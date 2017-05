【J２採点】岐阜×熊本｜攻守に献身性を発揮。熊本を勝利に導いた巻をMOMにセレクト

J2リーグ・14節

5月17日/19:03/岐阜メモリアルセンター長良川競技場/3,650人

岐阜 1-2 熊本

前半 0-1

後半 1-1

得点者/岐阜=永島(54分) 熊本=安(18分)、巻(66分)



【採点理由】

熊本はハイプレスとカウンターがハマり、少ないチャンスで2点を奪った。決勝弾を沈めるだけでなく、守備でも献身性を発揮した巻をMOMに選出。一方の岐阜は、主導権を握り続けたが決定力を欠いた。



【チーム採点】

岐阜 5.5

熊本 6.5



【MAN OF THE MATCH】

巻誠一郎(熊本)



【岐阜|選手採点】

GK

25 ビクトル 5.5



DF

17 大本祐槻 5.5

15 田森大己 6

27 ヘニキ 5.5

16 福村貴幸 6



MF

6 シシーニョ 6

10 庄司悦大 6

28 永島悠史 6.5



FW

22 山田晃平 5.5(72分OUT)

14 風間宏矢 5.5(66分OUT)

11 古橋亨梧 5.5



交代出場

FW

24 難波宏明 5.5(66分IN)



FW

7 田中パウロ淳一 5.5(72分IN)



監督

大木 武 6





【熊本|選手採点】

GK

21 野村政孝 6



DF

2 黒木晃平 6.5

3 イム・ジンウ 5.5

5 植田龍仁朗 6

26 光永祐也 6



MF

38 上村周平 5.5

22 上原拓郎 6

14 田中達也 6.5(72分OUT)

39 嶋田慎太郎 6



FW

36 巻誠一郎 6.5(76分OUT) MAN OF THE MATCH

9 安 柄俊 6.5(80分OUT)



交代出場

FW

29 齋藤恵太 6(72分IN)



FW

11 グスタボ 5.5(76分IN)



MF

28 林 祥太 -(80分IN)



監督

清川浩行 6.5



取材・文:小崎仁久(スポーツライター)