【J２採点】群馬×山口｜群馬が今季２勝目。原動力は新加入の元韓国代表FW

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年05月19日

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カン・スイルが58分に値千金の追加点を決める。

J２リーグ・14節
５月17日／19：03／正田醤油スタジアム群馬／1,617人
群馬　２−１　山口
前半 １-０
後半 １-１
得点者／群馬＝高井（45＋１分）、カン・スイル（58分）　山口＝小野瀬（59分）
 
【採点理由】
　MOMは、５月12日に加入した群馬のカン・スイル。韓国代表歴もある助っ人が来日初ゴールを奪い、役割を全うした。一方の山口では、小塚、小野瀬がキレのある動きをみせたが、決定力不足に泣いた。
 
【チーム採点】
群馬　６
山口　５
 
【MAN OF THE MATCH
カン・スイル（群馬）
 
【群馬｜選手採点】
GK
１　清水慶記　６
 
DF
19　一柳夢吾　６
36　チェ・ジュンギ　６
20　パク・ゴン　６
５　阿部　巧　5.5
 
MF
７　高橋駿太　6.5
９　山岸祐也　5.5（90分OUT）
28　岡庭裕貴　5.5（71分OUT）
26　高井和馬　６
15　岡田翔平　6.5（85分OUT）
 
FW
33　カン・スイル　７ MAN OF THE MATCH
 
交代出場
MF
30　松下裕樹　６（71分IN）
 
MF
８　鈴木崇文　　－（85分IN）
 
MF
６　小林竜樹　　－（90分IN）
 
監督
森下仁志　６
 
【山口｜選手採点】
GK
33　山田元気　５
 
DF
21　廣木雄磨　5.5
16　パク・チャニョン　５
18　香川勇気　５
19　星　雄次　５
 
MF
５　佐藤健太郎　5.5
14　髙柳一誠　５（63分OUT）
８　小野瀬康介　６
40　小塚和季　６
 
FW
27　大石治寿　５（80分OUT）
22　和田昌士　５（56分OUT）
 
交代出場
FW
７　岡本英也　５（56分IN）
 
MF
15　池上丈二　５（63分IN）
 
FW
17　加藤大樹　－（80分IN）
 
監督
上野展裕　５
 
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）
 

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J2
山口
群馬

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