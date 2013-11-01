【J２採点】水戸×徳島｜MOMは圧巻のスピードで違いになった19歳FW！

J２リーグ・15節

５月21日／14：03／ケーズデンキスタジアム水戸／4,307人

水戸 １-１ 徳島

前半 ０-１

後半 １-０

得点者／水戸＝前田（86分） 徳島＝大﨑（13分）



【採点理由】

先制点を奪った徳島だったが、徐々に足が止まり終盤は防戦一方に。とはいえ、岩尾、大﨑の献身的な働きは評価できる。水戸では、圧巻のスピードで違いを見せた19歳のFW前田をMOMとした。双方とも交代選手はいずれも物足りなさだけが残った。



【チーム採点】

水戸 ６

徳島 5.5



【MAN OF THE MATCH】

前田大然（水戸）



【水戸｜選手採点】

GK

21 笠原昂史 5.5



DF

20 今瀬淳也 ５

24 細川淳矢 5.5

25 浜崎拓磨 ５

33 福井諒司 ６



MF

６ 内田航平 ６

７ 船谷圭祐 5.5（64分OUT）

11 橋本晃司 5.5（57分OUT）

14 佐藤 祥 5.5（72分OUT）



FW

８ 林 陵平 5.5

38 前田大然 6.5 MAN OF THE MATCH



交代出場

MF

10 佐藤和弘 ５（57分 IN）



MF

18 白井永地 ５（64分IN）



MF

30 外山 凌 5.5（72分IN）



監督

西ヶ谷隆之 ６





【徳島｜選手採点】

GK

31 長谷川徹 ５



DF

４ 藤原広太朗 5.5

２ ヴァシリェヴィッチ 5.5

15 井筒陸也 5.5



MF

19 内田裕斗 5.5

６ カルリーニョス ６

８ 岩尾 憲 ６

26 杉本太郎 ５（HT OUT）

27 馬渡和彰 ６



FW

17 山﨑凌吾 5.5（80分OUT）

10 大﨑淳矢 5.5（HT OUT）



交代出場

MF

23 前川大河 5.5（HT IN）



FW

16 渡 大生 ５ （HT IN）



FW

９ アシチェリッチ －（80分IN）



監督

リカルド・ロドリゲス 5.5



取材・文：根本靖幸（フリーライター）