【総体・出場校一覧】エース高橋が躍動！鹿児島は神村学園が６年ぶりに凱歌

カテゴリ：高校・ユース・その他

高校サッカーダイジェスト編集部

2017年05月27日

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エースの高橋が殊勲弾。鹿児島実との激闘を制す。

インターハイ出場は６年ぶりとなる神村学園。攻撃的なスタイルを貫き、全国での飛躍を誓う。写真：安藤隆

決勝点を挙げたのは、エースの高橋（右端）。Ｊスカウトが注目する、2017年高校サッカー界の目玉のひとり。写真：安藤隆

　５月27日、インターハイ（高校総体）・鹿児島県予選の決勝が行なわれ、神村学園と鹿児島実の強豪同士が激突。前半31分にエースで主将のFW高橋大悟が挙げたゴールを守り抜き、神村学園が凱歌を上げた。６年ぶり４回目の本大会出場だ。

　今年のインターハイ本大会は宮城県内各地で開催され、７月28日に開幕、８月４日に決勝戦を迎える（女子は７月30日～８月４日）。出場枠は男子が55チームで、女子が16チーム。６月下旬まで、全国各地で出場権を懸けた熱きバトルが繰り広げられる。

　出場決定校および各地区予選決勝の日程は、以下の通り。

平成29年度インターハイ　男子出場校一覧
北海道　準決勝・決勝／ともに６月16日（金）※２枠
青　森　決勝／６月５日（月）
岩　手　決勝／６月５日（月）
秋　田　決勝／６月５日（月）
宮　城　準決勝／６月４日（日）、決勝／６月５日（月）※２枠
山　形　決勝／６月４日（日）
福　島  決勝／６月３日（土）   
茨　城  決勝／６月28日（水）  
栃　木  決勝／６月25日（日）  
群　馬  決勝／６月18日（日）  
埼　玉　準決勝／６月24日（土）、決勝／６月25日（日）※２枠
千　葉　準決勝／６月17日（土）、決勝／６月18日（日）※２枠
東　京　準決勝／６月24日（土）、決勝／６月25日（日）※２枠    
神奈川　準決勝／６月17日（土）、決勝／６月18日（日）※２枠    
山　梨　決勝／６月18日（日）  
新　潟　決勝／６月４日（日）   
長　野　決勝／６月４日（日）   
富　山　決勝／６月４日（日）   
石　川　決勝／６月５日（月）   
福　井　決勝／６月４日（日）   
静　岡　決勝／６月４日（日）   
愛　知　決勝リーグ／５月27日（土）、28日（日）、６月３日（土）
　　　　名経大高蔵、東邦、大同大大同、中京大中京が参加　※２枠
岐　阜　決勝／６月３日（土）   
三　重　決勝／５月28日（土）　宇治山田商vs三重
滋　賀　決勝／６月３日（土）
京　都　決勝／６月４日（日）　京都橘vs京都学園   
奈　良　決勝／６月４日（日）   
和歌山　決勝／６月４日（日）   
大　阪　決勝リーグ／５月28日（日）、６月３日（土）、４日（日）
　　　　東海大仰星、履正社、大阪桐蔭、阪南大高が参加　※２枠
兵　庫　決勝／６月11日（日）  
鳥　取　決勝／６月11日（日）  
島　根　決勝／６月３日（土）   
岡　山　決勝／６月11日（日）  
広　島　決勝／６月11日（日）  
山　口　決勝／６月11日（日）  
香　川　決勝／６月10日（土）  
徳　島　決勝／６月５日（月）   
愛　媛　決勝／６月10日（土）  
高　知　明徳義塾（２年ぶり９回目の出場）
福　岡　決勝／６月４日（日）   
佐　賀　決勝／６月６日（火）   
長　崎　決勝／６月９日（金）   
大　分　決勝／６月５日（月）   
熊　本　決勝／６月６日（火）   
宮　崎　決勝／６月３日（土）   
鹿児島　神村学園（６年ぶり４回目の出場）
沖　縄　決勝／６月３日（土）   
 
平成29年度インターハイ　女子・地域予選一覧
北海道　北海道大会／６月14日（水）～17日（土）
東　北　東北大会（岩手）／６月16日（金）～19日（月）
　　　　※東北は２枠のほか、開催地枠（宮城）があり
関　東　関東大会（埼玉）／６月３日（土）～５日（月）※３枠       
東　海　東海大会（三重）／６月17日（土）・18日（日）※２枠     
北信越　北信越大会（石川）／６月16日（金）～18日（日）
関　西　近畿大会（和歌山）／６月上旬に開催予定　※２枠 
中　国　中国大会（島根）／６月17日（土）～19日（月）
四　国　四国大会（徳島）／６月17日（土）・18日（日）
九　州　九州大会（大分）／６月17日（土）～19日（月）※２枠

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