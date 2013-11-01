【総体・出場校一覧】エース高橋が躍動！鹿児島は神村学園が６年ぶりに凱歌

インターハイ出場は６年ぶりとなる神村学園。攻撃的なスタイルを貫き、全国での飛躍を誓う。写真：安藤隆

５月27日、インターハイ（高校総体）・鹿児島県予選の決勝が行なわれ、神村学園と鹿児島実の強豪同士が激突。前半31分にエースで主将のFW高橋大悟が挙げたゴールを守り抜き、神村学園が凱歌を上げた。６年ぶり４回目の本大会出場だ。



今年のインターハイ本大会は宮城県内各地で開催され、７月28日に開幕、８月４日に決勝戦を迎える（女子は７月30日～８月４日）。出場枠は男子が55チームで、女子が16チーム。６月下旬まで、全国各地で出場権を懸けた熱きバトルが繰り広げられる。



出場決定校および各地区予選決勝の日程は、以下の通り。



平成29年度インターハイ 男子出場校一覧

北海道 準決勝・決勝／ともに６月16日（金）※２枠

青 森 決勝／６月５日（月）

岩 手 決勝／６月５日（月）

秋 田 決勝／６月５日（月）

宮 城 準決勝／６月４日（日）、決勝／６月５日（月）※２枠

山 形 決勝／６月４日（日）

福 島 決勝／６月３日（土）

茨 城 決勝／６月28日（水）

栃 木 決勝／６月25日（日）

群 馬 決勝／６月18日（日）

埼 玉 準決勝／６月24日（土）、決勝／６月25日（日）※２枠

千 葉 準決勝／６月17日（土）、決勝／６月18日（日）※２枠

東 京 準決勝／６月24日（土）、決勝／６月25日（日）※２枠

神奈川 準決勝／６月17日（土）、決勝／６月18日（日）※２枠

山 梨 決勝／６月18日（日）

新 潟 決勝／６月４日（日）

長 野 決勝／６月４日（日）

富 山 決勝／６月４日（日）

石 川 決勝／６月５日（月）

福 井 決勝／６月４日（日）

静 岡 決勝／６月４日（日）

愛 知 決勝リーグ／５月27日（土）、28日（日）、６月３日（土）

名経大高蔵、東邦、大同大大同、中京大中京が参加 ※２枠

岐 阜 決勝／６月３日（土）

三 重 決勝／５月28日（土） 宇治山田商vs三重

滋 賀 決勝／６月３日（土）

京 都 決勝／６月４日（日） 京都橘vs京都学園

奈 良 決勝／６月４日（日）

和歌山 決勝／６月４日（日）

大 阪 決勝リーグ／５月28日（日）、６月３日（土）、４日（日）

東海大仰星、履正社、大阪桐蔭、阪南大高が参加 ※２枠

兵 庫 決勝／６月11日（日）

鳥 取 決勝／６月11日（日）

島 根 決勝／６月３日（土）

岡 山 決勝／６月11日（日）

広 島 決勝／６月11日（日）

山 口 決勝／６月11日（日）

香 川 決勝／６月10日（土）

徳 島 決勝／６月５日（月）

愛 媛 決勝／６月10日（土）

高 知 明徳義塾（２年ぶり９回目の出場）

福 岡 決勝／６月４日（日）

佐 賀 決勝／６月６日（火）

長 崎 決勝／６月９日（金）

大 分 決勝／６月５日（月）

熊 本 決勝／６月６日（火）

宮 崎 決勝／６月３日（土）

鹿児島 神村学園（６年ぶり４回目の出場）

沖 縄 決勝／６月３日（土）



平成29年度インターハイ 女子・地域予選一覧

北海道 北海道大会／６月14日（水）～17日（土）

東 北 東北大会（岩手）／６月16日（金）～19日（月）

※東北は２枠のほか、開催地枠（宮城）があり

関 東 関東大会（埼玉）／６月３日（土）～５日（月）※３枠

東 海 東海大会（三重）／６月17日（土）・18日（日）※２枠

北信越 北信越大会（石川）／６月16日（金）～18日（日）

関 西 近畿大会（和歌山）／６月上旬に開催予定 ※２枠

中 国 中国大会（島根）／６月17日（土）～19日（月）

四 国 四国大会（徳島）／６月17日（土）・18日（日）

九 州 九州大会（大分）／６月17日（土）～19日（月）※２枠