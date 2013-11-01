【J２採点】松本×湘南｜連戦の最後＆アウェーで勝利した湘南は全員が及第点以上

J２リーグ・15節

５月21日／13：00／松本平広域公園総合球技場／13,343人

松本 １-２ 湘南

前半 ０-０

後半 １-２

得点者／松本＝石原（53分） 湘南＝野田（47分）、山田（62分）



【採点理由】

連戦の最後で気温30度超えの過酷なアウェーながら、スタイルを全面的に押し出した湘南は全員が及第点以上。鮮やかな決勝弾の山田をMOMに。松本も敗れはしたが、ハードワークをした田中、一時同点となるゴールを挙げた石原らを評価した。



【チーム採点】

松本 5.5

湘南 6.5



【MAN OF THE MATCH】

山田直輝（湘南）



【松本｜選手採点】

GK

16 村山智彦 5.5



DF

３ 田中隼磨 ６

４ 飯田真輝 5.5

13 後藤圭太 5.5（81分OUT）

31 橋内優也 5.5

33 安川 有 5.5（63分OUT）



MF

５ 岩間雄大 ６

10 工藤浩平 5.5（72分OUT）

14 パウリーニョ ６



FW

９ 高崎寛之 5.5

20 石原崇兆 ６



交代出場

DF

17 ジエゴ ６（63分IN）



MF

８ セルジーニョ 5.5（72分IN）



FW

11 三島康平 －（81分IN）



監督

反町康治 5.5



【湘南｜選手採点】

GK

１ 秋元陽太 ６



DF

36 岡本拓也 ６

13 山根視来 ６

４ アンドレ・バイア ６

28 石原広教 ６（66分OUT）



MF

６ 石川俊輝 6.5

２ 菊池俊介 6.5

16 齊藤未月 ６

５ 秋野央樹 ６（83分OUT）



FW

15 野田隆之介 ７

８ 山田直輝 ７（77分OUT）MAN OF THE MATCH



交代出場

DF

30 島村 毅 ６（66分IN）



MF

24 奈良輪雄太 －（78分IN）



FW

11 藤田祥史 －（83分IN）



監督

曺 貴裁 6.5

