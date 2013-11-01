【J２採点】松本×町田｜両者痛み分けの１-１。MOMは同点弾の森村

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年05月16日

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松本はセンターラインが本領を発揮できず。

J２リーグ・13節
５月13日／14：00／松本平広域公園総合球技場／9,389人
松本　１-１　町田
前半　１-０
後半　０-１
得点者／松本＝工藤（40分）　町田＝森村（52分）
 
【採点理由】
先行を許しながらも勝点１を持ち帰った町田の選手は、概ね及第点の内容。鮮やかな左足シュートを決めた森村をMOMとした。松本は決定力を欠いた高崎をはじめ、センターラインの選手たちが本領を発揮できず。
 
【チーム採点】
松本　5.5
町田　６
 
【MAN OF THE MATCH
森村昂太（町田）
 
【松本｜選手採点】
GK
16　村山智彦　６
 
DF
３　田中隼磨　5.5
４　飯田真輝　5.5
13　後藤圭太　６
31　橋内優也　5.5
 
MF
５　岩間雄大　5.5
10　工藤浩平　6.5（84分OUT）
20　石原崇兆　６
15　宮阪政樹　5.5
 
FW
９　高崎寛之　5.5（75分OUT）
26  岡　佳樹　６（77分OUT）
 
交代出場
MF
８　セルジーニョ　－（84分 IN）
 
FW
11　三島康平　5.5（75分IN）
 
FW
19  山本大貴　－（77分 IN）
 
監督
反町康治　5.5
 
【町田｜選手採点】
GK
21  髙原寿康　６
 
DF
35　大谷尚輝　5.5
５　深津康太　６
25　増田繁人　６
19　松本怜大　６
 
MF
15　井上裕太　６
29　森村昂太　6.5（85分OUT）MAN OF THE MATCH
８　谷澤達也　６
 
FW
23　戸島　章　６（68分OUT）
30  中島裕希　６
７　吉田眞紀人　６（77分OUT）
 
交代出場
MF
14　吉濱遼平　６（68分 IN）
 
MF
18　平戸太貴　－（85分IN）
 
FW
17　遠藤純輝　－（77分IN）
 
監督
相馬直樹　６
 

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