【J２採点】湘南×山形│中山の土壇場ゴールで山形が劇的勝利

J２リーグ・16節

５月27日／16：03／Shonan BMW スタジアム平塚／9,118人

湘南 ０-１ 山形

前半 ０-０

後半 ０-１

得点者／湘南＝なし 山形＝中山（90＋２分）



【採点理由】

リトリートしてカウンターやセットプレーからチャンスを見出した山形。MOMはゴール前で身を挺して無失点に貢献した菅沼を選んだ。粘り強い守備が、土壇場の決勝点を呼び込んだ。



【チーム採点】

湘南 5.5

山形 6.5



【MAN OF THE MATCH】

菅沼駿哉（山形）



【湘南｜選手採点】

GK

１ 秋元陽太 ６



DF

36 岡本拓也 5.5

13 山根視来 5.5

４ アンドレ・バイア 5.5

28 石原広教 ６



MF

２ 菊地俊介 5.5

16 齊藤未月 ５（HT OUT）

５ 秋野央樹 ６

６ 石川俊輝 5.5



FW

15 野田隆之介 5.5（63分OUT）

８ 山田直輝 5.5（80分OUT）



交代出場

FW

９ ジネイ 5.5（HT IN）



FW

19 表原玄太 5.5（63分IN）



MF

17 端戸 仁 ―（80分IN）



監督

曺 貴裁 5.5



【山形｜選手採点】

GK

１ 児玉 剛 ６



DF

20 茂木力也 ６

５ 菅沼駿哉 6.5 MAN OF THE MATCH

27 高木利弥 6.5



MF

６ 山田拓巳 ６（60分OUT）

14 本田拓也 ６

８ 風間宏希 ６（85分OUT）

２ 瀬川和樹 ６

９ 瀬沼優司 6.5



FW

25 汰木康也 ６

11 阪野豊史 ６（75分OUT）



交代出場

FW

26 永藤 歩 ６（60分IN）



FW

39 中山仁斗 6.5（75分IN）



MF

17 中村 駿 ―（85分IN）



監督

木山隆之 6.5



取材・文：隈元大吾（フリーライター）