【J２採点】松本×湘南｜連戦の最後＆アウェーで勝利した湘南は全員が及第点以上

J2リーグ・15節

5月21日/13:00/松本平広域公園総合球技場/13,343人

松本 1-2 湘南

前半 0-0

後半 1-2

得点者/松本=石原(53分) 湘南=野田(47分)、山田(62分)



【採点理由】

連戦の最後で気温30度超えの過酷なアウェーながら、スタイルを全面的に押し出した湘南は全員が及第点以上。鮮やかな決勝弾の山田をMOMに。松本も敗れはしたが、ハードワークをした田中、一時同点となるゴールを挙げた石原らを評価した。



【チーム採点】

松本 5.5

湘南 6.5



【MAN OF THE MATCH】

山田直輝(湘南)



【松本|選手採点】

GK

16 村山智彦 5.5



DF

3 田中隼磨 6

4 飯田真輝 5.5

13 後藤圭太 5.5(81分OUT)

31 橋内優也 5.5

33 安川 有 5.5(63分OUT)



MF

5 岩間雄大 6

10 工藤浩平 5.5(72分OUT)

14 パウリーニョ 6



FW

9 高崎寛之 5.5

20 石原崇兆 6



交代出場

DF

17 ジエゴ 6(63分IN)



MF

8 セルジーニョ 5.5(72分IN)



FW

11 三島康平 -(81分IN)



監督

反町康治 5.5



【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 6



DF

36 岡本拓也 6

13 山根視来 6

4 アンドレ・バイア 6

28 石原広教 6(66分OUT)



MF

6 石川俊輝 6.5

2 菊池俊介 6.5

16 齊藤未月 6

5 秋野央樹 6(83分OUT)



FW

15 野田隆之介 7

8 山田直輝 7(77分OUT)MAN OF THE MATCH



交代出場

DF

30 島村 毅 6(66分IN)



MF

24 奈良輪雄太 -(78分IN)



FW

11 藤田祥史 -(83分IN)



監督

曺 貴裁 6.5