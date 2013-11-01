【J２採点】岐阜×熊本｜攻守に献身性を発揮。熊本を勝利に導いた巻をMOMにセレクト

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年05月19日

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少ないチャンスを決め切った熊本と決定力を欠いた岐阜。

J２リーグ・14節
５月17日／19：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／3,650人
岐阜　１-２　熊本
前半  ０-１
後半  １-１
得点者／岐阜＝永島（54分）　熊本＝安（18分）、巻（66分）
 
【採点理由】
　熊本はハイプレスとカウンターがハマり、少ないチャンスで２点を奪った。決勝弾を沈めるだけでなく、守備でも献身性を発揮した巻をMOMに選出。一方の岐阜は、主導権を握り続けたが決定力を欠いた。
 
【チーム採点】
岐阜　5.5
熊本　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
巻誠一郎（熊本）
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　5.5
 
DF
17　大本祐槻　5.5
15　田森大己　６
27　ヘニキ　5.5
16　福村貴幸　６
 
MF
６　シシーニョ　６
10　庄司悦大　６
28　永島悠史　6.5
 
FW
22　山田晃平　5.5（72分OUT）
14　風間宏矢　5.5（66分OUT）
11　古橋亨梧　5.5
 
交代出場
FW
24　難波宏明　5.5（66分IN）
 
FW
７　田中パウロ淳一　5.5（72分IN）
 
監督
大木　武　６
 
 
【熊本｜選手採点】
GK
21　野村政孝　６
 
DF
２　黒木晃平　6.5
３　イム・ジンウ　5.5
５　植田龍仁朗　６
26　光永祐也　６
 
MF
38　上村周平　5.5
22　上原拓郎　６
14　田中達也　6.5（72分OUT）
39　嶋田慎太郎　６
 
FW
36　巻誠一郎　6.5（76分OUT）　MAN OF THE MATCH
９　安　柄俊　6.5（80分OUT）
 
交代出場
FW
29　齋藤恵太　６（72分IN）

FW
11　グスタボ　5.5（76分IN）
 
MF
28　林　祥太　－（80分IN）
 
監督
清川浩行　6.5
 
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）

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岐阜
熊本

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