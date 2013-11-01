【J２採点】岐阜×長崎｜計８ゴールが生まれた壮絶な打ち合いは痛み分け

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年05月24日

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長崎は７位、岐阜は11位に。

J２リーグ・15節
５月21日／19：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／4,475人
岐阜　４-４　長崎
前半 １-２
後半 ３-２
得点者／岐阜＝難波（44分）、古橋（64分）、クリスチャン（87分）、田森（90+5分）、長崎＝木村②（24分、42分）、飯尾（51分）、翁長（86分）
 
【採点理由】
　長崎はDFに厚みを持たせスペースを消し、岐阜のサイド攻撃をケア。最終的に追いつかれたがイメージ通りのゲーム。岐阜はミスからの失点を重ね今季最多得点をふいにした。ただしドローにしたことは評価。
 
【チーム採点】
岐阜　６
長崎　６
 
【MAN OF THE MATCH
田森大己（岐阜）
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　5.5
 
DF
17　大本祐槻　5.5（74分OUT）
15　田森大己　6.5　MAN OF THE MATCH
２　阿部正紀　５
16　福村貴幸　５
 
MF
６　シシーニョ　６
10　庄司悦大　6.5
28　永島悠史　5.5（84分OUT）
 
FW
22　山田晃平　5.5（53分OUT）
24　難波宏明　６
11　古橋亨梧　6.5
 
交代出場
FW
９　クリスチャン　6.5（53分IN）
 
FW
７　田中パウロ淳一　5.5（74分IN）
 
MF
23　小野悠斗　―（84分IN）
 
監督
大木　武　６
 

【長崎｜選手採点】
GK
１　増田卓也　5.5
 
DF
13　乾　大知　5.5
４　髙杉亮太　5.5
23　北谷史孝　６（78分OUT）
 
MF
15　島田　譲　6.5
３　飯尾竜太朗　6.5
６　前田悠佑　６（HT OUT）
16　宮本航汰　5.5
28　翁長　聖　5.5
 
FW
８　木村　祐　6.5（68分OUT）
19　澤田　崇　６
 
交代出場
MF
17　古部健太　5.5（HT IN）
 
FW
９　ファンマ　６（68分IN）
 
DF
２　田代真一　5.5（78分IN）
 
監督
高木琢也　６
 
 
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）
 

関連ワード
J2
岐阜
長崎

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