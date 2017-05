【J２採点】水戸×徳島｜MOMは圧巻のスピードで違いになった19歳FW！

J2リーグ・15節

5月21日/14:03/ケーズデンキスタジアム水戸/4,307人

水戸 1-1 徳島

前半 0-1

後半 1-0

得点者/水戸=前田(86分) 徳島=大﨑(13分)



【採点理由】

先制点を奪った徳島だったが、徐々に足が止まり終盤は防戦一方に。とはいえ、岩尾、大﨑の献身的な働きは評価できる。水戸では、圧巻のスピードで違いを見せた19歳のFW前田をMOMとした。双方とも交代選手はいずれも物足りなさだけが残った。



【チーム採点】

水戸 6

徳島 5.5



【MAN OF THE MATCH】

前田大然(水戸)



【水戸|選手採点】

GK

21 笠原昂史 5.5



DF

20 今瀬淳也 5

24 細川淳矢 5.5

25 浜崎拓磨 5

33 福井諒司 6



MF

6 内田航平 6

7 船谷圭祐 5.5(64分OUT)

11 橋本晃司 5.5(57分OUT)

14 佐藤 祥 5.5(72分OUT)



FW

8 林 陵平 5.5

38 前田大然 6.5 MAN OF THE MATCH



交代出場

MF

10 佐藤和弘 5(57分 IN)



MF

18 白井永地 5(64分IN)



MF

30 外山 凌 5.5(72分IN)



監督

西ヶ谷隆之 6





【徳島|選手採点】

GK

31 長谷川徹 5



DF

4 藤原広太朗 5.5

2 ヴァシリェヴィッチ 5.5

15 井筒陸也 5.5



MF

19 内田裕斗 5.5

6 カルリーニョス 6

8 岩尾 憲 6

26 杉本太郎 5(HT OUT)

27 馬渡和彰 6



FW

17 山﨑凌吾 5.5(80分OUT)

10 大﨑淳矢 5.5(HT OUT)



交代出場

MF

23 前川大河 5.5(HT IN)



FW

16 渡 大生 5 (HT IN)



FW

9 アシチェリッチ -(80分IN)



監督

リカルド・ロドリゲス 5.5



取材・文:根本靖幸(フリーライター)