駿哉 6.5 MAN OF THE MATCH
27 高木利弥 6.5
MF
６ 山田拓巳 ６（60分OUT）
14 本田拓也 ６
８ 風間宏希 ６（85分OUT）
２ 瀬川和樹 ６
９ 瀬沼優司 6.5
FW
25 汰木康也 ６
11 阪野豊史 ６（75分OUT）
交代出場
FW
26 永藤 歩 ６（60分IN）
FW
39 中山仁斗 6.5（75分IN）
MF
17 中村 駿 ―（85分IN）
監督
木山隆之 6.5
取材・文：隈元大吾（フリーライター）