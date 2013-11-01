【J２採点】群馬×山口｜群馬が今季２勝目。原動力は新加入の元韓国代表FW

J２リーグ・14節

５月17日／19：03／正田醤油スタジアム群馬／1,617人

群馬 ２−１ 山口

前半 １-０

後半 １-１

得点者／群馬＝高井（45＋１分）、カン・スイル（58分） 山口＝小野瀬（59分）



【採点理由】

MOMは、５月12日に加入した群馬のカン・スイル。韓国代表歴もある助っ人が来日初ゴールを奪い、役割を全うした。一方の山口では、小塚、小野瀬がキレのある動きをみせたが、決定力不足に泣いた。



【チーム採点】

群馬 ６

山口 ５



【MAN OF THE MATCH】

カン・スイル（群馬）



【群馬｜選手採点】

GK

１ 清水慶記 ６



DF

19 一柳夢吾 ６

36 チェ・ジュンギ ６

20 パク・ゴン ６

５ 阿部 巧 5.5



MF

７ 高橋駿太 6.5

９ 山岸祐也 5.5（90分OUT）

28 岡庭裕貴 5.5（71分OUT）

26 高井和馬 ６

15 岡田翔平 6.5（85分OUT）



FW

33 カン・スイル ７ MAN OF THE MATCH



交代出場

MF

30 松下裕樹 ６（71分IN）



MF

８ 鈴木崇文 －（85分IN）



MF

６ 小林竜樹 －（90分IN）



監督

森下仁志 ６



【山口｜選手採点】

GK

33 山田元気 ５



DF

21 廣木雄磨 5.5

16 パク・チャニョン ５

18 香川勇気 ５

19 星 雄次 ５



MF

５ 佐藤健太郎 5.5

14 髙柳一誠 ５（63分OUT）

８ 小野瀬康介 ６

40 小塚和季 ６



FW

27 大石治寿 ５（80分OUT）

22 和田昌士 ５（56分OUT）



交代出場

FW

７ 岡本英也 ５（56分IN）



MF

15 池上丈二 ５（63分IN）



FW

17 加藤大樹 －（80分IN）



監督

上野展裕 ５



取材・文：伊藤寿学（フリーライター）

