【J２採点】湘南×山形│中山の土壇場ゴールで山形が劇的勝利

J2リーグ・16節

5月27日/16:03/Shonan BMW スタジアム平塚/9,118人

湘南 0-1 山形

前半 0-0

後半 0-1

得点者/湘南=なし 山形=中山(90+2分)



【採点理由】

リトリートしてカウンターやセットプレーからチャンスを見出した山形。MOMはゴール前で身を挺して無失点に貢献した菅沼を選んだ。粘り強い守備が、土壇場の決勝点を呼び込んだ。



【チーム採点】

湘南 5.5

山形 6.5



【MAN OF THE MATCH】

菅沼駿哉(山形)



【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 6



DF

36 岡本拓也 5.5

13 山根視来 5.5

4 アンドレ・バイア 5.5

28 石原広教 6



MF

2 菊地俊介 5.5

16 齊藤未月 5(HT OUT)

5 秋野央樹 6

6 石川俊輝 5.5



FW

15 野田隆之介 5.5(63分OUT)

8 山田直輝 5.5(80分OUT)



交代出場

FW

9 ジネイ 5.5(HT IN)



FW

19 表原玄太 5.5(63分IN)



MF

17 端戸 仁 ―(80分IN)



監督

曺 貴裁 5.5



【山形|選手採点】

GK

1 児玉 剛 6



DF

20 茂木力也 6

5 菅沼駿哉 6.5 MAN OF THE MATCH

27 高木利弥 6.5



MF

6 山田拓巳 6(60分OUT)

14 本田拓也 6

8 風間宏希 6(85分OUT)

2 瀬川和樹 6

9 瀬沼優司 6.5



FW

25 汰木康也 6

11 阪野豊史 6(75分OUT)



交代出場

FW

26 永藤 歩 6(60分IN)



FW

39 中山仁斗 6.5(75分IN)



MF

17 中村 駿 ―(85分IN)



監督

木山隆之 6.5



取材・文:隈元大吾(フリーライター)