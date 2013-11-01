【J２採点】金沢×山形｜山形が追いつきドロー決着。先制した金沢だが中盤４人が今ひとつで…

J２リーグ・13節

５月１３日／16：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／2,780人

金沢 １-１ 山形

前半 ０-０

後半 １-１

得点者／金沢＝佐藤（64分）山形＝中村（80分）



【採点理由】

途中出場で同点弾となる移籍後初ゴールを決めた山形の中村がMOM。幸先良く先制した金沢だったが、中盤４人のパフォーマンスが今ひとつで勝ち切れなかった。



【チーム採点】

金沢 5.5

山形 5.5



【MAN OF THE MATCH】

中村 駿（山形）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 ６



DF

28 石田崚真 ５

５ 太田康介 ５

27 廣井友信 5.5

15 宮崎幾笑 ５



MF

10 中美慶哉 5.5（89分OUT）

４ 小柳達司 5.5

６ 大橋尚志 ５

24 大槻優平 5.5（67分OUT）



FW

９ 佐藤洸一 ６

30 山崎雅人 5.5（76分OUT）



交代出場

MF

７ 秋葉 勝 5.5（76分 IN）



FW

14 金子昌広 ５（67分IN）



FW

19 垣田裕暉 –（89分IN）



監督

柳下正明 5.5



【山形｜選手採点】

GK

１ 児玉 剛 5.5



DF

20 茂木力也 ５

５ 菅沼駿哉 ５

27 高木利弥 ５



MF

24 荒堀謙次 5.5

８ 風間宏希 5.5

７ 松岡亮輔 5.5（69分OUT）

６ 山田拓巳 5.5（79分OUT）



FW

９ 瀬沼優司 5.5

25 汰木康也 5.5

39 中山仁斗 5.5（60分OUT）



交代出場

MF

17 中村 駿 ６（69分IN）MAN OF THE MATCH



FW

11 阪野豊史 5.5（60分IN）



FW

６ 永藤 歩 －（79分IN）



監督

木山隆之 5.5

