【J２採点】湘南×福岡｜福岡が３発で快勝も、湘南の充実した内容も評価

J２リーグ・14節５月17日／19：03／Shonan BMW スタジアム平塚／8,598人前半 ０-１後半 ０-２得点者／湘南＝なし 福岡＝ジウシーニョ（45＋４分）、三門（58分）、城後（87分）前半はほぼ湘南の45分。逆に、福岡はこれを凌いで限られたチャンスを着実に決めた。内容の湘南、結果の福岡ともに評価。MOMは湘南の攻勢を最後に食い止めたGK杉山に。湘南 ６福岡 ６杉山力裕（福岡）１ 秋元陽太 ６13 山根視来 ６４ アンドレ・バイア 5.536 岡本拓也 ６16 齊藤未月 6.5６ 石川俊輝 6.5２ 菊地俊介 6.5５ 秋野央樹 6.528 石原広教 ５（59分OUT）８ 山田直輝 6.5（69分OUT）15 野田隆之介 ６（75分OUT）FW９ ジネイ 5.5（59分IN）FW19 表原玄太 5.5（69分IN）MF22 下田北斗 5.5（75分IN）曺 貴裁 ６23 杉山力裕 6.5 MAN OF THE MATCH５ 實藤友紀 6.536 岩下敬輔 6.519 堤 俊輔 ６３ 駒野友一 6.5（90＋３分OUT）18 亀川諒史 ６７ 三門雄大 6.533 山瀬功治 5.529 ジウシーニョ 6.5（75分OUT）11 坂田大輔 ６（70分OUT）17 ウェリントン ６FW16 石津大介 ６（70分IN）MF10 城後 寿 ６（75分IN）DF30 下坂晃城 ―（90＋３分IN）井原正巳 ６取材・文：隈元大吾（フリーライター）