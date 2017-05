【J２採点】松本×町田｜両者痛み分けの１-１。MOMは同点弾の森村

J2リーグ・13節

5月13日/14:00/松本平広域公園総合球技場/9,389人

松本 1-1 町田

前半 1-0

後半 0-1

得点者/松本=工藤(40分) 町田=森村(52分)



【採点理由】

先行を許しながらも勝点1を持ち帰った町田の選手は、概ね及第点の内容。鮮やかな左足シュートを決めた森村をMOMとした。松本は決定力を欠いた高崎をはじめ、センターラインの選手たちが本領を発揮できず。



【チーム採点】

松本 5.5

町田 6



【MAN OF THE MATCH】

森村昂太(町田)



【松本|選手採点】

GK

16 村山智彦 6



DF

3 田中隼磨 5.5

4 飯田真輝 5.5

13 後藤圭太 6

31 橋内優也 5.5



MF

5 岩間雄大 5.5

10 工藤浩平 6.5(84分OUT)

20 石原崇兆 6

15 宮阪政樹 5.5



FW

9 高崎寛之 5.5(75分OUT)

26 岡 佳樹 6(77分OUT)



交代出場

MF

8 セルジーニョ -(84分 IN)



FW

11 三島康平 5.5(75分IN)



FW

19 山本大貴 -(77分 IN)



監督

反町康治 5.5



【町田|選手採点】

GK

21 髙原寿康 6



DF

35 大谷尚輝 5.5

5 深津康太 6

25 増田繁人 6

19 松本怜大 6



MF

15 井上裕太 6

29 森村昂太 6.5(85分OUT)MAN OF THE MATCH

8 谷澤達也 6



FW

23 戸島 章 6(68分OUT)

30 中島裕希 6

7 吉田眞紀人 6(77分OUT)



交代出場

MF

14 吉濱遼平 6(68分 IN)



MF

18 平戸太貴 -(85分IN)



FW

17 遠藤純輝 -(77分IN)



監督

相馬直樹 6