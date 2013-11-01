【J２採点】岐阜×長崎｜計８ゴールが生まれた壮絶な打ち合いは痛み分け

J２リーグ・15節

５月21日／19：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／4,475人

岐阜 ４-４ 長崎

前半 １-２

後半 ３-２

得点者／岐阜＝難波（44分）、古橋（64分）、クリスチャン（87分）、田森（90+5分）、長崎＝木村②（24分、42分）、飯尾（51分）、翁長（86分）



【採点理由】

長崎はDFに厚みを持たせスペースを消し、岐阜のサイド攻撃をケア。最終的に追いつかれたがイメージ通りのゲーム。岐阜はミスからの失点を重ね今季最多得点をふいにした。ただしドローにしたことは評価。



【チーム採点】

岐阜 ６

長崎 ６



【MAN OF THE MATCH】

田森大己（岐阜）



【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 5.5



DF

17 大本祐槻 5.5（74分OUT）

15 田森大己 6.5 MAN OF THE MATCH

２ 阿部正紀 ５

16 福村貴幸 ５



MF

６ シシーニョ ６

10 庄司悦大 6.5

28 永島悠史 5.5（84分OUT）



FW

22 山田晃平 5.5（53分OUT）

24 難波宏明 ６

11 古橋亨梧 6.5



交代出場

FW

９ クリスチャン 6.5（53分IN）



FW

７ 田中パウロ淳一 5.5（74分IN）



MF

23 小野悠斗 ―（84分IN）



監督

大木 武 ６





【長崎｜選手採点】

GK

１ 増田卓也 5.5



DF

13 乾 大知 5.5

４ 髙杉亮太 5.5

23 北谷史孝 ６（78分OUT）



MF

15 島田 譲 6.5

３ 飯尾竜太朗 6.5

６ 前田悠佑 ６（HT OUT）

16 宮本航汰 5.5

28 翁長 聖 5.5



FW

８ 木村 祐 6.5（68分OUT）

19 澤田 崇 ６



交代出場

MF

17 古部健太 5.5（HT IN）



FW

９ ファンマ ６（68分IN）



DF

２ 田代真一 5.5（78分IN）



監督

高木琢也 ６





取材・文：小崎仁久（スポーツライター）

