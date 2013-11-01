【J２採点】岐阜×熊本｜攻守に献身性を発揮。熊本を勝利に導いた巻をMOMにセレクト
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月19日
少ないチャンスを決め切った熊本と決定力を欠いた岐阜。
J２リーグ・14節
５月17日／19：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／3,650人
岐阜 １-２ 熊本
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／岐阜＝永島（54分） 熊本＝安（18分）、巻（66分）
【採点理由】
熊本はハイプレスとカウンターがハマり、少ないチャンスで２点を奪った。決勝弾を沈めるだけでなく、守備でも献身性を発揮した巻をMOMに選出。一方の岐阜は、主導権を握り続けたが決定力を欠いた。
【チーム採点】
岐阜 5.5
熊本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
巻誠一郎（熊本）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
17 大本祐槻 5.5
15 田森大己 ６
27 ヘニキ 5.5
16 福村貴幸 ６
MF
６ シシーニョ ６
10 庄司悦大 ６
28 永島悠史 6.5
FW
22 山田晃平 5.5（72分OUT）
14 風間宏矢 5.5（66分OUT）
11 古橋亨梧 5.5
交代出場
FW
24 難波宏明 5.5（66分IN）
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5（72分IN）
監督
大木 武 ６
【熊本｜選手採点】
GK
21 野村政孝 ６
DF
２ 黒木晃平 6.5
３ イム・ジンウ 5.5
５ 植田龍仁朗 ６
26 光永祐也 ６
MF
38 上村周平 5.5
22 上原拓郎 ６
14 田中達也 6.5（72分OUT）
39 嶋田慎太郎 ６
FW
36 巻誠一郎 6.5（76分OUT） MAN OF THE MATCH
９ 安 柄俊 6.5（80分OUT）
交代出場
FW
29 齋藤恵太 ６（72分IN）
FW
11 グスタボ 5.5（76分IN）
MF
28 林 祥太 －（80分IN）
監督
清川浩行 6.5
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）
５月17日／19：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／3,650人
岐阜 １-２ 熊本
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／岐阜＝永島（54分） 熊本＝安（18分）、巻（66分）
【採点理由】
熊本はハイプレスとカウンターがハマり、少ないチャンスで２点を奪った。決勝弾を沈めるだけでなく、守備でも献身性を発揮した巻をMOMに選出。一方の岐阜は、主導権を握り続けたが決定力を欠いた。
【チーム採点】
岐阜 5.5
熊本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
巻誠一郎（熊本）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
17 大本祐槻 5.5
15 田森大己 ６
27 ヘニキ 5.5
16 福村貴幸 ６
MF
６ シシーニョ ６
10 庄司悦大 ６
28 永島悠史 6.5
FW
22 山田晃平 5.5（72分OUT）
14 風間宏矢 5.5（66分OUT）
11 古橋亨梧 5.5
交代出場
FW
24 難波宏明 5.5（66分IN）
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5（72分IN）
監督
大木 武 ６
【熊本｜選手採点】
GK
21 野村政孝 ６
DF
２ 黒木晃平 6.5
３ イム・ジンウ 5.5
５ 植田龍仁朗 ６
26 光永祐也 ６
MF
38 上村周平 5.5
22 上原拓郎 ６
14 田中達也 6.5（72分OUT）
39 嶋田慎太郎 ６
FW
36 巻誠一郎 6.5（76分OUT） MAN OF THE MATCH
９ 安 柄俊 6.5（80分OUT）
交代出場
FW
29 齋藤恵太 ６（72分IN）
FW
11 グスタボ 5.5（76分IN）
MF
28 林 祥太 －（80分IN）
監督
清川浩行 6.5
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）