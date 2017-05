【J２採点】岐阜×長崎｜計８ゴールが生まれた壮絶な打ち合いは痛み分け

J2リーグ・15節

5月21日/19:03/岐阜メモリアルセンター長良川競技場/4,475人

岐阜 4-4 長崎

前半 1-2

後半 3-2

得点者/岐阜=難波(44分)、古橋(64分)、クリスチャン(87分)、田森(90+5分)、長崎=木村②(24分、42分)、飯尾(51分)、翁長(86分)



【採点理由】

長崎はDFに厚みを持たせスペースを消し、岐阜のサイド攻撃をケア。最終的に追いつかれたがイメージ通りのゲーム。岐阜はミスからの失点を重ね今季最多得点をふいにした。ただしドローにしたことは評価。



【チーム採点】

岐阜 6

長崎 6



【MAN OF THE MATCH】

田森大己(岐阜)



【岐阜|選手採点】

GK

25 ビクトル 5.5



DF

17 大本祐槻 5.5(74分OUT)

15 田森大己 6.5 MAN OF THE MATCH

2 阿部正紀 5

16 福村貴幸 5



MF

6 シシーニョ 6

10 庄司悦大 6.5

28 永島悠史 5.5(84分OUT)



FW

22 山田晃平 5.5(53分OUT)

24 難波宏明 6

11 古橋亨梧 6.5



交代出場

FW

9 クリスチャン 6.5(53分IN)



FW

7 田中パウロ淳一 5.5(74分IN)



MF

23 小野悠斗 ―(84分IN)



監督

大木 武 6





【長崎|選手採点】

GK

1 増田卓也 5.5



DF

13 乾 大知 5.5

4 髙杉亮太 5.5

23 北谷史孝 6(78分OUT)



MF

15 島田 譲 6.5

3 飯尾竜太朗 6.5

6 前田悠佑 6(HT OUT)

16 宮本航汰 5.5

28 翁長 聖 5.5



FW

8 木村 祐 6.5(68分OUT)

19 澤田 崇 6



交代出場

MF

17 古部健太 5.5(HT IN)



FW

9 ファンマ 6(68分IN)



DF

2 田代真一 5.5(78分IN)



監督

高木琢也 6





取材・文:小崎仁久(スポーツライター)