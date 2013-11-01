【J２採点】群馬×山口｜群馬が今季２勝目。原動力は新加入の元韓国代表FW
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月19日
カン・スイルが58分に値千金の追加点を決める。
J２リーグ・14節
５月17日／19：03／正田醤油スタジアム群馬／1,617人
群馬 ２−１ 山口
前半 １-０
後半 １-１
得点者／群馬＝高井（45＋１分）、カン・スイル（58分） 山口＝小野瀬（59分）
【採点理由】
MOMは、５月12日に加入した群馬のカン・スイル。韓国代表歴もある助っ人が来日初ゴールを奪い、役割を全うした。一方の山口では、小塚、小野瀬がキレのある動きをみせたが、決定力不足に泣いた。
【チーム採点】
群馬 ６
山口 ５
【MAN OF THE MATCH】
カン・スイル（群馬）
【群馬｜選手採点】
GK
１ 清水慶記 ６
DF
19 一柳夢吾 ６
36 チェ・ジュンギ ６
20 パク・ゴン ６
５ 阿部 巧 5.5
MF
７ 高橋駿太 6.5
９ 山岸祐也 5.5（90分OUT）
28 岡庭裕貴 5.5（71分OUT）
26 高井和馬 ６
15 岡田翔平 6.5（85分OUT）
FW
33 カン・スイル ７ MAN OF THE MATCH
交代出場
MF
30 松下裕樹 ６（71分IN）
MF
８ 鈴木崇文 －（85分IN）
MF
６ 小林竜樹 －（90分IN）
監督
森下仁志 ６
【山口｜選手採点】
GK
33 山田元気 ５
DF
21 廣木雄磨 5.5
16 パク・チャニョン ５
18 香川勇気 ５
19 星 雄次 ５
MF
５ 佐藤健太郎 5.5
14 髙柳一誠 ５（63分OUT）
８ 小野瀬康介 ６
40 小塚和季 ６
FW
27 大石治寿 ５（80分OUT）
22 和田昌士 ５（56分OUT）
交代出場
FW
７ 岡本英也 ５（56分IN）
MF
15 池上丈二 ５（63分IN）
FW
17 加藤大樹 －（80分IN）
監督
上野展裕 ５
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）
５月17日／19：03／正田醤油スタジアム群馬／1,617人
群馬 ２−１ 山口
前半 １-０
後半 １-１
得点者／群馬＝高井（45＋１分）、カン・スイル（58分） 山口＝小野瀬（59分）
【採点理由】
MOMは、５月12日に加入した群馬のカン・スイル。韓国代表歴もある助っ人が来日初ゴールを奪い、役割を全うした。一方の山口では、小塚、小野瀬がキレのある動きをみせたが、決定力不足に泣いた。
【チーム採点】
群馬 ６
山口 ５
【MAN OF THE MATCH】
カン・スイル（群馬）
【群馬｜選手採点】
GK
１ 清水慶記 ６
DF
19 一柳夢吾 ６
36 チェ・ジュンギ ６
20 パク・ゴン ６
５ 阿部 巧 5.5
MF
７ 高橋駿太 6.5
９ 山岸祐也 5.5（90分OUT）
28 岡庭裕貴 5.5（71分OUT）
26 高井和馬 ６
15 岡田翔平 6.5（85分OUT）
FW
33 カン・スイル ７ MAN OF THE MATCH
交代出場
MF
30 松下裕樹 ６（71分IN）
MF
８ 鈴木崇文 －（85分IN）
MF
６ 小林竜樹 －（90分IN）
監督
森下仁志 ６
【山口｜選手採点】
GK
33 山田元気 ５
DF
21 廣木雄磨 5.5
16 パク・チャニョン ５
18 香川勇気 ５
19 星 雄次 ５
MF
５ 佐藤健太郎 5.5
14 髙柳一誠 ５（63分OUT）
８ 小野瀬康介 ６
40 小塚和季 ６
FW
27 大石治寿 ５（80分OUT）
22 和田昌士 ５（56分OUT）
交代出場
FW
７ 岡本英也 ５（56分IN）
MF
15 池上丈二 ５（63分IN）
FW
17 加藤大樹 －（80分IN）
監督
上野展裕 ５
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）