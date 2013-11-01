【J２採点】湘南×福岡｜福岡が３発で快勝も、湘南の充実した内容も評価
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月18日
湘南ペースのなか、守護神の杉山がファインセーブで流れを変える。
J２リーグ・14節
５月17日／19：03／Shonan BMW スタジアム平塚／8,598人
湘南 ０-３ 福岡
前半 ０-１
後半 ０-２
得点者／湘南＝なし 福岡＝ジウシーニョ（45＋４分）、三門（58分）、城後（87分）
【採点理由】
前半はほぼ湘南の45分。逆に、福岡はこれを凌いで限られたチャンスを着実に決めた。内容の湘南、結果の福岡ともに評価。MOMは湘南の攻勢を最後に食い止めたGK杉山に。
【湘南 ０-３ 福岡PHOTO】福岡がアウェーで首位の湘南を撃破！
【チーム採点】
湘南 ６
福岡 ６
【MAN OF THE MATCH】
杉山力裕（福岡）
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 ６
DF
13 山根視来 ６
４ アンドレ・バイア 5.5
36 岡本拓也 ６
MF
16 齊藤未月 6.5
６ 石川俊輝 6.5
２ 菊地俊介 6.5
５ 秋野央樹 6.5
28 石原広教 ５（59分OUT）
FW
８ 山田直輝 6.5（69分OUT）
15 野田隆之介 ６（75分OUT）
交代出場
FW
９ ジネイ 5.5（59分IN）
FW
19 表原玄太 5.5（69分IN）
MF
22 下田北斗 5.5（75分IN）
監督
曺 貴裁 ６
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 6.5 MAN OF THE MATCH
DF
５ 實藤友紀 6.5
36 岩下敬輔 6.5
19 堤 俊輔 ６
MF
３ 駒野友一 6.5（90＋３分OUT）
18 亀川諒史 ６
７ 三門雄大 6.5
33 山瀬功治 5.5
29 ジウシーニョ 6.5（75分OUT）
FW
11 坂田大輔 ６（70分OUT）
17 ウェリントン ６
交代出場
FW
16 石津大介 ６（70分IN）
MF
10 城後 寿 ６（75分IN）
DF
30 下坂晃城 ―（90＋３分IN）
監督
井原正巳 ６
取材・文：隈元大吾（フリーライター）
５月17日／19：03／Shonan BMW スタジアム平塚／8,598人
湘南 ０-３ 福岡
前半 ０-１
後半 ０-２
得点者／湘南＝なし 福岡＝ジウシーニョ（45＋４分）、三門（58分）、城後（87分）
【採点理由】
前半はほぼ湘南の45分。逆に、福岡はこれを凌いで限られたチャンスを着実に決めた。内容の湘南、結果の福岡ともに評価。MOMは湘南の攻勢を最後に食い止めたGK杉山に。
【湘南 ０-３ 福岡PHOTO】福岡がアウェーで首位の湘南を撃破！
【チーム採点】
湘南 ６
福岡 ６
【MAN OF THE MATCH】
杉山力裕（福岡）
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 ６
DF
13 山根視来 ６
４ アンドレ・バイア 5.5
36 岡本拓也 ６
MF
16 齊藤未月 6.5
６ 石川俊輝 6.5
２ 菊地俊介 6.5
５ 秋野央樹 6.5
28 石原広教 ５（59分OUT）
FW
８ 山田直輝 6.5（69分OUT）
15 野田隆之介 ６（75分OUT）
交代出場
FW
９ ジネイ 5.5（59分IN）
FW
19 表原玄太 5.5（69分IN）
MF
22 下田北斗 5.5（75分IN）
監督
曺 貴裁 ６
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 6.5 MAN OF THE MATCH
DF
５ 實藤友紀 6.5
36 岩下敬輔 6.5
19 堤 俊輔 ６
MF
３ 駒野友一 6.5（90＋３分OUT）
18 亀川諒史 ６
７ 三門雄大 6.5
33 山瀬功治 5.5
29 ジウシーニョ 6.5（75分OUT）
FW
11 坂田大輔 ６（70分OUT）
17 ウェリントン ６
交代出場
FW
16 石津大介 ６（70分IN）
MF
10 城後 寿 ６（75分IN）
DF
30 下坂晃城 ―（90＋３分IN）
監督
井原正巳 ６
取材・文：隈元大吾（フリーライター）