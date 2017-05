【J２採点】千葉×熊本｜千葉に勝点１をもたらした指宿がMOM。熊本のグスタボも高い働き

J2リーグ・15節

5月21日/17:03/フクダ電子アリーナ/10,068人

千葉 1-1 熊本

前半 0-0

後半 1-1

得点者/千葉=指宿(83分) 熊本=グスタボ(50分)



【採点理由】

千葉は序盤から主導権を握ったが、熊本の粘り強い守備を崩せずに、50分にはグスタボに先制ゴールを奪われた。しかし、失点しても崩れず反撃した千葉は、前半から決定機に絡んだ指宿が83分に貴重な同点ゴールをマーク。土壇場で勝点1を得た。



【チーム採点】

千葉 5.5

熊本 5.5



【MAN OF THE MATCH】

指宿洋史(千葉)



【千葉|選手採点】

GK

23 佐藤優也 6



DF

6 山本真希 5.5(68分OUT)

26 岡野 洵 5.5

3 近藤直也 6

37 キム・ボムヨン 5.5



MF

14 アランダ 6(HT OUT)

15 熊谷アンドリュー 5

32 高橋壱晟 6



FW

50 指宿洋史 6.5 MAN OF THE MATCH

8 清武功暉 5.5

11 船山貴之 5(HT OUT)



交代出場

MF

10 町田也真人 6(HT IN)



FW

16 菅嶋弘希 5.5(HT IN)



FW

9 ラリベイ 5.5(68分IN)



監督

フアン・エスナイデル 5.5



【熊本|選手採点】

GK

21 野村政孝 6



DF

2 黒木晃平 5.5

4 園田拓也 5.5

5 植田龍仁朗 5.5

7 片山奨典 6(64分OUT)



MF

6 村上 巧 5.5

22 上原拓郎 5.5

29 齋藤恵太 6(75分OUT)

28 林 祥太 5.5



FW

36 巻誠一郎 6(59分OUT)

11 グスタボ 6.5



交代出場

FW

9 安 柄俊 5.5(59分IN)



DF

26 光永拓也 5.5(64分IN)



MF

38 上村周平 5.5(75分IN)



監督

清川浩行 5.5



取材・文:赤沼圭子(フリーライター)