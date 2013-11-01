【J２採点】金沢×山形｜山形が追いつきドロー決着。先制した金沢だが中盤４人が今ひとつで…
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月16日
MOMは同点弾を決めた山形の中村。
J２リーグ・13節
５月１３日／16：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／2,780人
金沢 １-１ 山形
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／金沢＝佐藤（64分）山形＝中村（80分）
【採点理由】
途中出場で同点弾となる移籍後初ゴールを決めた山形の中村がMOM。幸先良く先制した金沢だったが、中盤４人のパフォーマンスが今ひとつで勝ち切れなかった。
【チーム採点】
金沢 5.5
山形 5.5
【MAN OF THE MATCH】
中村 駿（山形）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
28 石田崚真 ５
５ 太田康介 ５
27 廣井友信 5.5
15 宮崎幾笑 ５
MF
10 中美慶哉 5.5（89分OUT）
４ 小柳達司 5.5
６ 大橋尚志 ５
24 大槻優平 5.5（67分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 ６
30 山崎雅人 5.5（76分OUT）
交代出場
MF
７ 秋葉 勝 5.5（76分 IN）
FW
14 金子昌広 ５（67分IN）
FW
19 垣田裕暉 –（89分IN）
監督
柳下正明 5.5
【山形｜選手採点】
GK
１ 児玉 剛 5.5
DF
20 茂木力也 ５
５ 菅沼駿哉 ５
27 高木利弥 ５
MF
24 荒堀謙次 5.5
８ 風間宏希 5.5
７ 松岡亮輔 5.5（69分OUT）
６ 山田拓巳 5.5（79分OUT）
FW
９ 瀬沼優司 5.5
25 汰木康也 5.5
39 中山仁斗 5.5（60分OUT）
交代出場
MF
17 中村 駿 ６（69分IN）MAN OF THE MATCH
FW
11 阪野豊史 5.5（60分IN）
FW
６ 永藤 歩 －（79分IN）
監督
木山隆之 5.5
５月１３日／16：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／2,780人
金沢 １-１ 山形
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／金沢＝佐藤（64分）山形＝中村（80分）
【採点理由】
途中出場で同点弾となる移籍後初ゴールを決めた山形の中村がMOM。幸先良く先制した金沢だったが、中盤４人のパフォーマンスが今ひとつで勝ち切れなかった。
【チーム採点】
金沢 5.5
山形 5.5
【MAN OF THE MATCH】
中村 駿（山形）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
28 石田崚真 ５
５ 太田康介 ５
27 廣井友信 5.5
15 宮崎幾笑 ５
MF
10 中美慶哉 5.5（89分OUT）
４ 小柳達司 5.5
６ 大橋尚志 ５
24 大槻優平 5.5（67分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 ６
30 山崎雅人 5.5（76分OUT）
交代出場
MF
７ 秋葉 勝 5.5（76分 IN）
FW
14 金子昌広 ５（67分IN）
FW
19 垣田裕暉 –（89分IN）
監督
柳下正明 5.5
【山形｜選手採点】
GK
１ 児玉 剛 5.5
DF
20 茂木力也 ５
５ 菅沼駿哉 ５
27 高木利弥 ５
MF
24 荒堀謙次 5.5
８ 風間宏希 5.5
７ 松岡亮輔 5.5（69分OUT）
６ 山田拓巳 5.5（79分OUT）
FW
９ 瀬沼優司 5.5
25 汰木康也 5.5
39 中山仁斗 5.5（60分OUT）
交代出場
MF
17 中村 駿 ６（69分IN）MAN OF THE MATCH
FW
11 阪野豊史 5.5（60分IN）
FW
６ 永藤 歩 －（79分IN）
監督
木山隆之 5.5