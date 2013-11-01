【J２採点】松本×湘南｜連戦の最後＆アウェーで勝利した湘南は全員が及第点以上
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月23日
敗れた松本だが、田中や石原らを評価。
J２リーグ・15節
５月21日／13：00／松本平広域公園総合球技場／13,343人
松本 １-２ 湘南
前半 ０-０
後半 １-２
得点者／松本＝石原（53分） 湘南＝野田（47分）、山田（62分）
【採点理由】
連戦の最後で気温30度超えの過酷なアウェーながら、スタイルを全面的に押し出した湘南は全員が及第点以上。鮮やかな決勝弾の山田をMOMに。松本も敗れはしたが、ハードワークをした田中、一時同点となるゴールを挙げた石原らを評価した。
【チーム採点】
松本 5.5
湘南 6.5
【MAN OF THE MATCH】
山田直輝（湘南）
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 5.5
DF
３ 田中隼磨 ６
４ 飯田真輝 5.5
13 後藤圭太 5.5（81分OUT）
31 橋内優也 5.5
33 安川 有 5.5（63分OUT）
MF
５ 岩間雄大 ６
10 工藤浩平 5.5（72分OUT）
14 パウリーニョ ６
FW
９ 高崎寛之 5.5
20 石原崇兆 ６
交代出場
DF
17 ジエゴ ６（63分IN）
MF
８ セルジーニョ 5.5（72分IN）
FW
11 三島康平 －（81分IN）
監督
反町康治 5.5
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 ６
DF
36 岡本拓也 ６
13 山根視来 ６
４ アンドレ・バイア ６
28 石原広教 ６（66分OUT）
MF
６ 石川俊輝 6.5
２ 菊池俊介 6.5
16 齊藤未月 ６
５ 秋野央樹 ６（83分OUT）
FW
15 野田隆之介 ７
８ 山田直輝 ７（77分OUT）MAN OF THE MATCH
交代出場
DF
30 島村 毅 ６（66分IN）
MF
24 奈良輪雄太 －（78分IN）
FW
11 藤田祥史 －（83分IN）
監督
曺 貴裁 6.5
５月21日／13：00／松本平広域公園総合球技場／13,343人
松本 １-２ 湘南
前半 ０-０
後半 １-２
得点者／松本＝石原（53分） 湘南＝野田（47分）、山田（62分）
【採点理由】
連戦の最後で気温30度超えの過酷なアウェーながら、スタイルを全面的に押し出した湘南は全員が及第点以上。鮮やかな決勝弾の山田をMOMに。松本も敗れはしたが、ハードワークをした田中、一時同点となるゴールを挙げた石原らを評価した。
【チーム採点】
松本 5.5
湘南 6.5
【MAN OF THE MATCH】
山田直輝（湘南）
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 5.5
DF
３ 田中隼磨 ６
４ 飯田真輝 5.5
13 後藤圭太 5.5（81分OUT）
31 橋内優也 5.5
33 安川 有 5.5（63分OUT）
MF
５ 岩間雄大 ６
10 工藤浩平 5.5（72分OUT）
14 パウリーニョ ６
FW
９ 高崎寛之 5.5
20 石原崇兆 ６
交代出場
DF
17 ジエゴ ６（63分IN）
MF
８ セルジーニョ 5.5（72分IN）
FW
11 三島康平 －（81分IN）
監督
反町康治 5.5
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 ６
DF
36 岡本拓也 ６
13 山根視来 ６
４ アンドレ・バイア ６
28 石原広教 ６（66分OUT）
MF
６ 石川俊輝 6.5
２ 菊池俊介 6.5
16 齊藤未月 ６
５ 秋野央樹 ６（83分OUT）
FW
15 野田隆之介 ７
８ 山田直輝 ７（77分OUT）MAN OF THE MATCH
交代出場
DF
30 島村 毅 ６（66分IN）
MF
24 奈良輪雄太 －（78分IN）
FW
11 藤田祥史 －（83分IN）
監督
曺 貴裁 6.5
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