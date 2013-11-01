【J２採点】水戸×徳島｜MOMは圧巻のスピードで違いになった19歳FW！
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月23日
徳島では、岩尾、大﨑を高く評価。
J２リーグ・15節
５月21日／14：03／ケーズデンキスタジアム水戸／4,307人
水戸 １-１ 徳島
前半 ０-１
後半 １-０
得点者／水戸＝前田（86分） 徳島＝大﨑（13分）
【採点理由】
先制点を奪った徳島だったが、徐々に足が止まり終盤は防戦一方に。とはいえ、岩尾、大﨑の献身的な働きは評価できる。水戸では、圧巻のスピードで違いを見せた19歳のFW前田をMOMとした。双方とも交代選手はいずれも物足りなさだけが残った。
【チーム採点】
水戸 ６
徳島 5.5
【MAN OF THE MATCH】
前田大然（水戸）
【水戸｜選手採点】
GK
21 笠原昂史 5.5
DF
20 今瀬淳也 ５
24 細川淳矢 5.5
25 浜崎拓磨 ５
33 福井諒司 ６
MF
６ 内田航平 ６
７ 船谷圭祐 5.5（64分OUT）
11 橋本晃司 5.5（57分OUT）
14 佐藤 祥 5.5（72分OUT）
FW
８ 林 陵平 5.5
38 前田大然 6.5 MAN OF THE MATCH
交代出場
MF
10 佐藤和弘 ５（57分 IN）
MF
18 白井永地 ５（64分IN）
MF
30 外山 凌 5.5（72分IN）
監督
西ヶ谷隆之 ６
【徳島｜選手採点】
GK
31 長谷川徹 ５
DF
４ 藤原広太朗 5.5
２ ヴァシリェヴィッチ 5.5
15 井筒陸也 5.5
MF
19 内田裕斗 5.5
６ カルリーニョス ６
８ 岩尾 憲 ６
26 杉本太郎 ５（HT OUT）
27 馬渡和彰 ６
FW
17 山﨑凌吾 5.5（80分OUT）
10 大﨑淳矢 5.5（HT OUT）
交代出場
MF
23 前川大河 5.5（HT IN）
FW
16 渡 大生 ５ （HT IN）
FW
９ アシチェリッチ －（80分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス 5.5
取材・文：根本靖幸（フリーライター）
５月21日／14：03／ケーズデンキスタジアム水戸／4,307人
水戸 １-１ 徳島
前半 ０-１
後半 １-０
得点者／水戸＝前田（86分） 徳島＝大﨑（13分）
【採点理由】
先制点を奪った徳島だったが、徐々に足が止まり終盤は防戦一方に。とはいえ、岩尾、大﨑の献身的な働きは評価できる。水戸では、圧巻のスピードで違いを見せた19歳のFW前田をMOMとした。双方とも交代選手はいずれも物足りなさだけが残った。
【チーム採点】
水戸 ６
徳島 5.5
【MAN OF THE MATCH】
前田大然（水戸）
【水戸｜選手採点】
GK
21 笠原昂史 5.5
DF
20 今瀬淳也 ５
24 細川淳矢 5.5
25 浜崎拓磨 ５
33 福井諒司 ６
MF
６ 内田航平 ６
７ 船谷圭祐 5.5（64分OUT）
11 橋本晃司 5.5（57分OUT）
14 佐藤 祥 5.5（72分OUT）
FW
８ 林 陵平 5.5
38 前田大然 6.5 MAN OF THE MATCH
交代出場
MF
10 佐藤和弘 ５（57分 IN）
MF
18 白井永地 ５（64分IN）
MF
30 外山 凌 5.5（72分IN）
監督
西ヶ谷隆之 ６
【徳島｜選手採点】
GK
31 長谷川徹 ５
DF
４ 藤原広太朗 5.5
２ ヴァシリェヴィッチ 5.5
15 井筒陸也 5.5
MF
19 内田裕斗 5.5
６ カルリーニョス ６
８ 岩尾 憲 ６
26 杉本太郎 ５（HT OUT）
27 馬渡和彰 ６
FW
17 山﨑凌吾 5.5（80分OUT）
10 大﨑淳矢 5.5（HT OUT）
交代出場
MF
23 前川大河 5.5（HT IN）
FW
16 渡 大生 ５ （HT IN）
FW
９ アシチェリッチ －（80分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス 5.5
取材・文：根本靖幸（フリーライター）
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