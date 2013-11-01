【J２採点】湘南×山形│中山の土壇場ゴールで山形が劇的勝利

カテゴリ：Jリーグ

隈元大吾

2017年05月29日

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身を挺してゴールを守った菅沼をMOMに選出。

J２リーグ・16節
５月27日／16：03／Shonan BMW スタジアム平塚／9,118人
湘南　０-１　山形
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／湘南＝なし　山形＝中山（90＋２分）
 
【採点理由】
リトリートしてカウンターやセットプレーからチャンスを見出した山形。MOMはゴール前で身を挺して無失点に貢献した菅沼を選んだ。粘り強い守備が、土壇場の決勝点を呼び込んだ。
 
【チーム採点】
湘南　5.5
山形　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
菅沼駿哉（山形）
 
【湘南｜選手採点】
GK
１　秋元陽太　６
 
DF
36　岡本拓也　5.5
13　山根視来　5.5
４　アンドレ・バイア　5.5
28　石原広教　６
 
MF
２　菊地俊介　5.5
16　齊藤未月　５（HT OUT）
５　秋野央樹　６
６　石川俊輝　5.5
 
FW
15　野田隆之介　5.5（63分OUT）
８　山田直輝　5.5（80分OUT）
 
交代出場
FW
９　ジネイ　5.5（HT IN）
 
FW
19　表原玄太　5.5（63分IN）
 
MF
17　端戸　仁　―（80分IN）
 
監督
曺 貴裁　5.5
 
【山形｜選手採点】
GK
１　児玉　剛　６
 
DF
20　茂木力也　６
５　菅沼駿哉　6.5　MAN OF THE MATCH
27　高木利弥　6.5
 
MF
６　山田拓巳　６（60分OUT）
14　本田拓也　６
８　風間宏希　６（85分OUT）
２　瀬川和樹　６
９　瀬沼優司　6.5
 
FW
25　汰木康也　６
11　阪野豊史　６（75分OUT）
 
交代出場
FW
26　永藤　歩　６（60分IN）
 
FW
39　中山仁斗　6.5（75分IN）
 
MF
17　中村　駿　―（85分IN）
 
監督
木山隆之　6.5
 
取材・文：隈元大吾（フリーライター）

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