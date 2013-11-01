【J２採点】湘南×福岡｜福岡が３発で快勝も、湘南の充実した内容も評価

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年05月18日

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湘南ペースのなか、守護神の杉山がファインセーブで流れを変える。

上位対決は福岡が３-０で快勝を収めた。写真：茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)

J２リーグ・14節
５月17日／19：03／Shonan BMW スタジアム平塚／8,598人
湘南　０-３　福岡
前半 ０-１
後半 ０-２
得点者／湘南＝なし　福岡＝ジウシーニョ（45＋４分）、三門（58分）、城後（87分）
 
【採点理由】
　前半はほぼ湘南の45分。逆に、福岡はこれを凌いで限られたチャンスを着実に決めた。内容の湘南、結果の福岡ともに評価。MOMは湘南の攻勢を最後に食い止めたGK杉山に。
 
【湘南 ０-３ 福岡PHOTO】福岡がアウェーで首位の湘南を撃破！

【チーム採点】
湘南　６
福岡　６
 
【MAN OF THE MATCH
杉山力裕（福岡）
 
【湘南｜選手採点】
GK
１　秋元陽太　６
 
DF
13　山根視来　６
４　アンドレ・バイア　5.5
36　岡本拓也　６
 
MF
16　齊藤未月　6.5
６　石川俊輝　6.5
２　菊地俊介　6.5
５　秋野央樹　6.5
28　石原広教　５（59分OUT）
 
FW
８　山田直輝　6.5（69分OUT）
15　野田隆之介　６（75分OUT）
 
交代出場
FW
９　ジネイ　5.5（59分IN）
 
FW
19　表原玄太　5.5（69分IN）
 
MF
22　下田北斗　5.5（75分IN）
 
監督
曺 貴裁　６
 
【福岡｜選手採点】
GK
23　杉山力裕　6.5　MAN OF THE MATCH
 
DF
５　實藤友紀　6.5
36　岩下敬輔　6.5
19　堤　俊輔　６
 
MF
３　駒野友一　6.5（90＋３分OUT）
18　亀川諒史　６
７　三門雄大　6.5
33　山瀬功治　5.5
29　ジウシーニョ　6.5（75分OUT）
 
FW
11　坂田大輔　６（70分OUT）
17　ウェリントン　６
 
交代出場
FW
16　石津大介　６（70分IN）
 
MF
10　城後　寿　６（75分IN）
 
DF
30　下坂晃城　―（90＋３分IN）
 
監督
井原正巳　６
 
取材・文：隈元大吾（フリーライター）

関連ワード
J2
湘南
福岡

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