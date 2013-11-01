【J２採点】岐阜×長崎｜計８ゴールが生まれた壮絶な打ち合いは痛み分け
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月24日
長崎は７位、岐阜は11位に。
J２リーグ・15節
５月21日／19：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／4,475人
岐阜 ４-４ 長崎
前半 １-２
後半 ３-２
得点者／岐阜＝難波（44分）、古橋（64分）、クリスチャン（87分）、田森（90+5分）、長崎＝木村②（24分、42分）、飯尾（51分）、翁長（86分）
【採点理由】
長崎はDFに厚みを持たせスペースを消し、岐阜のサイド攻撃をケア。最終的に追いつかれたがイメージ通りのゲーム。岐阜はミスからの失点を重ね今季最多得点をふいにした。ただしドローにしたことは評価。
【チーム採点】
岐阜 ６
長崎 ６
【MAN OF THE MATCH】
田森大己（岐阜）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
17 大本祐槻 5.5（74分OUT）
15 田森大己 6.5 MAN OF THE MATCH
２ 阿部正紀 ５
16 福村貴幸 ５
MF
６ シシーニョ ６
10 庄司悦大 6.5
28 永島悠史 5.5（84分OUT）
FW
22 山田晃平 5.5（53分OUT）
24 難波宏明 ６
11 古橋亨梧 6.5
交代出場
FW
９ クリスチャン 6.5（53分IN）
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5（74分IN）
MF
23 小野悠斗 ―（84分IN）
監督
大木 武 ６
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 5.5
DF
13 乾 大知 5.5
４ 髙杉亮太 5.5
23 北谷史孝 ６（78分OUT）
MF
15 島田 譲 6.5
３ 飯尾竜太朗 6.5
６ 前田悠佑 ６（HT OUT）
16 宮本航汰 5.5
28 翁長 聖 5.5
FW
８ 木村 祐 6.5（68分OUT）
19 澤田 崇 ６
交代出場
MF
17 古部健太 5.5（HT IN）
FW
９ ファンマ ６（68分IN）
DF
２ 田代真一 5.5（78分IN）
監督
高木琢也 ６
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）
５月21日／19：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／4,475人
岐阜 ４-４ 長崎
前半 １-２
後半 ３-２
得点者／岐阜＝難波（44分）、古橋（64分）、クリスチャン（87分）、田森（90+5分）、長崎＝木村②（24分、42分）、飯尾（51分）、翁長（86分）
【採点理由】
長崎はDFに厚みを持たせスペースを消し、岐阜のサイド攻撃をケア。最終的に追いつかれたがイメージ通りのゲーム。岐阜はミスからの失点を重ね今季最多得点をふいにした。ただしドローにしたことは評価。
【チーム採点】
岐阜 ６
長崎 ６
【MAN OF THE MATCH】
田森大己（岐阜）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
17 大本祐槻 5.5（74分OUT）
15 田森大己 6.5 MAN OF THE MATCH
２ 阿部正紀 ５
16 福村貴幸 ５
MF
６ シシーニョ ６
10 庄司悦大 6.5
28 永島悠史 5.5（84分OUT）
FW
22 山田晃平 5.5（53分OUT）
24 難波宏明 ６
11 古橋亨梧 6.5
交代出場
FW
９ クリスチャン 6.5（53分IN）
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5（74分IN）
MF
23 小野悠斗 ―（84分IN）
監督
大木 武 ６
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 5.5
DF
13 乾 大知 5.5
４ 髙杉亮太 5.5
23 北谷史孝 ６（78分OUT）
MF
15 島田 譲 6.5
３ 飯尾竜太朗 6.5
６ 前田悠佑 ６（HT OUT）
16 宮本航汰 5.5
28 翁長 聖 5.5
FW
８ 木村 祐 6.5（68分OUT）
19 澤田 崇 ６
交代出場
MF
17 古部健太 5.5（HT IN）
FW
９ ファンマ ６（68分IN）
DF
２ 田代真一 5.5（78分IN）
監督
高木琢也 ６
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）
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