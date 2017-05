【J２採点】群馬×山口｜群馬が今季２勝目。原動力は新加入の元韓国代表FW

J2リーグ・14節

5月17日/19:03/正田醤油スタジアム群馬/1,617人

群馬 2−1 山口

前半 1-0

後半 1-1

得点者/群馬=高井(45+1分)、カン・スイル(58分) 山口=小野瀬(59分)



【採点理由】

MOMは、5月12日に加入した群馬のカン・スイル。韓国代表歴もある助っ人が来日初ゴールを奪い、役割を全うした。一方の山口では、小塚、小野瀬がキレのある動きをみせたが、決定力不足に泣いた。



【チーム採点】

群馬 6

山口 5



【MAN OF THE MATCH】

カン・スイル(群馬)



【群馬|選手採点】

GK

1 清水慶記 6



DF

19 一柳夢吾 6

36 チェ・ジュンギ 6

20 パク・ゴン 6

5 阿部 巧 5.5



MF

7 高橋駿太 6.5

9 山岸祐也 5.5(90分OUT)

28 岡庭裕貴 5.5(71分OUT)

26 高井和馬 6

15 岡田翔平 6.5(85分OUT)



FW

33 カン・スイル 7 MAN OF THE MATCH



交代出場

MF

30 松下裕樹 6(71分IN)



MF

8 鈴木崇文 -(85分IN)



MF

6 小林竜樹 -(90分IN)



監督

森下仁志 6



【山口|選手採点】

GK

33 山田元気 5



DF

21 廣木雄磨 5.5

16 パク・チャニョン 5

18 香川勇気 5

19 星 雄次 5



MF

5 佐藤健太郎 5.5

14 髙柳一誠 5(63分OUT)

8 小野瀬康介 6

40 小塚和季 6



FW

27 大石治寿 5(80分OUT)

22 和田昌士 5(56分OUT)



交代出場

FW

7 岡本英也 5(56分IN)



MF

15 池上丈二 5(63分IN)



FW

17 加藤大樹 -(80分IN)



監督

上野展裕 5



取材・文:伊藤寿学(フリーライター)