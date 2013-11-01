【J２採点】金沢×山形｜山形が追いつきドロー決着。先制した金沢だが中盤４人が今ひとつで…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年05月16日

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MOMは同点弾を決めた山形の中村。

J２リーグ・13節
５月１３日／16：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／2,780人
金沢　１-１　山形
前半　０-０
後半　１-１
得点者／金沢＝佐藤（64分）山形＝中村（80分）
 
【採点理由】
途中出場で同点弾となる移籍後初ゴールを決めた山形の中村がMOM。幸先良く先制した金沢だったが、中盤４人のパフォーマンスが今ひとつで勝ち切れなかった。
 
【チーム採点】
金沢　5.5
山形　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
中村 駿（山形）
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　６
 
DF
28　石田崚真　５
５　太田康介　５
27　廣井友信　5.5
15　宮崎幾笑　５
 
MF
10　中美慶哉　5.5（89分OUT）
４　小柳達司　5.5
６　大橋尚志　５
24　大槻優平　5.5（67分OUT）
 
FW
９　佐藤洸一　６
30  山崎雅人　5.5（76分OUT）
 
交代出場
MF
７　秋葉　勝　5.5（76分 IN）
 
FW
14　金子昌広　５（67分IN）
 
FW
19  垣田裕暉　–（89分IN）
 
監督
柳下正明　5.5
 
【山形｜選手採点】
GK
１　児玉　剛　5.5
 
DF
20　茂木力也　５
５　菅沼駿哉　５
27　高木利弥　５
 
MF
24　荒堀謙次　5.5
８　風間宏希　5.5
７　松岡亮輔　5.5（69分OUT）
６　山田拓巳　5.5（79分OUT）
 
FW
９　瀬沼優司　5.5
25　汰木康也　5.5
39　中山仁斗　5.5（60分OUT）
 
交代出場
MF
17　中村　駿　６（69分IN）MAN OF THE MATCH
 
FW
11　阪野豊史　5.5（60分IN）
 
FW
６　永藤　歩　－（79分IN）
 
監督
木山隆之　5.5
 

関連ワード
J2
山形
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