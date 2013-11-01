【J２採点】松本×町田｜両者痛み分けの１-１。MOMは同点弾の森村

J２リーグ・13節

５月13日／14：00／松本平広域公園総合球技場／9,389人

松本 １-１ 町田

前半 １-０

後半 ０-１

得点者／松本＝工藤（40分） 町田＝森村（52分）



【採点理由】

先行を許しながらも勝点１を持ち帰った町田の選手は、概ね及第点の内容。鮮やかな左足シュートを決めた森村をMOMとした。松本は決定力を欠いた高崎をはじめ、センターラインの選手たちが本領を発揮できず。



【チーム採点】

松本 5.5

町田 ６



【MAN OF THE MATCH】

森村昂太（町田）



【松本｜選手採点】

GK

16 村山智彦 ６



DF

３ 田中隼磨 5.5

４ 飯田真輝 5.5

13 後藤圭太 ６

31 橋内優也 5.5



MF

５ 岩間雄大 5.5

10 工藤浩平 6.5（84分OUT）

20 石原崇兆 ６

15 宮阪政樹 5.5



FW

９ 高崎寛之 5.5（75分OUT）

26 岡 佳樹 ６（77分OUT）



交代出場

MF

８ セルジーニョ －（84分 IN）



FW

11 三島康平 5.5（75分IN）



FW

19 山本大貴 －（77分 IN）



監督

反町康治 5.5



【町田｜選手採点】

GK

21 髙原寿康 ６



DF

35 大谷尚輝 5.5

５ 深津康太 ６

25 増田繁人 ６

19 松本怜大 ６



MF

15 井上裕太 ６

29 森村昂太 6.5（85分OUT）MAN OF THE MATCH

８ 谷澤達也 ６



FW

23 戸島 章 ６（68分OUT）

30 中島裕希 ６

７ 吉田眞紀人 ６（77分OUT）



交代出場

MF

14 吉濱遼平 ６（68分 IN）



MF

18 平戸太貴 －（85分IN）



FW

17 遠藤純輝 －（77分IN）



監督

相馬直樹 ６

