【J２採点】金沢×山形｜山形が追いつきドロー決着。先制した金沢だが中盤４人が今ひとつで…

J2リーグ・13節

5月13日/16:00/石川県西部緑地公園陸上競技場/2,780人

金沢 1-1 山形

前半 0-0

後半 1-1

得点者/金沢=佐藤(64分)山形=中村(80分)



【採点理由】

途中出場で同点弾となる移籍後初ゴールを決めた山形の中村がMOM。幸先良く先制した金沢だったが、中盤4人のパフォーマンスが今ひとつで勝ち切れなかった。



【チーム採点】

金沢 5.5

山形 5.5



【MAN OF THE MATCH】

中村 駿(山形)



【金沢|選手採点】

GK

23 白井裕人 6



DF

28 石田崚真 5

5 太田康介 5

27 廣井友信 5.5

15 宮崎幾笑 5



MF

10 中美慶哉 5.5(89分OUT)

4 小柳達司 5.5

6 大橋尚志 5

24 大槻優平 5.5(67分OUT)



FW

9 佐藤洸一 6

30 山崎雅人 5.5(76分OUT)



交代出場

MF

7 秋葉 勝 5.5(76分 IN)



FW

14 金子昌広 5(67分IN)



FW

19 垣田裕暉 –(89分IN)



監督

柳下正明 5.5



【山形|選手採点】

GK

1 児玉 剛 5.5



DF

20 茂木力也 5

5 菅沼駿哉 5

27 高木利弥 5



MF

24 荒堀謙次 5.5

8 風間宏希 5.5

7 松岡亮輔 5.5(69分OUT)

6 山田拓巳 5.5(79分OUT)



FW

9 瀬沼優司 5.5

25 汰木康也 5.5

39 中山仁斗 5.5(60分OUT)



交代出場

MF

17 中村 駿 6(69分IN)MAN OF THE MATCH



FW

11 阪野豊史 5.5(60分IN)



FW

6 永藤 歩 -(79分IN)



監督

木山隆之 5.5