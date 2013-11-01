【J２採点】松本×湘南｜連戦の最後＆アウェーで勝利した湘南は全員が及第点以上

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年05月23日

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敗れた松本だが、田中や石原らを評価。

J２リーグ・15節
５月21日／13：00／松本平広域公園総合球技場／13,343人
松本　１-２　湘南
前半　０-０
後半　１-２
得点者／松本＝石原（53分）　湘南＝野田（47分）、山田（62分）
 
【採点理由】
連戦の最後で気温30度超えの過酷なアウェーながら、スタイルを全面的に押し出した湘南は全員が及第点以上。鮮やかな決勝弾の山田をMOMに。松本も敗れはしたが、ハードワークをした田中、一時同点となるゴールを挙げた石原らを評価した。
 
【チーム採点】
松本　5.5
湘南　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
山田直輝（湘南）
 
【松本｜選手採点】
GK
16　村山智彦　5.5
 
DF
３　田中隼磨　６
４　飯田真輝　5.5
13　後藤圭太　5.5（81分OUT）
31　橋内優也　5.5
33　安川　有　5.5（63分OUT）
 
MF
５　岩間雄大　６
10　工藤浩平　5.5（72分OUT）
14　パウリーニョ　６
 
FW
９　高崎寛之　5.5
20　石原崇兆　６
 
交代出場
DF
17　ジエゴ　６（63分IN）
 
MF
８　セルジーニョ　5.5（72分IN）
 
FW
11　三島康平　－（81分IN）
 
監督
反町康治　5.5
 
【湘南｜選手採点】
GK
１　秋元陽太　６
 
DF
36　岡本拓也　６
13　山根視来　６
４　アンドレ・バイア　６
28　石原広教　６（66分OUT）
 
MF
６　石川俊輝　6.5
２　菊池俊介　6.5
16　齊藤未月　６
５　秋野央樹　６（83分OUT）
 
FW
15　野田隆之介　７
８　山田直輝　７（77分OUT）MAN OF THE MATCH
 
交代出場
DF
30　島村　毅　６（66分IN）
 
MF
24　奈良輪雄太　－（78分IN）
 
FW
11　藤田祥史　－（83分IN）
 
監督
曺 貴裁　6.5
 

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