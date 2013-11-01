【J２採点】松本×町田｜両者痛み分けの１-１。MOMは同点弾の森村
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月16日
松本はセンターラインが本領を発揮できず。
J２リーグ・13節
５月13日／14：00／松本平広域公園総合球技場／9,389人
松本 １-１ 町田
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／松本＝工藤（40分） 町田＝森村（52分）
【採点理由】
先行を許しながらも勝点１を持ち帰った町田の選手は、概ね及第点の内容。鮮やかな左足シュートを決めた森村をMOMとした。松本は決定力を欠いた高崎をはじめ、センターラインの選手たちが本領を発揮できず。
【チーム採点】
松本 5.5
町田 ６
【MAN OF THE MATCH】
森村昂太（町田）
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 ６
DF
３ 田中隼磨 5.5
４ 飯田真輝 5.5
13 後藤圭太 ６
31 橋内優也 5.5
MF
５ 岩間雄大 5.5
10 工藤浩平 6.5（84分OUT）
20 石原崇兆 ６
15 宮阪政樹 5.5
FW
９ 高崎寛之 5.5（75分OUT）
26 岡 佳樹 ６（77分OUT）
交代出場
MF
８ セルジーニョ －（84分 IN）
FW
11 三島康平 5.5（75分IN）
FW
19 山本大貴 －（77分 IN）
監督
反町康治 5.5
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 ６
DF
35 大谷尚輝 5.5
５ 深津康太 ６
25 増田繁人 ６
19 松本怜大 ６
MF
15 井上裕太 ６
29 森村昂太 6.5（85分OUT）MAN OF THE MATCH
８ 谷澤達也 ６
FW
23 戸島 章 ６（68分OUT）
30 中島裕希 ６
７ 吉田眞紀人 ６（77分OUT）
交代出場
MF
14 吉濱遼平 ６（68分 IN）
MF
18 平戸太貴 －（85分IN）
FW
17 遠藤純輝 －（77分IN）
監督
相馬直樹 ６
５月13日／14：00／松本平広域公園総合球技場／9,389人
松本 １-１ 町田
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／松本＝工藤（40分） 町田＝森村（52分）
【採点理由】
先行を許しながらも勝点１を持ち帰った町田の選手は、概ね及第点の内容。鮮やかな左足シュートを決めた森村をMOMとした。松本は決定力を欠いた高崎をはじめ、センターラインの選手たちが本領を発揮できず。
【チーム採点】
松本 5.5
町田 ６
【MAN OF THE MATCH】
森村昂太（町田）
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 ６
DF
３ 田中隼磨 5.5
４ 飯田真輝 5.5
13 後藤圭太 ６
31 橋内優也 5.5
MF
５ 岩間雄大 5.5
10 工藤浩平 6.5（84分OUT）
20 石原崇兆 ６
15 宮阪政樹 5.5
FW
９ 高崎寛之 5.5（75分OUT）
26 岡 佳樹 ６（77分OUT）
交代出場
MF
８ セルジーニョ －（84分 IN）
FW
11 三島康平 5.5（75分IN）
FW
19 山本大貴 －（77分 IN）
監督
反町康治 5.5
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 ６
DF
35 大谷尚輝 5.5
５ 深津康太 ６
25 増田繁人 ６
19 松本怜大 ６
MF
15 井上裕太 ６
29 森村昂太 6.5（85分OUT）MAN OF THE MATCH
８ 谷澤達也 ６
FW
23 戸島 章 ６（68分OUT）
30 中島裕希 ６
７ 吉田眞紀人 ６（77分OUT）
交代出場
MF
14 吉濱遼平 ６（68分 IN）
MF
18 平戸太貴 －（85分IN）
FW
17 遠藤純輝 －（77分IN）
監督
相馬直樹 ６