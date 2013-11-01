【J２採点】水戸×徳島｜MOMは圧巻のスピードで違いになった19歳FW！

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年05月23日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

徳島では、岩尾、大﨑を高く評価。

J２リーグ・15節                                                                                
５月21日／14：03／ケーズデンキスタジアム水戸／4,307人
水戸　１-１　徳島                                                                       
前半 ０-１
後半 １-０
得点者／水戸＝前田（86分）　徳島＝大﨑（13分）
 
【採点理由】
　先制点を奪った徳島だったが、徐々に足が止まり終盤は防戦一方に。とはいえ、岩尾、大﨑の献身的な働きは評価できる。水戸では、圧巻のスピードで違いを見せた19歳のFW前田をMOMとした。双方とも交代選手はいずれも物足りなさだけが残った。
 
【チーム採点】
水戸　６
徳島　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
前田大然（水戸）
 
【水戸｜選手採点】
GK
21　笠原昂史　5.5
 
DF
20　今瀬淳也　５
24　細川淳矢　5.5
25　浜崎拓磨　５
33　福井諒司　６
 
MF
６　内田航平　６
７　船谷圭祐　5.5（64分OUT）
11　橋本晃司　5.5（57分OUT）
14　佐藤　祥　5.5（72分OUT）
 
FW
８　林　陵平　5.5
38　前田大然　6.5　 MAN OF THE MATCH
 
交代出場
MF
10　佐藤和弘　５（57分 IN）
 
MF
18　白井永地　５（64分IN）
 
MF
30　外山　凌　5.5（72分IN）
 
監督
西ヶ谷隆之　６
 
 
【徳島｜選手採点】
GK
31　長谷川徹　５
 
DF
４　藤原広太朗　5.5
２　ヴァシリェヴィッチ　5.5
15　井筒陸也　5.5
 
MF
19　内田裕斗　5.5
６　カルリーニョス　６
８　岩尾　憲　６
26　杉本太郎　５（HT OUT）
27　馬渡和彰　６
 
FW
17　山﨑凌吾　5.5（80分OUT）
10　大﨑淳矢　5.5（HT OUT）
 
交代出場
MF
23　前川大河　5.5（HT IN）
 
FW
16　渡　大生　５ （HT IN）
 
FW
９　アシチェリッチ　－（80分IN）
 
監督
リカルド・ロドリゲス　5.5
 
取材・文：根本靖幸（フリーライター）

関連ワード
J2
徳島
水戸

Facebookでコメント

201705151139_1.gif

サッカーダイジェストの最新号

  • 25547_ext_01_0.jpg定価：580（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト５月25日号
    ５月11日発売     特集は「序盤戦査定」。クラブダイジェストは松本。U-20ワールドカップ開幕ガイドも掲載。 詳細はこちら

  • 25867_ext_01_0.jpg定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェストNO.484
    ５月18日発売     決定!!
    2016-2017シーズンの
    BEST PLAYER     詳細はこちら

  • 17429_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト 2017年 J1&J2&J3選手名鑑
    ２月８日発売     サッカーダイジェスト責任編集
    NSK MOOK     詳細はこちら

  • 25545_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.20
    ５月12日発売     2017高校サッカー
    逸材図鑑３００選
    注目の男女・好タレントを一挙公開!!     詳細はこちら

  • 16421_ext_01_0.jpg定価：1296円(税込)

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト増刊
    ９月９日発売     2016-2017 EUROPE SOCCER TODAY 詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24