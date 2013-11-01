【J２採点】岐阜×熊本｜攻守に献身性を発揮。熊本を勝利に導いた巻をMOMにセレクト

J２リーグ・14節

５月17日／19：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／3,650人

岐阜 １-２ 熊本

前半 ０-１

後半 １-１

得点者／岐阜＝永島（54分） 熊本＝安（18分）、巻（66分）



【採点理由】

熊本はハイプレスとカウンターがハマり、少ないチャンスで２点を奪った。決勝弾を沈めるだけでなく、守備でも献身性を発揮した巻をMOMに選出。一方の岐阜は、主導権を握り続けたが決定力を欠いた。



【チーム採点】

岐阜 5.5

熊本 6.5



【MAN OF THE MATCH】

巻誠一郎（熊本）



【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 5.5



DF

17 大本祐槻 5.5

15 田森大己 ６

27 ヘニキ 5.5

16 福村貴幸 ６



MF

６ シシーニョ ６

10 庄司悦大 ６

28 永島悠史 6.5



FW

22 山田晃平 5.5（72分OUT）

14 風間宏矢 5.5（66分OUT）

11 古橋亨梧 5.5



交代出場

FW

24 難波宏明 5.5（66分IN）



FW

７ 田中パウロ淳一 5.5（72分IN）



監督

大木 武 ６





【熊本｜選手採点】

GK

21 野村政孝 ６



DF

２ 黒木晃平 6.5

３ イム・ジンウ 5.5

５ 植田龍仁朗 ６

26 光永祐也 ６



MF

38 上村周平 5.5

22 上原拓郎 ６

14 田中達也 6.5（72分OUT）

39 嶋田慎太郎 ６



FW

36 巻誠一郎 6.5（76分OUT） MAN OF THE MATCH

９ 安 柄俊 6.5（80分OUT）



交代出場

FW

29 齋藤恵太 ６（72分IN）



FW

11 グスタボ 5.5（76分IN）



MF

28 林 祥太 －（80分IN）



監督

清川浩行 6.5



取材・文：小崎仁久（スポーツライター）